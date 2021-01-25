COVID-19: общее число инфицированных в мире стремительно приближается к 100 млн, умерли уже 2,1 млн человек
По состоянию на утро 25 января в мире зарегистрировали 455 867 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 9 511 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 99 756 039 случая инфицирования, из них 455 867 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 2 139 043 человека, из них 9 511 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 71,7 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Великобритания.
Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 24-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы – 10.
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І Земля відпочине від настирних мешканців.
Їх теж дописують.
В перші місяці цієї пандемії вчені або якісь їхні активісти пояснювали, що для створення колективного імунітету треба, щоби мало не 90% перехворіло.
Пізніше вже з'ясувалося, що в будь-якій формі. А це вже інша статистика та підсумки.
Шкода, що заочної форми не існує.
А я саме на таку розраховую.
Я і освіту здобував заочну. Не всім випало бути "мажорами".
То, може, пощастить
Не всім може випасти і вмерти від цієї болячки.
А летальність: 2млн ділимо на 99,8 млн захворівших = 2%. Ага, отже Ви мали на увазі саме летальність. Ну дуже не висока летальність. У туберкульозу - 10%. Досить висока (вище від туберкульозу) у інсультників та інфарктників.
За 9 місяців 2020 від ковіду в Україні померло 19 281 чоловік.
Тож смертність від ковіду в Україні не менше, ніж в 5,2 рази вища, ніж від туберкульозу (більш коректно було б взяти кількість смертей і від туберкульозу за 9 місяців, але і так результат вражаючий. )
Примечание: лица с COVID-19 могут умереть от других патологических состояний, таких как инфаркт миокарда. Такие случаи не являются смертями от COVID-19 и не должны быть учтены как таковые. (там же).
Наслідки від перенесеного ковіду будуть очевидні в майбутньому. Добре б було б - аби в далекому майбутньому.
https://www.mp.pl/pacjent/choroby-zakazne/koronawirus/koronawirus-warto-wiedziec/230267,covid-19-zachorowania-w-polsce-aktualne-dane
І є нормальною мовою? Було б добре англійською, я польської не знаю.
За день умирает около 150000 человек, за год - около 54 миллионов. Только за этот месяц в мире умерло от разных причин больше 3 миллионов человек. Больше, чем умерло за все время пандемии коронавируса. При этом родилось в мире в 3 раза больше, чем умерло.
Кого вы пугаете своими страшными цифрами?