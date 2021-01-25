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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 63 человека, выявлены 2 516 новых случаев, выздоровели - 5 783

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 63 человека, выявлены 2 516 новых случаев, выздоровели - 5 783

В Украине по состоянию на утро понедельника, 25 января, зафиксированы 2 516 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"2 516 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 25 января 2021 года. В частности, заболели 95 детей и 87 медработников.

Также за минувшие суткиЗа сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 63 человека, выявлены 2 516 новых случаев, выздоровели - 5 783 06

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 63 человека, выявлены 2 516 новых случаев, выздоровели - 5 783 03госпитализированы - 1 166 человек;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 63 человека, выявлены 2 516 новых случаев, выздоровели - 5 783 03летальных случаев - 63;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 63 человека, выявлены 2 516 новых случаев, выздоровели - 5 783 03выздоровели - 5 783 человека;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 63 человека, выявлены 2 516 новых случаев, выздоровели - 5 783 03осуществлено тестирований за сутки - 13 962 (в том числе методом ПЦР - 10 573, методом ИФА - 3 389).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": COVID-19: общее число инфицированных в мире стремительно приближается к 100 млн, умерли уже 2,1 млн человек

За все время пандемии в УкраинеЗа сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 63 человека, выявлены 2 516 новых случаев, выздоровели - 5 783 06

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 63 человека, выявлены 2 516 новых случаев, выздоровели - 5 783 08заболели - 1 194 328 человек;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 63 человека, выявлены 2 516 новых случаев, выздоровели - 5 783 08выздоровели - 953 297 человек;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 63 человека, выявлены 2 516 новых случаев, выздоровели - 5 783 08летальных случаев - 21 924;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 63 человека, выявлены 2 516 новых случаев, выздоровели - 5 783 08проведено ПЦР-тестов - 6 108 668.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Запорожской (241), Ивано-Франковской (238), Одесской (166), Черновицкой (160) областях и г.. Киев (146)", - рассказал Степанов.

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 63 человека, выявлены 2 516 новых случаев, выздоровели - 5 783 11
За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 63 человека, выявлены 2 516 новых случаев, выздоровели - 5 783 12
За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 63 человека, выявлены 2 516 новых случаев, выздоровели - 5 783 13

Автор: 

карантин (16729) статистика (2310) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
уши обвисли уже до пола
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25.01.2021 08:15
+5
В усьому світі кількість померлих і захворівших на короновірус зростає, а в Україні падає... Он що значить правильно відосіки записувати в команді Зеленського.
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25.01.2021 08:22
+3
Сейчас американцы, французы, испанцы, и прочие нищеброды на поприще медицины, ломанутся в Украину, от вируса прятаться.
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25.01.2021 08:32
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уши обвисли уже до пола
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25.01.2021 08:15 Ответить
Бравісімо! Стебанов переміг ковід навіть без вакцинаціі! Тепер вони пояснювати будуть, що украінцям щеплення не потрібні: не від того, що науку не фінансують і грошей на чужу вакцину нема а тому, що спрацювали "інтелектуальний та вихідний" карантини Стебанова. Уря Стебанову!
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25.01.2021 08:37 Ответить
13 тыс тестов в день? Охренеть, какой обхват населения.
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25.01.2021 08:19 Ответить
В усьому світі кількість померлих і захворівших на короновірус зростає, а в Україні падає... Он що значить правильно відосіки записувати в команді Зеленського.
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25.01.2021 08:22 Ответить
За добу через COVID-19 в Україні померли 63 людини, виявлено 2516 нових випадків, одужали - 5783 - Цензор.НЕТ 4725
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25.01.2021 08:28 Ответить
Сейчас американцы, французы, испанцы, и прочие нищеброды на поприще медицины, ломанутся в Украину, от вируса прятаться.
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25.01.2021 08:32 Ответить
Розумію, що в нас майже не тестують по буднях і зовсім не мтестують у сб та нд, але не може зрозуміти, чому смерть бере вихідний у Стебанова? Це загадка чорноі дири...
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25.01.2021 08:33 Ответить
А хто дасть гарантію що взагалі ці смішні цифри "статистики" хоч якось наближені до правди?
В кожній цифрі брехня.
Маніпулювання цифрами, мала кількість направлень на тести, усна заборона лікарям направляти на тести - ось виявляється як треба боротися з Ковід.
Але Ковід прийшов назавжди і вакцинація з часом стане платною для абсолютної більшості. А у нас зубожілий народ одну маску тягає тижнями/місяцями, які там платні вакцини і тести.. смішно просто..
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25.01.2021 09:15 Ответить
Похоже, наши соотечественники окончательно забили на тестирование в силу безденежья на эту процедуру. И продолжают заниматься самолечением, используя протоколы лечения переболевших друзей и знакомых. С легким течением болезни это прокатывает, а вот там, где нужен дополнительный кислород, уже не обойтись без стационара, УВЫ! А это огромные деньги, не сравнимые с тестированием. Вот такой он,- КОНЕЦ ЭПОХИ БЕДНОСТИ!
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25.01.2021 08:35 Ответить
У меня кислородный резак в гараже, купил кислородную маску, соединил шланги с баллоном, работает. Не знаю только как надолго 40 литрового баллона хватит, если что. На пару дней точно, а там привезут еще кислород. А что? Голь на выдумки хитра. Дешево и сердито. Одно только неудобство. Баллон 100 кг весит.
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25.01.2021 08:43 Ответить
Удачи вам! Но лучше, пусть Господь оградит вас, вашу семью и дорогих сердцу людей от испытания этой мерзкой болезнью. А резак используйте по назначению, согласно паспорта.
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25.01.2021 09:08 Ответить
Спасибо мил человек. Неохота с температурой таскать на горбу 100 кг.
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25.01.2021 09:45 Ответить
Выздоравливайте без последствий и живите долго и счастливо! ОТ ДУШИ!!!
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25.01.2021 10:07 Ответить
Власть держит украинцев за идиотов. И правильно делает. Хавайте статистику.
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25.01.2021 08:38 Ответить
Люди, имейте совесть, помогите МОЗу, тестируйтесь и не по одному разу и с любыми негараздами со здоровьем. Не получится добиться результата тестами - делайте КТ. С температурой или без - не бойтесь очередей - не умрете.
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25.01.2021 09:10 Ответить
Не, это скорее помощь не МОЗу, ковидоистеричкам, которые денно и нощно воют про зраду и малое количество тестирований😁
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25.01.2021 13:35 Ответить
А госпитализация такая, как при 10 тыс. заболевших и это при том что госпитализируют только в тяжелых случаях. Смертность на выходных не все передают в МОЗ.
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25.01.2021 10:57 Ответить
 
 