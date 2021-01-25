За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 63 человека, выявлены 2 516 новых случаев, выздоровели - 5 783
В Украине по состоянию на утро понедельника, 25 января, зафиксированы 2 516 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"2 516 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 25 января 2021 года. В частности, заболели 95 детей и 87 медработников.
Также за минувшие сутки
госпитализированы - 1 166 человек;
летальных случаев - 63;
выздоровели - 5 783 человека;
осуществлено тестирований за сутки - 13 962 (в том числе методом ПЦР - 10 573, методом ИФА - 3 389).
За все время пандемии в Украине
заболели - 1 194 328 человек;
выздоровели - 953 297 человек;
летальных случаев - 21 924;
проведено ПЦР-тестов - 6 108 668.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Запорожской (241), Ивано-Франковской (238), Одесской (166), Черновицкой (160) областях и г.. Киев (146)", - рассказал Степанов.
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В кожній цифрі брехня.
Маніпулювання цифрами, мала кількість направлень на тести, усна заборона лікарям направляти на тести - ось виявляється як треба боротися з Ковід.
Але Ковід прийшов назавжди і вакцинація з часом стане платною для абсолютної більшості. А у нас зубожілий народ одну маску тягає тижнями/місяцями, які там платні вакцини і тести.. смішно просто..