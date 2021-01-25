За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 63 человека, выявлены 2 516 новых случаев, выздоровели - 5 783

В Украине по состоянию на утро понедельника, 25 января, зафиксированы 2 516 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"2 516 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 25 января 2021 года. В частности, заболели 95 детей и 87 медработников.

Также за минувшие сутки

госпитализированы - 1 166 человек;

летальных случаев - 63;

выздоровели - 5 783 человека;

осуществлено тестирований за сутки - 13 962 (в том числе методом ПЦР - 10 573, методом ИФА - 3 389).

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За все время пандемии в Украине

заболели - 1 194 328 человек;

выздоровели - 953 297 человек;

летальных случаев - 21 924;

проведено ПЦР-тестов - 6 108 668.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Запорожской (241), Ивано-Франковской (238), Одесской (166), Черновицкой (160) областях и г.. Киев (146)", - рассказал Степанов.





