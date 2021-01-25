Снег, метели и гололедица: ГСЧС предупреждает о возможных перебоях энергоснабжения и нарушении движения транспорта

В Украине ухудшается погода. В Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской областях выпадет до 20 см снега.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, по данным "Укргидрометцентра", 25 января на Правобережье Украины порывы ветра 15-20 м / с, в западных областях значительный дождь и мокрый снег;

25 января в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской областях значительный снег, метели, на дорогах гололедица, местами снежные заносы (І уровень опасности, желтый).

В большинстве западных областей ожидается образование снежного покрова высотой 5-10 см, в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской областях 10-20 см.

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По Киеву и Киевской области днем ​​25 января и в течение суток 26 января порывы ветра 15-20 м / с (I уровень опасности, желтый).

"Погодные условия приведут к нарушения энергоснабжения отдельных населенных пунктов на Правобережье Украины, в западных областях также и к нарушению движения автомобильного транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - предупреждают спасатели.