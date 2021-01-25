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Зеленский: Избившие украинского подростка в Париже должны оказаться в тюрьме. Такое нападение заслуживает жесткой реакции

Зеленский: Избившие украинского подростка в Париже должны оказаться в тюрьме. Такое нападение заслуживает жесткой реакции

Посольство Украины во Франции держит на контроле ситуацию с расследованием избиения украинского подростка в центре Парижа. Украина сделает все для того, чтобы семья пострадавшего получила всю необходимую помощь.

Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук написал президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"То, что не отпускает. Нападение, которое шокирует своей дикостью, варварством, ненавистью. Еще 15 января в Париже жестоко избили нашего парня - украинца, подростка. Кто это сделал? Судя по видео, такие же подростки или немного старше. Десять на одного. У них была арматура, холодное оружие. И у них была цель - убивать, калечить, издеваться", - отмечает он.

Также он напоминает, что Юрий с друзьями возвращался из школы, когда на них напали.

"Парень до сих пор в тяжелом состоянии с многочисленными травмами, пока что врачи стараются быть очень осторожными в своих прогнозах. Но есть основания надеяться, что он выздоровеет. Найти и наказать нападавших. Это даже не просто наше требование, это вопрос цивилизованности. В любой стране такое нападение заслуживает жесткой реакции государства", - подчеркивает Зеленский.

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Кроме этого он отметил, что посольство Украины во Франции привлечено к данной ситуации.

"Украинское государство сделает все, чтобы Юрий и его семья получили необходимую помощь, а расследование - необходимые стимулы. Уже есть жесткая реакция министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена и мэра Парижа Анн Идальго. Нападавшие однозначно должны оказаться в тюрьме", - подытожил президент Украины.

Ранее сообщалось, что неизвестные в центре Парижа избили 14-летнего украинца, парень в коме. Также Цензор.НЕТ писал о том, что по данному факту  посольство Украины обратилось в прокуратуру, проводится расследование.

Автор: 

Зеленский Владимир (20268) избиение (9793) Париж (415)


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Топ комментарии
+23
Вы лучше спросите почему Клоун с такой же рвением не занимается избитыми в Украине подростками. А занимается теми кто положил болт на Украину и перебрался жить во Францию. Нет, заниматься ими, раз они сохранили украинское гражданство надо, но думаю у преЗЕдента есть куча куда более важных дел! Например заниматься спасением погибающего на поле боя солдата, за которого он непосредственно отвечает и который не мог дождаться помощи 3 дня....
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25.01.2021 09:14
+15
Про погибшего в ООС несколько дней назад морпеха ЗЕлупок ничего не хочет рассказать?
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25.01.2021 09:13
+12
взял под личный контроль?
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25.01.2021 09:04
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Правила форума Совет форумчан
взял под личный контроль?
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25.01.2021 09:04 Ответить
Вы лучше спросите почему Клоун с такой же рвением не занимается избитыми в Украине подростками. А занимается теми кто положил болт на Украину и перебрался жить во Францию. Нет, заниматься ими, раз они сохранили украинское гражданство надо, но думаю у преЗЕдента есть куча куда более важных дел! Например заниматься спасением погибающего на поле боя солдата, за которого он непосредственно отвечает и который не мог дождаться помощи 3 дня....
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25.01.2021 09:14 Ответить
А все дуже просто: Париж, Франція, Європа коли Зедрот робить подібну заяву то він заявляє про себе в Європі, Словом самий звичайний популізм.
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25.01.2021 10:29 Ответить
вряд ли во Франции кто-то знает кто такой вава) так что новости про его высеры там никому не интересны априори
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25.01.2021 11:01 Ответить
В Україні хлопчик вже б помер в лікарні, бо в Україні немає медицини.
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25.01.2021 11:10 Ответить
Можете быть уверены, что будь этот "хлопчик" в Украине, то не оказался бы в обычной больнице
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25.01.2021 16:42 Ответить
Ви думаєте що якщо в Україні немає медицини, то це не стосується приватних медичних закладів? Медицини немає як системи і приватний заклад або державний не має жодного значення, результат буде однаковий, ви тільки заплатите за понти дорожче але пацієнт все одно помре.
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25.01.2021 16:45 Ответить
- Владимир Васильевич, с какой проблемой вы обратились в больницу «Феофания»?
- С 2003 года я страдаю раком предстательной железы. В России онкологию распознать не смогли, но обнаружили гепатит (этот диагноз позже полностью опровергли немецкие врачи) и гипертонию, от чего и лечили в течение полутора лет. И тут совершенно случайно я прошел тест на определение уровня ПСА (онкомаркер, который выявляется с помощью анализа крови. Исследование проводится для диагностики и наблюдения за течением рака и аденомы простаты.). Показатели оказались повышенными. В России врачи не обратили на это особого внимания, сказали, что это ерунда, мол, зеленкой помажем - и все пройдет.
Тогда один из моих друзей посоветовал мне съездить в Германию - провериться на всякий случай. Я поехал в университетскую клинику в Мюнстере, что в 100 километрах от Дюссельдорфа. И там профессор Хертли (который знал несколько русских слов и ему казалось, что именно на этом языке он со мной и разговаривает) сообщил: «Ну что, хер Назаров, жить тебе осталось полгода». Потому что выяснилось, что у меня рак предстательной железы, причем в запущенном состоянии. Слава богу, его прогнозы не подтвердились. Он меня прооперировал и сказал, что ситуация намного лучше, чем ему казалось, метастазов нет и умру я когда-нибудь потом от чего-то другого. Хотя добавил, что именно те полтора года, что были упущены в России, создадут мне проб­лемы в будущем...
- ...вот так?
- Да. Позже, в 2006-м, мне сделали облучение, и до 2013 года (до разгрома моего театра, до столкновения с властями России, до моих выступлений против Путина и так далее) моя онкология дремала. Время от времени я сдавал анализ на определение уровня ПСА, показатели были около нуля, что является нормальным для человека, у которого нет предстательной железы. Но с 2013 года они начали расти. И в декабре 2016-го я съездил в Израиль и сделал ПЭТ-КТ (позитронно-эмиссионная компьютерная томография для диагностики онкозаболеваний, которая проводится с использованием радио­активного индикатора.). Это очень серьезное исследование, которое показало, что у меня метастазы в лимфоузлах. К тому времени я уже жил в Украине - 5 декабря 2016 года я получил украинское гражданство. Сейчас я решил пройти ПЭТ-КТ повторно, начал узнавать, где это можно сделать, и мне порекомендовали «Феофанию».

- Вы обратились во Всеукраинский центр радиохирургии в «Феофании» потому, что эту диагностическую процедуру можно пройти только там?
- Нет, но мне посоветовали именно его. Сама клиника, конечно, шикарная, и на территории фонтаны бьют, птички чирикают - все замечательно. В центре радиохирургии мне сделали ПЭТ-КТ. Врачи, проводившие исследование, посмотрели на ее результаты и сказали: «Владимир Васильевич, мы вас поздравляем, метастазов у вас нет, вы здоровы, можете идти. Спасибо за удовольствие познакомиться с вами». Я ответил: «Друзья, я очень тронут и готов сходить за шампанским, но, знаете, один гвоздь в ботинке у меня все-таки присутствует - это результаты аналогичного обследования в израильской клинике, которые показали наличие метастазов в лимфоузлах».
- Вы говорили им об этом до процедуры?
- Конечно, даже диск дал, на котором это исследование записано, но они его не посмотрели, и никто даже не подумал сравнить результаты.
- Вот так?
- Да. Мне совершенно уверенно заявили, что все в порядке. И после того, как они все-таки сравнили свои результаты с израильскими и увидели, что в лимфоузлах метастазы есть, они замялись и сказали, что, наверное, нужно доверять предыдущему обследованию, потому что оно более качественное и точное. Я спросил: «А почему так? У вас аппарат старый?». - «Да нет, аппарат-то новый, у нас препарата нет, который используется в качестве контраста», - ответили врачи. Меня это, конечно, поразило. И они мне объяснили, что в Израиле ПЭТ-КТ делают с контрастом на основе радиоизотопа галлия, а у нас - радиационной глюкозы, которая может не показать имеющихся метастазов именно при моем диагнозе. И тут я говорю: «Стоп! Вы меня заверили в том, что я совершенно здоров, и подготовили выписку. Вы даже не засомневались, не порекомендовали провериться еще раз в какой-нибудь другой клинике!». Но самое страшное, что на этом контрасте они обследуют сотни людей, ничего не видят и, я думаю, не предупреждают, что результаты этого исследования могут быть неточными или вообще неверными.
- И что вам ответили?
- Я им сказал, что, ребята, давайте предположим, что на моем месте простой украинец, какой-нибудь фермер, у которого нет денег съездить в Израиль и сделать там ПЭТ-КТ с контрастом на основе галлия. И вот он приходит к вам, наскреб необходимую сумму (потому что у вас, извините, все это не бесплатно), вы проводите исследование, сообщаете, что он здоров, человек счастлив, возвращается домой, а через полгода он труп. Это просто убийство, я считаю. Самое настоящее убийство. Это все равно что Toyota выпустила бы полторы тысячи автомобилей, не установив на них тормоза, а потом, скромненько так, промолчала, мол, вдруг пронесет. Ну разобьется десяток человек, но остальные-то выживут. Вот это примерно то же самое.
Я был настолько возмущен, что пошел к руководителю этого центра - Ярославу Владимировичу Кметюку (он замечательный доктор, они там все энтузиасты). И он мне сказал, что у них в клинике действительно нет этого препарата. Я по наивности (я же музыкант все-таки) спросил о том, возможно ли его привезти, пусть даже за дополнительную плату, ведь он просто необходим для получения наиболее точных результатов. И тут он мне сказал, что галлий - это вещество, которое распадается в организме человека в течение часа, поэтому его просто невозможно транспортировать, а необходимо производить на мес­те. И добавил, что их центр уже обращался с этим вопросом в Государственное управление делами, но там ответили, что сначала нужно достроить соответствующий корпус и вообще денег нет. Тогда я поинтересовался ценой вопроса. Честно говоря, я ожидал услышать о сумме не менее чем 10 миллионов долларов, но оказалось, что не­обходимо примерно 200 тысяч долларов!..
- ...чтобы наладить производство это­го диагностического препарата в Ук­раине?
- Да, именно в этой клинике. Кроме того, в Украине есть опыт работы с радиационными материалами - она же не банановая республика, а довольно технологически развитая страна. Здесь можно изготавливать препараты на основе галлия, и Кметюк это подтвердил. Но им нужна лицензия и деньги, вот эти 200 тысяч долларов. Некоторые олигархи, мне кажется, на Мальдивах или в каком-нибудь казино за сутки прогуливают больше. Ладно, у власти, может быть, нет на это денег, но если Всеукраинский центр радиохирургии озабочен этим вопросом, почему же он не бьет во все колокола? Люди-то умирают! Они же их просто убивают, становятся соучастниками убийства! Я бы мог, конечно, разобраться в этой истории для себя лично, встряхнуться и пойти дальше, но подумал, что украинцев сейчас и так мало и нельзя допускать, чтобы люди умирали только потому, что кто-то не нашел 200 тысяч долларов для клиники.
Кстати, после этого я позвонил в другой медицинский центр (не буду его называть, просто не хочу), где тоже можно сделать ПЭТ-КТ. Там это обследование стоит 22 тысячи гривен, то есть в два раза больше, чем в «Феофании». Тогда я спросил, а какой препарат они используют в качестве контраста, есть ли у них галлий? Мой вопрос их удивил, но мне ответили, что, конечно, есть и что привозят они его из Израиля. Я сказал, что этого не может быть, что это просто вранье, и на том конце провода повесили трубку. Видите, в «Феофании», в центре радиохирургии, со мной, по крайней мере, честно поговорили, правда, если бы этот разговор состоялся до того, как провели исследование, вот тогда он был бы действительно честным. Я не знаю, что случилось с нашими медиками, но, по-моему, они забыли клятву Гиппократа!
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25.01.2021 16:51 Ответить
Це ти так думаєш, а Мандель і іже з нею мислять по іншому.
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25.01.2021 11:16 Ответить
Тому що карлик і цензор хочуть продемонструвати Європу ворожою до України.
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25.01.2021 10:50 Ответить
Ви безагргументовно помиляєтесь щодо Цензора ...
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25.01.2021 11:26 Ответить
ну ви ж знаєте, що таке піер діяльність. Вона може бути свідомою, але часто й не свідома. Ця стаття викликає певні емоції.
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25.01.2021 11:37 Ответить
Позвонит Макрону и порешает.
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25.01.2021 09:08 Ответить
ага, точно. под Монмартром можно запросто отгрести от черножепых продавцов паленых гучи)
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25.01.2021 09:09 Ответить
Из-за зелёного опарыша Антоненко больше года ни за ,что В ТЮРЬМЕ ГНИЕТ И военный Журавель погиб - бумеранг и тебе прилетит 🤢🤡🎪😈
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25.01.2021 09:44 Ответить
все пропало... клован с 95 квартала под контроль берет - теперь точно не найдут черномазых с 16-го района...
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25.01.2021 09:07 Ответить
З Харкова, певно, прямого рейсу не було, щоби поїхати розібратися.
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25.01.2021 09:07 Ответить
Сидіти чи не сидіти вирішує суд. Але Зе - юрист планетарного масштабу.
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25.01.2021 09:07 Ответить
Квншик-безпредельщик. Не зря ж єго так охраняют.
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25.01.2021 09:27 Ответить
Бригадного генерала по внутренней безопасности пошли туда шоб разобрался с этими парижскими бандами и Анжеликой.
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25.01.2021 09:13 Ответить
Про погибшего в ООС несколько дней назад морпеха ЗЕлупок ничего не хочет рассказать?
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25.01.2021 09:13 Ответить
так там же пропиарится негде...а на подростке-можно. Не удивлюсь если оно попрется с цветами к нему в палату под камеры.....
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25.01.2021 09:43 Ответить
Че серьезно? Дрыщ получивший пистюлей в Париже Ваву волнует больше чем убитый снайпером солдат? Зачем нам такой президент.
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25.01.2021 09:14 Ответить
Не просто дрыщ, а далеко не бедный дрыщ, который с родителями положил болт на Украину (как завещал великий Зе) и перебрался жить во Францию. А украинское гражданство у него осталось только лишь по недоразумению, поскольку ему еще нет 16.....
А что тот солдат?! Что он шишка большая?! Может у него пару лямов зелени было? Нет - отож!
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25.01.2021 09:19 Ответить
"Найвеличніший" велез из ракушки: парня избили 15 января, а бубочка раздублился на новость в Фейсбуке аж 25 числа.
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25.01.2021 09:17 Ответить
Он не виноват что так сценарий его «работы» расписан
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25.01.2021 09:22 Ответить
Вот так бы он реагировал на незаконные нападения внутри страны.
А то мы ж помним: "Мені ці люди не цікаві".
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25.01.2021 09:20 Ответить
все таки длинный язык в политике это зло, не посадят в тюрьму - считай проигнорировали мнение целого президента страны
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25.01.2021 09:22 Ответить
Торчек не в курсе, что в Украине в прошлом году умерло почти миллион человек. Зебильониш не знает на чем попиарится.
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25.01.2021 09:24 Ответить
Найду и накажу нападавших...... - подытожил президент Украины. Источник: https://censor.net/ru/n3243767

Особи, які побили українського підлітка в Парижі, мусять опинитися у в'язниці. Такий напад заслуговує на жорстку реакцію, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1683.
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25.01.2021 09:38 Ответить
А вот весна прийде і посадить, пацан сказав, пацан зробить.
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25.01.2021 09:52 Ответить
Мэр Парижа - пришлая испанка Идальго и ее арабоафриканская мэрия занимается всякой туфтой ,типо признания отдельно АхырБаха(Конец Смотрящего с одэри=азэри)=Карабаха,ГДЕ ПО ПЕРЕПЕСИ 1980-тых 53% составляли одэры.ОБОСРАЛИ ПАРИЖ АФРИКОЙ И АРАБИСТАНОМ.вместо ловли преступников избивают(и убивают) митингующих.Если так пойдет,то область" Роди Пэри Уш"(Париж-Парков греческих дух) будет показана на Кавказе и признанна прадедами французов.А преступники пока не найдены.
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25.01.2021 09:39 Ответить
"Обосрали Париж Африкой и Арабистаном" - это после того, как этот Париж утюжил вышеназванную Африку и "Арабистан"? Действительно интересно, как же это они так обосрали
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25.01.2021 11:07 Ответить
Не припомню, чтоб он так волновался за тех , кто не так богат и живет в Украине
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25.01.2021 09:39 Ответить
Тебя, паяц, забыли спросить...Кстати, ты правильно про тюрьмы вспомнил. Помни о них весь оставшийся срок.
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25.01.2021 09:46 Ответить
през - реально тормоз.. не прошло и двух недель
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25.01.2021 09:47 Ответить
кто ж их посадит, они ж беженцы
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25.01.2021 09:47 Ответить
А убившие в Бахмуте АТОвца за мову ? А владельцы пропагандоских рашских каналов в УКраине ?
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25.01.2021 10:36 Ответить
Зеленський: Особи, які побили українського підлітка в Парижі, мусять опинитися у в'язниці. Такий напад заслуговує на жорстку реакцію - Цензор.НЕТ 1826
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25.01.2021 10:51 Ответить
ПоРохоскот в своих изрЬІганиях не унимается.
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25.01.2021 10:56 Ответить
А в Украине пьяные полицейские расстреливают детей, а другие дети сгорают в лагерях, которые открывают президенты. Ну, эмигранты Зеленскому, конечно, ближе к телу. Надо и себе почву готовить
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25.01.2021 11:06 Ответить
Зеленський: Особи, які побили українського підлітка в Парижі, мусять опинитися у в'язниці. Такий напад заслуговує на жорстку реакцію - Цензор.НЕТ 4950

Если кто еще не видел, то вот видео:

https://streamable.com/8do2xy
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25.01.2021 11:28 Ответить
Да! вот на днях мамаша своего сына скинула с 9 этажа! и ничего
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25.01.2021 11:37 Ответить
Просто стыдно за преЗедента. Очередной пиар на горе. Париж - это круто! Одним словом - Чмо...
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25.01.2021 11:40 Ответить
Хм... Гете був мольфаром?

"...Не верю я в порядочность шута.
Он трижды куплен был, и столько же продался!
В его душе царила тьма - когда он на арене забавлялся.
Фиглярствуя глумился тот, над тем что свято и всего дороже
и зритель глупый ликовал - ведь он и клоун так похожи...
Пусть в гриме правду говорит, да как за то, с мурашками по коже!
И Мельпомены антураж скрывал оскал ущербной рожи.
Цинизм, беспечность, простота на представлениях царили.
А разум, честь и доброта в антракт хромая уходили.
Шут правит бал! Дивится Сатана,
Ад льдом покрыт, зеленый бес резвится...
Длине очередей продажных душ, бедняга Мефистофель удивился..."
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25.01.2021 11:41 Ответить
А президент зеленский --КОТОРЫЙ ОБМАНУЛ СВОЙ НАРОД ГДЕ ДОЛЖЕН ОКАЗАТЬСЯ ????
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25.01.2021 11:59 Ответить
ті, хто назвали злочинцями безвинних людей в справі шеремета, без суду, повинні опинитися в тюрмі.
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25.01.2021 12:06 Ответить
Краще заплатити нашим хлопцям,щоб знайшли покидьків і поламали їх арматурою.
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25.01.2021 12:58 Ответить
Можно заносить в книгу "Учебник популизма для чайников не лохов"
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25.01.2021 13:05 Ответить
Белые в Париже - люди 2-го сорта.
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25.01.2021 13:11 Ответить
 
 