Зеленский: Избившие украинского подростка в Париже должны оказаться в тюрьме. Такое нападение заслуживает жесткой реакции

Посольство Украины во Франции держит на контроле ситуацию с расследованием избиения украинского подростка в центре Парижа. Украина сделает все для того, чтобы семья пострадавшего получила всю необходимую помощь.

Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук написал президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"То, что не отпускает. Нападение, которое шокирует своей дикостью, варварством, ненавистью. Еще 15 января в Париже жестоко избили нашего парня - украинца, подростка. Кто это сделал? Судя по видео, такие же подростки или немного старше. Десять на одного. У них была арматура, холодное оружие. И у них была цель - убивать, калечить, издеваться", - отмечает он.

Также он напоминает, что Юрий с друзьями возвращался из школы, когда на них напали.

"Парень до сих пор в тяжелом состоянии с многочисленными травмами, пока что врачи стараются быть очень осторожными в своих прогнозах. Но есть основания надеяться, что он выздоровеет. Найти и наказать нападавших. Это даже не просто наше требование, это вопрос цивилизованности. В любой стране такое нападение заслуживает жесткой реакции государства", - подчеркивает Зеленский.

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Кроме этого он отметил, что посольство Украины во Франции привлечено к данной ситуации.

"Украинское государство сделает все, чтобы Юрий и его семья получили необходимую помощь, а расследование - необходимые стимулы. Уже есть жесткая реакция министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена и мэра Парижа Анн Идальго. Нападавшие однозначно должны оказаться в тюрьме", - подытожил президент Украины.

Ранее сообщалось, что неизвестные в центре Парижа избили 14-летнего украинца, парень в коме. Также Цензор.НЕТ писал о том, что по данному факту посольство Украины обратилось в прокуратуру, проводится расследование.