Отец российского лыжника Большунова, дисквалифицированного за попытку сбить соперника на Кубке мира: Нужно подходить по-русски и давать в морду

В финском Лахти состоялась мужская эстафета в рамках Кубка мира по лыжным гонкам. В ней российский лыжник Александр Большунов пытался ударить палкой своего соперника - финна Йони Мяки, а после финиша сбил его с ног.

Отец четырехкратного вице-чемпиона мира по лыжным гонкам Большунова считает, что его сын поступил правильно, ударив на трассе финского спортсмена палкой. Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Большунов-старший заявил в интервью агентству "Р-Спорт".

Александр Большунов-старший уверен, что у финна слева была дорожка, но он начал смещение в сторону его сына, "столкнув его в рекламные щиты".

По словам мужчины, такое "свинство" терпеть нельзя и с ним нужно бороться.

"Если им не отвечать, то они Россию будут унижать. Это все на эмоциях было, я его прекрасно понимаю, ничего страшного. Как по мне это негодяи – типа он не видел и смещался. Просто нужно подходить по-русски и давать в морду. Но этого нельзя делать, к сожалению", – сказал отец лыжника.

Как сообщалось, россиянин Большунов дисквалифицирован за попытку сбить с ног финского лыжника после финиша эстафеты на Кубке мира. Результат сборной РФ аннулирован.

При этом в Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) заявили, что не будут наказывать Александра Большунова за поведение на финише эстафеты этапа Кубка мира в Лахти.

"С какого перепуга? Я его понимаю на сто процентов", - заявила глава Федерации Елена Вяльбе.

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