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Отец российского лыжника Большунова, дисквалифицированного за попытку сбить соперника на Кубке мира: Нужно подходить по-русски и давать в морду

Отец российского лыжника Большунова, дисквалифицированного за попытку сбить соперника на Кубке мира: Нужно подходить по-русски и давать в морду

В финском Лахти состоялась мужская эстафета в рамках Кубка мира по лыжным гонкам. В ней российский лыжник Александр Большунов пытался ударить палкой своего соперника - финна Йони Мяки, а после финиша сбил его с ног.

Отец четырехкратного вице-чемпиона мира по лыжным гонкам Большунова считает, что его сын поступил правильно, ударив на трассе финского спортсмена палкой. Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Большунов-старший заявил в интервью агентству "Р-Спорт".

Александр Большунов-старший уверен, что у финна слева была дорожка, но он начал смещение в сторону его сына, "столкнув его в рекламные щиты".

По словам мужчины, такое "свинство" терпеть нельзя и с ним нужно бороться.

"Если им не отвечать, то они Россию будут унижать. Это все на эмоциях было, я его прекрасно понимаю, ничего страшного. Как по мне это негодяи – типа он не видел и смещался. Просто нужно подходить по-русски и давать в морду. Но этого нельзя делать, к сожалению", – сказал отец лыжника.

Как сообщалось, россиянин Большунов дисквалифицирован за попытку сбить с ног финского лыжника после финиша эстафеты на Кубке мира. Результат сборной РФ аннулирован.

При этом в Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) заявили, что не будут наказывать Александра Большунова за поведение на финише эстафеты этапа Кубка мира в Лахти.

"С какого перепуга? Я его понимаю на сто процентов", - заявила глава Федерации Елена Вяльбе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россиянин Большунов дисквалифицирован за попытку сбить с ног финского лыжника после финиша эстафеты на Кубке мира. Результат сборной РФ аннулирован. ВИДЕО

Автор: 

россия (95418) спорт (2425)


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Топ комментарии
+88
А якщо до кацапів з їхніми ж методами підходити ?
Бити москаля одразу в рило, щоб менше пащеку відтуляло.
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25.01.2021 09:14
+52
что и требовалось доказать. от говна только говно ищут, у кацапа может получится только кацап.
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25.01.2021 09:15
+51
Кацапи поки такі борзі, поки не отримають по своєму хрякалу.
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25.01.2021 09:16
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Батько російського лижника Большунова, дискваліфікованого за спробу збити суперника на Кубку світу: Потрібно підходити по-російськи і давати в морду - Цензор.НЕТ 8389
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25.01.2021 11:46 Ответить
Русские - это неисправимые животные.
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25.01.2021 11:36 Ответить
А Животных зачем обижать сравнивая с с рюзьгым? Этим существам, не тварям Божьим, аналога нет!!! Может быть конечно, только на Земле...
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25.01.2021 12:02 Ответить
Ущербный лишнехромосомный вой! В морду они собрались кому-то давать))))) Чечня - круто! - это ваш удел.
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25.01.2021 11:49 Ответить
Кляті русофоби!
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25.01.2021 12:25 Ответить
Розфантазувався казламордий! Давать в морду, ага.
Спершу хай дістане з дупи пляшку...
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25.01.2021 12:46 Ответить
«Всю Россию охватил сифилис патриотизма!» - А. И. Герцен, публицист, революционер (1812 - 1870 гг.)
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25.01.2021 13:15 Ответить
"Крива хата - кривий тин.
Дурний батько - дурний син".
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25.01.2021 14:34 Ответить
а я бы этого папашу - по-фински - из снайперской винтовки.....
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25.01.2021 14:41 Ответить
Ну как это так это не я меня тут нету наУкраине проходит а в Финлядии нет .
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25.01.2021 18:46 Ответить
Алкашня по-другому не умеет. Когда уже их закроют в их "вяликой державе" !?
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26.01.2021 16:06 Ответить
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