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Новости Пожары в Украине
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За неделю огонь унес жизни 91 человека, на водных объектах погибли 14, - ГСЧС

За неделю огонь унес жизни 91 человека, на водных объектах погибли 14, - ГСЧС

В течение прошедшей недели (с 18.01 по 24.01) во время пожаров погиб 91 человек, на водных объектах - 14.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

С начала недели зарегистрировано 1 тыс. 604 чрезвычайных события. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 120 человек.

Ликвидировано 1 тыс. 435 пожаров, спасено во время пожаров 85 человек и не допущено уничтожение огнем 912 зданий и 48 ед. техники. Во время пожаров погиб 91 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 11 млн. 76 тыс. грн.

В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 24 выезда, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 150 взрывоопасных предметов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Число жертв пожара в доме престарелых в Харькове увеличилось до 16 человек

В течение недели на водных объектах погибли 14 человек.

пожар (5936) смерть (9215) ГСЧС (4956)


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Коммунальная мафия устроила геноцид в Украине. В 21 веке европейская страна по воле зажравшихся монополистов и их прокладок вынуждена переходить на дрова. Только тотальные неплатежи заставят этих мразей умерить свои аппетиты.
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25.01.2021 09:47 Ответить
Ответственность за смерти на пожарах лежит на ЗЕбильных тварях, которые так подняли тарифы на газ и электроэнергию, что население, дабы выжить, вынуждено переходить на отопление дровами. И украинцам нужно в конце концов уяснить, что причина их бед не в тарифах, а в в тех моральных уродах во власти, которые их устанавливают, которые используют население Украины в качестве дойного стада, которые за их счет паразитируют и жируют.
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25.01.2021 10:06 Ответить
А траур что ли не будут объявлять? Странная показуха.. 15 сгорело в Харькове - аж на всю страну траур, как будто супер офигенное событие произошло. А тут по 100 человек каждую неделю на пожарах гибнет и похер. Давайте уж вообще из траура не вылазить. Или не заниматься показухой из-за каких-то 15 человек. Нужно или трусы одеть или крестик снять...
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25.01.2021 10:17 Ответить
 
 