За неделю огонь унес жизни 91 человека, на водных объектах погибли 14, - ГСЧС

В течение прошедшей недели (с 18.01 по 24.01) во время пожаров погиб 91 человек, на водных объектах - 14.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

С начала недели зарегистрировано 1 тыс. 604 чрезвычайных события. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 120 человек.

Ликвидировано 1 тыс. 435 пожаров, спасено во время пожаров 85 человек и не допущено уничтожение огнем 912 зданий и 48 ед. техники. Во время пожаров погиб 91 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 11 млн. 76 тыс. грн.

В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 24 выезда, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 150 взрывоопасных предметов.

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В течение недели на водных объектах погибли 14 человек.