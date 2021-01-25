Гриценко о пожеланиях Зеленскому в его день рождения: "Еще раз перечитать свои предвыборные обещания, вместе с конституционными обязанностями президента"

Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо избавиться от "любих друзів" и лизоблюдов в ОПУ.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-министр обороны Анатолий Гриценко, поздравляя президента Украины Владимира Зеленского с днем рождения, передает Цензор.НЕТ.

"День рождения Зеленского. Что бы я ему пожелал? Три вещи. Первое - избавиться от "любих друзів" и лизоблюдов в ОПУ, которые заглядывают в рот, поддакивают и славят величие гаранта. Второе - не тратить время на медийщиков и видосики, больше общаться с профессионалами, которые скажут правду в глаза и предложат верные решения. Третье - еще раз перечитать свои предвыборные обещания, вместе с конституционными обязанностями президента, и начать их добросовестно ежедневно выполнять. Тогда, возможно, еще есть шанс избежать полного провала", - заявил Гриценко.

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