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Заблокирована деятельность управляемой из РФ сети интернет-агитаторов, призывавших к сепаратизму и нарушениям общественного порядка, - СБУ. ФОТО

Заблокирована деятельность управляемой из РФ сети интернет-агитаторов, призывавших к сепаратизму и нарушениям общественного порядка, - СБУ. ФОТО

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили и пресекли деструктивную деятельность управляемой из РФ сети интернет-агитаторов, которые действовали на территории Днепропетровской, Херсонской, Полтавской и Закарпатской областей.

Задокументировано, что по заданию российских кураторов злоумышленники скоординировано распространяли в соцсетях материалы с призывами к нарушению территориальной целостности и конституционного строя нашей страны, разжиганию межнациональной розни, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Так, в Днепропетровской области оперативники спецслужбы установили личность уроженца Донецка, который распространял материалы в поддержку оккупации АР Крым и ОРДЛО, призывал к физическому уничтожению мифических "украинских фашистов" и продвигал идеи "русского мира". Во время санкционированного обыска по месту жительства интернет-агитатора изъята компьютерная техника и средства связи с доказательствами противоправной деятельности", - подчеркивают в СБУ.

Кроме этого подчеркивается, что на Херсонщине правоохранители разоблачили в распространении деструктивного контента жителя города Алешки. По данным предварительного следствия, мужчина распространял в одной из запрещенных соцсетей антиукраинские материалы, оправдывал российскую вооруженную агрессию против нашей страны, а также призывал к отделению центральных, южных и восточных областей с их присоединением к России.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Житель Берегово в интернете агитировал за отделение Закарпатья от Украины, - СБУ. ФОТО

Агитатор из города Берегово на Закарпатье, как установила СБУ, создал ряд аккаунтов в социальных сетях, через которые распространял агитационные призывы к нарушению территориальной целостности Украины. В частности, он призывал граждан поддержать отделение Закарпатской области от нашего государства.

"В Полтавской области киберспециалисты СБ Украины пресекли деятельность интернет-агитатора, которая на персональной странице в запрещенной соцсети размещала публикации с пропагандой сепаратизма и призывами к изменению границ территории Украины. Жительница города Горишни Плавни активно участвовала в деятельности более 20 сообществ антиукраинского направления, которые охватывали аудиторию более 100 тысяч пользователей", - следует из сообщения пресс-центра СБУ.

Заблокирована деятельность управляемой из РФ сети интернет-агитаторов, призывавших к сепаратизму и нарушениям общественного порядка, - СБУ 01
Заблокирована деятельность управляемой из РФ сети интернет-агитаторов, призывавших к сепаратизму и нарушениям общественного порядка, - СБУ 02
Киберспециалисты отмечают, что активизация сети интернет-агитаторов совпадает с так называемыми "тарифными протестами". Установлено, что по заказу иностранных кураторов фигуранты подстрекали пользователей соцсетей к участию в акциях протеста и нарушению общественного порядка.

Действия злоумышленников квалифицированы по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Следователи органов безопасности объявили фигурантам о подозрении.

По данным фактам продолжаются следственные действия. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СБУ заблокировала деятельность разветвленной антиукраинской сети, координировавшейся из-за границы. ФОТО

Автор: 

СБУ (19871) сепаратизм (11311) Горишние Плавни (22) Днепропетровская область (3922) Закарпатская область (2581) Полтавская область (1147) Херсонская область (4735)


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Топ комментарии
+20
А пропагандонские телеканалы мертвечука будете когда-нибудь блокировать, или эти помойки и дальше будут отравлять умы колеблющихся зеленых избирателей? И хватит, в конце концов, гнобить "Прямой"!!! Тоже мне, нашли врагов!
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25.01.2021 09:54
+10
А коли позакривають мертвечуковські лайноанали такі як 112, НАШ, Нюз Ван, бЗдик та ін?!
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25.01.2021 10:09
+9
СБУ когда мертвечука повяжете?
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25.01.2021 09:58
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Правила форума Совет форумчан
Іншими словами того хто незадоволений із діяльносю влади можуть арештувати звинувативши в роботі на кацапю без ніяких доказів.Нам просто затикають рота.
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25.01.2021 09:51 Ответить
кацапе, не рвiть серце...
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25.01.2021 09:54 Ответить
Посиди на бутылке, иначе перед кадыркой извинятся будешь
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25.01.2021 10:01 Ответить
русский, ты с закрытым ртом с бутылки строчишь?
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25.01.2021 12:33 Ответить
Заблокирована деятельность управляемой из РФ сети интернет-агитаторов, призывавших к сепаратизму и нарушениям общественного порядка, - СБУ - Цензор.НЕТ 237Заблокирована деятельность управляемой из РФ сети интернет-агитаторов, призывавших к сепаратизму и нарушениям общественного порядка, - СБУ - Цензор.НЕТ 7450
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25.01.2021 09:51 Ответить
не удивлюсь, если следаков завтра уволят, а дела закроют.... при нынешней то власти, главное доверительно заглянуть хутину в глаза.
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25.01.2021 09:53 Ответить
А пропагандонские телеканалы мертвечука будете когда-нибудь блокировать, или эти помойки и дальше будут отравлять умы колеблющихся зеленых избирателей? И хватит, в конце концов, гнобить "Прямой"!!! Тоже мне, нашли врагов!
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25.01.2021 09:54 Ответить
Разберись, сначала, за что его "гнобят".
Его ж не за политику гнобят.
Там уклонение от уплаты налогов.
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25.01.2021 10:01 Ответить
Информацию в студию!!!
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25.01.2021 10:04 Ответить
А ты не в курсе?
Я могу тебе информацию предоставить, кстати, её много в интернете.
Но ты же будешь всё отрицать.
Так зачем время терять?
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25.01.2021 10:07 Ответить
а мож мне интересно, я отрицать не буду, так шо не надоть в кусты...
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25.01.2021 10:12 Ответить
Точно не будешь?
Вот и не отрицай.
https://www.google.ru/search?newwindow=1&ei=ln4OYNSCLu-jrgTexLWACA&q=%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D1%82+%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2&oq=%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D1%82+%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2&gs_lcp=******************************************************************************************&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjUpd_Y0rbuAhXvkYsKHV5iDYAQ4dUDCA0 И не отрицай.
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25.01.2021 10:19 Ответить
особенно улыбнула ваша инфа от https://www.bbc.com/russian/features-50517006 www.bbc.com › russian › features-50517006 ... Любитель вы, ааднака. по помойкам шастать... ... ПХЕ...
https://www.bbc.com/russian/features-50517006


https://www.google.ru/search?newwindow=1&ei=ln4OYNSCLu-jrgTexLWACA&q=%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D1%82+%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2&oq=%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D1%82+%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2&gs_lcp=******************************************************************************************&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjUpd_Y0rbuAhXvkYsKHV5iDYAQ4dUDCA0# https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:8zQQTD7ZgvoJ:https://www.bbc.com/russian/features-50517006+&cd=7&hl=ru&ct=clnk&gl=cy
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25.01.2021 10:23 Ответить
Это сравнимо с Порошенко, который "набарыжил" на миллиарды, только никто из зеленых "искателей" за два года усердной "работы" так ничего и не нарыл. Будет доказательная база ж/б - посадят, а так- метание дерьма на вентилятор.
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25.01.2021 10:14 Ответить
Власть слабая и трусливая.
Вот вам и результат.
Надеюсь, вор будет сидеть в тюрьме.
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25.01.2021 10:16 Ответить
трусливый слабый... - а вы какого цвета таавариСЧ из тырнета?
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25.01.2021 10:20 Ответить
Давай, чмо, до свиданья.
Шамай чаще, а то будет у тебя но пасаран.
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25.01.2021 10:25 Ответить
и зачем ото было так откровенно светить свинное рыло? ХМЫ...
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25.01.2021 10:51 Ответить
Що Мертвечук, що Порошенко направили діяльність своїх ЗМІ на розшарування суспільства, щоб здобути конкретно свій електорат. Тобто схема, відпрацьована ще з 2005-го року, коли телевізор поділив українців. А це неприпустимо в будь якій цивільній країні.
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25.01.2021 10:04 Ответить
Совершенно верно.
Они перетягивают избирателей, голосовавших во втором туре "против порошенко".
Вопрос: У кому уйдут их голоса на следующих выборах?
Ответ: Против порошенко.
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25.01.2021 10:10 Ответить
нужно ужесточать наказание за подобные преступления
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25.01.2021 09:56 Ответить
В ідеалі - розп'яття в трусєлях.
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25.01.2021 11:22 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
https://censor.net/ua/comments/locate/3243554/01921485-2***-738e-b9b7-dc34151e3d9e
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25.01.2021 09:57 Ответить
цюю фразу, вже стiльки рокiв, ви використовуете замiсть лакмусового папiрця?
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25.01.2021 10:01 Ответить
цей ТЕКСТ я повторив уже 10.000 разів... і ще буду повторювати і росповсюджувати, бо це є ДОГМА: "лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!"

Якби Народ України це повторював в 1918-1924 роках...то НЕ було б 1932-1933, 37-х, 39-х, 41-45......i...2014....
Читайте, Пам`ятайте, Росповсюджуйте цю ІСТИНУ: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!

можливо, це врятує комусь життя.....
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25.01.2021 14:34 Ответить
Цензор,как входящее в десятку самых актуальных изданий точно имел высеры этих ватных тварей у себя под статьями. Смотрим кто пропал с форума.
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25.01.2021 09:58 Ответить
"Поднимите руки, кто отсутствует".

Да здесь от коронавируса уже столько ушло...
Один только зяблик-лещенко-федькин-крысолов чего стоит...
Как минимум - 4in1!
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25.01.2021 10:05 Ответить
СБУ когда мертвечука повяжете?
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25.01.2021 09:58 Ответить
Да не повяжут они Медведчука никогда Ворон ворону глаз не выклюет. У каждого кто в верхних эшелонах власти рыльце в пушку Все они повязаны между собой Простые люди, патриоты Украины, к власти не придут никогда.
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25.01.2021 11:27 Ответить
мы всем довольны у нас полне ізобіліє
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25.01.2021 09:58 Ответить
Хорошо взяли в узду. Никаких майданов в ближайшие 40 лет не предвидится.
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25.01.2021 10:00 Ответить
а чо , верно, бо главный майдановец Парасюк сказал, шо можно было бы обойтись и без Майдана.(помните такого бульдозериста)
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25.01.2021 10:05 Ответить
на россии?
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25.01.2021 10:15 Ответить
А коли позакривають мертвечуковські лайноанали такі як 112, НАШ, Нюз Ван, бЗдик та ін?!
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25.01.2021 10:09 Ответить
"та ін."
Правильно. Нужно оставить только:
прямой
эспрессо
пятый
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25.01.2021 10:13 Ответить
Та же х..ня только в профиль. Ненавижу пропагандонов всех мастей.
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25.01.2021 10:17 Ответить
Согласен.
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25.01.2021 10:23 Ответить
вас шо, забанили в предыдущем обличии, шо вы - такой чисто обнуленный? ...ЗЫ... Я так считаю, шо агенты кремля,такие как спальчевский не пройдут... NO PASARAN !!!
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25.01.2021 10:17 Ответить
Началось...

"но пасаран"
Революционерам с Кипра, но пасаран!
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25.01.2021 10:23 Ответить
спасибки
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25.01.2021 10:26 Ответить
Пане Олександр, щось ви зникли.
Вас практично не зустріти.
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25.01.2021 10:31 Ответить
так, периодически, на общих с перерывами, бо коронавирус торкнувся моеi сiм`i. Заре вiд наслiдкiв оговтуемося.
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25.01.2021 10:49 Ответить
Сподіваюсь, все добре ?
Бо то підступна хвороба.
Тримайтесь. І щоб всі були здорові.
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25.01.2021 11:20 Ответить
Пытаемся триматися...
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25.01.2021 17:53 Ответить
Пане Олександр, ви хоч інколи заходьте на мою тему.
Повідомляйте як у вас справи.
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25.01.2021 17:56 Ответить
Вы же тоже не плошайте, держитесь.
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25.01.2021 17:54 Ответить
Я ще восени перехворіла.
Але то захист не надовго.
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25.01.2021 17:55 Ответить
Пани София, Вы... слава богу , что все позади. И конечно же , пуще прежнего предохраняться от этой напасти.
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25.01.2021 19:30 Ответить
Ми всієї родиною перехворіли.
Так що, дійсно. Заразна зараза.
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25.01.2021 19:36 Ответить
У всякому випадку ці канали не пропагують сепаратистів, а ті відкрито топлять за кацапів. Я не дивлюсь ні ті ні другі. Але інколи дивлюсь новини за вечерею чи обідом то віт перечислених мною мертвечуковських аж пре прокацапленим душком.
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25.01.2021 10:31 Ответить
Эти каналы открыто топят за порошенко.
И это - очередная ошибка.
Когда переедаешь чего-то, может стошнить.
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25.01.2021 10:54 Ответить
Так а за кого вони повинні топити? Він власник. Тільки різниця в тому, що Порошенко ворог *****, а інші куми та друЗЗЯ. Різниця понятна?
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25.01.2021 11:13 Ответить
Як би ти тут, вражина, не випорожнювався, в тебе не має заперечення на 1 простий аргумент.
Канали 5-й, Прямий, Еспресо сприяють агресії рашистської імперії проти України?
Ні. Вони їй протидіють.
А канали 112, бзік, нюзвам, няш сприяють агресії рашистської імперії проти України?
Так. Вони слово в слово повторюють те, що ллється з остаткінських зомбоканалів агресора, заборонених в Україні.
Тож якщо ти агітуєш проти 5-го, Прямого, Еспресо і мовчиш за 112, бзік, нюзвам, няш, то ти агент агресора. І ніяк тобі від цього шовіністсько-імперського лайна не відмазатися.
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25.01.2021 11:23 Ответить
Продолжайте в том же духе.
И ждите результаты на следующих выборах.
Это будет ваша заслуга.
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25.01.2021 12:32 Ответить
Думаєш, ти так зірвався з гачка, троль?
Відморозився, як зелений віслюк, і начебто не розумієш, що тебе викрили?
А дзюськи! Ти - ворог України, бо підтримуєш її ворогів, і тобі нема чим на це відповісти, скільки би ти не напружував свій анус.
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25.01.2021 13:28 Ответить
Это случайно не тот трольчатник, который резвится здесь в комментариях?
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25.01.2021 10:19 Ответить
Хорошо бы... утомили губернаторы да севы марченко.
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25.01.2021 10:31 Ответить
Хто ісчіз з Цензора?
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25.01.2021 10:22 Ответить
Скайхок Дуглас
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25.01.2021 10:25 Ответить
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25.01.2021 10:32 Ответить
Очередная брехня из твоего шамкающего рта.
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25.01.2021 10:55 Ответить
Бг-г-г-г... шо, вставило? Делов то... бояры - шлобысь и по новой взлянуть на мир взлядом Геракла... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
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25.01.2021 11:11 Ответить
Васю, це ви, чи Вова?
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25.01.2021 11:12 Ответить
Хіба ж за добу зрозумієш?)))

Доречі, місяців зо два тому деактивували мій обліковий запис. Довелось написати 2 листи на імейл редакції- відновили, вибачились.
Невже випадково деактивувати можна?))
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25.01.2021 10:25 Ответить
Можна.
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25.01.2021 10:27 Ответить
мабуть из-за ваших подписчиков, в основном кокцапов... Шо-та выдали-с нагора(из-подтишочка?
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25.01.2021 10:31 Ответить
Мабуть, можна... Наприклад, випадково тицьнув вподобайку не туди - і приїхали. Або комент якось викривлено зрозуміли (чи модератор не зміг у сарказм і сприйняв допис як кацапський).
У мене такого не було, але спостерігав подібне.
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25.01.2021 10:40 Ответить
СБУ! Есть абсолютно достоверная инфа, что в ОПе давно и активно функционирует сеть кацапской агентуры. Сеть разваливает боеспособность ВСУ, сдает территории. Вам из Киева ее не видно? Ринат и Беня руками долбоящера-писюниста и прочих герусов уничтожили энергонезависимость Украины. Вам из Киева не видно? А что вам видно? Похоже, только потоки бабла, за которые готовы перегрызть друг другу глотки. Тьфу, позорище... днище.
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25.01.2021 10:30 Ответить
А с другой стороны: "В понедельник, 25 января, в России начался кастинг на шоу https://www.obozrevatel.com/entity/liga-smeha/ "Лига смеха" . Желающие будут показывать различные миниатюры, пародии и стендап. Известно, что также зарегистрированы команды из "ДНР". Кроме того, участие в проекте хотят принять и украинцы. Об этом сообщили на официальном сайте телеканала https://ctc.ru/zakadrom/novosti/liga-smeha/kasting-stan-zvezdoi-ligi-smeha-/ СТС. Так, кастинг будет проходить три дня в Москве, в молодежном центре "Планета".Всего записано 172 команды. В перечне есть коллективы "Дуэт имени нет" и "Все Пуteam", которые представляют город Донецк из "ДНР". Также на кастинг зарегистрировали команды из Одессы (Сборная медиков и Сборная Одессы), Запорожья ("Падик 19") и Харькова ("Подруги твоего парня")." https://news.obozrevatel.com И "Известный юмористический проект из Николаева «Дизель шоу» с 8 февраля будут показывать на российском телеканале «Че!». Это следует из соответствующего анонса, рекламирующегося на канале. В нем не упоминается украинское происхождение проекта. Возрастным цензом установлено 16+.«Премьера. Международный комедийный хит. «Дизель шоу» - с 8 февраля в 18:30 на «Че!», - говорится в рекламе.
Данный телеканал является частью «СТС Медиа», что фактически есть активом, частично принадлежащим государству Россия. Недавно этот медиахолдинг также https://news.pn/ru/incidents/248111 купил франшизу украинской «Лиги Смеха» и запустил российский аналог шоу, в котором, в частности, будут принимать участие команды из ОРДО и Крыма." https://niklife.com.ua/focus/70620
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25.01.2021 10:32 Ответить
Яка ганьба.
Це на порядок гірше, ніж "ліпецька фабрика". Бо цукерки були просто засобом заробляння грошей, до того ж кошти туди було вкладено ДО початку агресії, а "ліга сміху" - це не стільки заробляння грошей, скільки демонстрація того, що між рф та Україною немає конфлікту.
І це на сьомому році агресії!!!
А оскільки конфлікту начебто "не має", то виходить "знімайте санкції"...
Довбане зелене сцикло досі мріє побачити мир в очах путлера.
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25.01.2021 11:35 Ответить
Хах, СБУ то може і виявило ворогів України, але якщо суди будуть їх судить як Нелюсю Штепу, то їм нема чо боятись, все буде окей!!!
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25.01.2021 11:00 Ответить
Не? Не управляемый из РФ агитатор "русского мира" в Украине?

Заблоковано діяльність керованої з РФ мережі інтернет-агітаторів, які закликали до сепаратизму і порушень громадського порядку, - СБУ - Цензор.НЕТ 565
Заблоковано діяльність керованої з РФ мережі інтернет-агітаторів, які закликали до сепаратизму і порушень громадського порядку, - СБУ - Цензор.НЕТ 3982Заблоковано діяльність керованої з РФ мережі інтернет-агітаторів, які закликали до сепаратизму і порушень громадського порядку, - СБУ - Цензор.НЕТ 3982
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25.01.2021 12:36 Ответить
Все, кто не доволен властью - агенты ФСБ !
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25.01.2021 13:02 Ответить
Не пересмикуйте. Ми (т.зв. "порохоботи", хоча насправді просто патріоти України) дуже незадоволені владою. Це м'яко кажучи. Але при цому до сепаратизму ми, ясен перець, не закликаємо.
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25.01.2021 17:59 Ответить
Вас лично я не знаю. Вы можете поручиться за всех? Не думаю.
Я разделяю людей по другому принципу: Враги Украины, недоброжелатели и патриоты.
Патриоты - те, кто сегодня делают дела, которые приведут к процветанию Украины и украинцев! Всякие **болы не являются патриотами, хоть они себя называют таковыми.
К стати лат. separatus - разделение, это касается не только территории. Отделение территории это следствие сепаратизма. Начальные стадии, деление граждан на наших и не наших. В конечном итоге они уходят вместе с территориями.
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26.01.2021 09:43 Ответить
 
 