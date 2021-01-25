Заблокирована деятельность управляемой из РФ сети интернет-агитаторов, призывавших к сепаратизму и нарушениям общественного порядка, - СБУ. ФОТО

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили и пресекли деструктивную деятельность управляемой из РФ сети интернет-агитаторов, которые действовали на территории Днепропетровской, Херсонской, Полтавской и Закарпатской областей.

Задокументировано, что по заданию российских кураторов злоумышленники скоординировано распространяли в соцсетях материалы с призывами к нарушению территориальной целостности и конституционного строя нашей страны, разжиганию межнациональной розни, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Так, в Днепропетровской области оперативники спецслужбы установили личность уроженца Донецка, который распространял материалы в поддержку оккупации АР Крым и ОРДЛО, призывал к физическому уничтожению мифических "украинских фашистов" и продвигал идеи "русского мира". Во время санкционированного обыска по месту жительства интернет-агитатора изъята компьютерная техника и средства связи с доказательствами противоправной деятельности", - подчеркивают в СБУ.

Кроме этого подчеркивается, что на Херсонщине правоохранители разоблачили в распространении деструктивного контента жителя города Алешки. По данным предварительного следствия, мужчина распространял в одной из запрещенных соцсетей антиукраинские материалы, оправдывал российскую вооруженную агрессию против нашей страны, а также призывал к отделению центральных, южных и восточных областей с их присоединением к России.

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Агитатор из города Берегово на Закарпатье, как установила СБУ, создал ряд аккаунтов в социальных сетях, через которые распространял агитационные призывы к нарушению территориальной целостности Украины. В частности, он призывал граждан поддержать отделение Закарпатской области от нашего государства.

"В Полтавской области киберспециалисты СБ Украины пресекли деятельность интернет-агитатора, которая на персональной странице в запрещенной соцсети размещала публикации с пропагандой сепаратизма и призывами к изменению границ территории Украины. Жительница города Горишни Плавни активно участвовала в деятельности более 20 сообществ антиукраинского направления, которые охватывали аудиторию более 100 тысяч пользователей", - следует из сообщения пресс-центра СБУ.





Киберспециалисты отмечают, что активизация сети интернет-агитаторов совпадает с так называемыми "тарифными протестами". Установлено, что по заказу иностранных кураторов фигуранты подстрекали пользователей соцсетей к участию в акциях протеста и нарушению общественного порядка.

Действия злоумышленников квалифицированы по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Следователи органов безопасности объявили фигурантам о подозрении.

По данным фактам продолжаются следственные действия.

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