Заблокирована деятельность управляемой из РФ сети интернет-агитаторов, призывавших к сепаратизму и нарушениям общественного порядка, - СБУ. ФОТО
Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили и пресекли деструктивную деятельность управляемой из РФ сети интернет-агитаторов, которые действовали на территории Днепропетровской, Херсонской, Полтавской и Закарпатской областей.
Задокументировано, что по заданию российских кураторов злоумышленники скоординировано распространяли в соцсетях материалы с призывами к нарушению территориальной целостности и конституционного строя нашей страны, разжиганию межнациональной розни, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Так, в Днепропетровской области оперативники спецслужбы установили личность уроженца Донецка, который распространял материалы в поддержку оккупации АР Крым и ОРДЛО, призывал к физическому уничтожению мифических "украинских фашистов" и продвигал идеи "русского мира". Во время санкционированного обыска по месту жительства интернет-агитатора изъята компьютерная техника и средства связи с доказательствами противоправной деятельности", - подчеркивают в СБУ.
Кроме этого подчеркивается, что на Херсонщине правоохранители разоблачили в распространении деструктивного контента жителя города Алешки. По данным предварительного следствия, мужчина распространял в одной из запрещенных соцсетей антиукраинские материалы, оправдывал российскую вооруженную агрессию против нашей страны, а также призывал к отделению центральных, южных и восточных областей с их присоединением к России.
Агитатор из города Берегово на Закарпатье, как установила СБУ, создал ряд аккаунтов в социальных сетях, через которые распространял агитационные призывы к нарушению территориальной целостности Украины. В частности, он призывал граждан поддержать отделение Закарпатской области от нашего государства.
"В Полтавской области киберспециалисты СБ Украины пресекли деятельность интернет-агитатора, которая на персональной странице в запрещенной соцсети размещала публикации с пропагандой сепаратизма и призывами к изменению границ территории Украины. Жительница города Горишни Плавни активно участвовала в деятельности более 20 сообществ антиукраинского направления, которые охватывали аудиторию более 100 тысяч пользователей", - следует из сообщения пресс-центра СБУ.
Киберспециалисты отмечают, что активизация сети интернет-агитаторов совпадает с так называемыми "тарифными протестами". Установлено, что по заказу иностранных кураторов фигуранты подстрекали пользователей соцсетей к участию в акциях протеста и нарушению общественного порядка.
Действия злоумышленников квалифицированы по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Следователи органов безопасности объявили фигурантам о подозрении.
По данным фактам продолжаются следственные действия.
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Его ж не за политику гнобят.
Там уклонение от уплаты налогов.
Я могу тебе информацию предоставить, кстати, её много в интернете.
Но ты же будешь всё отрицать.
Так зачем время терять?
Вот и не отрицай.
https://www.google.ru/search?newwindow=1&ei=ln4OYNSCLu-jrgTexLWACA&q=%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D1%82+%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2&oq=%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D1%82+%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2&gs_lcp=******************************************************************************************&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjUpd_Y0rbuAhXvkYsKHV5iDYAQ4dUDCA0 И не отрицай.
https://www.bbc.com/russian/features-50517006
https://www.google.ru/search?newwindow=1&ei=ln4OYNSCLu-jrgTexLWACA&q=%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D1%82+%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2&oq=%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D1%82+%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2&gs_lcp=******************************************************************************************&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjUpd_Y0rbuAhXvkYsKHV5iDYAQ4dUDCA0# https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:8zQQTD7ZgvoJ:https://www.bbc.com/russian/features-50517006+&cd=7&hl=ru&ct=clnk&gl=cy
Вот вам и результат.
Надеюсь, вор будет сидеть в тюрьме.
Шамай чаще, а то будет у тебя но пасаран.
Они перетягивают избирателей, голосовавших во втором туре "против порошенко".
Вопрос: У кому уйдут их голоса на следующих выборах?
Ответ: Против порошенко.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
https://censor.net/ua/comments/locate/3243554/01921485-2***-738e-b9b7-dc34151e3d9e
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!"
Якби Народ України це повторював в 1918-1924 роках...то НЕ було б 1932-1933, 37-х, 39-х, 41-45......i...2014....
Читайте, Пам`ятайте, Росповсюджуйте цю ІСТИНУ: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
можливо, це врятує комусь життя.....
Да здесь от коронавируса уже столько ушло...
Один только зяблик-лещенко-федькин-крысолов чего стоит...
Как минимум - 4in1!
Правильно. Нужно оставить только:
прямой
эспрессо
пятый
"но пасаран"
Революционерам с Кипра, но пасаран!
Вас практично не зустріти.
Бо то підступна хвороба.
Тримайтесь. І щоб всі були здорові.
Повідомляйте як у вас справи.
Але то захист не надовго.
Так що, дійсно. Заразна зараза.
И это - очередная ошибка.
Когда переедаешь чего-то, может стошнить.
Канали 5-й, Прямий, Еспресо сприяють агресії рашистської імперії проти України?
Ні. Вони їй протидіють.
А канали 112, бзік, нюзвам, няш сприяють агресії рашистської імперії проти України?
Так. Вони слово в слово повторюють те, що ллється з остаткінських зомбоканалів агресора, заборонених в Україні.
Тож якщо ти агітуєш проти 5-го, Прямого, Еспресо і мовчиш за 112, бзік, нюзвам, няш, то ти агент агресора. І ніяк тобі від цього шовіністсько-імперського лайна не відмазатися.
И ждите результаты на следующих выборах.
Это будет ваша заслуга.
Відморозився, як зелений віслюк, і начебто не розумієш, що тебе викрили?
А дзюськи! Ти - ворог України, бо підтримуєш її ворогів, і тобі нема чим на це відповісти, скільки би ти не напружував свій анус.
Доречі, місяців зо два тому деактивували мій обліковий запис. Довелось написати 2 листи на імейл редакції- відновили, вибачились.
Невже випадково деактивувати можна?))
У мене такого не було, але спостерігав подібне.
Данный телеканал является частью «СТС Медиа», что фактически есть активом, частично принадлежащим государству Россия. Недавно этот медиахолдинг также https://news.pn/ru/incidents/248111 купил франшизу украинской «Лиги Смеха» и запустил российский аналог шоу, в котором, в частности, будут принимать участие команды из ОРДО и Крыма." https://niklife.com.ua/focus/70620
Це на порядок гірше, ніж "ліпецька фабрика". Бо цукерки були просто засобом заробляння грошей, до того ж кошти туди було вкладено ДО початку агресії, а "ліга сміху" - це не стільки заробляння грошей, скільки демонстрація того, що між рф та Україною немає конфлікту.
І це на сьомому році агресії!!!
А оскільки конфлікту начебто "не має", то виходить "знімайте санкції"...
Довбане зелене сцикло досі мріє побачити мир в очах путлера.
Я разделяю людей по другому принципу: Враги Украины, недоброжелатели и патриоты.
Патриоты - те, кто сегодня делают дела, которые приведут к процветанию Украины и украинцев! Всякие **болы не являются патриотами, хоть они себя называют таковыми.
К стати лат. separatus - разделение, это касается не только территории. Отделение территории это следствие сепаратизма. Начальные стадии, деление граждан на наших и не наших. В конечном итоге они уходят вместе с территориями.