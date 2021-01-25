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Новости Языковой вопрос
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В 2021 ожидается создание сети бесплатных курсов по изучению украинского языка, - языковой омбудсмен Креминь

В 2021 ожидается создание сети бесплатных курсов по изучению украинского языка, - языковой омбудсмен Креминь

2021 - год украинского языка. Он должен стать таким не номинально, а по сути и по духу.

Языковой омбудсмен Тарас Креминь в интервью Цензор.НЕТ рассказал, что в 2021 году должны появиться региональные программы развития украинского языка.

"Есть часть таких программ, но они либо прекратили свое существование из-за истечения сроков, а те, которые работают, действуют на основе так называемого закона Кивалова-Колесниченко, который признан неконституционным. А учитывая то, что местные программы могут быть утвержденными на основе государственной программы, то могу предположить, что в Украине нет ни одной такой региональной программы. По крайней мере, мне об этом не известно", - объяснил Креминь.

По словам языкового омбудсмена, он называет 2021 год - годом украинского языка.

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"Он должен таким стать не номинально, а по сути и по духу. Должна быть создана сеть бесплатных курсов по изучению украинского языка для отдельных категорий граждан Украины", - добавил Креминь. 

"Я считаю, что курсы должны быть для разных категорий бесплатными. Главное - уяснить для каких групп населения мы их проводим. Прежде всего мы говорим о тех категориях, которые не были охвачены возможностью обучения украинскому языку. Скажем, старшее поколение, которое заканчивало советские университеты, профессиональная деятельность которых не была связана с применением украинского языка в документообороте или в делопроизводстве. Или люди среднего возраста, которые заканчивали русскоязычные школы и, несмотря на закон о высшем образовании, учились в дальнейшем также не на украинском. Конечно, должны быть курсы для людей, которые приобрели гражданство Украины. Очевидно, должны быть и курсы для граждан других стран украинского происхождения, которые не прерывают свои связи с Украиной. Курсы должны быть и для государственных служащих - отвечающих за реализацию государственной политики", - подчеркнул языковой омбудсмен.

 Полный текст интервью с языковым омбудсменом Тарасом Креминем для Цензор.НЕТ читайте здесь.

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Автор: 

украинский язык (1189) язык (3779) Креминь Тарас (131)


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Топ комментарии
+5
Бл...д. В школу ходить надо было.

Вы еще бесплатные курсы по изучению арифметики для взрослых дебилов откройте.
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25.01.2021 10:09
+4
Треба зробити українську мову публічною.
А в день народження покидька, не можу не згадати, що він одразу ж повернув на сайті президента росіскоізичну версію.
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25.01.2021 10:18
+4
Больше половины школ преподавали на русском. Вся высшая школа преподавала на русском. Людей НАДО научить языку.
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25.01.2021 10:19
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В 2021 ожидается создание сети бесплатных курсов по изучению украинского языка, - языковой омбудсмен Креминь - Цензор.НЕТ 5407
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25.01.2021 10:05 Ответить
Правильно написал диктант с ошибками лишился гражданства.
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25.01.2021 10:12 Ответить
Язык бывает:
говяжий заливной,
свиной с чесноком и майонезом,
русский матерный
А мова одна - УКРАЇНСЬКА
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25.01.2021 10:18 Ответить
Вони вже громадяни України по народженню, тому досить писати невиконувану маячну шкільного рівня.
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25.01.2021 13:07 Ответить
Бл...д. В школу ходить надо было.

Вы еще бесплатные курсы по изучению арифметики для взрослых дебилов откройте.
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25.01.2021 10:09 Ответить
Больше половины школ преподавали на русском. Вся высшая школа преподавала на русском. Людей НАДО научить языку.
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25.01.2021 10:19 Ответить
Тех, кто не хотел в Украине учить украинский язык последние 7 лет, проще убить, чем заставить.

И не надо рассказывать, что в Украине не было и нет возможности выучить украинский.

То, о чем ты пишешь, закончилось в 1991 году. За 30 лет обезьяну можно научить говорить.
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25.01.2021 10:25 Ответить
Возможности-то были, но никто даже не намекал рюзьгечелюстным, что язык это обязательно. Все с кацапами заигрывали. Я бы, например, с первого дня войны русский запретил бы на официальном уровне наглухо. На бытовом пожалуйста, хоть на суахили. Но в личном деле госслужащего выписка из экзаменационной ведомости по украинскому должна лежать сразу же за автобиотрафией! Медиапространство - украинский. Региональные СМИ - пожалуйста крымскотатарский, болгарский, русский, венгерский.
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25.01.2021 10:56 Ответить
Фигасе не намекал...

Уж прямее намеков, чем последние 7 лет, только расстрел на месте может быть.

Другое дело, что они дебилы и "пока гром не грянет". Ну вот он грянул. Могут начинать креститься.

Ворогів в Україні необхідно позбавлятися, а не перефарбовувати їх. Тільки ворог з 2014 міг в Україні свідомо ігнорувати українську мову.
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25.01.2021 11:46 Ответить
В чому твоя проблема?
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25.01.2021 12:08 Ответить
ПС .)))) У 90 - х був такий міністр оборони України - Костянтин Морозов .Так йому вистачило трьох місяців для вивчення мови ...


А *главмусор * до сих пір малоросійською !
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25.01.2021 10:09 Ответить
Как по мне более важно поддерживать и продвигать театр, кино, песни и т.д. на Украинском языке.
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25.01.2021 10:11 Ответить
Треба зробити українську мову публічною.
А в день народження покидька, не можу не згадати, що він одразу ж повернув на сайті президента росіскоізичну версію.
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25.01.2021 10:18 Ответить
Ты не продвинешь все это человеку, который не говорит на украинском. Деньги на ветер.
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25.01.2021 10:57 Ответить
Цирк на дроті...
Ну якщо треба, тоді треба.
Але вже соромно як, що 30 років державі, а державної мови не всі знають.
Спершу, треба змусити всіх мовників транслювати їхній контент державною мовою.
Інтернет сайти мусять встановити українську версію головною.
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25.01.2021 10:17 Ответить
"В 2021 ожидается создание сети бесплатных курсов по изучению украинского языка, - языковой омбудсмен Креминь."

ожидать - приставка: о-; корень: -жид-; суффикс: -а; глагольное окончание: -ть
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25.01.2021 10:19 Ответить
Так ти читаєш версію новини для русскохромосоно-чєлюстньіх.
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25.01.2021 12:51 Ответить
Давно пора. Это надо было сделать еще в 90-е.
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25.01.2021 10:20 Ответить
Известно, где бывает бесплатный сыр. Стипендия не меньше пяти штук в месяц и талон на обед в Велюр. Иначе я не согласен!
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25.01.2021 10:23 Ответить
так ти маячню написав. Кажеш про безплатний сир та ще й доплату вимагаєш.
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25.01.2021 12:11 Ответить
Це треба було зробити ще 30 років тому.Тепер з осені всі виші мають перейти виключно на українськумову а для тих хто вже вчиться організувати курси української мови.А все діловодство на Україні має перейти виключно на українську мову без виключень та доповнень.В такому разі і школи автоматично самі перейдуть на українську.
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25.01.2021 10:23 Ответить
так мали б зробити, але хто? Зросійщені малороси, учорашні бранці тюрми народів? Так мали б, але для них це було поза межею, даю бог нам це зробити, аби наші діти не казали - "треба було це у 2020 це зробити"
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25.01.2021 12:13 Ответить
Не зробити а дотримуватись Конституції України де чітко та однозначно вказано що Державною мовою являється УКРАЇНСЬКА МОВА.
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25.01.2021 12:21 Ответить
це ваші слова "Це треба було зробити ще 30 років тому..."
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25.01.2021 12:28 Ответить
Що було -мхом поросло. Лупаєм сю скалу зараз!
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25.01.2021 12:50 Ответить
А її лупати треба і чим більшим кайлом.В Конституції чітко вказано що українська мова едина в Україні і крапка,а уся суєта про інщі мови це тільки політичні шабаші.
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25.01.2021 12:53 Ответить
То длямкацапів не важливо, бо вони будь-який інший закон приплетуть для своєї аргументації.мені вже стільки цитування статей попалалось, що можна вже карточку русской шизє заводить.
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25.01.2021 13:02 Ответить
То шо, мовних патрулів зі шмайсерами не буде?
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25.01.2021 10:24 Ответить
контролювати буде громадськість.
об'єднані українці то страшна сила.
я переконалась в цьому , споглядаючи за розвитком подій навколо ватяної блогерши таїски і блокування плюсами україномовного ютуб-каналу.
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25.01.2021 10:30 Ответить
Давай з тобою удвох патрулювати! Замість шмайсера хоча б дриника доброго візьмено та й гайда! А перевірку щелепи на придатність до мови будемо перевіряти не тупою "паляницею", а більш витонченою фразою: ДРАБИНА З ПОВИЛАМУВАНИМИ *******.
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25.01.2021 11:03 Ответить
Ти і є той патруль, сам! Твоє право попирають - кричи про то або мовчи - твій вибір. Ознайомся з тим, що треба робити, коли вирішиш кричати.
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25.01.2021 12:47 Ответить
І ці курси замінять українцям шмат хліба, тепло в домі, здоров"я і бдагополуччя в сім"ї? А якщо ні, то йдіть в ср...у зі своїми курсами... Що ще ви, ЗЕбільні тварини, придумаєте для того, щоб відволікти увагу українців від їх "щасливого" життя?
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25.01.2021 10:31 Ответить
о, це мовуНахлібНеНамажешМосійчук?
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25.01.2021 12:15 Ответить
Це відволікання від теми. Хоча воно може не заходити на тему мови і жити не знаючи про неї.
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25.01.2021 12:46 Ответить
Я б вивчала україньску в онлайні, якби зелень хоч це спромоглась реалізувати. Писати україньскою ще хоч якось можу, а спілкуватись - ні. Не було з ким практикувати знання. Хоча перейшла майже на все українське, навіть Гаррі Поттера перечитувала українскою, музика, книжки, все намагаюсь україномовне знаходити.
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25.01.2021 10:48 Ответить
Знайди собі мовний тандем, він безкоштовний і відповідає головній забаганці - чесати язиками. 🌻
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25.01.2021 12:44 Ответить
ЗВІСНО ЩО ОДНОДЕННО ЦЕ НЕ СТАНЕТЬСЯ АЛЕ ТРЕБА ПОЧИНАТИ. ПРИБАЛТИ ДАЛИ ДОБРИЙ ПРИКЛАД ЩО ВСЕ МОЖЛИВО ТО Ж НАСНАГИ НАМ
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25.01.2021 10:51 Ответить
Подивишся, то таке враження, що це не Австрійський Генштаб придумав українську мову, а Порошенко.
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25.01.2021 10:59 Ответить
Курси? 😂😂😂 Вони що, мігранти? Тільки ідіот не може вивчити державну мову країни, в якій живе все життя....
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25.01.2021 11:37 Ответить
І направлення на курс - повинно бути після першої підтвердженої скарги.а не "перша скарга з позитивною перевіркою -- попередження". А друга - штраф. Ось і штрафуйте після курсу.а то нічого не дали, а а рімня отримаєш.
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25.01.2021 12:37 Ответить
 
 