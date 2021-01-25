"В 2021 ожидается создание сети бесплатных курсов по изучению украинского языка, - языковой омбудсмен Креминь."

2021 - год украинского языка. Он должен стать таким не номинально, а по сути и по духу.

Языковой омбудсмен Тарас Креминь в интервью Цензор.НЕТ рассказал, что в 2021 году должны появиться региональные программы развития украинского языка.

"Есть часть таких программ, но они либо прекратили свое существование из-за истечения сроков, а те, которые работают, действуют на основе так называемого закона Кивалова-Колесниченко, который признан неконституционным. А учитывая то, что местные программы могут быть утвержденными на основе государственной программы, то могу предположить, что в Украине нет ни одной такой региональной программы. По крайней мере, мне об этом не известно", - объяснил Креминь.

По словам языкового омбудсмена, он называет 2021 год - годом украинского языка.

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"Он должен таким стать не номинально, а по сути и по духу. Должна быть создана сеть бесплатных курсов по изучению украинского языка для отдельных категорий граждан Украины", - добавил Креминь.

"Я считаю, что курсы должны быть для разных категорий бесплатными. Главное - уяснить для каких групп населения мы их проводим. Прежде всего мы говорим о тех категориях, которые не были охвачены возможностью обучения украинскому языку. Скажем, старшее поколение, которое заканчивало советские университеты, профессиональная деятельность которых не была связана с применением украинского языка в документообороте или в делопроизводстве. Или люди среднего возраста, которые заканчивали русскоязычные школы и, несмотря на закон о высшем образовании, учились в дальнейшем также не на украинском. Конечно, должны быть курсы для людей, которые приобрели гражданство Украины. Очевидно, должны быть и курсы для граждан других стран украинского происхождения, которые не прерывают свои связи с Украиной. Курсы должны быть и для государственных служащих - отвечающих за реализацию государственной политики", - подчеркнул языковой омбудсмен.

Полный текст интервью с языковым омбудсменом Тарасом Креминем для Цензор.НЕТ читайте здесь.

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