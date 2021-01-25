В 2021 ожидается создание сети бесплатных курсов по изучению украинского языка, - языковой омбудсмен Креминь
2021 - год украинского языка. Он должен стать таким не номинально, а по сути и по духу.
Языковой омбудсмен Тарас Креминь в интервью Цензор.НЕТ рассказал, что в 2021 году должны появиться региональные программы развития украинского языка.
"Есть часть таких программ, но они либо прекратили свое существование из-за истечения сроков, а те, которые работают, действуют на основе так называемого закона Кивалова-Колесниченко, который признан неконституционным. А учитывая то, что местные программы могут быть утвержденными на основе государственной программы, то могу предположить, что в Украине нет ни одной такой региональной программы. По крайней мере, мне об этом не известно", - объяснил Креминь.
По словам языкового омбудсмена, он называет 2021 год - годом украинского языка.
"Он должен таким стать не номинально, а по сути и по духу. Должна быть создана сеть бесплатных курсов по изучению украинского языка для отдельных категорий граждан Украины", - добавил Креминь.
"Я считаю, что курсы должны быть для разных категорий бесплатными. Главное - уяснить для каких групп населения мы их проводим. Прежде всего мы говорим о тех категориях, которые не были охвачены возможностью обучения украинскому языку. Скажем, старшее поколение, которое заканчивало советские университеты, профессиональная деятельность которых не была связана с применением украинского языка в документообороте или в делопроизводстве. Или люди среднего возраста, которые заканчивали русскоязычные школы и, несмотря на закон о высшем образовании, учились в дальнейшем также не на украинском. Конечно, должны быть курсы для людей, которые приобрели гражданство Украины. Очевидно, должны быть и курсы для граждан других стран украинского происхождения, которые не прерывают свои связи с Украиной. Курсы должны быть и для государственных служащих - отвечающих за реализацию государственной политики", - подчеркнул языковой омбудсмен.
Полный текст интервью с языковым омбудсменом Тарасом Креминем для Цензор.НЕТ читайте здесь.
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говяжий заливной,
свиной с чесноком и майонезом,
русский матерный
А мова одна - УКРАЇНСЬКА
Вы еще бесплатные курсы по изучению арифметики для взрослых дебилов откройте.
И не надо рассказывать, что в Украине не было и нет возможности выучить украинский.
То, о чем ты пишешь, закончилось в 1991 году. За 30 лет обезьяну можно научить говорить.
Уж прямее намеков, чем последние 7 лет, только расстрел на месте может быть.
Другое дело, что они дебилы и "пока гром не грянет". Ну вот он грянул. Могут начинать креститься.
Ворогів в Україні необхідно позбавлятися, а не перефарбовувати їх. Тільки ворог з 2014 міг в Україні свідомо ігнорувати українську мову.
А *главмусор * до сих пір малоросійською !
А в день народження покидька, не можу не згадати, що він одразу ж повернув на сайті президента росіскоізичну версію.
Ну якщо треба, тоді треба.
Але вже соромно як, що 30 років державі, а державної мови не всі знають.
Спершу, треба змусити всіх мовників транслювати їхній контент державною мовою.
Інтернет сайти мусять встановити українську версію головною.
ожидать - приставка: о-; корень: -жид-; суффикс: -а; глагольное окончание: -ть
об'єднані українці то страшна сила.
я переконалась в цьому , споглядаючи за розвитком подій навколо ватяної блогерши таїски і блокування плюсами україномовного ютуб-каналу.