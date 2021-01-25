Совет по вопросам развития малого предпринимательства при президенте провел первое заседание, - ОП
Совет по содействию развитию малого предпринимательства провел первое заседание после официального утверждения его персонального состава указом президента № 18/2021 от 18 января 2021 года.
В Совет вошли члены общественных организаций малых предпринимателей, представители государственных органов власти, а также депутаты и эксперты, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
В ходе заседания, члены Совета проанализировали проблемные вопросы предпринимателей из всех сфер и регионов. Для их решения были сформированы четыре рабочие группы по таким направлениям: упорядочение использования регистраторов расчетных операций (РРО), расширение инструментов упрощения администрирования и применения IT-технологий; либерализация в сфере трудовых отношений; регулирование надзора за качеством непродовольственных товаров.
Совет по содействию развитию малого предпринимательства также принял решение о привлечении экспертов из рабочих групп при областных государственных администрациях для объективного анализа и выработки предложений в указанных направлениях.
Каждая рабочая группа представит состав экспертов и вопросы, над которыми будет работать, чтобы глава Совета Юлия Свириденко их утвердила.
"Я уверена, что одновременная работа в нескольких направлениях позволит за короткий период улучшить большинство аспектов ежедневной предпринимательской деятельности", – отметила Юлия Свириденко.
Очередное заседание Совета запланировано на текущую неделю.
Отметим, что Совет по содействию развитию малого предпринимательства – консультативно-совещательный орган при президенте Украины, созданный для содействия налаживанию конструктивного взаимодействия органов государственной власти и субъектов малого предпринимательства и их общественных объединений. Совет призван создать предложения по решению проблемных вопросов малых предпринимателей.
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А кто знает сколько птицефабрик закрыли в Украине из за подорожания кормов ?
К стати всех с днем рождения " НЕ ЛОХА " !!!
Выдали 8 тысяч гривен из Пенсофонда за убитый бизнес и делу конец.
Получается что государственные институты, призванные решать такие вопросы,не работают.
А теперь по старой советской традиции собираем Раду чтобы что-то сдвинуть с мертвой точки.
Да, а клоун ещё тот малый предприниматель, он вам расскажет как деньги по офшорам тырить.
А как с офшорами алигархов ?
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А ви дурачйо горбатьтеся за мінімальну день за днем роками!
Что бы что то развивать, нужно это иметь!
90% производящих услуги и товары ФОПов - возраст 50+ лет.
70% - торгующих. Из них 80% это дробление крупного бизнеса.