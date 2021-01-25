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Совет по вопросам развития малого предпринимательства при президенте провел первое заседание, - ОП

Совет по вопросам развития малого предпринимательства при президенте провел первое заседание, - ОП

Совет по содействию развитию малого предпринимательства провел первое заседание после официального утверждения его персонального состава указом президента № 18/2021 от 18 января 2021 года.

В Совет вошли члены общественных организаций малых предпринимателей, представители государственных органов власти, а также депутаты и эксперты, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

В ходе заседания, члены Совета проанализировали проблемные вопросы предпринимателей из всех сфер и регионов. Для их решения были сформированы четыре рабочие группы по таким направлениям: упорядочение использования регистраторов расчетных операций (РРО), расширение инструментов упрощения администрирования и применения IT-технологий; либерализация в сфере трудовых отношений; регулирование надзора за качеством непродовольственных товаров.

Совет по содействию развитию малого предпринимательства также принял решение о привлечении экспертов из рабочих групп при областных государственных администрациях для объективного анализа и выработки предложений в указанных направлениях.

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Каждая рабочая группа представит состав экспертов и вопросы, над которыми будет работать, чтобы глава Совета Юлия Свириденко их утвердила.

"Я уверена, что одновременная работа в нескольких направлениях позволит за короткий период улучшить большинство аспектов ежедневной предпринимательской деятельности", – отметила Юлия Свириденко.

Очередное заседание Совета запланировано на текущую неделю.

Отметим, что Совет по содействию развитию малого предпринимательства – консультативно-совещательный орган при президенте Украины, созданный для содействия налаживанию конструктивного взаимодействия органов государственной власти и субъектов малого предпринимательства и их общественных объединений. Совет призван создать предложения по решению проблемных вопросов малых предпринимателей.

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Автор: 

предприниматели (1234) Совет предпринимателей при ВР (5) Свириденко Юлия (125) Офис Президента (1796)


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Топ комментарии
+3
А чего заседать?
Выдали 8 тысяч гривен из Пенсофонда за убитый бизнес и делу конец.
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25.01.2021 10:07
+2
Не потрібно втягуватись в дебати про чергове "досягнення" ЗЕбілів. Треба вже давно зрозуміти, що маємо при владі шкодливих, аморальних і нікчемних виродків. І обговорювати потрібно лишень те, як і в якому порядку іх позбутися та не допустити до державного корита чергову зграю.
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25.01.2021 10:18
+2
Якісь дрібненькі питання вирішує рада при президенті. Здається першим, а можливо і єдинним, результатом буде інструкція з користування РРО.
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25.01.2021 10:48
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Правила форума Совет форумчан
Кто получил больше полномочий « инвестиционнная няня» или « корабельная сосна»?
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25.01.2021 10:05 Ответить
Кто знает сколько птицефабрик ЗАКРЫЛИ в Украине из за подорожания электрики и отопления ???
А кто знает сколько птицефабрик закрыли в Украине из за подорожания кормов ?
К стати всех с днем рождения " НЕ ЛОХА " !!!
Совет по вопросам развития малого предпринимательства при президенте провел первое заседание, - ОП - Цензор.НЕТ 2101
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25.01.2021 10:06 Ответить
Вы что реально думали что яйца в магазине по 30 гривен + , это сезонное ???
Совет по вопросам развития малого предпринимательства при президенте провел первое заседание, - ОП - Цензор.НЕТ 2613
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25.01.2021 10:09 Ответить
А чего заседать?
Выдали 8 тысяч гривен из Пенсофонда за убитый бизнес и делу конец.
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25.01.2021 10:07 Ответить
Не выдали а напечатали и раздали ....
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25.01.2021 10:10 Ответить
ликвидационная комиссия начала работу...
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25.01.2021 10:12 Ответить
Не потрібно втягуватись в дебати про чергове "досягнення" ЗЕбілів. Треба вже давно зрозуміти, що маємо при владі шкодливих, аморальних і нікчемних виродків. І обговорювати потрібно лишень те, як і в якому порядку іх позбутися та не допустити до державного корита чергову зграю.
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25.01.2021 10:18 Ответить
Зачем еще одна комиссия? Есть же одна. Она ужа давно палками ФОПов по Киеву гоняет.
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25.01.2021 10:22 Ответить
Странно это.
Получается что государственные институты, призванные решать такие вопросы,не работают.
А теперь по старой советской традиции собираем Раду чтобы что-то сдвинуть с мертвой точки.
Да, а клоун ещё тот малый предприниматель, он вам расскажет как деньги по офшорам тырить.
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25.01.2021 10:32 Ответить
Рады собирают, чтобы всех пристроить.
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25.01.2021 11:38 Ответить
"Совет по окончательному убитию малого предпринимательства при президенте провел первое заседание, - ОП" Как там с советами у грузитнского друга клоуна ********* ?

А как с офшорами алигархов ?

https://images.cnscdn.com/images/7/4/4/8/744814ac57fd33138aa4ebd68f1397ae/original.jpg
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25.01.2021 10:41 Ответить
Ще паразитів добавилось, ніхріна не виробляють, а зарплата буде тисяч двадцятьп'ять гривень!
А ви дурачйо горбатьтеся за мінімальну день за днем роками!
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25.01.2021 10:41 Ответить
Трудяги начали ттрудится....начался еще один ттттттрудовой день!!!!
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25.01.2021 10:43 Ответить
Якісь дрібненькі питання вирішує рада при президенті. Здається першим, а можливо і єдинним, результатом буде інструкція з користування РРО.
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25.01.2021 10:48 Ответить
развития малого предпринимательства? - Ха-ха-ха.
Что бы что то развивать, нужно это иметь!
90% производящих услуги и товары ФОПов - возраст 50+ лет.
70% - торгующих. Из них 80% это дробление крупного бизнеса.
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25.01.2021 13:00 Ответить
 
 