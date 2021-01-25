Совет по вопросам развития малого предпринимательства при президенте провел первое заседание, - ОП

Совет по содействию развитию малого предпринимательства провел первое заседание после официального утверждения его персонального состава указом президента № 18/2021 от 18 января 2021 года.

В Совет вошли члены общественных организаций малых предпринимателей, представители государственных органов власти, а также депутаты и эксперты, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

В ходе заседания, члены Совета проанализировали проблемные вопросы предпринимателей из всех сфер и регионов. Для их решения были сформированы четыре рабочие группы по таким направлениям: упорядочение использования регистраторов расчетных операций (РРО), расширение инструментов упрощения администрирования и применения IT-технологий; либерализация в сфере трудовых отношений; регулирование надзора за качеством непродовольственных товаров.

Совет по содействию развитию малого предпринимательства также принял решение о привлечении экспертов из рабочих групп при областных государственных администрациях для объективного анализа и выработки предложений в указанных направлениях.

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Каждая рабочая группа представит состав экспертов и вопросы, над которыми будет работать, чтобы глава Совета Юлия Свириденко их утвердила.

"Я уверена, что одновременная работа в нескольких направлениях позволит за короткий период улучшить большинство аспектов ежедневной предпринимательской деятельности", – отметила Юлия Свириденко.

Очередное заседание Совета запланировано на текущую неделю.

Отметим, что Совет по содействию развитию малого предпринимательства – консультативно-совещательный орган при президенте Украины, созданный для содействия налаживанию конструктивного взаимодействия органов государственной власти и субъектов малого предпринимательства и их общественных объединений. Совет призван создать предложения по решению проблемных вопросов малых предпринимателей.

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