СБУ и ОГП выдвинули подозрение полковнику Нескоромному в покушении на убийство главы ВБ Наумова, - Бутусов

Служба безопасности Украины и Офис Генпрокурора выдвинули подозрение полковнику СБУ Дмитрию Нескоромному в покушении на убийство начальника Главного управления внутренней безопасности бригадного генерала СБУ Андрея Наумова

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"По данным источников Цензор.НЕТ, подозрение выписано 23 января, но до сих пор не вручено Нескоромному, его местонахождение правоохранительными органами пока не установлено.

Однако по данным следствия и по данным источников Цензор.НЕТ, близких к Нескоромному, он находится в Украине. Его разыскивают.

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Информация телеграм-канала, который якобы открыл Нескоромный, о том, что он якобы выехал в Германию, не соответствует действительности.

На самом деле семья Дмитрия Нескоромного тесно связана с Россией, и угроза побега существует только в этом направлении.

Нескоромный - родом из Луганска, но он не является участником АТО, поскольку неоднократно отказывался выезжать на фронт.

Его жена Нателла, по данным Цензор.НЕТ - гражданка Российской Федерации, также источники утверждают, что российское гражданство имеют и трое детей в этой семье.

У них значительное количество родственников в РФ.

В ближайшее время Цензор.НЕТ опубликует другие детали этого беспрецедентного скандала и бандитских разборок в СБУ", - рассказал Бутусов.

Напомним, 22 января стало известно, что полковник "Альфы" СБУ Юрий Расюк задержан в Киеве за подготовку убийства генерала СБУ Андрея Наумова.

Позже в СБУ заявили о предотвращении убийства сотрудника. Шевченковский райсуд Киева арестовал Юрия Расюка без права залога.