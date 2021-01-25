СБУ и ОГП выдвинули подозрение полковнику Нескоромному в покушении на убийство главы ВБ Наумова, - Бутусов
Служба безопасности Украины и Офис Генпрокурора выдвинули подозрение полковнику СБУ Дмитрию Нескоромному в покушении на убийство начальника Главного управления внутренней безопасности бригадного генерала СБУ Андрея Наумова
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"По данным источников Цензор.НЕТ, подозрение выписано 23 января, но до сих пор не вручено Нескоромному, его местонахождение правоохранительными органами пока не установлено.
Однако по данным следствия и по данным источников Цензор.НЕТ, близких к Нескоромному, он находится в Украине. Его разыскивают.
Информация телеграм-канала, который якобы открыл Нескоромный, о том, что он якобы выехал в Германию, не соответствует действительности.
На самом деле семья Дмитрия Нескоромного тесно связана с Россией, и угроза побега существует только в этом направлении.
Нескоромный - родом из Луганска, но он не является участником АТО, поскольку неоднократно отказывался выезжать на фронт.
Его жена Нателла, по данным Цензор.НЕТ - гражданка Российской Федерации, также источники утверждают, что российское гражданство имеют и трое детей в этой семье.
У них значительное количество родственников в РФ.
В ближайшее время Цензор.НЕТ опубликует другие детали этого беспрецедентного скандала и бандитских разборок в СБУ", - рассказал Бутусов.
Напомним, 22 января стало известно, что полковник "Альфы" СБУ Юрий Расюк задержан в Киеве за подготовку убийства генерала СБУ Андрея Наумова.
Позже в СБУ заявили о предотвращении убийства сотрудника. Шевченковский райсуд Киева арестовал Юрия Расюка без права залога.
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Тож кого можна ще обрати? Звісно, Україні треба було би людину з грошима ахмєтова, порядністю Гавела та патріотизмом Бандери... Але де таку взяти? Патріоти в нас є, а от професійно підготовлених людей з потужними ресурсами я серед них не знаю.
А спитати з пороха дійсно треба. Його вперте невизнання більшості своїх помилок - це те, що досі стримує мене від вибору на його користь.
За те, яке з СБУ проти СБУ?
Чи за те, яке з СБУ проти СБУ?
Вони там, що в СБУ набираються за признаком громадянства дружин країни-агресора?
кгб, только в шароварах.
Но тем не менее её авторитет был уничтожен непрофессиональным большинством.
А профессионалы-преступники, да ещё обличённые властью, во много раз опаснее просто преступников.
По-друге,лапотники ходили в портках,якщо їх мали.Як писав радєтєль всього расєйського совковий пісатєль Чівіліхін в своєму опусі "Память":"В началє прошлого вєка половіна мужского насєлєнія в "європєйской" часті Россіі пєрвій раз одевалі порткі,когда іх забрівалі в армію,а до того ходили в рубахах до пят,как бабі."
Ну, як і https://www.facebook.com/dyastrub/posts/3713466622063528?comment_id=3713569722053218 "бригадний генерал" СБУ Наумов, той теж "категорично відмовлявся їхати в АТО і навіть працювати над справами Майдану. За що і був знятий з посади в 2016" .
От це критерії роботи в СБУ: воював проти кацапів - не маєш права бути в СБУ. Ну, Бубочка призначає собі подібних, він взагалі 4 рази відкошував від арміїї.
Ото і маємо суцільний зброд.
Але зелені йому якісь справи шиють, бо воював
Ми й так здогадуємся, що ідіотизм при владі зашкалює, але ж треба знати ідіотів по іменам, щоб потім хоч орієнтуватися на виборах, а ще перевірити свою оцінку ситуації з даними журналістів.
Хоча все очевидно й більшість імен й так відомі, але поки журналісти, а краще правоохоронці не будуть викривати схеми потрапляння до владних кабінетів "нескромних людей" - все інше це переставляння ліжок в борделі під назвою "квартал-95", "рошен", "донбас", "бджоли", "дніпро".
В нормальних спецслужбах всі особи, які сприяли в просуванні нечесних людей, ретельно перевіряються, сурово караються, а в деяких випадках давно минулих часів - розстрілюються.
Так само і NSA в головному займаються "паперовою" роботою, узагальнюючи інформацію та координуючі дії інших силових структур. Нормальні країни відокремили службу безпеки від "нетипових" завдань.