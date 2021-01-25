РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10454 посетителя онлайн
Новости
16 507 46

СБУ и ОГП выдвинули подозрение полковнику Нескоромному в покушении на убийство главы ВБ Наумова, - Бутусов

СБУ и ОГП выдвинули подозрение полковнику Нескоромному в покушении на убийство главы ВБ Наумова, - Бутусов

Служба безопасности Украины и Офис Генпрокурора выдвинули подозрение полковнику СБУ Дмитрию Нескоромному в покушении на убийство начальника Главного управления внутренней безопасности бригадного генерала СБУ Андрея Наумова

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"По данным источников Цензор.НЕТ, подозрение выписано 23 января, но до сих пор не вручено Нескоромному, его местонахождение правоохранительными органами пока не установлено.

Однако по данным следствия и по данным источников Цензор.НЕТ, близких к Нескоромному, он находится в Украине. Его разыскивают.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экс-чиновник СБУ Нескоромный планировал убить главу ВБ Наумова, так как тот мешал ему вернуться на высокую должность, - СМИ

Информация телеграм-канала, который якобы открыл Нескоромный, о том, что он якобы выехал в Германию, не соответствует действительности.

На самом деле семья Дмитрия Нескоромного тесно связана с Россией, и угроза побега существует только в этом направлении.

Нескоромный - родом из Луганска, но он не является участником АТО, поскольку неоднократно отказывался выезжать на фронт.

Его жена Нателла, по данным Цензор.НЕТ - гражданка Российской Федерации, также источники утверждают, что российское гражданство имеют и трое детей в этой семье.

У них значительное количество родственников в РФ.

В ближайшее время Цензор.НЕТ опубликует другие детали этого беспрецедентного скандала и бандитских разборок в СБУ", - рассказал Бутусов.

Напомним, 22 января стало известно, что полковник "Альфы" СБУ Юрий Расюк задержан в Киеве за подготовку убийства генерала СБУ Андрея Наумова.

Позже в СБУ заявили о предотвращении убийства сотрудника. Шевченковский райсуд Киева арестовал Юрия Расюка без права залога.

Автор: 

СБУ (19871) Бутусов Юрий (4351) ГБР (2979) Нескоромный Дмитрий (32) Наумов Андрей (58)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+27
ДБР і Генпрокуратура висунули підозру полковнику СБУ Нескоромному в замаху на вбивство глави ВБ Наумова, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7567
показать весь комментарий
25.01.2021 10:15
+25
Там ..що у всіх *службістів * родичі касаби !?
показать весь комментарий
25.01.2021 10:05
+24
Як що добре покопирсатися в цьомугадючнику то виявиться що вся верхівка СБУ працює на кацапію не кажучи вже про те що діється в регіонах.
показать весь комментарий
25.01.2021 10:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Там ..що у всіх *службістів * родичі касаби !?
показать весь комментарий
25.01.2021 10:05 Ответить
Ну, напевно, то спадщина іще з часів Януковича, той як прийшов до влади, взагалі, головним своїм охоронником громадянина РФ поставив, потім інший громадянин РФ керував СБУ (у 2014 збіг додому до кацапів). Але ж вони натягнули туди москальських кротів, усіх не вичистили, а тих кого підчистили, то їх Зеля назад поповертав.
показать весь комментарий
25.01.2021 10:42 Ответить
Чому ж тільки Януковича?Порошенко таких також ставив-Семочко наприклад.Прикрив Труху одеську з кацапським пачпортом,кришував Гєпу,надав громадянство Фуксу і комуняці Воронєнкову,звертався до Януковича з проханням надати громадянство суці православній Новінському........От тільки чомусь не надавав громадянства тисячам учасникам війни проти Підорашки."Дивина" та й годі.
показать весь комментарий
25.01.2021 10:50 Ответить
Іди звідси, кацап.
показать весь комментарий
25.01.2021 11:48 Ответить
Как ты посмел на святого Пэтю бочку катить! Он всю кацапскю мерзоту из СБУ вычистил, а Зеля их всех обратно на работу взял.
показать весь комментарий
25.01.2021 12:53 Ответить
На рахунок "петя вичистив" то, звісно, стьоб, а от "зеля всю кацапську мерзоту взяв знову на роботу" - то свята правда!
показать весь комментарий
25.01.2021 13:38 Ответить
Какой с клоуна спрос может быть? Его только гнать поганой метлой надо! Обсуждать - не вижу смысла. А вот с Пэти, можно спросить как со знающего. Нескромный в органах с 1999 г. - тут с Пэти не спросишь. Но Пэтя не просто стал президентом в 2015 г. и ничего не делал для чистки СБУ. В 2018 году Нескромный назначен заместителем начальника Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области.
показать весь комментарий
25.01.2021 13:54 Ответить
Жодного разу не голосував за пороха. Але й якогось вибору не бачу. Петя такий самий олігарх, як беня, фірташ, ахмєтов, пінчук та ведмудчук. Єдина відмінність: в 2018 він нарешті визначився з напрямом: до Європи і подалі від раші. беня, фірташ та ведмудчук тягнуть взад до смертельних імперських обіймів, ахмєтов та пінчук порсаються десь посередині між Європою та мордором...
Тож кого можна ще обрати? Звісно, Україні треба було би людину з грошима ахмєтова, порядністю Гавела та патріотизмом Бандери... Але де таку взяти? Патріоти в нас є, а от професійно підготовлених людей з потужними ресурсами я серед них не знаю.
А спитати з пороха дійсно треба. Його вперте невизнання більшості своїх помилок - це те, що досі стримує мене від вибору на його користь.
показать весь комментарий
25.01.2021 16:10 Ответить
Согласен, с выбором у нас действительно беда. Особенно когда ОПЗЖшники на пятки наступают, то проголосуешь за любую "темную лошадку" - лишь бы не кремляди у власти. И патриотами у нас беда. Если это искренний патриот, то как правило, "не президент" (в смысле компетенций и знаний). А если умный, то на поверку оказывается, что патариот он "якобы".
показать весь комментарий
25.01.2021 16:24 Ответить
Идиоты...Суета, которые зеленые дегенераты подняли, только усугубляет их положение. Попытка отмыть бакановых и зеленских от шумихи с воровством, шантажом от фсб и любовных похождений совершенно глупая и недальновидная Не прокатит, зебобики.
показать весь комментарий
25.01.2021 10:06 Ответить
Як що добре покопирсатися в цьомугадючнику то виявиться що вся верхівка СБУ працює на кацапію не кажучи вже про те що діється в регіонах.
показать весь комментарий
25.01.2021 10:06 Ответить
P.S.Як бумаєте чому нікого не садять в керівницькі крісла із тих хто пройшов АТО і ООС?Що за шість років війни немає достойних та знаючих людей чи не дозволяє ФСБ?
показать весь комментарий
25.01.2021 10:16 Ответить
Тому що "артисти ненавидять військових" (с) О.Арестович.
показать весь комментарий
25.01.2021 10:24 Ответить
хабад не дозволяє,жидам не потрібні чесні люди
показать весь комментарий
25.01.2021 10:24 Ответить
Если это правда, то Зеленский ОБЯЗАН уволить сослуживца по детскому садику УЖЕ сегодня... Кого вы понавыбирали, зебилье?
показать весь комментарий
25.01.2021 10:12 Ответить
В тому що в пезиденському кріслі сидить ЗЕ винуваті також і тіхто не прийшов на вибори адже явка виборців була меншою ніж 50%.Так що ЗЕ став Президентом як раз із-за тих які проігнурували вибори та тепер найголосніше репетують звинувачуючи других а не себе.
показать весь комментарий
25.01.2021 10:31 Ответить
а чи можете панове назвати відсоток офіцерів сбу які мають родичив у кацапстані?
показать весь комментарий
25.01.2021 10:13 Ответить
ДБР і Генпрокуратура висунули підозру полковнику СБУ Нескоромному в замаху на вбивство глави ВБ Наумова, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7567
показать весь комментарий
25.01.2021 10:15 Ответить
А ви за яке СБУ?
За те, яке з СБУ проти СБУ?
Чи за те, яке з СБУ проти СБУ?
показать весь комментарий
25.01.2021 10:16 Ответить
Он ещё не определился.
показать весь комментарий
25.01.2021 10:29 Ответить
Тема увлечения Нескромным идеей превосходства арийской расы Венедиктовой таки не раскрыта!
показать весь комментарий
25.01.2021 10:21 Ответить
Що у Баканова дружина громадянка Кацапстана, що у Нескоромного ...
Вони там, що в СБУ набираються за признаком громадянства дружин країни-агресора?
показать весь комментарий
25.01.2021 10:22 Ответить
СБУ вообще хоть что нибудь может кроме как ларьки крышевать? Ну как это из под носа ушел главный подозреваемый???? Там где денюжками пахнет = СБУ тут как тут. Как только реальное дело - как всегда обосрутся.
показать весь комментарий
25.01.2021 10:23 Ответить
Гнать нужно всех, не сортируя и не слушая сказок про "накопленный опыт". Там весь опыт заключается в крышевании потоков и рубилове бабла. Все это уже сгнило до основания.
показать весь комментарий
25.01.2021 10:26 Ответить
СБУ - преступная организация.
кгб, только в шароварах.
показать весь комментарий
25.01.2021 10:28 Ответить
Помиляєтеся. КГБ мало хоч якусь професійність. Після того, як Чучма провів дві реформи СБУ там мало що залишилося від КГБ. Першим ділом він звільнив третину співробітників і замінив їх на вояк, а потім звільнив ще третину старих і замінив їх на мусорів. На сьогодні, залишки, якщо не вийшли на пенсію то, звільнилися самі.
показать весь комментарий
25.01.2021 10:59 Ответить
В милиции тоже были профессионалы.
Но тем не менее её авторитет был уничтожен непрофессиональным большинством.
А профессионалы-преступники, да ещё обличённые властью, во много раз опаснее просто преступников.
показать весь комментарий
25.01.2021 11:03 Ответить
По-перше,шаровари,це "формєнная одєжда российской імпєраторской арміі" -так написано в кацапській вікіпєдіі і до України не мають жодного відношення.Не використовуй кацапські штампи-байки про "шароварщину" прийшли з Московії-так вони обізвали широченні козацькі ШТАНИ.ШТАНИ-це оновна українська назва цієї одежі,були ще ногавиці.
По-друге,лапотники ходили в портках,якщо їх мали.Як писав радєтєль всього расєйського совковий пісатєль Чівіліхін в своєму опусі "Память":"В началє прошлого вєка половіна мужского насєлєнія в "європєйской" часті Россіі пєрвій раз одевалі порткі,когда іх забрівалі в армію,а до того ходили в рубахах до пят,как бабі."
показать весь комментарий
25.01.2021 11:08 Ответить
Так какать и трахаться легче.
показать весь комментарий
25.01.2021 11:19 Ответить
который день общество обговаривает криминальные разборки в СБУ, а тема "вагнеровцев" забыта, скандал с татаровым отошел на второй план, пройдет еще немного времени и при отсутствии очередного зашкара ЗЕленой власти народ будут продолжать "кормить" этой украинской Санта-Барбарой
показать весь комментарий
25.01.2021 10:31 Ответить
Нескоромний неодноразово відмовлявся виїжджати на фронт
Ну, як і https://www.facebook.com/dyastrub/posts/3713466622063528?comment_id=3713569722053218 "бригадний генерал" СБУ Наумов, той теж "категорично відмовлявся їхати в АТО і навіть працювати над справами Майдану. За що і був знятий з посади в 2016" .
От це критерії роботи в СБУ: воював проти кацапів - не маєш права бути в СБУ. Ну, Бубочка призначає собі подібних, він взагалі 4 рази відкошував від арміїї.
Ото і маємо суцільний зброд.
показать весь комментарий
25.01.2021 10:33 Ответить
Нахрена вообще кому то надо было это жирное,продажное чучело "убивать".
показать весь комментарий
25.01.2021 10:34 Ответить
переросподіл потоків. Можливо не виконав умови за які отримав окрему подяку. Вже років десять, як посадовці втратили будь яку честь, гроші беруть, а умови не виконують.
показать весь комментарий
25.01.2021 10:54 Ответить
Лучшая на свете, Лига, Смеха...
показать весь комментарий
25.01.2021 10:35 Ответить
Прикольнулись? Ось і в СБУ починають, чи закінчують це робити. Їм тось повірив, що полковник СБУ замовив генерала СБУ якомусь божму? Чи навіть ще не замовив, а тільки підшуковував кандидатуру через всі відкриті ЗМІ? Для кого цейц цирк? Чи можливо замовник передав комусь зброю, чи вибухівку? Чи вже гроші передав?
показать весь комментарий
25.01.2021 10:46 Ответить
Медикам та музикам варто напрягтися і приготувати сухарі та зубні щітки.
показать весь комментарий
25.01.2021 10:51 Ответить
Суцільна маячня! Бажання вбити "чесного та непідкупного" генерала Наумова повинно переслідувати, як нав'язлива ідея, переслідувати вісь особовий склад СБУ за дуже за рідкісним виключенням, а зокрема всіх старших офіцерів + одного молодшого тобто Баканова! Чому? Тому що в Наумова, який мабуть живе в 3-кімнатної хрущівці та дружина працює викладачем в ПТУ, очманів від маєтків та автівок співробітників СБУ, а ще від їх дружин - успішних та талановитих бізнес-леді, та почав від заздрості планувати звільнення Служби від перевертнів в погонах. Заздрість смертний гріх, за можуть і вбити!
показать весь комментарий
25.01.2021 11:20 Ответить
Висновок один - діючу СБУ треба розпустити і набрати українців-патріотів, такий клас уже сформувався. Але для цього треба погнати геть гаранта. Крапка.
показать весь комментарий
25.01.2021 11:25 Ответить
Таких, як https://censor.net/resonance/3125128/koli_ya_prihav_u_shtab_pslya_17_db_pd_dapom_oftseri_divilis_na_mene_tak_nache_ya_z_pekla_povernuvsya
СБУ та ОГП висунули підозру полковнику Нескоромному в замаху на вбивство глави ВБ Наумова, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7159

Але зелені йому якісь справи шиють, бо воював
показать весь комментарий
25.01.2021 12:06 Ответить
Журналісти, наберіться трохи більше сміливості і напишіть, який ідіот призначив на таку посаду особу, яка відмовляється служити в АТО і т.д. по тексту; який ідіот підготував подання на цю особу, який писав характеристику, який проводив перевірку.
Ми й так здогадуємся, що ідіотизм при владі зашкалює, але ж треба знати ідіотів по іменам, щоб потім хоч орієнтуватися на виборах, а ще перевірити свою оцінку ситуації з даними журналістів.
Хоча все очевидно й більшість імен й так відомі, але поки журналісти, а краще правоохоронці не будуть викривати схеми потрапляння до владних кабінетів "нескромних людей" - все інше це переставляння ліжок в борделі під назвою "квартал-95", "рошен", "донбас", "бджоли", "дніпро".
В нормальних спецслужбах всі особи, які сприяли в просуванні нечесних людей, ретельно перевіряються, сурово караються, а в деяких випадках давно минулих часів - розстрілюються.
показать весь комментарий
25.01.2021 11:53 Ответить
Ну и кто кого за дураков держит? - https://censor.net/ru/news/3243783/**************************************************************************************
показать весь комментарий
25.01.2021 13:16 Ответить
Цікаво що, той же Моссад має приблизно півтори тисячі співробітників, більшість з яких прикомандирована туди з інших родів військ або є спеціалістами в своїй справі і більшість з них займаються аналітикою та логістикою, а для виконання спеціальних завдань вони формують групи спеціалістів з відповідних підрозділів та структур.
Так само і NSA в головному займаються "паперовою" роботою, узагальнюючи інформацію та координуючі дії інших силових структур. Нормальні країни відокремили службу безпеки від "нетипових" завдань.
показать весь комментарий
25.01.2021 13:39 Ответить
"Бывали хуже времена,но не было подлей." (с)
показать весь комментарий
25.01.2021 13:58 Ответить
Аби не Порох!
показать весь комментарий
25.01.2021 15:18 Ответить
Коли пацюків зачинити в ізоляції і обмежити їхню кормову базу, вони починають жерти один одного. Закони природи діють завжди і кругом незалежно від того чи ти пацюк на чотирьох ногах чи криса на двох.
показать весь комментарий
25.01.2021 18:26 Ответить
Ну кого еще Зеленский может назначать на должности в СБУ как не гражлан РФ? У Баканова жена-гражданка РФ. Замом к Баканову тоже гражданина РФ. Зам главы Оп-тимошенко- воинствующий приверженец РПЦ. Глава ОПЫ- агент влияния РФ...
показать весь комментарий
26.01.2021 08:15 Ответить
 
 