В материалах ходатайства об аресте Расюка имя Нескоромного не упоминается. ДОКУМЕНТ
Имя полковника СБУ Дмитрия Нескоромного не упоминается в материалах дела о подготовке покушения на начальника Главка ВБ СБУ Андрея Наумова.
Как передает Цензор.НЕТ, документ был опубликован в сети интернет.
Вот полный текст ходатайства об аресте полковника "Альфы" СБУ Юрия Расюка.
Напомним, вчера Советник Ермака Михаил Подоляк признал, что убийство генерала СБУ Андрея Наумова заказал полковник СБУ Дмитрий Нескоромный.
22 января стало известно, что полковник "Альфы" СБУ Юрий Расюк задержан в Киеве за подготовку убийства генерала СБУ Андрея Наумова.
Позже в СБУ заявили о предотвращении убийства сотрудника. Шевченковский райсуд Киева арестовал Юрия Расюка без права залога.
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+20 Майкл Дорси
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+14 Ig Shu
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20142019
И, как и всегда, ФСБ РФ требуются минуты на установление локации абонента любого (!) мобильного оператора Украины, его биллинг, трафик моб.интернета, данные от операторов услуг доступа к интернет. Ну а про взлом госсетей и серверов знают даже первоклассники.
Шел шестой год войны с агрессором.
Посудіть самі... Ні сіло, ні впало, СБУ сьогодні випустила таке повідомлення: "Загроза військового вторгнення Росії зберігається, - СБУ" (повний текст див. в коментарях)
-Ця загроза "висить" вже 7 років... І хто про неї не знає?
Але якщо посилилася, то це повідомлення, має бути основою для конкретних дій політичної влади, МінОборони, Нацгвардії та й ...Для дій, а не оголошень, самого СБУ! А, якщо вона спрямовується нам, читачам, без всяких рекомендацій (як нам діяти після цього повідомлення), то її слід розуміти та розцінювати - як видозмінену лякалку Потроха, мов ... : "Не чиніть опір владі, не виходьте на акції протесту... "а то Путін нападе!"
Іншого визначення і бути не може, окрім: "Маразм - крєпчаєт"
2021 год.
Вопрос не в собственниках. Вопрос в технических возможностях и в продажности всех и вся.
"Очевидцы утверждают, что у Нескоромного, его жены и детей давно российские паспорта.
Как эти люди могут противодействовать российской угрозе, держа в кармане российские паспорта и рассматривая РФ как место убежища на случай непредвиденной ситуации? Говорят, что даже высшее руководство СБУ иногда летает в Подмосковье к теще на блины".
https://antikor.com.ua/articles/433769-kommercheskie_razborki_v_sbu_o_chem_vam_ne_rasskazali_siloviki