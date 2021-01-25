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В материалах ходатайства об аресте Расюка имя Нескоромного не упоминается. ДОКУМЕНТ

Имя полковника СБУ Дмитрия Нескоромного не упоминается в материалах дела о подготовке покушения на начальника Главка ВБ СБУ Андрея Наумова.

Как передает Цензор.НЕТ, документ был опубликован в сети интернет.

Вот полный текст ходатайства об аресте полковника "Альфы" СБУ Юрия Расюка. 

Читайте также: Экс-чиновник СБУ Нескоромный планировал убить главу ВБ Наумова, так как тот мешал ему вернуться на высокую должность, - СМИ

Напомним, вчера Советник Ермака Михаил Подоляк признал, что убийство генерала СБУ Андрея Наумова заказал полковник СБУ Дмитрий Нескоромный.

22 января стало известно, что полковник "Альфы" СБУ Юрий Расюк задержан в Киеве за подготовку убийства генерала СБУ Андрея Наумова.

Позже в СБУ заявили о предотвращении убийства сотрудника. Шевченковский райсуд Киева арестовал Юрия Расюка без права залога.

покушение (1033) Нескоромный Дмитрий (32) Расюк Юрий (13)


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Топ комментарии
+20
А никто и не сомневался, что все "течет" в гнилой "конторе". С такой же легкостью ФСБ РФ имеет доступ ко всем (!) документам Службы "безапасности" Украины.
И, как и всегда, ФСБ РФ требуются минуты на установление локации абонента любого (!) мобильного оператора Украины, его биллинг, трафик моб.интернета, данные от операторов услуг доступа к интернет. Ну а про взлом госсетей и серверов знают даже первоклассники.
Шел шестой год войны с агрессором.
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25.01.2021 10:48
+16
Нескоромний: У матеріалах клопотання про арешт Расюка моє ім'я не згадується. Усе це фейк - Цензор.НЕТ 6000
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25.01.2021 11:25
+14
за кілерів, щоб нічого не завадило.
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25.01.2021 11:29
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все вы мерзавцы...
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25.01.2021 10:47 Ответить
2014 2019
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25.01.2021 13:03 Ответить
Таки да, извиняюсь, что-то сегодня туплю.
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25.01.2021 13:54 Ответить
Согласно законодательству Украины непосредственное решение всех кадровых вопросов в СБУ - личная прерогатива президента Украины. За период своего правления с мая 2019 года Зеленский издал свыше 250 указов касающихся кадровых вопросов в деятельности СБУ. В некоторых управлениях и региональных подразделениях руководители менялись два и более раз за эти полтора года. Количество сотрудников СБУ имеющих генеральские звания возросло почти вдвое. Зеленский по должности несет личную ответственность за кадровые провалы в работе СБУ.
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25.01.2021 19:59 Ответить
А никто и не сомневался, что все "течет" в гнилой "конторе". С такой же легкостью ФСБ РФ имеет доступ ко всем (!) документам Службы "безапасности" Украины.
И, как и всегда, ФСБ РФ требуются минуты на установление локации абонента любого (!) мобильного оператора Украины, его биллинг, трафик моб.интернета, данные от операторов услуг доступа к интернет. Ну а про взлом госсетей и серверов знают даже первоклассники.
Шел шестой год войны с агрессором.
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25.01.2021 10:48 Ответить
СБУ лякає... Чи то з перепою, чи то від чаду внутрішніх кримінальних розборок ? Не зовнішнього ворога лякає, а народ України, лякає нас! Тобто у громадянах України влада побачила внутрішнього ворога для себе і своїх грабежів.

Посудіть самі... Ні сіло, ні впало, СБУ сьогодні випустила таке повідомлення: "Загроза військового вторгнення Росії зберігається, - СБУ" (повний текст див. в коментарях)

-Ця загроза "висить" вже 7 років... І хто про неї не знає?

Але якщо посилилася, то це повідомлення, має бути основою для конкретних дій політичної влади, МінОборони, Нацгвардії та й ...Для дій, а не оголошень, самого СБУ! А, якщо вона спрямовується нам, читачам, без всяких рекомендацій (як нам діяти після цього повідомлення), то її слід розуміти та розцінювати - як видозмінену лякалку Потроха, мов ... : "Не чиніть опір владі, не виходьте на акції протесту... "а то Путін нападе!"

Іншого визначення і бути не може, окрім: "Маразм - крєпчаєт"
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25.01.2021 11:58 Ответить
А якщо полковник СБУ Дмитро Нескоромний напмисав своє повідомлення "на язикє", то зрозуміло, що воно адресоване "русзькому міру", а не офіційним особам України (бо мав -українською мовою) і не українцям! Тобто Дмитро Нескоромний - така ж "штучка", як і ЗЕ, Єрмак, Наумов, і попа, а не голова СБУ, хоча , ще вірніше - голова ФСБ(у)
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25.01.2021 12:26 Ответить
Они "повидомляют" то, что и так хорошо известно. 2021 год будет годом больших испытаний для украинской нации, для украинского государства (точнее, того, что осталось от государства". Может, это назовут "большим пожаром", может, началом "большого пожара". Потому многие стараются покинуть эту территорию бесстыдства и беззакония хотя бы ради детей и их будущего.
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25.01.2021 12:49 Ответить
Та вже майже 7 років війни! Хоча б вона не стала столітньою.
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25.01.2021 12:02 Ответить
Именно потому агрессор понимает: "цели или достигаются сразу или не достигаются никогда".
2021 год.
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25.01.2021 12:50 Ответить
Лайф-турецкий, а не мокшанский(билайн/киевстар и водафон/мтс).
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25.01.2021 15:13 Ответить
Всё "немножко" не так... https://tech.liga.net/telecom/article/socar-mobile-vmesto-vodafone-kak-izmenit-rynok-prodaja-krasnogo-operatora-azerbaydjantsam Второй крупнейший оператор Украины перешел от россиян к азербайджанцам. Кажется, период слухов вокруг сделки окончен. Но не совсем. Будет ли встряска?
Вопрос не в собственниках. Вопрос в технических возможностях и в продажности всех и вся.
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25.01.2021 16:36 Ответить
Так собственник может технических специалистов принять из восточных болот.
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26.01.2021 17:24 Ответить
Та ото ж то...
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26.01.2021 19:09 Ответить
Нескоромний: У матеріалах клопотання про арешт Расюка моє ім'я не згадується. Усе це фейк - Цензор.НЕТ 5286
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25.01.2021 10:49 Ответить
Нескоромний: У матеріалах клопотання про арешт Расюка моє ім'я не згадується. Усе це фейк - Цензор.НЕТ 6000
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25.01.2021 11:25 Ответить
за кілерів, щоб нічого не завадило.
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25.01.2021 11:29 Ответить
За результативную ничью.
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25.01.2021 11:30 Ответить
Вот так -- за счет 1:1
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25.01.2021 11:40 Ответить
Было тяжело много писать. За результативную ничью -- 1 трупик : 1 трупик. Счет 0:0, 1:0 или 0:1 не подходит.
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25.01.2021 12:32 Ответить
Я за Звіробій, яка зветься Марусею.
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25.01.2021 11:31 Ответить
а Омелян цим постом накликав на себе ще більшу увагу ОПГ...
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25.01.2021 12:45 Ответить
Гєбнота блд галимая, коррумпированная, куЧму вам в глотку.
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25.01.2021 10:51 Ответить
А чому полковники СБУ, служби, яка захищає Україну, розмовляють і пишуть ворожою мовою? Чи паляться, показують, що їм рідніше?
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25.01.2021 10:52 Ответить
Бо у нього російський паспорт.

"Очевидцы утверждают, что у Нескоромного, его жены и детей давно российские паспорта.
Как эти люди могут противодействовать российской угрозе, держа в кармане российские паспорта и рассматривая РФ как место убежища на случай непредвиденной ситуации? Говорят, что даже высшее руководство СБУ иногда летает в Подмосковье к теще на блины".
https://antikor.com.ua/articles/433769-kommercheskie_razborki_v_sbu_o_chem_vam_ne_rasskazali_siloviki
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25.01.2021 11:42 Ответить
Не, ну это уже слишком, господа хорошие. Вы там уже, как-то определитесь, иначе мы вас сортировать не будем.
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25.01.2021 10:53 Ответить
Нескоромний: У матеріалах клопотання про арешт Расюка моє ім'я не згадується. Усе це фейк - Цензор.НЕТ 8436
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25.01.2021 10:54 Ответить
прэлестно..., сразу вспоминаются фразы из милицейских протоколов - на почве внезапно возникшей неприязни и далее по тексту..., -полковник решил заказать убийство начальника главка... эта контора как была гнилая за редким исключением, а с приходом "новой власти" она еще стала и угрожать национальной безопасности...
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25.01.2021 11:04 Ответить
Это нескормный один из топ коррупционеров и решал канторы и заказывал он кого то или нет пусть следствие разбирается , а оно по любому должно сидеть , а не прятаться от следствия !
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25.01.2021 11:08 Ответить
Ті, що його туди призначили у 2019-му році - теж. І гідрант, і друг його дитинства, який ще за сумісництвом є головою спецслужби і бізнес-партнером.
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25.01.2021 11:13 Ответить
Нескоромний: У матеріалах клопотання про арешт Расюка моє ім'я не згадується. Усе це фейк - Цензор.НЕТ 5817
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25.01.2021 11:26 Ответить
Эксперт напоминает, что Зеленский во время предвыборной кампании обещал лишить СБУ права заниматься экономическими вопросами. "На деле же шестой президент начал просто давать задания структуре именно экономического профиля. Дошло до того, что Зеленский привлекал спецслужбу к взвешиванию фур на дорогах", - подчеркивает Александр Леонов. Он уверен, что история с несостоявшимся покушением на Наумова будет иметь продолжение в виде своеобразного сериала. "Причем его режиссером будет не Зеленский, а бывший замглавы СБУ Дмитрий Нескоромный, который пока что обещает различного рода "разоблачения" своим бывшим боссам, - считает Александр Леонов. - Вместе с другими сериалами - спасением Татарова, вагнергейтом, противостоянием с Конституционным судом - он будет разрушать и так хрупкий рейтинг Зеленского. И, очевидно, вызывать новые и новые приступы бессильной ярости на Банковой".
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25.01.2021 11:19 Ответить
просте питання,а якого ти тоді втік? Іди в наш справедливий суд, рехвормований поп і доказуй,що ти святий!!!
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25.01.2021 11:24 Ответить
терпение. он нужен американцам, потому его и "втікли".
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25.01.2021 11:39 Ответить
таких ідіотів, що постяться у "соцмережах" потрібно тримати від СБУ як можна подалі
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25.01.2021 11:29 Ответить
Нескоромний: У матеріалах клопотання про арешт Расюка моє ім'я не згадується. Усе це фейк - Цензор.НЕТ 5237
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25.01.2021 11:52 Ответить
нескоромный... сотрудник легендарно коррумпированного подразделения К СБУ, призванного бороться с коррупцией...
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25.01.2021 12:30 Ответить
Украина при Зеленском. https://www.youtube.com/watch?v=RRNzjYfNlVw
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25.01.2021 13:17 Ответить
Ну и кто кого за дураков держит? Что за разборки в такой спец.гос.службе? Может настало время вообще их там всех разогнать? Вот что значит - сапоги должен тачать сапожник, а не сажать на спецслужбу людей, гражданских по сути и даже не служивших в армии. Это украинский нонсенс! Срочно убрать от них подразделение "К", занимающееся экономическими делами, а на самом деле рэкетом и на этой почве разборками - это вообще не вопрос СБУ, а изначально планировалось, что этим в Украине будет заниматься только одно ГБР. Ну нет, а как же другие при этом останутся без бабок (?) - тогда это не Украина! Отсюда и вот это - это я, не я и лошадь не моя и вообще я из России. Что ж не удивительно - даже у Гитлера начальником Абвера( разведки) был Канарис - английский разведчик!
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25.01.2021 13:30 Ответить
косяки баклановцев...бувайе...
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25.01.2021 17:39 Ответить
Коли пацюків зачинити в ізоляції і обмежити їхню кормову базу, вони починають жерти один одного. Закони природи діють завжди і кругом незалежно від того чи ти пацюк на чотирьох ногах чи криса на двох.
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25.01.2021 18:25 Ответить
 
 