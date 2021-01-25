В материалах ходатайства об аресте Расюка имя Нескоромного не упоминается. ДОКУМЕНТ

Имя полковника СБУ Дмитрия Нескоромного не упоминается в материалах дела о подготовке покушения на начальника Главка ВБ СБУ Андрея Наумова.

Как передает Цензор.НЕТ, документ был опубликован в сети интернет.

Вот полный текст ходатайства об аресте полковника "Альфы" СБУ Юрия Расюка.

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Напомним, вчера Советник Ермака Михаил Подоляк признал, что убийство генерала СБУ Андрея Наумова заказал полковник СБУ Дмитрий Нескоромный.

22 января стало известно, что полковник "Альфы" СБУ Юрий Расюк задержан в Киеве за подготовку убийства генерала СБУ Андрея Наумова.

Позже в СБУ заявили о предотвращении убийства сотрудника. Шевченковский райсуд Киева арестовал Юрия Расюка без права залога.