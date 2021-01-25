РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10454 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
538 5

Статистика позволяет выйти из усиленного карантина и вернуться к адаптивному, - "слуга народа" Радуцкий

Статистика позволяет выйти из усиленного карантина и вернуться к адаптивному, -

В Украине решили не продлевать локдаун. В Минздраве рассказали, почему решили не продлевать январские ограничения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылой на "РБК-Украина".

Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что пока медицинская система Украины справляется с нагрузкой: в больницах достаточно свободных коек.

"Введение более жестких ограничений позволило нам сдержать стремительный рост заболеваемости, как это происходило и в других европейских странах", - объяснил Ляшко.

Как отметил глава комитета Рады по вопросам здоровья нации, нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий, Минздрав опирался на статистику.

"Имеющаяся статистика, по словам министра, позволяет выйти из режима усиленного карантина и вернуться к адаптивному", - рассказал Радуцкий.

Парламентарий уточнил, что на встрече с министром здравоохранения Максимом Степановым неделю назад у депутатов возникли вопросы насчет правдивости статистики: не связан ли небольшой суточный прирост больных с недостаточным количеством проведенных тестов.

"Но министр объяснил, что сейчас при легком течении заболевания пациентов обследуют с помощью экспресс-тестов на антиген. А они не попадают в общую статистику по ПЦР и ИФА тестам. Из этого, по словам министра, также следует, что число тяжелобольных снижается", - отметил Радуцкий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комитет Рады поддержал законопроект, позволяющий регистрировать вакцины от COVID-19 без полного цикла испытаний

Автор: 

карантин (16729) Степанов Максим (2062) Ляшко Виктор (1364) Радуцкий Михаил (287) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Статистика позволяет выйти из усиленного карантина и вернуться к адаптивному, - "слуга народа" Радуцкий" - Радуцкий, это тот "слуга народа" который на масках 186 миллионов наварил? Интересно, сколько он на вакцинах наварит?
показать весь комментарий
25.01.2021 10:32 Ответить
There are three kinds of lies: lies, damned lies, and statistics

Існує три види брехні: брехня, нахабна брехня й статистика

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%8F,_%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%B1%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%8F_%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
показать весь комментарий
25.01.2021 10:39 Ответить
что в лоб, что по лбу...разницы в ваших карантинах никакой...друг в Австрии уже 2 месяца из дома 1 раз в неделю выходит... иначе штраф..границы со всеми закрыли. вакцинировать весной всех поголовно БЕСПЛАТНО пфайзером начнут...
показать весь комментарий
25.01.2021 10:58 Ответить
Ваша "статистика", уроды, говорит о полной победе над короной. Какие ещё на хрен карантины?
показать весь комментарий
25.01.2021 11:15 Ответить
А як цей горе міністр пояснить величезні черги на рентген легень біля кабінетів лікарень???
показать весь комментарий
25.01.2021 11:29 Ответить
 
 