Статистика позволяет выйти из усиленного карантина и вернуться к адаптивному, - "слуга народа" Радуцкий

В Украине решили не продлевать локдаун. В Минздраве рассказали, почему решили не продлевать январские ограничения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылой на "РБК-Украина".

Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что пока медицинская система Украины справляется с нагрузкой: в больницах достаточно свободных коек.

"Введение более жестких ограничений позволило нам сдержать стремительный рост заболеваемости, как это происходило и в других европейских странах", - объяснил Ляшко.

Как отметил глава комитета Рады по вопросам здоровья нации, нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий, Минздрав опирался на статистику.

"Имеющаяся статистика, по словам министра, позволяет выйти из режима усиленного карантина и вернуться к адаптивному", - рассказал Радуцкий.

Парламентарий уточнил, что на встрече с министром здравоохранения Максимом Степановым неделю назад у депутатов возникли вопросы насчет правдивости статистики: не связан ли небольшой суточный прирост больных с недостаточным количеством проведенных тестов.

"Но министр объяснил, что сейчас при легком течении заболевания пациентов обследуют с помощью экспресс-тестов на антиген. А они не попадают в общую статистику по ПЦР и ИФА тестам. Из этого, по словам министра, также следует, что число тяжелобольных снижается", - отметил Радуцкий.

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