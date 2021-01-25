4000 км дорог и 100 мостов: в Укравтодоре отчитались о сделанном в 2020 году

Государственное агентство автомобильных дорог смогло добиться в прошедшем году впечатляющих результатов в сфере улучшения состояния украинских автотрасс.

Основные цифры Укравтодор привел на своей странице в Facebook.

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За год службе удалось построить и отремонтировать 4056 км дорог. Из них:

- 3357 км – основа, 2-3 слоя асфальтобетона или цементного бетона (за счет госбюджета);

- 161 км - основа, 2-3 слоя асфальтобетона или цементного бетона (за счет международных финансовых организаций);

- 538 км - восстановлен верхний слой асфальтобетона (за счет госбюджета).

Капитальный ремонт был проведен на 499,3 км украинских дорог, текущий средний ремонт – на 2815,2 км.

Было обновлено, реконструировано и построено 158 искусственных конструкций, включая мосты.

Из запланированного на год службе удалось выполнить практически всё: на 97% был выполнен план по обновлению дорог, на 100% - по обновлению искусственных конструкций и эксплуатационному содержанию объектов.

За год Укравтодор на проведение работ потратил 82 млрд грн, на эксплуатационное содержание – 9,1 млрд грн.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2020 году ремонт 1 км дороги стал обходиться государству дешевле на 4,5 млн грн. При этом качество работ в прошлом году улучшилось – ремонт стал включать в себя также работу с дорожной основой объектов.