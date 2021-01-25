4000 км дорог и 100 мостов: в Укравтодоре отчитались о сделанном в 2020 году
Государственное агентство автомобильных дорог смогло добиться в прошедшем году впечатляющих результатов в сфере улучшения состояния украинских автотрасс.
Основные цифры Укравтодор привел на своей странице в Facebook.
За год службе удалось построить и отремонтировать 4056 км дорог. Из них:
- 3357 км – основа, 2-3 слоя асфальтобетона или цементного бетона (за счет госбюджета);
- 161 км - основа, 2-3 слоя асфальтобетона или цементного бетона (за счет международных финансовых организаций);
- 538 км - восстановлен верхний слой асфальтобетона (за счет госбюджета).
Капитальный ремонт был проведен на 499,3 км украинских дорог, текущий средний ремонт – на 2815,2 км.
Было обновлено, реконструировано и построено 158 искусственных конструкций, включая мосты.
Из запланированного на год службе удалось выполнить практически всё: на 97% был выполнен план по обновлению дорог, на 100% - по обновлению искусственных конструкций и эксплуатационному содержанию объектов.
За год Укравтодор на проведение работ потратил 82 млрд грн, на эксплуатационное содержание – 9,1 млрд грн.
Напомним, ранее сообщалось, что в 2020 году ремонт 1 км дороги стал обходиться государству дешевле на 4,5 млн грн. При этом качество работ в прошлом году улучшилось – ремонт стал включать в себя также работу с дорожной основой объектов.
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Питання: чи буде аудит використання цих коштів та аналіз ціноутворення?
Уря-я-я-я, товарищи !
Вы верите ?
Я тоже нет !
Тепер хотять проводити аудит виконаних робіт коли аудит мав в обовязково та постійно проводитися на кожному етапі виконаних робіт.
а 100 школ, 100 бассейнов, 100 стадионов и 100 детсадов??? игде??? (я конспектировал))))
крім того, відповідальність за перевищення вагових параметрів вже давно передбачена.
ти там прокинься вже разом із своїм недоумком-зеленським, бо для вас все новина, все як вперше - чисті, бляха, аркуші, а не люди.
В остальном согласен.
жива мова постійно змінюється, збагачується новими словами або позбувається (в щоденному використанні) слів, які втрачають актуальність.
те, що було вірним за часів Шевченка, Франка, Л. Українки, не завжди є вірним в 21-му сторіччі.
отже, сьогодні вірним є - "в Україні".
Поэтому я кладу на такие аргументы.
На русском - в Украине
На украинском оба варианта, в зависимости от контекста
И точка.
аргументи кацапні, якими вони прикривають свої імперські амбіції та зневагу до моєї країни мене не цікавлять.
тож не вчи українців вживати "на".
бо ******* норми вимагають написання "в".
Хто придумав що ця норма в українській мові *******? Де це записано? А якщо записано, то ким?
мова не про Шевченка, мова про норми правопису, які мають властивість змінюватись.
204,1 - будівництво та реконструкція...
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построили 200 км себе к дачам, молодцы че