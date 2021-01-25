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Новости
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Задержан организатор наркогруппировки, планировавшей сбыть 150 кг психотропов на Киевщине. Изъят "товар" на 5 млн грн, - СБУ. ФОТО

Задержан организатор наркогруппировки, планировавшей сбыть 150 кг психотропов на Киевщине. Изъят

Во время спецоперации Служба безопасности Украины задержала в Киевской области одного из организаторов наркогруппировки, которая пыталась наладить оптовое изготовление и продажу психотропов в столичном регионе.

По данным следствия, к организации наркобизнеса причастны четверо жителей из разных областей страны. Фигуранты обустроили в арендованном производственном помещении вблизи столицы высокотехнологичную нарколабораторию по изготовлению психотропного вещества α-PVP, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ.

Готовый товар злоумышленники планировали сбывать через разветвленную сеть дилеров на территории региона. По оперативной информации, фигуранты планировали изготовить первую партию психотропов в объеме 150 килограммов.

В ходе обысков по месту нахождения подпольного производства правоохранители изъяли почти 800 килограммов прекурсоров, 20 килограммов уже готовой "продукции" и высокотехнологичное оборудование для изготовления запрещенных веществ.

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Задержан организатор наркогруппировки, планировавшей сбыть 150 кг психотропов на Киевщине. Изъят товар на 5 млн грн, - СБУ 01
Задержан организатор наркогруппировки, планировавшей сбыть 150 кг психотропов на Киевщине. Изъят товар на 5 млн грн, - СБУ 02
Задержан организатор наркогруппировки, планировавшей сбыть 150 кг психотропов на Киевщине. Изъят товар на 5 млн грн, - СБУ 03
Задержан организатор наркогруппировки, планировавшей сбыть 150 кг психотропов на Киевщине. Изъят товар на 5 млн грн, - СБУ 04
Задержан организатор наркогруппировки, планировавшей сбыть 150 кг психотропов на Киевщине. Изъят товар на 5 млн грн, - СБУ 05
Ориентировочная стоимость изъятого "товара" по ценам черного рынка составляет почти 5 млн гривен. На территории подпольного цеха сотрудники СБУ задержали в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины одного из организаторов наркобизнеса. Сейчас задержанный уведомлен о подозрении по ч. 2 ст. 307 и ч. 2 ст. 311 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества. В рамках уголовного производства продолжается следствие для документирования и привлечения к ответственности других участников организованной группировки.

Автор: 

Киевская область (4120) наркотики (2144) СБУ (19871) борьба с наркотиками (135)


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Если изъяли несколько дней назад, то это многое объясняет.
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25.01.2021 10:53 Ответить
Срочно восстановить ВМ за некоторые преступления! В том числе и за_________!!!!!!!
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25.01.2021 10:56 Ответить
Если это работа СБУ, то чем тогда занимается полиция???
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25.01.2021 10:57 Ответить
пожадничали заплатить крыше в сбу...
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25.01.2021 11:01 Ответить
Невже не занесли службі відкати....? Ну неадеквати, так їм і треба. Це бізнес СБУшний та мусорський, туди без "ліцензії" не можна.
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25.01.2021 11:17 Ответить
Невже це рівень СБУ? Країна кишить агентами ФСБ, сепаратистами і різною шушерою, відвертими ворогами України, а вони пакують наркоманів, які мовжчи все захавають і навіть адвокатів наймати не будуть. Це рівень навіть не БНОНів, а дільничного, позор!!!
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25.01.2021 11:17 Ответить
http://lurkmore.to/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B8
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25.01.2021 11:17 Ответить
Заставить всё съесть и, затем, отпустить...
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25.01.2021 12:14 Ответить
 
 