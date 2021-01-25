Задержан организатор наркогруппировки, планировавшей сбыть 150 кг психотропов на Киевщине. Изъят "товар" на 5 млн грн, - СБУ. ФОТО

Во время спецоперации Служба безопасности Украины задержала в Киевской области одного из организаторов наркогруппировки, которая пыталась наладить оптовое изготовление и продажу психотропов в столичном регионе.

По данным следствия, к организации наркобизнеса причастны четверо жителей из разных областей страны. Фигуранты обустроили в арендованном производственном помещении вблизи столицы высокотехнологичную нарколабораторию по изготовлению психотропного вещества α-PVP, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ.

Готовый товар злоумышленники планировали сбывать через разветвленную сеть дилеров на территории региона. По оперативной информации, фигуранты планировали изготовить первую партию психотропов в объеме 150 килограммов.

В ходе обысков по месту нахождения подпольного производства правоохранители изъяли почти 800 килограммов прекурсоров, 20 килограммов уже готовой "продукции" и высокотехнологичное оборудование для изготовления запрещенных веществ.

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Ориентировочная стоимость изъятого "товара" по ценам черного рынка составляет почти 5 млн гривен. На территории подпольного цеха сотрудники СБУ задержали в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины одного из организаторов наркобизнеса. Сейчас задержанный уведомлен о подозрении по ч. 2 ст. 307 и ч. 2 ст. 311 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества. В рамках уголовного производства продолжается следствие для документирования и привлечения к ответственности других участников организованной группировки.