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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 5 человек, выздоровели - 626, выявили 146 случаев, - Кличко

За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 5 человек, выздоровели - 626, выявили 146 случаев, - Кличко

С начала пандемии в Киеве выявили 126 264 случаев коронавирусной инфекции.

Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Количество выявленных больных в Киеве за минувшие сутки - 146. Умерли 5 человек. Всего коронавирус унес жизни 2 283 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 126 264", - говорится в сообщении.

Среди заболевших 83 женщины в возрасте от 22 до 81 года, 58 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет, 1 девочка в возрасте 3 года и 4 мальчика от 7 месяцев до 16 лет.

Заболел, в частности, один медик.

В больницы столицы госпитализировали 7 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 626 человек. Всего коронавирус побороли 58 513 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 57, в Деснянском - 25 и в Соломенском районе - 15 случаев.

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Автор: 

карантин (16729) Киев (25495) Кличко Виталий (4637) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Адепт секти "Свідків коронавірусу" явно недопрацьовує... В цьому місяці Віталік не одержить премії від фрармацевтичної мафії...
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25.01.2021 11:00 Ответить
Гонта, не гони туфту. Причём здесь Виталий? И именно ВИТАЛИЙ, виталиком можешь называть пацанёнка, какого нибудь, дружка своего. А с КЛЫЧКО ты и рядом не стояло.
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25.01.2021 12:52 Ответить
начни делать БЕСПЛАТНЫЕ тесты и увидишь реальную статистику, Виталя....
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25.01.2021 11:06 Ответить
 
 