РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10419 посетителей онлайн
Новости
6 935 42

Стратегия Украины остается неизменной. Мы наконец отрежемся от энергосистем Беларуси и России, - Кулеба. ВИДЕО

Украина должна отрезаться от энергосистем Беларуси и России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал в эфире канала "Украина 24" глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Цель Украины — в 2023 году присоединиться к системе поставки электроэнергии ЕС. Это означает, что мы должны отрезаться от белорусской и российской системы и полностью интегрироваться в ЕС", — сказал он.

По словам Кулебы, эта стратегия остается неизменной.

"Мы идем по этому пути. И для меня как для главы МИД это фундаментально важно. Все, что мы делаем на этом пути — это все тактика. А стратегия остается неизменной. Мы наконец отрежемся от энергосистем Беларуси и России", — сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2023 году Украина должна присоединиться к европейской энергосистеме, - Витренко

Ранее Кулеба рассказал, почему новый президент США Джо Байден найдет общий язык с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Беларусь (7888) россия (95418) энергетика (2553) Кулеба Дмитрий (2880)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+17
Что бы наконец отрезаться от россии и Белоруссии, нужно отрезать конец Бубочке
показать весь комментарий
25.01.2021 10:58
+13
Сказочник, ты это хозяину грнпоца расскажи
показать весь комментарий
25.01.2021 10:58
+10
Бене и рыжему это расскажи
показать весь комментарий
25.01.2021 10:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сказочник, ты это хозяину грнпоца расскажи
показать весь комментарий
25.01.2021 10:58 Ответить
Что бы наконец отрезаться от россии и Белоруссии, нужно отрезать конец Бубочке
показать весь комментарий
25.01.2021 10:58 Ответить
и несколько ручечек загребущих..
показать весь комментарий
25.01.2021 11:01 Ответить
А Петьке конец уже отрезали или недорезали что наша енергетика до сих пор зависит от Рашки?
показать весь комментарий
25.01.2021 11:03 Ответить
Ваш Петька вже мабуть обрізаний а при нашому Пороху енергоносії ставали незалежними від цих країн.
показать весь комментарий
25.01.2021 13:13 Ответить
Он у него уже обрезанный😆😆😆
показать весь комментарий
25.01.2021 13:22 Ответить
Бене и рыжему это расскажи
показать весь комментарий
25.01.2021 10:59 Ответить
Отреж ся.
показать весь комментарий
25.01.2021 10:59 Ответить
Другими словами - не хотят покупаль дорогую украинскую электроэнегрию- сделаем так что б технически ее нельзя было поставлять с России и Бялоруси - купят - куда они денутса.И поднимим цену до невиданного уровня....
показать весь комментарий
25.01.2021 11:00 Ответить
В Украине при Шмаркле остановлены АЭС - источники самой дешевой электроэнергии, которую продавали даже за границу.
О какой "дорогой украинской ты бредишь"?)))
показать весь комментарий
25.01.2021 12:36 Ответить
Практически на всех энергоблоках АЭС Украины, выработан ресурс. Его продляют, без ТО, просто на бумаге Об этом сказал бывший министр энергетики. Его вью, страшно читать.
показать весь комментарий
25.01.2021 13:20 Ответить
О да, кацапсинский интерфакс из москвы рассказал!)))
Не читайте на ночь кацапских газет!)))
показать весь комментарий
25.01.2021 14:50 Ответить
О, да, на Цензоре, меж прочь, было. Газеты вообще не читаю, и телек редко зырю. Интернет, и бабки у подъезда, практически все.
показать весь комментарий
25.01.2021 18:19 Ответить
Тому почали імпорт е/е з Білорусі... Ви там вже хоч брешіть однаково.
показать весь комментарий
25.01.2021 11:00 Ответить
А Порох во время своего президенства у репоедов и бульбашей не импортировал эл.энергию. Наверное, чтобы бубочке досадить.
показать весь комментарий
25.01.2021 11:14 Ответить
простите а игорьвалерич об этом знает??
показать весь комментарий
25.01.2021 11:00 Ответить
Чувствую, что следующим уволенным министром будет Кулеба, - сильно раздражает работодателей зеленого идиота!
показать весь комментарий
25.01.2021 11:01 Ответить
Порохосрань, можете обяснить как за 7 лет войны из которых 5 лет гавнокомандующим был ваш Петька, Украина не отрезала провода идущие из Рашки и ее союзника Беларашки? Или вы опять будете мне рассказывать что ***** такой дурак а ваш Петька хитрый многоходовочник который храбро воровал ликтричество у врага так же как списанные запчасти к военной технике по тройной цене?
показать весь комментарий
25.01.2021 11:01 Ответить
Слышь, гавно говорящее, а где взять запчасти к расийской технике на вооружении Украины? Ты их по дешёвке из своего сарая достанешь?
показать весь комментарий
25.01.2021 11:36 Ответить
Мы на конец отрежемся/ сделаем обрезание. Украина закупила более 1 млрд кВт-ч электроэнергии.
показать весь комментарий
25.01.2021 11:04 Ответить
оно когда-нибудь закроет свой рот?!
показать весь комментарий
25.01.2021 11:04 Ответить
Все, что мы делаем на этом пути - это все рашистская тактика.(покупать електроенергию у диктатора белоруского и уголь в рашиста А украинская стратегия остается неизменной. -ее нет
показать весь комментарий
25.01.2021 11:05 Ответить
Цель Украины - в 2023 году присоединиться к системе поставки электроэнергии ЕС

А по какой цене ЕС нам будет поставлять електроенергию? По 10 грн/кВт? Ето вместо того чтобы развивать нашу собственную енергетику по 50 копеек/кВт?
показать весь комментарий
25.01.2021 11:05 Ответить
Взагалі то, на сьогодні ми продаємо електрику в ЄС. І збираємось продавати ще більше - після добудови Хмельницької АЕС. Але, то таке, не переймайтеся, пішитє ісчо...
показать весь комментарий
25.01.2021 11:40 Ответить
А вот Бульбофюрер думает иначе, и построили на пару с Крабе АЭС за 10 лярдов НЕрублей, чтобы втюхивать всем соседям электроэнергию сначала за небольшие деньги, а потом как пойдёт, вовлекая их в свои "геополитические" мутки. А мы в это время все в долгах из-за каких-то непонятных "зелёных энергетиков" и с собственной атомной электроэнергией всё не можем определиться
показать весь комментарий
25.01.2021 11:06 Ответить
Как потребителю мне очень важна цена вопроса при этом.
показать весь комментарий
25.01.2021 11:08 Ответить
Государство нас потребителей называет *гарантированным покупателем*. Тоесть нас никто спрашивать не будет. Как при феодализме.
показать весь комментарий
25.01.2021 11:13 Ответить
А у нас шо, своей электрики не хватает? Интересно, все генерирующие мощности загружены. А ну просветите, ребенка, кто знает.
показать весь комментарий
25.01.2021 11:14 Ответить
А як Беня буде доставляти електроенергію з БілАЕС? Відрами? Ви вкурсі, що договір заключили на роки?
показать весь комментарий
25.01.2021 11:14 Ответить
Взагалі то, енерго бізнес цікава штука, коли свою енергію продають в Європу задорого, а собі купляють у ворога дешевше і до рук приліпає різниця.
показать весь комментарий
25.01.2021 11:14 Ответить
Курсы вранья проходили тоже в Трускавецких университетах... Такой брехливой власти у нас еще не было... врёте, что дышите...
показать весь комментарий
25.01.2021 11:15 Ответить
основне, всі Зе!біліонські наміри, звучать у майбутньому часі... А ліва півкуля, поняття не має, що робить права.
показать весь комментарий
25.01.2021 11:23 Ответить
Просто издевается ,крашенный зедебил.
показать весь комментарий
25.01.2021 11:15 Ответить
и будем покупать электрику только у ахметки и только зеленую, не переживайте, госсударство поможет субсидиями
показать весь комментарий
25.01.2021 11:52 Ответить
Не наконец, а снова. До вас это уже сделали, но вы все похерили.

Надо было ЗЕблюдкам сначала присосаться к кацапам, чтобы потом победно от них отсасываться?
показать весь комментарий
25.01.2021 11:57 Ответить
Не можна торгувати із вбивцями Українців москалями.
показать весь комментарий
25.01.2021 13:05 Ответить
Пока очевидна стратегия другая - впаривать лохам, что отрежемся, а для этого,,тактически,, пришьемся...
показать весь комментарий
25.01.2021 13:28 Ответить
Ранее Кулеба рассказал, почему Байден найдет общий язык с Зеленским.

Потому что Байден любит музыку на рояле? Других причин нет.
показать весь комментарий
25.01.2021 13:41 Ответить
Тарифы станут тоже европейскими
показать весь комментарий
25.01.2021 14:03 Ответить
Він тямить що каже?
показать весь комментарий
25.01.2021 15:29 Ответить
 
 