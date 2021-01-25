Стратегия Украины остается неизменной. Мы наконец отрежемся от энергосистем Беларуси и России, - Кулеба. ВИДЕО
Украина должна отрезаться от энергосистем Беларуси и России.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал в эфире канала "Украина 24" глава МИД Дмитрий Кулеба.
"Цель Украины — в 2023 году присоединиться к системе поставки электроэнергии ЕС. Это означает, что мы должны отрезаться от белорусской и российской системы и полностью интегрироваться в ЕС", — сказал он.
По словам Кулебы, эта стратегия остается неизменной.
"Мы идем по этому пути. И для меня как для главы МИД это фундаментально важно. Все, что мы делаем на этом пути — это все тактика. А стратегия остается неизменной. Мы наконец отрежемся от энергосистем Беларуси и России", — сказал он.
Ранее Кулеба рассказал, почему новый президент США Джо Байден найдет общий язык с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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О какой "дорогой украинской ты бредишь"?)))
Не читайте на ночь кацапских газет!)))
А по какой цене ЕС нам будет поставлять електроенергию? По 10 грн/кВт? Ето вместо того чтобы развивать нашу собственную енергетику по 50 копеек/кВт?
Надо было ЗЕблюдкам сначала присосаться к кацапам, чтобы потом победно от них отсасываться?
Потому что Байден любит музыку на рояле? Других причин нет.