Большинство фракции "СН" поддержит назначение Витренко на пост вице-премьера, - "слуга народа" Гетманцев
Большинство фракции "Слуга народа" поддержит назначение и.о. министра энергетики Юрия Витренко первым вице-премьером. Вопрос рассмотрят сегодня на заседании фракции "Слуга народа".
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua", об этом заявил нардеп "СН" Даниил Гетманцев.
"Этот вопрос (кадровое о назначении Юрия Витренко первым вице-премьером по вопросам энергетики. - Ред.) будет рассматриваться на фракции ("Слуги народа" сегодня в 18-00. - Ред.). Скорее всего, оно будет рассматриваться в парламенте. Будет ли провалено назначение Витренко? На этот вопрос трудно сегодня ответить. Я думаю, что большинство фракции поддержит Витренко", - заявил он.
Гетманцев добавил, что у некоторых коллег есть вопросы к Витренко.
"Сегодня вечером на фракции попробуем на них ответить. Тем не менее, вопрос с газом и тарифами исполняющему обязанности министра энергетики удалось решить. Это положительно. Поэтому прогнозирую, что будет поддержка этой кандидатуры", - считает нардеп.
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