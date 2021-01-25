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Новости
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Большинство фракции "СН" поддержит назначение Витренко на пост вице-премьера, - "слуга народа" Гетманцев

Большинство фракции

Большинство фракции "Слуга народа" поддержит назначение и.о. министра энергетики Юрия Витренко первым вице-премьером. Вопрос рассмотрят сегодня на заседании фракции "Слуга народа".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua", об этом заявил нардеп "СН" Даниил Гетманцев.

"Этот вопрос (кадровое о назначении Юрия Витренко первым вице-премьером по вопросам энергетики. - Ред.) будет рассматриваться на фракции ("Слуги народа" сегодня в 18-00. - Ред.). Скорее всего, оно будет рассматриваться в парламенте. Будет ли провалено назначение Витренко? На этот вопрос трудно сегодня ответить. Я думаю, что большинство фракции поддержит Витренко", - заявил он.

Гетманцев добавил, что у некоторых коллег есть вопросы к Витренко.

"Сегодня вечером на фракции попробуем на них ответить. Тем не менее, вопрос с газом и тарифами исполняющему обязанности министра энергетики удалось решить. Это положительно. Поэтому прогнозирую, что будет поддержка этой кандидатуры", - считает нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Монополисты в феврале добровольно снизят цены на газ, - Витренко

Автор: 

Витренко Юрий (377) Гетманцев Даниил (409) Слуга народа (2629)


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Топ комментарии
+4
А его мамашу куда? Сразу главой СБУ? Берегись расея.
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25.01.2021 11:12
+4
Большинство фракции "Слуга народа" поддержит назначение и.о. министра энергетики Юрия Витренко (Коломойского, Ахметова, Фирташа) первым вице-премьером.
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25.01.2021 11:12
+3
Більшість фракції "СН" підтримає призначення Вітренка на пост віцепрем'єра, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 9107
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25.01.2021 11:18
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А его мамашу куда? Сразу главой СБУ? Берегись расея.
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25.01.2021 11:12 Ответить
Вітренко непрофесіонал який нічого не привнесе в роботу уряду. Вітренко публічно заявляв що Україна по рішенню Стокгольмського арбітража отримає право взискати десятки мільярдів доларів з Газпрому! І де ці десятки мільярдів доларів? Потім після цих заяв відбулись переговори України та Газпрому і по результату переговорів сторони домовились про штрафи Газпрому в розмірі 2 млрд доларів, а де ж ділись десятки мільярдів доларів, хто їх поклав собі у кишеню? порошенко? вітренко? Як людина яка робила такі заяви і так безславно просрала всі переговори з Газпромом може претендувати на посади в уряді? Вітренко має давати покази в суді!
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25.01.2021 11:14 Ответить
це про тебе

Більшість фракції "СН" підтримає призначення Вітренка на пост віцепрем'єра, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 7061
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25.01.2021 11:18 Ответить
что-что ему удалось решить?
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25.01.2021 11:12 Ответить
Конечно удалось решить. Ещё как решить! Решить вопрос со своим трудоустройством у корыта.
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25.01.2021 11:50 Ответить
Большинство фракции "Слуга народа" поддержит назначение и.о. министра энергетики Юрия Витренко (Коломойского, Ахметова, Фирташа) первым вице-премьером.
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25.01.2021 11:12 Ответить
Один маменькин сынок решил подлизать другому маленькому сынку!
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25.01.2021 11:12 Ответить
Это тот, который постоянно хочет покупать энергию в раше, будь то электричество, или газ, или уголь. Короче, очередной пророссийский ставленик зелени.
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25.01.2021 11:17 Ответить
Більшість фракції "СН" підтримає призначення Вітренка на пост віцепрем'єра, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 9107
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25.01.2021 11:18 Ответить
Конечно поддержит. Черти всегда чёрта поддержат. Времена СН в Украине войдут в историю наравне с лихими девяностыми. И там и там лиха через край...
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25.01.2021 11:47 Ответить
Бабло занесли Гетманцеву , если начал подгавкивать за Витренко. Продажная тварь Гетманцев от всех принимает бабло, только не успеет вывезти.
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25.01.2021 13:55 Ответить
 
 