В 2020 году из госбюджета не использовали более 67 млрд грн. Больше всего в Минздраве и Минсоцполитики, - глава Счетной палаты Пацкан

Несмотря на перевыполнение плана доходов государственного бюджета 2020 года, расходы меньше плана на более чем 67 млрд грн.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Счетной палаты, об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, комментируя выполнение Государственного бюджета Украины в 2020 году.

"Недостатки планирования ряда бюджетных программ и неэффективные управленческие решения при использовании бюджетных средств привели к невыполнению плана расходов на 5% - 67,3 млрд грн", - сказал Валерий Пацкан.

Например, меньше плана расходы по бюджетным программам МЗ - на 10,5 млрд грн (7,7%). Из них, 2,7 млрд грн - на возмещение расходов на медобслуживание населения в результате оплаты фактически оказанных услуг; 2,4 млрд грн - на подготовку и повышение квалификации кадров в сфере здравоохранения; 2,1 млрд грн - на закупку средств индивидуальной защиты, тестов, оборудование и доплаты работникам лабораторий Минздрава (средства Фонда борьбы с COVID-19); 1 млрд грн - на закупку медикаментов и лекарственных средств через долговременные процедуры закупок.

Меньше запланированного на 5,8 млрд грн расходы Минсоцполитики по бюджетным программам, в частности, осуществляемых за счет средств Фонда борьбы с COVID-19, на предоставление Пенсионным фондом Украины единовременной материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять доходы в случае полного запрета сферы их деятельности вследствие усиления ограничительных мер - на 4,7 млрд грн (56%), финансовой помощи Фонда соцстрахования Украины для выплат медработникам и членам их семей - почти на 171 млн грн (73%). Это вызвано, в частности оплатой фактически предоставленных выплат.

Не исполнен план расходов Государственным агентством автомобильных дорог Украины - на 4 млрд грн (4,2%), Минэкономразвития - на 3,8 млрд грн (14,3%), Минобразования - на 3,7 млрд грн (8,2%) , МВД - на 2,9 млрд грн (2,8%), Минобороны - на 1,6 млрд грн (1,4%).

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"По сложившейся практике некоторые расходы "осваиваются" в конце года. В течение года отдельные расходы были меньше запланированных, а в декабре - вдвое больше чем среднемесячные. А это увеличивает риски неэффективного использования средств ", - отметил председатель Счетной палаты.

По некоторым бюджетным программам 100% запланированных на январь-декабрь расходов общего фонда проведено в декабре. В частности, 728 млн грн - на развитие системы экстренной медицинской помощи и модернизацию и обновление материально-технической базы медучреждений (бюджетная программа Минздрава), 468 млн грн - на обеспечение защиты прав и интересов Украины во время урегулирования споров, рассмотрения в заграничных юрисдикционных органах дел при участии иностранного субъекта и Украины, а также обеспечение представительства Украины в Европейском суде по правам человека (бюджетная программа Министерства юстиции Украины); 31 млн грн - на утилизацию твердого ракетного топлива (бюджетная программа Государственного космического агентства Украины); 30 млн грн - на строительство объектов в сфере культуры (бюджетная программа Минкультуры).

Из-за невыполнения плана расходов дефицит госбюджета на 83,4 млрд грн (27,8%) меньше плана и составил 217 млрд грн, что в пределах установленного в законе предельного объема - 298 млрд грн.

"Однако по сравнению с 2019 годом дефицит государственного бюджета вырос в 2,7 раза и стал наибольшим за последние десять лет", - сказал Валерий Пацкан.

Он также отметил, что доходы государственного бюджета в 2020 году составили 1 трлн 76 млрд грн, что на 9 млрд грн (0,8%) больше плана.

Перевыполнен план поступлений НДС с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) с учетом бюджетного возмещения - на 40,4 млрд грн (47%); акцизного налога - на 9,8 млрд грн (7,6%); налога и сбора на доходы физических лиц - на 6 млрд грн (5,4%). Меньше плана поступило НДС с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров - почти на 30 млрд грн (9,8%); платы за лицензии на осуществление деятельности в сфере организации и проведения азартных игр - 4,4 млрд грн (100%); поступлений от аренды за пользование целостным имущественным комплексом и другим государственным имуществом - на 2,8 млрд грн (68%); налога на прибыль предприятий - на 1,8 млрд грн (1,6%).

Председатель Счетной палаты отметил, что в результате недополучения государственных заимствований на 46,5 млрд грн (6,8%), не выполнено и план поступлений для финансирования госбюджета на 44,8 млрд грн (6,5%).

От государственных заимствований поступило почти 639 млрд грн (37% финансового ресурса госбюджета). Этот объем почти на 66% превысил расходы на погашение госдолга, что привело к его увеличению. При этом в декабре получено 27% общего объема поступлений от государственных заимствований.

От размещения облигаций внутренних государственных займов на внутреннем рынке получено 389 млрд грн, что меньше плана на 22 млрд грн (5,4%).

Поступления от государственных внешних заимствований составляли 249,5 млрд грн, что на 24,5 млрд грн, или 8,9% меньше плана.