РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10174 посетителя онлайн
Новости
5 465 29

Не дадим разрушить ядерную энергетику. Законопроект о выпуске ОВГЗ - попытка обосновать дерибан 10 млрд грн кредита в пользу "зеленой" генерации, - коллектив "Энергоатома"

Не дадим разрушить ядерную энергетику. Законопроект о выпуске ОВГЗ - попытка обосновать дерибан 10 млрд грн кредита в пользу

Предложенный ВР законопроект № 4624 о выпуске ОВГЗ для "Энергоатома" - попытка отвлечь внимание и обосновать дерибан 10 млрд грн кредита от госбанков в пользу "зеленой" генерации.

"Уважаемые народные депутаты, "авторы" законопроекта № 4624 о выпуске ОВГЗ для "Энергоатома". Благодарим вас за "заботу". Однако предпочитаем отказаться играть с вами в наперстки. Представление законопроекта, за который вы на самом деле не собираетесь голосовать, - это попытка отвлечь внимание и обосновать дерибан 10 млрд грн кредита госбанков в пользу "зеленой" генерации. Мы понимаем: то безумное давление на НКРЭКУ и ГП "Гарантированный покупатель", которое вы организовали вместе с вашими хозяевами, должно принести результат. Иначе вы останетесь без премии. Такая она - политическая коррупция в Украине", - подчеркивается в заявлении коллектива "Энергоатома", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании.

"Мы понимаем, что вы будете поливать грязью "Энергоатом", пока туда не придет удобный для вас руководитель и не согласится остановить ядерные реакторы. Мы понимаем, что государственные интересы и успешное будущее Украины - это не о вас. Вам неинтересно, как крупнейший производитель электроэнергии и оператор ядерных установок выживает в условиях дискриминации, длительного накопления долгов за поставленную электроэнергию (уже свыше 24 млрд грн), как обеспечивает ядерную безопасность и стабильную работу энергоблоков. Зато вам интересно, как еще больше за счет "Энергоатома" через работающий на вас "ГарПок" профинансировать абсолютно убыточную и паразитирующую на благополучии украинцев схему работы "зеленой" энергетики. Вам важно заработать здесь и сейчас - пока государство слабое и не способно защитить собственные интересы. Вы знаете, что заработанные "тяжелой" работой в Верховной Раде деньги позволят вам приобрести элитные дома и машины, отдых и развлечения", - следует из заявления.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Энергоатом" и "зеленые" электростанции получили отдельные источники погашения долгов, - нардеп "СН" Буймистер

"Ваши дети и внуки будут учиться и жить за границей. Но будет ли радовать вас все это, когда угрызения совести, или же ее остатков, напомнят вам: 

- о тяжелых и сейчас не предсказуемых последствиях пролоббированных вами решений;

- о дерзкой лжи, которую вы ретранслировали в угоду вашим хозяевам и распространяли в СМИ за немалые деньги;

- о тяжелой судьбе Украины, которая отказалась от дешевой экологически чистой ядерной энергетики в пользу такой же экологически чистой, но в десять раз более дорогой "зеленой" энергии под одобрительные аплодисменты зарубежных кредиторов и отчаяние собственных граждан;

- в конце концов, о том, что вы были орудием в гибридной войне для уничтожения Украины?", - обращается коллектив компании к народным избранникам.

"Впрочем, мы уверены, всего этого не произойдет. Социальный лифт, который поднял вас на властный Олимп, сделав народными депутатами, вскоре опустит вас на землю. Ответственность за разрушение ядерной энергетики, что является тяжким преступлением, вас настигнет. Если не в Украине, то за рубежом. Международное сообщество прекрасно понимает все риски и будет проинформировано о лицах, которые их провоцируют. Атомщики способны постоять за свою страну, за ее ядерную безопасности и за себя!" - подытожили в "Энергоатоме".

Читайте также: В Раде для "Энергоатома" предложили выпустить ОВГЗ на 7,3 млрд грн

Автор: 

ОВГЗ (59) Энергоатом (410) НКРЭКУ (479) Зеленый тариф (78)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+8
Всё логично в рамках последних событий: в Беларуси открыли АЭС, у нас закроем. Интересно, кому это выгодно?
показать весь комментарий
25.01.2021 11:23
+6
Поддерживаю коллектив Энергоатома.
На самом деле воруют деньги жителей Украины извращённым способом.

Героям Слава!! Слава Украине!!!
показать весь комментарий
25.01.2021 11:29
+4
"Зеленая энергетика": провода из одной розетки вставляем в другую, "зеленую". Разницу в тарифах - в карман.
показать весь комментарий
25.01.2021 11:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Всё логично в рамках последних событий: в Беларуси открыли АЭС, у нас закроем. Интересно, кому это выгодно?
показать весь комментарий
25.01.2021 11:23 Ответить
Шмаркле.
показать весь комментарий
25.01.2021 11:24 Ответить
"Зеленая энергетика": провода из одной розетки вставляем в другую, "зеленую". Разницу в тарифах - в карман.
показать весь комментарий
25.01.2021 11:26 Ответить
Энергетический кризис предназначен для уничтожения атомной энергетики в пользу проходимцев приближённых к Зеленскому.
показать весь комментарий
25.01.2021 11:26 Ответить
Кто знает, на какой процент от возможной мощности работают наши АЭС, в настоящее время.
показать весь комментарий
25.01.2021 11:29 Ответить
ну летом 6 из 15 блоков были выведены из эксплуатации
показать весь комментарий
25.01.2021 11:42 Ответить
Какая причина? Что на сегодняшний день?
показать весь комментарий
25.01.2021 11:54 Ответить
на тот момент 3 в ремонте, 3 просто заглушили тк их генерация была избыточна
основная проблема АЭС в том что их генерация базовая, они выдают много дешевой энергии но на ночь и на выходные их не заглушишь, поэтому за их счет обеспечивается примерно средний постоянный уровень потребления
а он упал, тк от 5 до 12 млн человек работают за границей и резко снизилось внутреннее потребление от пром производства
ну и плюс к тому что законодательно не регулируется объем производства зеленой энергии, ее к тому же крышуют серьезнее чем энергоатом, начнешь давить - пойдут иски от иностранных инвесторов, в общем как рыбья кость в горле, и не проглотишь и не выплюнешь, так что в первую очередь деньги идут им

для начала надо менять законодательную базу зеленой энергетики, регулировать объемы, наказывать фальсификации(проще простого кинуть на небольшую ферму солнечных батарей кабель от сети через трансформатор и продавать много зеленой энергии), устанавливать тарифы...но хорошо оплачиваемое лобби ничего подобного не пропускает
показать весь комментарий
25.01.2021 13:25 Ответить
Спасибо за консультацию.
показать весь комментарий
25.01.2021 13:32 Ответить
Так сайт же є
https://www.energoatom.com.ua/ua/press_centr-19/novini_kompanii-20/p/24_sicna_atomni_stancii_ukraini_virobili_230_mln_kvt_g_elektroenergii-46595
В експлуатації 10 з 15 енергоблоків
Ну не має покупців на електроенергію, яка дешевше зеленої в 10 разів
Доводиться зупиняти енергоблоки. А е/е тих, що працюють, віддавати майже задарма.
показать весь комментарий
25.01.2021 13:35 Ответить
Да ну, херня какая-то. Давай подробнее.
показать весь комментарий
25.01.2021 13:37 Ответить
А чого давати? До появи "Гарантованого Покупця" на енергоринку Енергоатом "продавав" електроенергію за 56коп/кВт*год (порівняйте з вартістю "зеленої" е/е 5...6грн). Що теж, взагалі-то, не покриває потреби циклу виробництва. Недофінансованими залишалось накоплення грошей на виведення з експлуатації енергоблоків і введення нових потужностей. Тобто компанія проїдала своє майбутнє. А зараз взагалі "безпредел". "Гарантований Покупець" отримує е/е за 1 (одну!) коп/кВт*год і ту не платить.
показать весь комментарий
25.01.2021 13:45 Ответить
Понял, спасибо.
показать весь комментарий
25.01.2021 13:47 Ответить
PS. Ремонт - то вимушене формулювання посадових осіб Енергоатому. Не писати ж правду.
показать весь комментарий
25.01.2021 13:38 Ответить
Поддерживаю коллектив Энергоатома.
На самом деле воруют деньги жителей Украины извращённым способом.

Героям Слава!! Слава Украине!!!
показать весь комментарий
25.01.2021 11:29 Ответить
Все для Ахметова, родненького...
показать весь комментарий
25.01.2021 11:29 Ответить
Ах он такой-сякой, все ему! А Бене бедненькому что?
показать весь комментарий
25.01.2021 13:52 Ответить
если не бороться, значит своими руками запрягать в стойло, быдлоылитного ворья, своих детей, внуков
показать весь комментарий
25.01.2021 13:13 Ответить
Все верно...
показать весь комментарий
25.01.2021 11:37 Ответить
10 млрд грн кредита в пользу "зеленой" генерации, - коллектив "Энергоатома"/ Воровской кодлан Коломойского стравил между собой украинцев. Сволочная ближневосточная метода. 10 млрд грн это полторы виллы.- Ахметов купил виллу за 200 млн евро. 27 января 2020./ Импорт стал причиной крупнейшего за всю историю независимости кризиса на энергорынке и рекордных убытков государственных энергокомпаний.
показать весь комментарий
25.01.2021 11:39 Ответить
И все и вся убыточны!
показать весь комментарий
25.01.2021 11:41 Ответить
Есть ли в Украине дефицит собственной электроэнергии? Кто нибудь ответит, дамочке?
показать весь комментарий
25.01.2021 11:40 Ответить
а зачем Украине ядерная енергетика? Украина ведь обрывает всю связь с советским прошлым,а вся ядерная енергетика в Украине это совковое достояние,так что надо отказыватся от всего этого и переходить на прогрессивные современные европейские зеленые технологии ) в Европе кстати уже практически полностью отказались от ядерной енергетики
показать весь комментарий
25.01.2021 11:51 Ответить
смотрите за руками.
зеленым не платят, атомщикам тоже не платят.
при этом и те и другие обвиняют друг друга.
ответ в том, что шарика под наперстком(денег) нет
а вопрос, кто же его украл?
показать весь комментарий
25.01.2021 12:24 Ответить
Каждому домохозяйству по солнечной электростанции!
показать весь комментарий
25.01.2021 12:51 Ответить
Предложенный ВР законопроект № 4624 о выпуске ОВГЗ для "Энергоатома" - попытка отвлечь внимание и обосновать дерибан 10 млрд грн кредита от госбанков в пользу "зеленой" генерации Источник: https://censor.net/ru/n3243803

Олігархи охрєніли - руйнують атомну енергетику України на користь Кремля
показать весь комментарий
25.01.2021 13:08 Ответить
Интересно, а кто основные должники тех 24 млрд. гривен? Хочется знать этих "героев" в лицо.
показать весь комментарий
25.01.2021 13:45 Ответить
Во всяких заумных схемах разобраться конечно нелегко. Но одно ясно как божий день и не требует ни много ума, ни дополнительных доказательств: сейчас Беня в фаворе и все делается в угоду именно ему. Остальным по остаточному принципу, типа крошки со стола.
показать весь комментарий
25.01.2021 13:50 Ответить
Загальна потужність зеленої генерації 6 070 000 кВт. 10 годин роботи літом в сонячний день буде коштувати країні при тарифі 5,25 кВт.г. 318 675 000 гривень. Якщо все літо сонячне то потрібно 28 680 750 000 за три місяці. І де їх брати? Цифри без поправки на погодні умови.
показать весь комментарий
25.01.2021 15:06 Ответить
 
 