Не дадим разрушить ядерную энергетику. Законопроект о выпуске ОВГЗ - попытка обосновать дерибан 10 млрд грн кредита в пользу "зеленой" генерации, - коллектив "Энергоатома"

Предложенный ВР законопроект № 4624 о выпуске ОВГЗ для "Энергоатома" - попытка отвлечь внимание и обосновать дерибан 10 млрд грн кредита от госбанков в пользу "зеленой" генерации.

"Уважаемые народные депутаты, "авторы" законопроекта № 4624 о выпуске ОВГЗ для "Энергоатома". Благодарим вас за "заботу". Однако предпочитаем отказаться играть с вами в наперстки. Представление законопроекта, за который вы на самом деле не собираетесь голосовать, - это попытка отвлечь внимание и обосновать дерибан 10 млрд грн кредита госбанков в пользу "зеленой" генерации. Мы понимаем: то безумное давление на НКРЭКУ и ГП "Гарантированный покупатель", которое вы организовали вместе с вашими хозяевами, должно принести результат. Иначе вы останетесь без премии. Такая она - политическая коррупция в Украине", - подчеркивается в заявлении коллектива "Энергоатома", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании.

"Мы понимаем, что вы будете поливать грязью "Энергоатом", пока туда не придет удобный для вас руководитель и не согласится остановить ядерные реакторы. Мы понимаем, что государственные интересы и успешное будущее Украины - это не о вас. Вам неинтересно, как крупнейший производитель электроэнергии и оператор ядерных установок выживает в условиях дискриминации, длительного накопления долгов за поставленную электроэнергию (уже свыше 24 млрд грн), как обеспечивает ядерную безопасность и стабильную работу энергоблоков. Зато вам интересно, как еще больше за счет "Энергоатома" через работающий на вас "ГарПок" профинансировать абсолютно убыточную и паразитирующую на благополучии украинцев схему работы "зеленой" энергетики. Вам важно заработать здесь и сейчас - пока государство слабое и не способно защитить собственные интересы. Вы знаете, что заработанные "тяжелой" работой в Верховной Раде деньги позволят вам приобрести элитные дома и машины, отдых и развлечения", - следует из заявления.

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"Ваши дети и внуки будут учиться и жить за границей. Но будет ли радовать вас все это, когда угрызения совести, или же ее остатков, напомнят вам:

- о тяжелых и сейчас не предсказуемых последствиях пролоббированных вами решений;

- о дерзкой лжи, которую вы ретранслировали в угоду вашим хозяевам и распространяли в СМИ за немалые деньги;

- о тяжелой судьбе Украины, которая отказалась от дешевой экологически чистой ядерной энергетики в пользу такой же экологически чистой, но в десять раз более дорогой "зеленой" энергии под одобрительные аплодисменты зарубежных кредиторов и отчаяние собственных граждан;

- в конце концов, о том, что вы были орудием в гибридной войне для уничтожения Украины?", - обращается коллектив компании к народным избранникам.

"Впрочем, мы уверены, всего этого не произойдет. Социальный лифт, который поднял вас на властный Олимп, сделав народными депутатами, вскоре опустит вас на землю. Ответственность за разрушение ядерной энергетики, что является тяжким преступлением, вас настигнет. Если не в Украине, то за рубежом. Международное сообщество прекрасно понимает все риски и будет проинформировано о лицах, которые их провоцируют. Атомщики способны постоять за свою страну, за ее ядерную безопасности и за себя!" - подытожили в "Энергоатоме".

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