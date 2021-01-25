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Новости Коронавирус и карантин
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С сегодняшнего дня большинство школ в Украине начали образовательный процесс в очной форме, - Шкарлет

С сегодняшнего дня большинство школ в Украине начали образовательный процесс в очной форме, - Шкарлет

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявляет, что большинство заведений общего среднего образования уже начали образовательный процесс в очной форме

"С сегодняшнего дня в Украине действуют карантинные мероприятия, которые были установлены правительством в декабре 2020 года… По оперативным данным, большинство заведений общего среднего образования уже начали образовательный процесс в очной форме (с частичным использованием смешанной и дистанционной форм). За парты вернулись ученики (почти 100% школ - очный формат) Одесской, Хмельницкой, Днепропетровской, Волынской, Донецкой, Черниговской, Ивано-Франковской, Житомирской областей и Киева", - написал Шкарлет в Телеграм-канале в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, от 99% до 91% школ вернулись к очному формату обучения в Черкасской, Луганской, Сумской, Киевской, Николаевской (в Николаеве ученики 1-4, 9,11 классов будут учиться в очном режиме, остальные - по смешанной форме), а также в Херсонской и Харьковской областях. От 70% до 58% школ работают очно в Черновицкой, Запорожской, Кировоградской областях.

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На Полтавщине преимущественно смешанная и дистанционная формы обучения. В Тернопольской области ученики младших классов посещают уроки в обычном режиме, а школьники 5-11 классов учатся по смешанной форме. В Винницкой области 1-4 и 9-11 классы учатся очно, 5-8 классы - по смешанной форме. В Ривненской, Львовской и Закарпатской областях преимущественно очная и смешанная, частично - дистанционная формы обучения.

С сегодняшнего дня большинство школ в Украине начали образовательный процесс в очной форме, - Шкарлет 01
С сегодняшнего дня большинство школ в Украине начали образовательный процесс в очной форме, - Шкарлет 02

Автор: 

карантин (16729) школа (3012) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Шкарлет Сергей (297)


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Где прививки, порох должен привезти?
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25.01.2021 11:44 Ответить
И таки привезёт же. Если (и когда) вакцина будет стоить до 1-2 баксов за дозу, вероятность того, что порох, сцепив зубы, привезёт 80 миллионов доз, в разы больше, чем то, что мы с вами нормальную вакцину дождёмся от минздравовских и зе-тварей.

PS: Разделение на минздравовских тварей и зе-шелупень закономерно. Это всё-таки разные подвиды мразей.

Как пример: лекарство от гепатита С на основе Софосбувира, стоимостью всего $300-500 за 3месячный курс (вместо $50`000 за жуткий по побочкам годовой курс интерферронов) существует и продаётся в обычных аптеках Египта и Индии уже более 8 лет. 90+ компаний и стран получили недорогие лицензии на его производство. И если вы думаете, что минздравовские мрази за 8 лет озаботились закупкой достаточного количества курсов для украинцев... Что-то пыталась сделать Супрун - продавила таки закупку 4`000 курсов в год. При потребности 1`500`000 курсов. Вот такие там мрази "ряботают".
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25.01.2021 12:08 Ответить
Через недельку-полторы будем наблюдать стремительный рост заболеваемости. И до короны школы являлись главным фактором распространения большинства респираторных заболеваний...
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25.01.2021 11:51 Ответить
Ну наконецто, ато както вниз уже график пошол
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25.01.2021 11:54 Ответить
Причина різкого спалаху вірусу - відкриття навчальних установ. Родичка працює в школі, кажe, дужe багато дітeй напівхворі : кашляють, чихають. Діти відносно лeгко пeрeносять хворобу, алe викладачі почали мeрти як мухи у пeрeповнeних класах та приміщeннях шкіл. Звeрху з РайВНО спустили нeофіційний наказ - нe розгалошувати інформацію щоди захворюваності в установах, дирeктори провeли роботу з колeктивами.Всe як у совку, причому вчитeлям дали аж одну маску за вeсь час! Враховуючи, що вчитeлі, здeбільшого, пeнсійного та пeрeдпeнсійного віку з купою хронічних захворювань, ризик важких форм дужe високий. Чи застрахували здоров'я пeдагогів, чи роблять ім рeгулярні тeсти, чи підвищили зарплатню за роботу в шкідливих умовах?помeр від короновірусу 49річний дирeктор школи 4, у місті Вишнeвому, також загинула вчитeль у м. Вінниці - і цe тільки початок...

https://patrioty.org.ua/society/u-vinnytsi-koronavirus-vbyv-vchytelku-shkoly-foto-347393.html
https://ukranews.com/news/730221-umer-direktor-litseya-v-vishnevom-vladimir-kovalenko-zaklyucheniya-o-prichinah-smerti-net
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25.01.2021 14:30 Ответить
 
 