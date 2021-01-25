С сегодняшнего дня большинство школ в Украине начали образовательный процесс в очной форме, - Шкарлет
Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявляет, что большинство заведений общего среднего образования уже начали образовательный процесс в очной форме
"С сегодняшнего дня в Украине действуют карантинные мероприятия, которые были установлены правительством в декабре 2020 года… По оперативным данным, большинство заведений общего среднего образования уже начали образовательный процесс в очной форме (с частичным использованием смешанной и дистанционной форм). За парты вернулись ученики (почти 100% школ - очный формат) Одесской, Хмельницкой, Днепропетровской, Волынской, Донецкой, Черниговской, Ивано-Франковской, Житомирской областей и Киева", - написал Шкарлет в Телеграм-канале в понедельник, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, от 99% до 91% школ вернулись к очному формату обучения в Черкасской, Луганской, Сумской, Киевской, Николаевской (в Николаеве ученики 1-4, 9,11 классов будут учиться в очном режиме, остальные - по смешанной форме), а также в Херсонской и Харьковской областях. От 70% до 58% школ работают очно в Черновицкой, Запорожской, Кировоградской областях.
На Полтавщине преимущественно смешанная и дистанционная формы обучения. В Тернопольской области ученики младших классов посещают уроки в обычном режиме, а школьники 5-11 классов учатся по смешанной форме. В Винницкой области 1-4 и 9-11 классы учатся очно, 5-8 классы - по смешанной форме. В Ривненской, Львовской и Закарпатской областях преимущественно очная и смешанная, частично - дистанционная формы обучения.
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PS: Разделение на минздравовских тварей и зе-шелупень закономерно. Это всё-таки разные подвиды мразей.
Как пример: лекарство от гепатита С на основе Софосбувира, стоимостью всего $300-500 за 3месячный курс (вместо $50`000 за жуткий по побочкам годовой курс интерферронов) существует и продаётся в обычных аптеках Египта и Индии уже более 8 лет. 90+ компаний и стран получили недорогие лицензии на его производство. И если вы думаете, что минздравовские мрази за 8 лет озаботились закупкой достаточного количества курсов для украинцев... Что-то пыталась сделать Супрун - продавила таки закупку 4`000 курсов в год. При потребности 1`500`000 курсов. Вот такие там мрази "ряботают".
https://patrioty.org.ua/society/u-vinnytsi-koronavirus-vbyv-vchytelku-shkoly-foto-347393.html
https://ukranews.com/news/730221-umer-direktor-litseya-v-vishnevom-vladimir-kovalenko-zaklyucheniya-o-prichinah-smerti-net