РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9989 посетителей онлайн
Новости
924 5

Украина в ПАСЕ сегодня намерена обжаловать полномочия делегации России, - "слуга народа" Мезенцева

Украина в ПАСЕ сегодня намерена обжаловать полномочия делегации России, -

Украина на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы намерена оспорить полномочия российской делегации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle.

Глава делегации Украины, нардеп "Слуги народа" Мария Мезенцева заявила, что украинская сторона приняла решение лично присутствовать на сессии и прибыла в Страсбург полным составом.

По ее словам, Украина вместе с Литвой, Латвией, Эстонией и Грузией планируют инициировать процедуру оспаривания полномочий делегации России.

Зимняя сессия однако состоится в так называемом гибридном формате, что предполагает как личное, так и дистанционное присутствие членов национальных делегаций. Каждый должен будет сдать экспресс-тест на COVID-19.

Для обжалования нужно, чтобы как минимум 30 депутатов от пяти стран поднялись со своих мест в зале или сообщили об этом председательствующему в форме онлайн.

Потом вопрос подтверждения полномочий будет рассматривать мониторинговый или регламентный комитет ПАСЕ.

"В своей резолюции комитет может рекомендовать ассамблеи подтвердить полномочия, не подтвердить их или подтвердить с ограничениями", - пишет издание.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сегодня в Страсбурге стартует зимняя сессия ПАСЕ

Автор: 

ПАСЕ (1667) россия (95420) Слуга народа (2629) Мезенцева Мария (20)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ніззззя путіна дразнити. А то в його очах зникне бажання миру!
показать весь комментарий
25.01.2021 11:37 Ответить
А обжаловать будет небось Левочкина?
показать весь комментарий
25.01.2021 11:52 Ответить
мезенцева лично будет присутствовать при отстранении в свободное от шопинга время. экс руководитель ясько будет наблюдать за процессом по скайпу вся в слезах и губной помаде)
показать весь комментарий
25.01.2021 12:42 Ответить
ОБСЕ давно продались!
Или перекупайте или ...
показать весь комментарий
25.01.2021 12:49 Ответить
ПАСЕ еле уламало Рашку вернуться ( у них взнос больше всех), да ПАСЕ скорее подписантов выгонит)))
показать весь комментарий
25.01.2021 13:35 Ответить
 
 