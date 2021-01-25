Украина в ПАСЕ сегодня намерена обжаловать полномочия делегации России, - "слуга народа" Мезенцева

Украина на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы намерена оспорить полномочия российской делегации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle.

Глава делегации Украины, нардеп "Слуги народа" Мария Мезенцева заявила, что украинская сторона приняла решение лично присутствовать на сессии и прибыла в Страсбург полным составом.

По ее словам, Украина вместе с Литвой, Латвией, Эстонией и Грузией планируют инициировать процедуру оспаривания полномочий делегации России.

Зимняя сессия однако состоится в так называемом гибридном формате, что предполагает как личное, так и дистанционное присутствие членов национальных делегаций. Каждый должен будет сдать экспресс-тест на COVID-19.

Для обжалования нужно, чтобы как минимум 30 депутатов от пяти стран поднялись со своих мест в зале или сообщили об этом председательствующему в форме онлайн.

Потом вопрос подтверждения полномочий будет рассматривать мониторинговый или регламентный комитет ПАСЕ.

"В своей резолюции комитет может рекомендовать ассамблеи подтвердить полномочия, не подтвердить их или подтвердить с ограничениями", - пишет издание.

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