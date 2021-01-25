Нардеп "Голоса" Железняк о борьбе с кнопкодавством в Раде: Установят дополнительные камеры, предлагают отстранять за подобные нарушения

В парламенте разрабатывают меры для борьбы с кнопкодавством, среди прочего предлагается отстранять нардепов на несколько недель за подобные нарушения.

Об этом в Telegram сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"Спикер сегодня сообщил, что все свободные слоты (обычно это галерка) отключены, все карточки депутатов привязываются к конкретному месту размещения депутатов, в зале установят дополнительные 4 камеры", - отметил парламентарий.

Кроме того, собственником видео с зала становится Рада, а не УГО.

"Есть предложение внести изменения в закон и отстранять кнопкодавов на несколько недель, активно разбираемся с минимальными вложениями перейти на систему "Рада-4" Все фракции и группы поддержали. Возможно мы станем в ближайшее время свидетелем настоящего искоренения "пианистов" в Парламенте", - подытожил Железняк.

Напомним, ранее спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что Рада хочет усилить ответственность за кнопкодавство и установить дополнительные камеры

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