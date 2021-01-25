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Нардеп "Голоса" Железняк о борьбе с кнопкодавством в Раде: Установят дополнительные камеры, предлагают отстранять за подобные нарушения

Нардеп

В парламенте разрабатывают меры для борьбы с кнопкодавством, среди прочего предлагается отстранять нардепов на несколько недель за подобные нарушения.

Об этом в Telegram сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"Спикер сегодня сообщил, что все свободные слоты (обычно это галерка) отключены, все карточки депутатов привязываются к конкретному месту размещения депутатов, в зале установят дополнительные 4 камеры", - отметил парламентарий.

Кроме того, собственником видео с зала становится Рада, а не УГО.

"Есть предложение внести изменения в закон и отстранять кнопкодавов на несколько недель, активно разбираемся с минимальными вложениями перейти на систему "Рада-4" Все фракции и группы поддержали. Возможно мы станем в ближайшее время свидетелем настоящего искоренения "пианистов" в Парламенте", - подытожил Железняк.

Напомним, ранее спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что Рада хочет усилить ответственность за кнопкодавство и установить дополнительные камеры

Читайте: Комитет ВР не стал рассматривать вопрос о кнопкодавстве за Шкарлета

Автор: 

кнопкодавство (102) Железняк Ярослав (422)


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Топ комментарии
+1
Ну простіше ж активувати нову систему Рада, яку встановили ще при спікері Сєні, але так і не активували з того часу! Вона практично унеможливлює голосувати за себе і ще за когось!

Ну або сканери відбитків пальців поставити...
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25.01.2021 11:39
+1
Но, сделать ТЕХНИЧЕСКИ кнопкодавство НЕВОЗМОЖНЫМ они НЕ ХОТЯТ!
Ведь фиг знает - вдруг самим понадобится?
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25.01.2021 11:43
+1
я полностью с вами согласен.. проблема элементарная, и решить ее можно за минуту, раз и навсегда, но они ее решают 30лет))) совпадение? не думаю!
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25.01.2021 11:52
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Ну простіше ж активувати нову систему Рада, яку встановили ще при спікері Сєні, але так і не активували з того часу! Вона практично унеможливлює голосувати за себе і ще за когось!

Ну або сканери відбитків пальців поставити...
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25.01.2021 11:39 Ответить
Та зо там думати і боротися? Зробити голосування відбитком пальця і все. Все одно їм всім рано чи пізно відбитки здавати прийдеться.
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25.01.2021 11:40 Ответить
В помощь фракции)))
Нардеп "Голосу" Железняк про боротьбу з кнопкодавством у Раді: Встановлять додаткові камери, пропонують відсторонювати за подібні порушення - Цензор.НЕТ 2318
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25.01.2021 12:17 Ответить
Плять,что угодно-только не сенсорная кнопка...
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25.01.2021 11:40 Ответить
Так ліберасти безвідповідальні. Жмуть уже 20 років по кнопках. Якби їх за кнопокдавство хоча б штрафували, або, краще, садили й з депутатів під дупу виганяли - тоб ніхто й не кнопкодавив. А це - не рада, а звіринець. Це безвідповідальна кімната відпочинку для душевно хворих, і просто дурних.
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25.01.2021 11:40 Ответить
ну, а хто там з них ще ще щось вимагає, якщо елементарних питань не можуть вирішити. Вони й так під себе ходять.
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25.01.2021 11:42 Ответить
да отож.. и так все 30 лет "борьбы" над элементарной проблемой...
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25.01.2021 11:43 Ответить
кнопкодавство - проблема высосана из пальца, тем более при пропорциональной системе выборов..
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25.01.2021 11:48 Ответить
я полностью с вами согласен.. проблема элементарная, и решить ее можно за минуту, раз и навсегда, но они ее решают 30лет))) совпадение? не думаю!
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25.01.2021 11:52 Ответить
Но, сделать ТЕХНИЧЕСКИ кнопкодавство НЕВОЗМОЖНЫМ они НЕ ХОТЯТ!
Ведь фиг знает - вдруг самим понадобится?
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25.01.2021 11:43 Ответить
Все це маячня. Поставте додаткову кнопку без всяких сенсорів відбитків пальця, щоб голосувати можна було тільки задіявши обидві руки і все. Не треба винаходити велосипед. Хочааа... Ці тварини будуть і спички вставляти та грузики класти... Але ж все таки набагато менше будуть кнопкодавити...
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25.01.2021 11:54 Ответить
"GOLOSU" - povaga !!!
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25.01.2021 12:48 Ответить
 
 