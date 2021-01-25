Людям могут компенсировать субсидиями все те потери за коммуналку, которые они понесли за январь, - Разумков

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что украинцам могут компенсировать субсидиями потери за коммуналку за январь. Парламент планирует обратиться к правительству по этому поводу.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом он сказал в ходе заседания согласительного совета ВР.

"Все согласились с тем, чтобы обратиться к Кабинету министров в максимально сжатые сроки наработать изменения, позволяющие компенсировать субсидиями все те потери, которые люди понесли за январь месяц. К этому мы как Верховная рада готовы присоединиться и через постановления, и через изменения в государственный бюджет Украины", - сказал Разумков.

Напомним, ранее глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что получатели субсидий в Украине не почувствуют подорожания коммуналки в январе 2021 года. Тем, кто еще не оформил субсидии, следует в ближайшее время обратиться за такой помощью.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Финансирование программы субсидий нужно увеличить на 10 млрд грн, - глава Минсоцполитики Лазебная

Как сообщалось, Кабинет министров предложил монетизировать льготы для домов, которые используют электричество для отопления.

Так, и.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко заявил, что те потребители, которые могут платить рыночную цену за газ в 6,99 гривны за кубометр, платят ее. Те, кому нужна помощь от государства, получат субсидию.