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Людям могут компенсировать субсидиями все те потери за коммуналку, которые они понесли за январь, - Разумков

Людям могут компенсировать субсидиями все те потери за коммуналку, которые они понесли за январь, - Разумков

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что украинцам могут компенсировать субсидиями потери за коммуналку за январь. Парламент планирует обратиться к правительству по этому поводу.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом он сказал в ходе заседания согласительного совета ВР.

"Все согласились с тем, чтобы обратиться к Кабинету министров в максимально сжатые сроки наработать изменения, позволяющие компенсировать субсидиями все те потери, которые люди понесли за январь месяц. К этому мы как Верховная рада готовы присоединиться и через постановления, и через изменения в государственный бюджет Украины", - сказал Разумков.

Напомним, ранее глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что получатели субсидий в Украине не почувствуют подорожания коммуналки в январе 2021 года. Тем, кто еще не оформил субсидии, следует в ближайшее время обратиться за такой помощью.

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Как сообщалось, Кабинет министров предложил монетизировать льготы для домов, которые используют электричество для отопления.

Так, и.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко заявил, что те потребители, которые могут платить рыночную цену за газ в 6,99 гривны за кубометр, платят ее. Те, кому нужна помощь от государства, получат субсидию.

ВР (29234) субсидия (624) Разумков Дмитрий (1520)


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Топ комментарии
+15
а могут и не компенсировать...акакаяразница?
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25.01.2021 11:42
+6
На сегодняшний день только один чиновник не разворовывает Украину, это Геннадий Адольфович Кернес! Хочу чтоб все чиновники последовали примеру Геннадия Адольфовича!
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25.01.2021 11:46
+6
Это нужно было делать не после того как (так обычно делает зебуинство при власти), а упреждающе. Вопросы к зебуинам из кабмина, жОПы и прочим:
Вы не знали, что газ сильно подорожает в январе?
Вы не знали, что субсидии населению сильно урезаны?
Вы не знали, что для многих пенсионеров при таких условиях сумма КОМУНАЛКА-СУБСИДИЯ примерно равна или даже больше пенсии?
Если не знали - какого х... вы там сидите?
Если знали - .... ....... ......... ......... .........
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25.01.2021 11:58
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а могут и не компенсировать...акакаяразница?
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25.01.2021 11:42 Ответить
Випередив. Я нижче абсолютно аналогічний хотів написати, але побачив, що вже...
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25.01.2021 11:47 Ответить
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25.01.2021 11:48 Ответить
Идите в жопу, компенсаторы херовы. Верните ВСЁ, что вы сняли с людей, и, что проложенно по ЗАКОНУ. А после этого валите в Рашу на её вонючую Парашу.
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25.01.2021 11:43 Ответить
То есть из бюджета в карман олигархам.
Ясно.
А кому не положено, должны субсидировать олигархов из своего кармана.
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25.01.2021 11:43 Ответить
смотри какая ситуация.. я плачу и ПЛачу слезами от того что я плачу по полной... а тем временем субсидии по доходам 3 млн домохозяйств!!! ну с этим ещё так сяк ,НО 400.000 домохозяйств вояк ВСУ .. 370 вояк УБД(участников боевых действий) ...1 млн чиновников... 500.000 работников ЖКХ(работники теплосети водоканалов )200.000 ментов 50.000 пограничников и 50.000 СБУ и 5000000 работающих по серому но получающие субсидии и льготы... но у них то зарплата от 15.000 грн. а пенсия от 10000

А в КРАИНЕ всего то 10.млн домохозяйств и... кто платит по полной да содержит бюджет да эту свору льготников ДА ФОПы рабочие работающие по белому
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25.01.2021 11:57 Ответить
У меня частный дом. Я с большим недоверием и ненавистью к разного рода фиртажам, не стал заключать годовой договор в этом году, и когда цена начала подниматься к зиме, купил 12 кубов дров. Отопление котлом обходится в 2-3 раза дешевле (точнее можно будет сказать в конце марта). Субсидия мне не полагается, ибо на мне числится до сих пор дом в крыму и теперь дом на материке на 290м...тобто буржуй. Но денег нет - небольшой бизнес в крыму я потерял, на втором полтиннике жизни найти оплачиваемую работу сложно, никакой компенсации мне как беженцу нет. Да и понятно - 290 метров под Киевом...мне и просить стыдно было бы. Но что мне делать, если жить надо, учить студента надо, а денег нет? Вот и приходится экономить дровами, подсобным хозяйством, работой за компьютером...
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25.01.2021 12:13 Ответить
На сегодняшний день только один чиновник не разворовывает Украину, это Геннадий Адольфович Кернес! Хочу чтоб все чиновники последовали примеру Геннадия Адольфовича!
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25.01.2021 11:46 Ответить
Як сказати. Він поки-що мер, хоч і вмер, а його подільники часу не втрачають, їм до осені знаєте скільки встигнути потрібно...
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25.01.2021 11:48 Ответить
Справа не в Адольфовічеві, а в побажанні. Тут заперечень нема?
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25.01.2021 12:25 Ответить
А побажання приймається.
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25.01.2021 13:10 Ответить
кернес жил кернес жив кернес будет ЖИТЬ!!!!!!типа как Ленин
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25.01.2021 11:58 Ответить
Вот так вот прямо всем-всем-всем? И даже тем, у кого субсидии нет?

Помойму ктото заврался.
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25.01.2021 11:47 Ответить
Ключевые слова зедебилов:Могут,скорее всего,скоро,заключим,вырастет,возможно.Ну и кончилась эпоха бедности ,вместе с зеленой плесенью пришла эпоха нищеты!
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25.01.2021 11:49 Ответить
Ключевое слово - МОГУТ...
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25.01.2021 11:49 Ответить
Привожу пример. Живу одна. На пенсии с ноября 2020. 40 лет стажа. Пенсия 2850. Коммуналка за декабрь 2820. Субсидия за декабрь 810. В чистом остатке на жизнь на месяц 840. Как прожить????
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25.01.2021 11:53 Ответить
во Франции не самая бедная страна подняли цену на топливо на 4,5 % и... страну парализовали забастовки митинги и акции протеста.. в укрине с 2013 г ЖКХ подорожали в 7 раз электричество в 6 раз инфляция 300% девальвация гривны 350%... а состояние 2-х олигархов порошенко + ахметова равно ВВП УКРАИНЫ за год!!!!!. где забастовки акции протеста...
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25.01.2021 12:03 Ответить
От брехло, мало того, что бородатую бабушку с рукой в заднице зезедента призабыл, так ещё и порядок цифер путает. Пшёл в спам зебил.
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25.01.2021 12:14 Ответить
И ты хочешь, что бы налогоплательщики оплачивали тебе твоё проживание в пятикомнатной квартире? А с какой это стати? Продавай свою квартиру и переезжай в однокомнатную.
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25.01.2021 12:07 Ответить
Она хочет знать, как прожить месяц на 840 гривен.
В принципе вопрос о как прожить на 2850 тоже не безынтересен.
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25.01.2021 12:20 Ответить
могут / Правильно говорит процентщик-ростовщик. Не у всех такие возможности как у него. Галушко взял взаймы у Разумкова крупную сумму и не вернул. Имущество Галушко было передано в ипотеку. Так, две автозаправочные станции передано в ипотеку Разумкову Дмитрию как способ обеспечения исполнения Галушко Олегом обязательства в размере 26 702 082,80 гривен по договору займа номер 553 заключенного 10.06 .2019 году между Разумковым Дмитрием (кредитор) и Галушко Олегом (заемщик).
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25.01.2021 11:56 Ответить
Это нужно было делать не после того как (так обычно делает зебуинство при власти), а упреждающе. Вопросы к зебуинам из кабмина, жОПы и прочим:
Вы не знали, что газ сильно подорожает в январе?
Вы не знали, что субсидии населению сильно урезаны?
Вы не знали, что для многих пенсионеров при таких условиях сумма КОМУНАЛКА-СУБСИДИЯ примерно равна или даже больше пенсии?
Если не знали - какого х... вы там сидите?
Если знали - .... ....... ......... ......... .........
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25.01.2021 11:58 Ответить
Тобто, кидай роботу и ганяй по кабінетам оформлювати субсидію?! Клас!!!
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25.01.2021 12:00 Ответить
МОГУТ !!! НО НЕ БУДУТ !!!
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25.01.2021 12:02 Ответить
ТАМ ПОМОГУТ !!!
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25.01.2021 12:25 Ответить
З прізвищем Разумков, воно настільки хитрожопо-дурнувате, що навіть не розуміє, що не всі в цій злиденній країні можуть претендувати на субсидію з тими вимогами, які запровадили ЗЕбіли. Шкодлива тварина...
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25.01.2021 12:03 Ответить
Как бы не так..! Негласное распоряжение Шмыгаля (фамилия, как нельзя больше, символичная) -под любым предлогом отказывать в субсидиях! Долги, у нуждающихся в субсидиях, растут, а главная фишка этих мародеров, -это отказ в субсидии из-за наличия, даже копеечного долга, за коммуналку! Если бы люди могли потянуть эти ваши "эуропейские тарифы" , кому на х...р нужны были бы ваши подачки?! На похороны свои оставьте, свиньи!
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25.01.2021 12:05 Ответить
кидалово украинского народа, замаскированное под компенсаторы от кидал
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25.01.2021 12:07 Ответить
не бреши брехунець. Поверни спочатку пенсіонерам ті субсидії, що ваші міністерські курви позабирали за борги по комуналці, бо потім будеш мати інші більш величезні проблеми неплатежів та тотального невдоволення
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25.01.2021 12:19 Ответить
Дєбіл ***.....
А тим хто не має субсидій, як компенсувати?
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25.01.2021 12:24 Ответить
В даному випадку потрібно провести перерахунок за грудень місяць в січні відповідно пониженого тарифу на газ.
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25.01.2021 12:28 Ответить
обещать языком, не мешки ворочать.
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25.01.2021 12:54 Ответить
Не людям а барыгам с кармана людей.
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25.01.2021 13:12 Ответить
СМЕШНО . Если учесть что при расчете субсидии к примеру по централизованному теплу заложена такая мизерная норма, а выставляют теплоэнерго жильцам по " домовым счетчикам" такие ОБЪЕМЫ.. который превышают нормативные в 2, а местами и в три раза, и это при том что декабрь был плюсовым почти, что получателям субсидий в пору в петлю лезть, Пенсионеры воем воют, субсидия не спасает. Сумма платежа в 2-3 раза выше чем расчетные нормы субсидии, а это значит разница из карманов минуя обязательный платеж. В общем дуриоловка, в одном месте дали, в другом в два, три раза забрали.
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25.01.2021 13:43 Ответить
лохотронщики
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25.01.2021 14:02 Ответить
 
 