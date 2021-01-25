Людям могут компенсировать субсидиями все те потери за коммуналку, которые они понесли за январь, - Разумков
Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что украинцам могут компенсировать субсидиями потери за коммуналку за январь. Парламент планирует обратиться к правительству по этому поводу.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом он сказал в ходе заседания согласительного совета ВР.
"Все согласились с тем, чтобы обратиться к Кабинету министров в максимально сжатые сроки наработать изменения, позволяющие компенсировать субсидиями все те потери, которые люди понесли за январь месяц. К этому мы как Верховная рада готовы присоединиться и через постановления, и через изменения в государственный бюджет Украины", - сказал Разумков.
Напомним, ранее глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что получатели субсидий в Украине не почувствуют подорожания коммуналки в январе 2021 года. Тем, кто еще не оформил субсидии, следует в ближайшее время обратиться за такой помощью.
Как сообщалось, Кабинет министров предложил монетизировать льготы для домов, которые используют электричество для отопления.
Так, и.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко заявил, что те потребители, которые могут платить рыночную цену за газ в 6,99 гривны за кубометр, платят ее. Те, кому нужна помощь от государства, получат субсидию.
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Ясно.
А кому не положено, должны субсидировать олигархов из своего кармана.
А в КРАИНЕ всего то 10.млн домохозяйств и... кто платит по полной да содержит бюджет да эту свору льготников ДА ФОПы рабочие работающие по белому
Помойму ктото заврался.
В принципе вопрос о как прожить на 2850 тоже не безынтересен.
Вы не знали, что газ сильно подорожает в январе?
Вы не знали, что субсидии населению сильно урезаны?
Вы не знали, что для многих пенсионеров при таких условиях сумма КОМУНАЛКА-СУБСИДИЯ примерно равна или даже больше пенсии?
Если не знали - какого х... вы там сидите?
Если знали - .... ....... ......... ......... .........
А тим хто не має субсидій, як компенсувати?