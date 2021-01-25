Задокументирована незаконная разработка недр на Одесчине. Государству нанесен ущерб на 100 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины задокументировала масштабную незаконную разработку недр в Беляевском районе Одесской области.

По предварительным данным досудебного следствия, организовала незаконный бизнес местная частная коммерческая структура. Дельцы получили официальную лицензию и начали добывать песок на площадях, значительно превышающих размеры лицензированных площадок. Нелегально добытую смесь они реализовывали местным частным фирмам в обход налогового законодательства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В ходе следственных действий правоохранители обнаружили грузовики и экскаваторную технику, которые были задействованы в нелегальных работах.

"По предварительным оценкам специалистов, противоправная деятельность нанесла государству ущерб на более чем 100 млн гривен. Проведены обыски в офисе фирмы и по месту жительства фигурантов. Изъята компьютерная техника и бухгалтерия с доказательствами незаконной деятельности. В настоящий момент суд наложил арест на 12 единиц спецтехники, решается вопрос о наложении ареста на иное имущество коммерческой структуры и личное имущество директора", - подчеркивают в СБУ.

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В рамках начатого производства по ч. 1 ст. 240 (нарушение правил использования недр, что создало опасность для окружающей среды и повлекло тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины продолжается следствие, правоохранители планируют сообщить о подозрении директору компании.