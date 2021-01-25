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Новости
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Задокументирована незаконная разработка недр на Одесчине. Государству нанесен ущерб на 100 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Задокументирована незаконная разработка недр на Одесчине. Государству нанесен ущерб на 100 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины задокументировала масштабную незаконную разработку недр в Беляевском районе Одесской области.

По предварительным данным досудебного следствия, организовала незаконный бизнес местная частная коммерческая структура. Дельцы получили официальную лицензию и начали добывать песок на площадях, значительно превышающих размеры лицензированных площадок. Нелегально добытую смесь они реализовывали местным частным фирмам в обход налогового законодательства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В ходе следственных действий правоохранители обнаружили грузовики и экскаваторную технику, которые были задействованы в нелегальных работах.

"По предварительным оценкам специалистов, противоправная деятельность нанесла государству ущерб на более чем 100 млн гривен. Проведены обыски в офисе фирмы и по месту жительства фигурантов. Изъята компьютерная техника и бухгалтерия с доказательствами незаконной деятельности. В настоящий момент суд наложил арест на 12 единиц спецтехники, решается вопрос о наложении ареста на иное имущество коммерческой структуры и личное имущество директора", - подчеркивают в СБУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экс-депутат Житомирского горсовета организовал бизнес по незаконной добыче песка, чем нанес ущерб на 380 млн грн, - СБУ. ФОТО

Задокументирована незаконная разработка недр на Одесчине. Государству нанесен ущерб на 100 млн грн, - СБУ 01
Задокументирована незаконная разработка недр на Одесчине. Государству нанесен ущерб на 100 млн грн, - СБУ 02
Задокументирована незаконная разработка недр на Одесчине. Государству нанесен ущерб на 100 млн грн, - СБУ 03
Задокументирована незаконная разработка недр на Одесчине. Государству нанесен ущерб на 100 млн грн, - СБУ 04
В рамках начатого производства по ч. 1 ст. 240 (нарушение правил использования недр, что создало опасность для окружающей среды и повлекло тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины продолжается следствие, правоохранители планируют сообщить о подозрении директору компании. 

Автор: 

Одесская область (3549) СБУ (19871) недра (29)


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Топ комментарии
+7
СБУ вместо того, чтобы ловить и уничтожать всякую прокацапскую нечесть, как стервятники ищут где бы поживиться. В Полиции есть куча подразделений, которые должны заниматься подобными преступлениями, при чем тут СБУ???
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25.01.2021 11:53
+3
Достаточно заплатить за превышенные размеры площади и сразу исчезнет "вред окружающей среде".
СБУ нечем заняться???
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25.01.2021 11:56
+2
Добитчікі оказалісь слішком жанимі... Не забашляли скільки треба то й разоблачілі...
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25.01.2021 11:47
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Правила форума Совет форумчан
Добитчікі оказалісь слішком жанимі... Не забашляли скільки треба то й разоблачілі...
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25.01.2021 11:47 Ответить
СБУ вместо того, чтобы ловить и уничтожать всякую прокацапскую нечесть, как стервятники ищут где бы поживиться. В Полиции есть куча подразделений, которые должны заниматься подобными преступлениями, при чем тут СБУ???
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25.01.2021 11:53 Ответить
Достаточно заплатить за превышенные размеры площади и сразу исчезнет "вред окружающей среде".
СБУ нечем заняться???
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25.01.2021 11:56 Ответить
г. Глухов Сумская область депутат городского совета ( он же предприниматель) Гриб Владимир вокруг города везде копает песок и продает его жителям города. но если человек поедет с прицепом на легковой машине набрать себе песка то этот же Гриб вызывает ментов.
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25.01.2021 12:05 Ответить
Повеселил. Ты реально думаешь, что СБУ занимется защитой закона? Для решения своей проблемы, ты не с того начал. Надо было написать: Гриб Владимир: личное состояние - 50 млн. На банковских счетах - 10 млн. Подтянуть можно за добычу песка. Вот тогда другое дело.
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25.01.2021 13:20 Ответить
согласен с вашей формулировкой на все 100%.
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25.01.2021 14:24 Ответить
Де бабло, там Служба Бабла України. Де підрив безпеки Держави її немає, бо вона там де бабло. Зрозуміло, що неможливо знаходитись в різних місцях одночасно, тому головне правильно виставити пріоритети. Бабло перемагає зло!
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25.01.2021 12:37 Ответить
Нужно наводить порядок в использовании ресурсов!
Недра принадлежат народу. А добытчики должны получать только за добычу, а продавать только государство.
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25.01.2021 12:42 Ответить
Проклятые!!!!......расхитители олигархической собственности !
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25.01.2021 13:00 Ответить
класна фотка як СБУ проводить "технічний огляд" автотранспорту. Буде врахована вантажопідйомність вантажівок, продуктивність ескаваторів, час роботи і визначений обєм добутого, підприємства отримувачі, сума виручених та сплачених коштів - підбитий баланс "уплотненного" бизнеса, а вподальшому намальована цифра маржі. Все це робиться в прискореному порядку- а вдруг поміняють начальника СБУ, починай все з початку.
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25.01.2021 14:26 Ответить
 
 