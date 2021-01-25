В Украине 11,1 млн пенсионеров: средняя пенсия 3,5 тыс. грн, - Пенсионный фонд. ИНФОГРАФИКА
В Украине средний размер пенсии по состоянию на 1 января 2021 составил 3507, 51 гривен.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.
В частности отмечается, что на 1 января 2021 годав Украине пенсии получают 11,1 миллиона человек.
Средний размер пенсии, по данным ПФУ, составляет 3 507,51 грн.
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В 2020 році, пенсія суддей була, якихось, 49 844 грн 23 коп. В 2021 довелось добавити, на підтримання штанів.
Вывод: знают за шло платят, курвы.
Вопрос: зачем они меряют среднюю температуру больных по палате????
По данным Пенсионного фонда Украины на 01.12.2020., численность пенсионеров составляет 11 219 396 человек. (а на 01.01.21 - 11,1 - из статьи)
Средняя пенсия составляет 3 410, 60 грн. (а на 01.01.21 - 3507,51 - из статьи)
Отмечается, что средняя пенсия по возрасту в Украине составляет 3 400 грн. Получателями таких выплат являются 8 430 100 украинцев.
Пенсия по инвалидности - 2 641, 97 гривен. Ее получают 1 425 705 человек.
Средняя пенсия за выслугу лет в Украине равняется 3 094, 50 грн. Ее обладателями являются 216 084 чел.
Пенсия по потере кормильца составляет в среднем 3 018, 11 грн. Ее получают 517 744 чел.
Социальные пенсии получают 74 093 чел, а ее средний размер составляет 1 729,19 грн.
Самая высокая выплата - пожизненное денежное содержание судей. В среднем такая пенсия составляет 52 420, 25 грн. Ее счастливыми получателями являются 3 487 чел.
Также пенсии военнослужащих получают в Украине 552 183 чел, средняя выплата - 5 502,55 грн.
Звісно фопи не одні формують пенсійний фонд .є ше 5млн людеё які отримують з/п чорну.. Ой а скільки скривають доходів великі підприємства.... А в сумі це і дає що бабулечка яка все життя своїми ручками викормила нас доючи корів отримує 1700 грн ..а нам насрать ......Хтож з на с Українців великих патріотів і не патреотів про них буде думать ??? Ні хто...Ми їх ще й забудемо в тім забутим НАМИ селі - батьківшині ..або сдамо в якийсь херзнаякого бариги тюрьму пристарілих.. а про пенсії отой бабулечки чи дідульки.. нам думати не треба а ще мітінгувати за них на кой воно нам...Нам би самім халяву отримати вірніши вирвати а вони своє вже пожили О такі ми спараведливі і вимагаючі справедливої Европейської держави...
Вот бы все в металлурги пошли, судьи, певцы и программисты. Мест то завались, работы с высокими зарплатами в Украине всегда было море а люди, дураки, не хотели и не хотят туда идти, предпочитают на мизерную зарплату выживать или вообще за границу уезжать на заработки. Не знают они убогие, что просто нужно захотеть всей страной пойти на высокооплачиваемую работу и все будет гуд.
Ты случайно в "слуги народа" пойти не хочешь? Там таких специалистов решать вопросы очень ценят.