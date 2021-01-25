В Украине 11,1 млн пенсионеров: средняя пенсия 3,5 тыс. грн, - Пенсионный фонд. ИНФОГРАФИКА

В Украине средний размер пенсии по состоянию на 1 января 2021 составил 3507, 51 гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

В частности отмечается, что на 1 января 2021 годав Украине пенсии получают 11,1 миллиона человек.

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Средний размер пенсии, по данным ПФУ, составляет 3 507,51 грн.