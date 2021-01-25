Я за сотрудничество с представителями Венецианской комиссии, у нас запланирована встреча, - языковой омбудсмен Креминь

Уполномоченный по защите государтсвенного языка Тарас Креминь намерен встретиться с представителями Венецианской комиссии.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал языковой омбудсмен Тарас Креминь.

"Я наверное один из первых украинских политиков, который ищет встречи с представителями Венецианской комиссии. Такая встреча запланирована, из-за локдауна и рождественских каникул мы не могли ее провести в прошлые месяцы. Я за то, чтобы познакомиться с членами Венецианской комиссии и тесно сотрудничать с ними. Если будут проблемные вопросы, мы всегда готовы их обсудить. Мы абсолютно открыты как для общественного сектора в Украине, так и международных организаций. Для меня важно сотрудничать как с ними, так и с депутатами Европарламента, которые занимаются вопросами национальных языков. Над этим мы работаем уже полгода. У меня как уполномоченного сейчас есть контакты с ведущими европейскими языковыми институтами, которые входят в Европейскую федерацию национальных языковых институтов. В частности вчера мы общались с British Council. Впереди встреча с Alies Frances и другими. Интеграция в европейское пространство, которая преимущественно ассоциируется с геополитическими, культурными направлениями, я ассоциирую еще и с языковым направлениям. Интеграция Украины в Европейский Союз невозможна без интеграции в европейскую языковую семью - на тех принципах, по которым живет каждая из стран, защищая свой государственный язык", - отметил он.

Читайте также: Попытка отменить языковой закон - это политические вирусы и популизм, - Креминь

По поводу рекомендаций, высказанных Венецианской комиссией к украинскому закону о функционировании государственного языка, Креминь сказал:

"Я отношусь с уважением к замечаниям, которые звучали со стороны Венецианской комиссии. Часть из них довольно резонны. Надо понимать, что они имели рекомендательный характер. Потому что действительно, прежде, чем требовать от граждан Украины свободного владения государственным языком, нужно сначала создать необходимое поле. Почему мы имеем низкий уровень владения украинским среди выпускников Закарпатья, Буковины, моей родной Николаевской области? В первую очередь потому, что мы за годы независимости вымели большое количество талантливых учителей украинского языка и литературы. Было пренебрежение к изучению национальной культуры, поэтому мы получили такие невысокие результаты. Такой большой процент детей, которые не могли сдать ВНО по украинскому язык,у говорит о том, что язык национальных меньшинств в них превалировала. Поэтому вместе с тем, чтобы не терять связь с гражданами Украины, которые представляют национальные меньшинства и коренные народы и проживают в местах компактного проживания, нужно создать для них лучшие условия изучения украинского языка".

Полный текст интервью с языковым омбудсменом Тарасом Креминем читайте здесь.

Читайте также: В 2021 ожидается создание сети бесплатных курсов по изучению украинского языка, - языковой омбудсмен Креминь