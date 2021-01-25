Евросоюз сегодня обсудит санкции против России после рекордных задержаний на акциях протеста

Европейский Союз сегодня намерен рассмотреть вопрос введения новых санкций в отношении России из-за массовых задержаний на акциях в поддержку лидера российской оппозиции Алексея Навального.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, 25 января в Брюсселе пройдет встреча глав МИД.

Отмечается, что за расширение санкционного списка выступили министры иностранных дел ряда европейских стран.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что ЕС должен поддержать "витающие в России перемены".

"ЕС должен дать очень четкий и решительный сигнал о том, что это неприемлемо", - сказал Ландсбергис, призвав к введению дополнительных санкций в отношении граждан России.

Соседние страны Балтии, Латвия и Эстония, поддерживают расширение санкций ЕС в отношении России, а министр иностранных дел Италии заявил, что Рим готов поддержать запреты на поездки и замораживание активов. Румыния также публично поддержала санкции.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас потребовал немедленного освобождения Навального и задержанных протестующих на акциях в его поддержку.

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Ранее пресс-секретарь госдепа Нед Прайс заявил, что США осуждают использование жесткой тактики против протестующих и журналистов в российских городах.

Как сообщалось, 23 января в России на акциях в поддержку российского оппозиционного политика Алексея Навального задержали 3181 человека. Сами силовики действовали грубо и применяли силу, оттесняя митингующих и задерживая их.

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