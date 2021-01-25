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Навальный и все задержанные в ходе акций протеста в РФ должны быть освобождены, - глава МИД Германии Маас

Навальный и все задержанные в ходе акций протеста в РФ должны быть освобождены, - глава МИД Германии Маас

Власти Германии не видят оснований для ареста российского оппозиционера Алексея Навального и призывают освободить его, а также - всех задержанных во время протестных акций в РФ.

Об этом говорится в заявлении главы МИД ФРГ Хайко Мааса, распространенном в Twitter постпредства ФРГ при ЕС, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Немецкое правительство четко дало понять во время ареста Алексея Навального, что не понимает этот шаг, и призвало к его немедленному освобождению. Это также касается всех тех, кого задержали в ходе протестов на минувших выходных", - говорится в заявлении главы МИД ФРГ Хайко Мааса, распространенном в Twitter постпредства ФРГ при ЕС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Президент Польши Дуда призвал ЕС усилить санкции против РФ

Ранее пресс-секретарь госдепа Нед Прайс заявил, что США осуждают использование жесткой тактики против протестующих и журналистов в российских городах.

Как сообщалось, 23 января в России на акциях в поддержку российского оппозиционного политика Алексея Навального задержали 3181 человека. Сами силовики действовали грубо и применяли силу, оттесняя митингующих и задерживая их.

Напомним, на акциях в поддержку Навального в РФ задержали более 3 тысяч человек.

Автор: 

Германия (6939) освобождение (565) протест (5857) Навальный Алексей (855) Маас Хайко (213)


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Топ комментарии
+2
Другое.
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25.01.2021 12:08
+2
москалі щось штурмували ?
чи то пуйло жидєнько обробився ?
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25.01.2021 12:08
+2
https://www.facebook.com/oleksiy.panych?hc_ref=ARSP202452cCfAn6X6JFexxbnziV48wcElhdgiMLe5onzlk5t5XiZCiRmDxiVFpkFsM&fref=nf Алексей Панич
https://www.facebook.com/oleksiy.panych/posts/3671124546338729 22 ч. ·
ЧОМУ В РОСІЇ ТА БІЛОРУСІ НЕМОЖЛИВИЙ "УКРАЇНСЬКИЙ СЦЕНАРІЙ"

Під час обох українських "революцій", 2004 та 2013-14 років, Україну насправді рятували... інституції. Обидва рази знаходилася інституція (відповідно, Верховний Суд та парламент), яка під тиском протестів "апгрейдила" систему влади без її повного демонтажу. Це не забезпечувало радикальної "зміни системи", але, на наше велике щастя, також не давало ввести країну в стан руїни, спричиненої безвладдям (коли "вся система рушиться" і треба будувати щось нове - не факт, що краще - буквально "з нуля"). Власне, тому горде слово "революція" я й написав у лапках.
За лаштунками цієї рятівної ролі інституцій - особливості соціально-економічного устрою ******** України, які є і нашим порятунком, і нашим прокляттям: найпотужніша влада в країні не належить політичному центру, а розділена між кількома "олігархами" (себто, фінансово-промисловими групами). Якби не відносна слабкість держави і не гра частини "капітанів економіки" на боці протестувальників - гра, яку державний апарат, вочевидь, не мав змоги зупинити так жорстко, як це робиться у наших сусідів - події обох "революцій" пішли б за зовсім іншим, набагато жорсткішим сценарієм, і протести були б подавлені (інша річ - якою ціною).
Ну от, ні в Росії, ні в Білорусі немає ні інституції, здатної наважитися на апгрейд системи під тиском "знизу", ні достатньо незалежних від політичної влади центрів впливу, які можуть надати підтримку такій інституції.
Ні парламенти, ні верховні суди обох держав чхнути не наважаться без команди "головного" (або такої, що надійшла від імені "головного").
Тому там і там система влади (а) тоталітарна, і (б) надзвичайно жорстка, непіддатна для будь-яких змін, крім хіба тих, які ініціює вона сама.
Інакше кажучи, якщо в Україні двічі складалася революційна ситуація, яка ставала імпульсом не для "зламу", а для оновлення системи (і я, попри думку наших ліворуціонерів, вважаю це нашим великим щастям), то в Росії та Білорусі є лише два сценарії: або безладний бунт зі зривом в хаос і потім розбудова якоїсь нової системи "з нуля", або традиційна "революція згори", яка "стравлює пару" протесту і повертає підданих у стан покірливості не на їхніх, а на власних умовах (див.: Натан Эйдельман, «Революция сверху» в России.).
Влада обох країн вочевидь робить ставку на другий сценарій. Чи бажати нашим сусідам натомість першого сценарію - вирішуйте самі.
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25.01.2021 12:08
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Пускай твоя фрау Ме расскажет об этом луноликому Пу
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25.01.2021 12:02 Ответить
пусть сидят как "узники совести",
а вы о санкциях лучше позаботьтесь
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25.01.2021 14:07 Ответить
Проснулись наконец то ! ))
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25.01.2021 12:06 Ответить
_Где видно что проснулись? Навальний і всі затримані на акції протесту в РФ мають бути звільнені, - глава МЗС Німеччини Маас - Цензор.НЕТ 9881 Вы что ли про болтовню? Ну так язык без костей, телепается туды-сюды.
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25.01.2021 14:44 Ответить
П...П...УУУ...К...К...К ! ! !
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25.01.2021 12:06 Ответить
хА! А Байдену слабо такую предъяву намалевать? Типа все задержанные за штурм Капитолия должны быть освобождены? Или это другое?
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25.01.2021 12:06 Ответить
Другое.
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25.01.2021 12:08 Ответить
Я так и понял, - "Это другое".
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25.01.2021 12:10 Ответить
Да,это другое. Так же как отличаются США от таёжной кацапской дичи.
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25.01.2021 12:34 Ответить
москалі щось штурмували ?
чи то пуйло жидєнько обробився ?
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25.01.2021 12:08 Ответить
Успокойся, они все толпами ходили значит все от Ковида умрут шо полицаи шо протестувальники. радоваться надо!
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25.01.2021 12:12 Ответить
Краще пуйла заспокой )
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25.01.2021 12:14 Ответить
ну в Параше- то кремль не штурмовали (пока) ... разницу сечёшь? или "какаяразница"
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25.01.2021 12:09 Ответить
...., но сначала достоим газопровод ))
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25.01.2021 12:07 Ответить
НАХ нам тот Навальный?
Навальный - наследник Уйла, которого готовят ему на замену.
Его сейчас интенсивно прокачивают, зарабатывая "баллы благожелательности" Запада.
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25.01.2021 12:08 Ответить
https://www.facebook.com/oleksiy.panych?hc_ref=ARSP202452cCfAn6X6JFexxbnziV48wcElhdgiMLe5onzlk5t5XiZCiRmDxiVFpkFsM&fref=nf Алексей Панич
https://www.facebook.com/oleksiy.panych/posts/3671124546338729 22 ч. ·
ЧОМУ В РОСІЇ ТА БІЛОРУСІ НЕМОЖЛИВИЙ "УКРАЇНСЬКИЙ СЦЕНАРІЙ"

Під час обох українських "революцій", 2004 та 2013-14 років, Україну насправді рятували... інституції. Обидва рази знаходилася інституція (відповідно, Верховний Суд та парламент), яка під тиском протестів "апгрейдила" систему влади без її повного демонтажу. Це не забезпечувало радикальної "зміни системи", але, на наше велике щастя, також не давало ввести країну в стан руїни, спричиненої безвладдям (коли "вся система рушиться" і треба будувати щось нове - не факт, що краще - буквально "з нуля"). Власне, тому горде слово "революція" я й написав у лапках.
За лаштунками цієї рятівної ролі інституцій - особливості соціально-економічного устрою ******** України, які є і нашим порятунком, і нашим прокляттям: найпотужніша влада в країні не належить політичному центру, а розділена між кількома "олігархами" (себто, фінансово-промисловими групами). Якби не відносна слабкість держави і не гра частини "капітанів економіки" на боці протестувальників - гра, яку державний апарат, вочевидь, не мав змоги зупинити так жорстко, як це робиться у наших сусідів - події обох "революцій" пішли б за зовсім іншим, набагато жорсткішим сценарієм, і протести були б подавлені (інша річ - якою ціною).
Ну от, ні в Росії, ні в Білорусі немає ні інституції, здатної наважитися на апгрейд системи під тиском "знизу", ні достатньо незалежних від політичної влади центрів впливу, які можуть надати підтримку такій інституції.
Ні парламенти, ні верховні суди обох держав чхнути не наважаться без команди "головного" (або такої, що надійшла від імені "головного").
Тому там і там система влади (а) тоталітарна, і (б) надзвичайно жорстка, непіддатна для будь-яких змін, крім хіба тих, які ініціює вона сама.
Інакше кажучи, якщо в Україні двічі складалася революційна ситуація, яка ставала імпульсом не для "зламу", а для оновлення системи (і я, попри думку наших ліворуціонерів, вважаю це нашим великим щастям), то в Росії та Білорусі є лише два сценарії: або безладний бунт зі зривом в хаос і потім розбудова якоїсь нової системи "з нуля", або традиційна "революція згори", яка "стравлює пару" протесту і повертає підданих у стан покірливості не на їхніх, а на власних умовах (див.: Натан Эйдельман, «Революция сверху» в России.).
Влада обох країн вочевидь робить ставку на другий сценарій. Чи бажати нашим сусідам натомість першого сценарію - вирішуйте самі.
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25.01.2021 12:08 Ответить
а вы газа у него больше покупайте....
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25.01.2021 12:10 Ответить
а еще люди должны в любви и согласии, каждый чИлавек должен получать к обеду стопку водки, и по Клаудии Шифер на ночь
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25.01.2021 12:10 Ответить
деякі ніччю шрьодеру перевагу надають
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25.01.2021 12:14 Ответить
Осуждаїм, виражаємо глибоку занепокоєність, але бізнес то бізнес, сліпо-глуха европа винна в тому що бензоколонка на стероїдах має стільки грошей не вдаривши палець об палець, від чого як божевільна нападає на всіх навколо.
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25.01.2021 12:11 Ответить
Да?
А ті северній поток -2 бістрее дострой, вот и освободят в благодарность!
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25.01.2021 12:13 Ответить
https://twitter.com/edicika Задумчивый Разум

Болливудский сценарий. Не хватает после всего этого, чтобы потерпевшая с ментом взялись за руки, начали танцевать и петь индийские песни.

Тётя не обижается на паРашкинского полицая, пнувшего ее ногой...

https://twitter.com/i/status/1353426497617461249 https://twitter.com/i/status/1353426497617461249
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25.01.2021 12:17 Ответить
Навальный и все задержанные в ходе акций протеста в РФ должны быть освобождены, - глава МИД Германии Маас - Цензор.НЕТ 4425
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25.01.2021 12:20 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/26182367.html Коротко

- Ха-ха-ха, наскакали, кастрюлеголовые? (сміливо озброюються туалетними йоршиками)
* * *
Ок, россияне, "бессмысленный" вижу, молодцы. Когда уже будет "беспощадный"?
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25.01.2021 12:21 Ответить
Конечно отпустят, только штрафы выпишут и пусть гуляют.
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25.01.2021 12:32 Ответить
Xoroso pust Navalni mutit vodu,a to raska lezit vezde gde mozno.Pust kremle podumajet i a sebe sto tam takze mozno zdelat perevorot .Cem to poxozi diktatori putler i lukosenka
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25.01.2021 12:41 Ответить
Так ви ж німці,та інші цівілізовані народи, і вигодовуєте цю почвару Московію своїми технологіями і торгівлею з нею.
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25.01.2021 12:46 Ответить
Хочеш сделать хорошо сделай сам
Не надо надеяться ни на байдена ни начального
Жить по принцыпу Украина прежде всего
Тогда будем жить хорошо
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25.01.2021 12:56 Ответить
Хто там переживає за расєйських протестантів і як іх б є їхній омон, згадуємо як мосоквити ржали з нас:
ОТАК КАЦАПИ БАЧАТЬ НАС І ПРОТЕСТИ
Навальний і всі затримані на акції протесту в РФ мають бути звільнені, - глава МЗС Німеччини Маас - Цензор.НЕТ 9590
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25.01.2021 13:32 Ответить
 
 