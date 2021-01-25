Навальный и все задержанные в ходе акций протеста в РФ должны быть освобождены, - глава МИД Германии Маас
Власти Германии не видят оснований для ареста российского оппозиционера Алексея Навального и призывают освободить его, а также - всех задержанных во время протестных акций в РФ.
Об этом говорится в заявлении главы МИД ФРГ Хайко Мааса, распространенном в Twitter постпредства ФРГ при ЕС, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Немецкое правительство четко дало понять во время ареста Алексея Навального, что не понимает этот шаг, и призвало к его немедленному освобождению. Это также касается всех тех, кого задержали в ходе протестов на минувших выходных", - говорится в заявлении главы МИД ФРГ Хайко Мааса, распространенном в Twitter постпредства ФРГ при ЕС.
Ранее пресс-секретарь госдепа Нед Прайс заявил, что США осуждают использование жесткой тактики против протестующих и журналистов в российских городах.
Как сообщалось, 23 января в России на акциях в поддержку российского оппозиционного политика Алексея Навального задержали 3181 человека. Сами силовики действовали грубо и применяли силу, оттесняя митингующих и задерживая их.
Напомним, на акциях в поддержку Навального в РФ задержали более 3 тысяч человек.
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а вы о санкциях лучше позаботьтесь
чи то пуйло жидєнько обробився ?
Навальный - наследник Уйла, которого готовят ему на замену.
Его сейчас интенсивно прокачивают, зарабатывая "баллы благожелательности" Запада.
https://www.facebook.com/oleksiy.panych/posts/3671124546338729 22 ч. ·
ЧОМУ В РОСІЇ ТА БІЛОРУСІ НЕМОЖЛИВИЙ "УКРАЇНСЬКИЙ СЦЕНАРІЙ"
Під час обох українських "революцій", 2004 та 2013-14 років, Україну насправді рятували... інституції. Обидва рази знаходилася інституція (відповідно, Верховний Суд та парламент), яка під тиском протестів "апгрейдила" систему влади без її повного демонтажу. Це не забезпечувало радикальної "зміни системи", але, на наше велике щастя, також не давало ввести країну в стан руїни, спричиненої безвладдям (коли "вся система рушиться" і треба будувати щось нове - не факт, що краще - буквально "з нуля"). Власне, тому горде слово "революція" я й написав у лапках.
За лаштунками цієї рятівної ролі інституцій - особливості соціально-економічного устрою ******** України, які є і нашим порятунком, і нашим прокляттям: найпотужніша влада в країні не належить політичному центру, а розділена між кількома "олігархами" (себто, фінансово-промисловими групами). Якби не відносна слабкість держави і не гра частини "капітанів економіки" на боці протестувальників - гра, яку державний апарат, вочевидь, не мав змоги зупинити так жорстко, як це робиться у наших сусідів - події обох "революцій" пішли б за зовсім іншим, набагато жорсткішим сценарієм, і протести були б подавлені (інша річ - якою ціною).
Ну от, ні в Росії, ні в Білорусі немає ні інституції, здатної наважитися на апгрейд системи під тиском "знизу", ні достатньо незалежних від політичної влади центрів впливу, які можуть надати підтримку такій інституції.
Ні парламенти, ні верховні суди обох держав чхнути не наважаться без команди "головного" (або такої, що надійшла від імені "головного").
Тому там і там система влади (а) тоталітарна, і (б) надзвичайно жорстка, непіддатна для будь-яких змін, крім хіба тих, які ініціює вона сама.
Інакше кажучи, якщо в Україні двічі складалася революційна ситуація, яка ставала імпульсом не для "зламу", а для оновлення системи (і я, попри думку наших ліворуціонерів, вважаю це нашим великим щастям), то в Росії та Білорусі є лише два сценарії: або безладний бунт зі зривом в хаос і потім розбудова якоїсь нової системи "з нуля", або традиційна "революція згори", яка "стравлює пару" протесту і повертає підданих у стан покірливості не на їхніх, а на власних умовах (див.: Натан Эйдельман, «Революция сверху» в России.).
Влада обох країн вочевидь робить ставку на другий сценарій. Чи бажати нашим сусідам натомість першого сценарію - вирішуйте самі.
А ті северній поток -2 бістрее дострой, вот и освободят в благодарность!
Болливудский сценарий. Не хватает после всего этого, чтобы потерпевшая с ментом взялись за руки, начали танцевать и петь индийские песни.
Тётя не обижается на паРашкинского полицая, пнувшего ее ногой...
https://twitter.com/i/status/1353426497617461249 https://twitter.com/i/status/1353426497617461249
- Ха-ха-ха, наскакали, кастрюлеголовые? (сміливо озброюються туалетними йоршиками)
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Ок, россияне, "бессмысленный" вижу, молодцы. Когда уже будет "беспощадный"?
Не надо надеяться ни на байдена ни начального
Жить по принцыпу Украина прежде всего
Тогда будем жить хорошо
ОТАК КАЦАПИ БАЧАТЬ НАС І ПРОТЕСТИ