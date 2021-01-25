Навальный и все задержанные в ходе акций протеста в РФ должны быть освобождены, - глава МИД Германии Маас

Власти Германии не видят оснований для ареста российского оппозиционера Алексея Навального и призывают освободить его, а также - всех задержанных во время протестных акций в РФ.

Об этом говорится в заявлении главы МИД ФРГ Хайко Мааса, распространенном в Twitter постпредства ФРГ при ЕС, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Немецкое правительство четко дало понять во время ареста Алексея Навального, что не понимает этот шаг, и призвало к его немедленному освобождению. Это также касается всех тех, кого задержали в ходе протестов на минувших выходных", - говорится в заявлении главы МИД ФРГ Хайко Мааса, распространенном в Twitter постпредства ФРГ при ЕС.

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Ранее пресс-секретарь госдепа Нед Прайс заявил, что США осуждают использование жесткой тактики против протестующих и журналистов в российских городах.

Как сообщалось, 23 января в России на акциях в поддержку российского оппозиционного политика Алексея Навального задержали 3181 человека. Сами силовики действовали грубо и применяли силу, оттесняя митингующих и задерживая их.

Напомним, на акциях в поддержку Навального в РФ задержали более 3 тысяч человек.