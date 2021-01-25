Несмотря на неоднозначность фигуры Навального в его отношении к оккупации Крыма, каждый имеет право на мирный протест, - Ткаченко

Кремлевская власть держится на жестокости и пренебрежении правами людей

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Несмотря на неоднозначность фигуры оппозиционера Алексея Навального в его отношении к оккупации Крыма, каждый имеет право на мирный протест", - отметил министр.

По словам Ткаченко, международные санкции против российских властей должны быть установлены в ближайшее время.

"Насильственные действия ОМОНа, которые привели к многочисленным травмам у мирных протестующих - очередное доказательство, что кремлевская власть держится на жестокости и пренебрежении правами людей", - добавил глава Минкультуры и информацинной политики.

Как сообщалось, 23 января в России на акциях в поддержку российского оппозиционного политика Алексея Навального задержали 3181 человека. Сами силовики действовали грубо и применяли силу, оттесняя митингующих и задерживая их.

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