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Несмотря на неоднозначность фигуры Навального в его отношении к оккупации Крыма, каждый имеет право на мирный протест, - Ткаченко

Несмотря на неоднозначность фигуры Навального в его отношении к оккупации Крыма, каждый имеет право на мирный протест, - Ткаченко

Кремлевская власть держится на жестокости и пренебрежении правами людей

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Несмотря на неоднозначность фигуры оппозиционера Алексея Навального в его отношении к оккупации Крыма, каждый имеет право на мирный протест", - отметил министр.

По словам Ткаченко, международные санкции против российских властей должны быть установлены в ближайшее время.

"Насильственные действия ОМОНа, которые привели к многочисленным травмам у мирных протестующих - очередное доказательство, что кремлевская власть держится на жестокости и пренебрежении правами людей", - добавил глава Минкультуры и информацинной политики.

Как сообщалось, 23 января в России на акциях в поддержку российского оппозиционного политика Алексея Навального задержали 3181 человека. Сами силовики действовали грубо и применяли силу, оттесняя митингующих и задерживая их.

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Автор: 

протест (5857) россия (95420) Ткаченко Александр (429) Навальный Алексей (855)


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Топ комментарии
+10
Несмотря на неоднозначность фигуры Навального в его отношении к оккупации Крыма, каждый имеет право на мирный протест, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 3607
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25.01.2021 12:12
+5
Мне, лично, все равно, из-за чего развалится Рассея. Революция, землетрясение, несварение желудка Путина... Да похер! Лишь бы она была раздроблена на десятка полтора государств.
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25.01.2021 12:13
+5
А з якого дива Україна повинна обирати який орк кращий? Нехай собі горлянки гризуть, а ми за них попережовуємо.Несмотря на неоднозначность фигуры Навального в его отношении к оккупации Крыма, каждый имеет право на мирный протест, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 2463
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25.01.2021 12:23
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https://www.facebook.com/oleksiy.panych/posts/3671124546338729 22 ч. ·
ЧОМУ В РОСІЇ ТА БІЛОРУСІ НЕМОЖЛИВИЙ "УКРАЇНСЬКИЙ СЦЕНАРІЙ"

Під час обох українських "революцій", 2004 та 2013-14 років, Україну насправді рятували... інституції. Обидва рази знаходилася інституція (відповідно, Верховний Суд та парламент), яка під тиском протестів "апгрейдила" систему влади без її повного демонтажу. Це не забезпечувало радикальної "зміни системи", але, на наше велике щастя, також не давало ввести країну в стан руїни, спричиненої безвладдям (коли "вся система рушиться" і треба будувати щось нове - не факт, що краще - буквально "з нуля"). Власне, тому горде слово "революція" я й написав у лапках.
За лаштунками цієї рятівної ролі інституцій - особливості соціально-економічного устрою ******** України, які є і нашим порятунком, і нашим прокляттям: найпотужніша влада в країні не належить політичному центру, а розділена між кількома "олігархами" (себто, фінансово-промисловими групами). Якби не відносна слабкість держави і не гра частини "капітанів економіки" на боці протестувальників - гра, яку державний апарат, вочевидь, не мав змоги зупинити так жорстко, як це робиться у наших сусідів - події обох "революцій" пішли б за зовсім іншим, набагато жорсткішим сценарієм, і протести були б подавлені (інша річ - якою ціною).
Ну от, ні в Росії, ні в Білорусі немає ні інституції, здатної наважитися на апгрейд системи під тиском "знизу", ні достатньо незалежних від політичної влади центрів впливу, які можуть надати підтримку такій інституції.
Ні парламенти, ні верховні суди обох держав чхнути не наважаться без команди "головного" (або такої, що надійшла від імені "головного").
Тому там і там система влади (а) тоталітарна, і (б) надзвичайно жорстка, непіддатна для будь-яких змін, крім хіба тих, які ініціює вона сама.
Інакше кажучи, якщо в Україні двічі складалася революційна ситуація, яка ставала імпульсом не для "зламу", а для оновлення системи (і я, попри думку наших ліворуціонерів, вважаю це нашим великим щастям), то в Росії та Білорусі є лише два сценарії: або безладний бунт зі зривом в хаос і потім розбудова якоїсь нової системи "з нуля", або традиційна "революція згори", яка "стравлює пару" протесту і повертає підданих у стан покірливості не на їхніх, а на власних умовах (див.: Натан Эйдельман, «Революция сверху» в России.).
Влада обох країн вочевидь робить ставку на другий сценарій. Чи бажати нашим сусідам натомість першого сценарію - вирішуйте самі.
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25.01.2021 12:10 Ответить
КРИМ ЦЕ УКРАЇНА !

"Карфагєн має бути зруйнований"
а Нас..ний хай гуляє мєлким лєсом, тобто сидить
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25.01.2021 14:05 Ответить
Несмотря на неоднозначность фигуры Навального в его отношении к оккупации Крыма, каждый имеет право на мирный протест, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 3607
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25.01.2021 12:12 Ответить
https://www.facebook.com/oleksiy.panych?comment_id=Y29tbWVudDozNjcxMTI0NTQ2MzM4NzI5XzM2NzExNTI0OTk2NjkyNjc%3D Алексей Панич

Ну, це самоочевидно, що сценарій руїни в Росії призведе радше не до оновлення кремлівської влади, а до кристалізації дрібніших центрів в різних регіонах федерації, включно з Татарстаном.
Для України в такому сценарії є велика надія - якщо пощастить обійтися без дуже великої крові та втрати контролю за російською зброєю масового ураження (інакше це точно перехлине через російсько-український кордон).
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25.01.2021 12:18 Ответить
Несмотря на неоднозначность фигуры Навального в его отношении к оккупации Крыма, каждый имеет право на мирный протест, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 4947
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25.01.2021 12:12 Ответить
Мне, лично, все равно, из-за чего развалится Рассея. Революция, землетрясение, несварение желудка Путина... Да похер! Лишь бы она была раздроблена на десятка полтора государств.
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25.01.2021 12:13 Ответить
А ПОЧЕМУ ТОЛЬКО МИРНЫЙ ПРОТЕСТ? Я ОДОБРЯЮ И ВООРУЖЕННОЕ ВОССТАНИЕ!!!
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25.01.2021 12:16 Ответить
А вы уверены ,те кто поддерживает в Украине Навального ,что он будет лучше ***** ???
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25.01.2021 12:23 Ответить
Им пофиг.
Там полное отсутствие намека на головной мозг.
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25.01.2021 12:31 Ответить
А з якого дива Україна повинна обирати який орк кращий? Нехай собі горлянки гризуть, а ми за них попережовуємо.Несмотря на неоднозначность фигуры Навального в его отношении к оккупации Крыма, каждый имеет право на мирный протест, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 2463
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25.01.2021 12:23 Ответить
ткаченко це поц.
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25.01.2021 12:28 Ответить
Во время грузино-российской войны, Навальный призывал объявить Грузии полную блокаду, выселить грузин из России, призывал запустить крылатую ракету, много всего говорил и называл грузин "грызунами". Отличный "лидер", прям демократище
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25.01.2021 12:37 Ответить
Звичайно.Особливо,якщо цей протест узгоджений з фсб.
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25.01.2021 12:40 Ответить
Хто проти Пукіна - наш союзник. І той сморід, який розповсюджується псевдо українськими націоналістами проти Навального, це робота агентів впливу ФСБ в лавах, точніше в управлінській верхівці різнокаліберних націоналістичних, патріотичних, яких завгодно українських організаціях. І перші в цьому списку - "Свобода" тітушня Білецького, УНА УНСО Коханівського, Правий сектор Тарасенка. У Пукіна мета - обісрати і позбавити Навального підтримки, підтримки і в себе, в Московії, і за межами кацапії. І тут наші гамно-націоналісти стають в чергу.
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25.01.2021 13:05 Ответить
Как передает https://censor.net/, об этом в https://t.me/otkachenkokyiv/496 Telegram сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Источник: https://censor.net/ru/n3243824

навальний такий же п*дарас як і путін бо підтримує анексію Криму і окупацію Донбаса з захистом РУЦКОГОВОРЯЩІХ
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25.01.2021 13:10 Ответить
Ржу з того що коїться в Московії - БО ЦЕ НАСЛІДКИ ОКУПАЦІЇ КРИМУ І ДОНБАСУ

Кацапи ви ржали з майданутих і кастрюль, тепер ми бачимо плоди вашого сміху, смійтесь і надалі
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25.01.2021 13:16 Ответить
Таки- так, навіть якщо вб'ють Диркіна треба піднімати галас що, навмисне вбили свідка окупації України. А тим більше не можна мовчати про свавілля кремлівської влади і гноблення народів ерефії. Головне, аби після цього наклали побільше санкцій на Мацкву.
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25.01.2021 13:54 Ответить
Ткаченко-поц! Результат всех событий в Московии сейчас и в будущем-последствия захвата Крыма и части Донбасса. И только через эту призму мы обязаны смотреть на эту разваливающуюся страну. Если бы мы услышали из Московии слова покаяния и раскаяния в анексии и войне на Домбассе, то это означало бы, что страна может воспрянуть из пепла и для России не всё потеряно. Но до сих пор и в ближайшем будущем ничто не остановит развала этой недо-империи.
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25.01.2021 13:57 Ответить
В вопросе о сроках возвращения Крыма в состав Украины лично я согласен с мнением Героя Украины «членкині екіпажу гелікоптера пілотки» Н.Савченко - после Третьей мировой войны.
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25.01.2021 14:14 Ответить
Навальный на сегодня - единственный настоящий оппозиционер с рейтингом.
Многократно сидел, отравлен, вернулся и не струсил - герой.
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26.01.2021 04:51 Ответить
 
 