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Новости Агрессия России против Украины
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Беспилотник ОБСЕ зафиксировал 21 "Град" и 18 танков террористов, размещенных с нарушением линий отвода, - СЦКК

Беспилотник ОБСЕ зафиксировал 21

Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований РФ и ее наемников. Данные факты содержатся в ежедневных отчетах СММ ОБСЕ с 21 по 23 января.

Заявление украинской делегации СЦКК публикует штаб ООС, информирует Цензор.НЕТ.

Как подчеркивает украинская сторона СЦКК, беспилотник СММ ОБСЕ дальнего радиуса действия 19 января зафиксировал 21 единицу 122 мм реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" вблизи населенного пункта Краснолучский Луганской области, а 21 января - 18 единиц танков на полигоне у населенного пункта Новоселовка Донецкой области.

"Указанное вооружение размещено с нарушениями установленных линий отвода", - отмечено в заявлении.

"Следует отметить, что в Отчете Миссии от 22 января также говорится о военном присутствии и присутствии военного типа в зоне безопасности. Так, 20 января БПЛА СММ ОБСЕ дальнего радиуса действия зафиксировал бронированную разведывательно-дозорную машину БРДМ-2 у населенного пункта Безыменное Донецкой области, а 21 января патруль СММ ОБСЕ идентифицировал 23-мм ЗУ-23 в жилом районе вблизи населенного пункта Кадиевка Луганской области. Вышеупомянутые факты свидетельствуют о том, что представители вооруженных формирований РФ продолжают демонстрировать нежелание выполнять ранее достигнутые договоренности", - сказано в заявлении украинской стороны СЦКК.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг размещает вооружение с нарушениями линии отвода на Донбассе, - пресс-центр ОС

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боевик (16779) танк (2250) ГРАД (279) СЦКК (725)


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Когда это начнем уничтожать?
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25.01.2021 12:27 Ответить
Якщо керуватись досвідом Азербайджану- то років з 30... І то, якщо за нами стане могутній військовий союзник, чия армія буде в 20 хвилинах від лінії фронту.
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25.01.2021 12:39 Ответить
Ноту протесту надіслали? Чи може краще "в'ї**ти" так, щоб друзки полетіли?
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25.01.2021 12:37 Ответить
Может уже пора турецких птичек в небо поднимать?! Хотя, о чём это я.
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25.01.2021 12:38 Ответить
вси грошы направляты на видпочынок янелоха
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25.01.2021 13:56 Ответить
хутєн там, як міг, відтворював мир в очах, а вони...
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25.01.2021 12:38 Ответить
Больше, чем у 80% стран Евросоюза.
Но Европа делает вид, что "ихтамнет" и не хочет усиливать санкции за войну на Донбассе.
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25.01.2021 14:19 Ответить
 
 