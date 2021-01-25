Беспилотник ОБСЕ зафиксировал 21 "Град" и 18 танков террористов, размещенных с нарушением линий отвода, - СЦКК

Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований РФ и ее наемников. Данные факты содержатся в ежедневных отчетах СММ ОБСЕ с 21 по 23 января.

Заявление украинской делегации СЦКК публикует штаб ООС, информирует Цензор.НЕТ.

Как подчеркивает украинская сторона СЦКК, беспилотник СММ ОБСЕ дальнего радиуса действия 19 января зафиксировал 21 единицу 122 мм реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" вблизи населенного пункта Краснолучский Луганской области, а 21 января - 18 единиц танков на полигоне у населенного пункта Новоселовка Донецкой области.

"Указанное вооружение размещено с нарушениями установленных линий отвода", - отмечено в заявлении.

"Следует отметить, что в Отчете Миссии от 22 января также говорится о военном присутствии и присутствии военного типа в зоне безопасности. Так, 20 января БПЛА СММ ОБСЕ дальнего радиуса действия зафиксировал бронированную разведывательно-дозорную машину БРДМ-2 у населенного пункта Безыменное Донецкой области, а 21 января патруль СММ ОБСЕ идентифицировал 23-мм ЗУ-23 в жилом районе вблизи населенного пункта Кадиевка Луганской области. Вышеупомянутые факты свидетельствуют о том, что представители вооруженных формирований РФ продолжают демонстрировать нежелание выполнять ранее достигнутые договоренности", - сказано в заявлении украинской стороны СЦКК.

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