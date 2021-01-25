Окружной админсуд Киева по иску Портнова обязал Минобразования пересмотреть учебники по истории относительно событий времен Евромайдана. ДОКУМЕНТ
Экс-замглавы Администрации президента Януковича Андрея Портнова заявил о том, что выиграл суд у Министерства образования относительно пересмотра учебников по истории относительно событий Революции Достоинства в Украине в 2013-14 гг.
Об этом в паблике "БАТЬКИ SOS" сообщила Наталья Лазуренко, передает Цензор.НЕТ.
"Портнов выиграл суд у МОН. Теперь учебники по истории должны пересмотреть... МОН молчит, общество почему-то тоже молчит... И я, в принципе, не знаю как это комментировать", - рассказала она и опубликовала пост и материалы, обнародованные ранее Портновым.
В материалах суда говорится, что Портнов требует пересмотреть изложение в 8 учебниках для 11 класса и для 5 класса, изданных в 2018-2019 годах, событий Революции Достоинства.
Окружной админсуд Киева удовлетворил иск Портнова и обязал Минобразования обеспечить пересмотр учебников на основании заявления Портнова.
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Не твоего тимошонковского ума теперь дело, что будет дальше. Тем более, что твоя Тюля замазана коалицией с СН и ОПЗЖ уже по самое нехочу.
Ну так скажи щось про "Зєлю геть", Герхарде? Чи у вас в методичках написано - "жріть, що наобирали"?
И шо? ЗЕшапито сказало, что это шутка такая и на этом все.
Конечно же эта петиция - не более чем шутка, если ее подписало менее 50% избирателей Украины.
Можна запросити Портнова в міністерство, вивести на великий екран підручники, і влаштувати йому їх публічний перегляд. Телеканали (Прямий, наприклад) могли б забезпечити трансляцію цього дійства.
Рішення суду виконано, - підручники переглянули разом з позивачем!
У розмовах, зокрема, вони обговорюють, як провести зміни складу ВККС, щоб забезпечити можливість уникнення кваліфікаційного оцінювання.
От це іменем України виносить рішення? Нонсенс
За часів Петра такої ганьби не було.
До речі, яка іронія, - цей кацапсько-єврейський виродок живе на вулиці Євгена Коновальця. )))
Отож я би ще сильніше крен зробив - написав би наказ міністра, мол на підставі звернення Портнова А. та на виконання рішення суду внести зміни . . . Редколегії відобразити, що герої-євромайданівці боролися під час Революції Гідності з про-російськими фашистами-терористами-військовими злочинцями-мафіозниками-зрадниками з Партії Регіонів . . .