РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7360 посетителей онлайн
Новости Правосудие
12 847 140

Окружной админсуд Киева по иску Портнова обязал Минобразования пересмотреть учебники по истории относительно событий времен Евромайдана. ДОКУМЕНТ

Окружной админсуд Киева по иску Портнова обязал Минобразования пересмотреть учебники по истории относительно событий времен Евромайдана. ДОКУМЕНТ

Экс-замглавы Администрации президента Януковича Андрея Портнова заявил о том, что выиграл суд у Министерства образования относительно пересмотра учебников по истории относительно событий Революции Достоинства в Украине в 2013-14 гг.

Об этом в паблике "БАТЬКИ SOS" сообщила Наталья Лазуренко, передает Цензор.НЕТ.

"Портнов выиграл суд у МОН. Теперь учебники по истории должны пересмотреть... МОН молчит, общество почему-то тоже молчит... И я, в принципе, не знаю как это комментировать", - рассказала она и опубликовала пост и материалы, обнародованные ранее Портновым.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шкарлет утвердил состав набсовета академии Кивалова: туда вошли Новинский и Портнов. ДОКУМЕНТ

В материалах суда говорится, что Портнов требует пересмотреть изложение в 8 учебниках для 11 класса и для 5 класса, изданных в 2018-2019 годах, событий Революции Достоинства.

Окружной админсуд Киева удовлетворил иск Портнова и обязал Минобразования обеспечить пересмотр учебников на основании заявления Портнова.

Окружной админсуд Киева по иску Портнова обязал Минобразования пересмотреть учебники по истории относительно событий времен Евромайдана 01
Окружной админсуд Киева по иску Портнова обязал Минобразования пересмотреть учебники по истории относительно событий времен Евромайдана 02
Окружной админсуд Киева по иску Портнова обязал Минобразования пересмотреть учебники по истории относительно событий времен Евромайдана 03
Окружной админсуд Киева по иску Портнова обязал Минобразования пересмотреть учебники по истории относительно событий времен Евромайдана 04
Окружной админсуд Киева по иску Портнова обязал Минобразования пересмотреть учебники по истории относительно событий времен Евромайдана 05

Автор: 

история (2017) Портнов Андрей (638) суд (25086) учебники (242) юстиция (758) Минобразования (1735) евромайдан (7835) Окружной админсуд Киева (399)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+50
В воздухе витает устойчивое ощущение что пора это расейское животное прикопать
Тварь писавшая для кацапов "переходную конституцию" для оккупированного Крыма рассказует что в Киеве оказывается был "переворот"
показать весь комментарий
25.01.2021 12:29
+41
Нет, ещё не совсем. Следующим судом обяжут признать Крым российским.
73%, смешно хоть?
показать весь комментарий
25.01.2021 12:33
+35
И, что на это скажите, ЗеДолбоДятлы?
показать весь комментарий
25.01.2021 12:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Зєлю геть. Дострокові!
показать весь комментарий
25.01.2021 12:59 Ответить
Ну нарешті, хоч іноземець не побоявсь. Кого пропонуєш натомість?
показать весь комментарий
25.01.2021 13:13 Ответить
Так ты ж за ЗЕ голосовал. Собственно, тогда ты, ****, и право голоса потерял.

Не твоего тимошонковского ума теперь дело, что будет дальше. Тем более, что твоя Тюля замазана коалицией с СН и ОПЗЖ уже по самое нехочу.
показать весь комментарий
25.01.2021 13:28 Ответить
За продаж всієї української землі іноземним ТНК проголосували Зелені, ПЄСиі картавий голос. Це і є новітня коаліція. А значить, що Пєця і Зєля - одна і та шобла, а їх протистояння удаване, постановочне.
Ну так скажи щось про "Зєлю геть", Герхарде? Чи у вас в методичках написано - "жріть, що наобирали"?
показать весь комментарий
25.01.2021 14:25 Ответить
Вместо того, чтобы отправить государственного преетупника на нары, шут дает портнову полномочия на антигосударственные провокаци и дестабилизацию политической обстановки в Украине, шут продолжает работать на уголовнрго преступника путлера.
показать весь комментарий
25.01.2021 12:50 Ответить
Я думаю, раз такие дела происходят, то у Майдановцев руки опустились, потеряли они веру в себя и в свои силы. Наступила эпоха "какаяразница".
показать весь комментарий
25.01.2021 12:51 Ответить
чому він ще живий?
показать весь комментарий
25.01.2021 12:52 Ответить
Ще б не виграв... це ж його карманний суд.
показать весь комментарий
25.01.2021 12:53 Ответить
Халабаротька знает-стоит ему хвост спружинить, вмиг суды Портнова признают его нелегитимным и вааще не существующим в природе.
показать весь комментарий
25.01.2021 12:53 Ответить
почему-то эта новость относится к теме Правосудие, странно, не знала что оно есть в ОАСК...
показать весь комментарий
25.01.2021 12:53 Ответить
https://zaxid.net/petitsiya_do_zelenskogo_pro_likvidatsiyu_oask_nabrala_neobhidnu_kilkist_golosiv_n1509600 Електронна петиція про ліквідацію ОАСК набрала 25 тис голосів
показать весь комментарий
25.01.2021 12:54 Ответить
Петиция про отставку ЗЕ дважды набрала нужное количество голосов.

И шо? ЗЕшапито сказало, что это шутка такая и на этом все.
показать весь комментарий
25.01.2021 13:30 Ответить
А в каком законе у нас сказано, что Президент Украины отстраняется на основании петиции?
Конечно же эта петиция - не более чем шутка, если ее подписало менее 50% избирателей Украины.
показать весь комментарий
25.01.2021 15:44 Ответить
Пересмотреть не значит переписать
показать весь комментарий
25.01.2021 12:56 Ответить
А зачем пересматривать?
показать весь комментарий
25.01.2021 13:26 Ответить
Суд вирішив, - "зобов'язати Міносвіти переглянути підручники".
Можна запросити Портнова в міністерство, вивести на великий екран підручники, і влаштувати йому їх публічний перегляд. Телеканали (Прямий, наприклад) могли б забезпечити трансляцію цього дійства.
Рішення суду виконано, - підручники переглянули разом з позивачем!
показать весь комментарий
25.01.2021 17:22 Ответить
От трохи про суддю (Р.О. Арсірій), що виносив рішення - https://www.youtube.com/watch?v=px7XJoCvHmg&feature=youtu.be&ab_channel=BIHUSinfo
показать весь комментарий
25.01.2021 12:57 Ответить
В оприлюднених НАБУ аудіозаписах фігурують голоси голови Окружного адмінсуду столиці Вовка, його заступника Аблова, а також "суддя Огурцов", "суддя Санін", "суддя Арсірій", "адвокат Кротюк", "суддя Погрібніченко" та деякі інші особи.

У розмовах, зокрема, вони обговорюють, як провести зміни складу ВККС, щоб забезпечити можливість уникнення кваліфікаційного оцінювання.

От це іменем України виносить рішення? Нонсенс
показать весь комментарий
25.01.2021 13:04 Ответить
Украинцы, вам не занимать смекалки, пересмотрите. К примеру, переставьте слова в предложениях, замените на др.слова-синонимы и т.д.
показать весь комментарий
25.01.2021 13:37 Ответить
слухай бродяжний,ти десь бродило і не знаєш,що суди вже давно рехвормовано сивочолим з його шоблою,а як результат-портняшка!
показать весь комментарий
25.01.2021 13:48 Ответить
Портняжка при сивочолом под плинтусом сидел...
показать весь комментарий
25.01.2021 14:15 Ответить
только мне кажеться что Украиной управляют одни Рдарасы или еще кому то?
показать весь комментарий
25.01.2021 14:00 Ответить
А яка за рахунком була судова рехворма? Хтось може згадати хоча б половину з 144+ рехворм Великого рехворматора?
показать весь комментарий
25.01.2021 14:05 Ответить
Судді обертаються на 9 років!
За часів Петра такої ганьби не було.
показать весь комментарий
25.01.2021 15:55 Ответить
"Україно,Україно,подивись на себе! В твоїй хаті сидить ворог,і сміється з тебе!" (с)
показать весь комментарий
25.01.2021 14:10 Ответить
а далі все буде наступним. "Скарлетка не оскаржує рішення, після набуття рішенням законної сили скарлетка створить нову комісію, ця комісія оголосить новий конкурс на видання підручників з історії, переможцем конкурсу буде, ясна річ, Дмитро Табачник (який зараз напевне ошивається в москві біля Мединського в інституіі історії ВОВ), будуть внесені зміни, в підручник внесуть призвіща двох"двох видатних юристів **********" портного та уроженку м.Сороки бессарабії (до речі-столиці південних ромів), скарлетка затвердить рішення конкурсної комісії бо ж автором буде особа наближена до віті ростовського. підручник буде виданий - табачник отримає сатисфакцію. Але для цього потрібен час, скарлетка поки що в підвішеному стані через кнопкодавство, Єрмак викопав сокиру війни з Богданом, так що не до підручника. а щодо пятірки безстрашних, то якось випав з уваги той факт, що одним із перших "чудових рішень" було виключення лосів з Червоної книги через мігруючий спосіб їх життя. Скоріш за все чудові юристи відмінять своє ж рішення, бо в них незабаром почнеться мігруюче життя і потрібно буде самовноситись до Червоної книги.
показать весь комментарий
25.01.2021 14:17 Ответить
Повісити цю гнидуПортнова.
показать весь комментарий
25.01.2021 14:33 Ответить
Тут якраз у рішенні суду і київська адреса Портнова є.
До речі, яка іронія, - цей кацапсько-єврейський виродок живе на вулиці Євгена Коновальця. )))

Окружний адмінсуд Києва за позовом Портнова зобов'язав Міносвіти переглянути підручники з історії щодо подій часів Євромайдану - Цензор.НЕТ 3163
показать весь комментарий
25.01.2021 17:12 Ответить
етому Портнову уже давно прогулы в аду пишут Гиви с Моторолкой
показать весь комментарий
25.01.2021 14:39 Ответить
Коли вже цей так званий суд закриють ,коли вже ці портнови ,медвечуки ,вовки та інша українофобська шваль будуть на тюремних нарах.А так званий ОАСК це ганьба він обслуговує ворогів України і олігархів. ,
показать весь комментарий
25.01.2021 15:16 Ответить
Ржали дебіли?

Окружний адмінсуд Києва за позовом Портнова зобов'язав Міносвіти переглянути підручники з історії щодо подій часів Євромайдану - Цензор.НЕТ 5433
показать весь комментарий
25.01.2021 15:58 Ответить
Ндеюсь, к законам физики у партнова нет претензий
показать весь комментарий
25.01.2021 15:59 Ответить
Зелбо№оби !!!!!! Що скажете ?
показать весь комментарий
25.01.2021 16:30 Ответить
ТРЕТИЙ МАЙДАН РЕШИТ ПРОБЛЕМУ !)
показать весь комментарий
25.01.2021 18:38 Ответить
Ну переглянути в рішенні суду не написано як саме. Написано на підставі звернення, але як - не написано.
Отож я би ще сильніше крен зробив - написав би наказ міністра, мол на підставі звернення Портнова А. та на виконання рішення суду внести зміни . . . Редколегії відобразити, що герої-євромайданівці боролися під час Революції Гідності з про-російськими фашистами-терористами-військовими злочинцями-мафіозниками-зрадниками з Партії Регіонів . . .
показать весь комментарий
25.01.2021 19:48 Ответить
портнов прямо дьявол какой то
показать весь комментарий
25.01.2021 20:09 Ответить
ПОІМЕННО - хто злочинець МАЙДАНУ, окрім заявника???
показать весь комментарий
25.01.2021 20:49 Ответить
тупой собачий рот Портнова будут *бать
показать весь комментарий
25.01.2021 21:12 Ответить
Страница 2 из 2
 
 