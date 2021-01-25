Окружной админсуд Киева по иску Портнова обязал Минобразования пересмотреть учебники по истории относительно событий времен Евромайдана. ДОКУМЕНТ

Экс-замглавы Администрации президента Януковича Андрея Портнова заявил о том, что выиграл суд у Министерства образования относительно пересмотра учебников по истории относительно событий Революции Достоинства в Украине в 2013-14 гг.

Об этом в паблике "БАТЬКИ SOS" сообщила Наталья Лазуренко, передает Цензор.НЕТ.

"Портнов выиграл суд у МОН. Теперь учебники по истории должны пересмотреть... МОН молчит, общество почему-то тоже молчит... И я, в принципе, не знаю как это комментировать", - рассказала она и опубликовала пост и материалы, обнародованные ранее Портновым.

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В материалах суда говорится, что Портнов требует пересмотреть изложение в 8 учебниках для 11 класса и для 5 класса, изданных в 2018-2019 годах, событий Революции Достоинства.

Окружной админсуд Киева удовлетворил иск Портнова и обязал Минобразования обеспечить пересмотр учебников на основании заявления Портнова.









