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ВАКС не стал отстранять от дела "Роттердам+" прокурора САП Пономаренко, дважды его закрывавшего

ВАКС не стал отстранять от дела

Судья Антикоррупционного суда отказалась отстранить от дела "Роттердам+" прокурора САП Виталия Пономаренко, который уже дважды его закрывал.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.

"Следственная судья Высшего антикоррупционного суда отказалась отстранить прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры Пономаренко от дела "Роттердам+". Об этом просил представитель Никопольского завода ферросплавов, который является потерпевшим по делу", - говорится в сообщении.

Пономаренко на прошлой неделе уже второй раз закрыл дело о едва ли не самой крупной энергетической афере с убытками для страны в 39,9 млрд грн.

При этом, следует напомнить, что закрытие было признано ВАКС незаконным, а убытки были подтверждены новой экспертизой.

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Напомним, дело "Роттердам+" Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла еще 27 августа 2020 года из-за якобы отсутствия в нем состава преступления. Позже это решение поддержал Офис Генерального прокурора. Причина - в собранных НАБУ материалах нет доказательств вреда от формулы или совершения кем бы то ни было уголовно правонарушения.

17 ноября СМИ сообщили, что коллегия судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда подтвердила решение первой инстанции об обоснованности закрытия дела "Роттердам+".

В тот же день Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что Высший антикоррупционный суд постановил возобновить расследование дела "Роттердам+".

ВАКС не стал отстранять от дела Роттердам+ прокурора САП Пономаренко, дважды его закрывавшего 01

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сумоист кокой...
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25.01.2021 12:45 Ответить
яка характерна прокурворська пика
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25.01.2021 12:45 Ответить
ну и рожа свинячая, видать от работы трудной опух бедняга.... трутни на теле Украины!
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25.01.2021 12:56 Ответить
Важко сформулювати звинувачення у справі, в якій депутати і президент узаконили майже кожен крок.
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25.01.2021 14:08 Ответить
Получит третий раз бабло за закрытие дела
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25.01.2021 19:24 Ответить
Правильно он закрывал--ЕС говорил, что это антикоррупционная схема.
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26.01.2021 00:54 Ответить
 
 