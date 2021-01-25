Профильный комитет в среду рассмотрит вопрос перевыборов в Харькове, - "слуга народа" Качура. ДОКУМЕНТ
Комитет ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рассмотрит вопрос перевыборов в Харькове 27 января.
Об этом сообщил в Telegram заместитель главы комитета, народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура, передает Цензор.НЕТ.
"По результатам моего обращения вопрос проведения выборов мэра Харькова будет рассмотрен комитетом ВР организации государственной власти и местного самоуправления 27 января", - написал он.
Напомним, в ночь на 17 декабря в Германии умер мэр Харькова Геннадий Кернес. Он не появлялся на публике с конца августа, когда у него диагностировали COVID-19 и двустороннее воспаление легких. В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали в Берлин на лечение в клинику "Шарите".
4 ноября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия признала Кернеса победителем выборов городского головы - за него проголосовали 60,34% избирателей. 9 декабря Харьковская ТИК признала отсутствующего Кернеса принявшим присягу мэра. В этот же день секретарем Харьковского горсовета избрали бывшего первого зама Кернеса Терехова.
1 января стало известно, что секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов направил в Верховную Раду ходатайство о назначении внеочередных выборов мэра города.
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Верховная Рада Украины не может назначить выборы городского головы Харькова в связи с отсутствием документов. Не хватает мелочи - свидетельства о смерти Кернеса. Точнее говоря педантичное "Шарите" выставило в своем документе настоящий срок смерти. Это означает, что никакой Кернес, никакого согласия на вступления не давал и ничего не подписывал и на тот момент был уже мертв.
Дык тут ушоловочка уже- подделка подписи чиновника, подделка рез- в выборов. Тут бы дело открывать уже пора))😁😁😁
Випишуть свідоцтво в якомусь харківському морзі,і-вуаля !