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Профильный комитет в среду рассмотрит вопрос перевыборов в Харькове, - "слуга народа" Качура. ДОКУМЕНТ

Профильный комитет в среду рассмотрит вопрос перевыборов в Харькове, -

Комитет ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рассмотрит вопрос перевыборов в Харькове 27 января.

Об этом сообщил в Telegram заместитель главы комитета, народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура, передает Цензор.НЕТ.

"По результатам моего обращения вопрос проведения выборов мэра Харькова будет рассмотрен комитетом ВР организации государственной власти и местного самоуправления 27 января", - написал он.

Профильный комитет в среду рассмотрит вопрос перевыборов в Харькове, - слуга народа Качура 01

Напомним, в ночь на 17 декабря в Германии умер мэр Харькова Геннадий Кернес. Он не появлялся на публике с конца августа, когда у него диагностировали COVID-19 и двустороннее воспаление легких. В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали в Берлин на лечение в клинику "Шарите".

4 ноября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия признала Кернеса победителем выборов городского головы - за него проголосовали 60,34% избирателей. 9 декабря Харьковская ТИК признала отсутствующего Кернеса принявшим присягу мэра. В этот же день секретарем Харьковского горсовета избрали бывшего первого зама Кернеса Терехова.

1 января стало известно, что секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов направил в Верховную Раду ходатайство о назначении внеочередных выборов мэра города.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Внеочередные выборы в Харькове могут быть назначены уже только на октябрь, - "слуга народа" Безгин

Автор: 

выборы (24725) Кернес Геннадий (1286) Харьков (7463) Слуга народа (2629) Качура Александр (170)


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что-то допа притих....
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25.01.2021 12:43 Ответить
Не вовремя кернес подох, раньше времени. "Шарите", по доброй воле конечно, лезть в это голимо-зеленое болото не будет, но дату смерти упыря колясочного, если нужно, огласит И выяснится, что на момент подписания цифровых свидетельств, что он живее всех живых, курилка уже был не при делах, то бишь не на земле этой грешной. И будет скандаль
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25.01.2021 12:46 Ответить
Потому, собственно, не могут назначить дату проведения выборов, поскольку не хватает официального свидетельства о смерти. Проблемка нарисовалась
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25.01.2021 12:48 Ответить
А зачем перевыборы??? Харьковчане сделали свой выбор - хоть мертвый хоть живой но Кернес... Если его сейчас внести в список кандидатов его опять выберут....
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25.01.2021 12:51 Ответить
24.‎01.‎2021

Верховная Рада Украины не может назначить выборы городского головы Харькова в связи с отсутствием документов. Не хватает мелочи - свидетельства о смерти Кернеса. Точнее говоря педантичное "Шарите" выставило в своем документе настоящий срок смерти. Это означает, что никакой Кернес, никакого согласия на вступления не давал и ничего не подписывал и на тот момент был уже мертв.
Дык тут ушоловочка уже- подделка подписи чиновника, подделка рез- в выборов. Тут бы дело открывать уже пора))😁😁😁
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25.01.2021 12:51 Ответить
Так ця заява й свідчить,що в комітет вже "занесли" харківські гостинці,щоб порєшать вопрос,перестрибнувши через голову Управління по зв'язках з місцевими органами влади і органами місцевого самоврядування.
Випишуть свідоцтво в якомусь харківському морзі,і-вуаля !
Профильный комитет в среду рассмотрит вопрос перевыборов в Харькове, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 8381
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25.01.2021 13:02 Ответить
 
 