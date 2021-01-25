Профильный комитет в среду рассмотрит вопрос перевыборов в Харькове, - "слуга народа" Качура. ДОКУМЕНТ

Комитет ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рассмотрит вопрос перевыборов в Харькове 27 января.

Об этом сообщил в Telegram заместитель главы комитета, народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура, передает Цензор.НЕТ.

"По результатам моего обращения вопрос проведения выборов мэра Харькова будет рассмотрен комитетом ВР организации государственной власти и местного самоуправления 27 января", - написал он.

Напомним, в ночь на 17 декабря в Германии умер мэр Харькова Геннадий Кернес. Он не появлялся на публике с конца августа, когда у него диагностировали COVID-19 и двустороннее воспаление легких. В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали в Берлин на лечение в клинику "Шарите".

4 ноября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия признала Кернеса победителем выборов городского головы - за него проголосовали 60,34% избирателей. 9 декабря Харьковская ТИК признала отсутствующего Кернеса принявшим присягу мэра. В этот же день секретарем Харьковского горсовета избрали бывшего первого зама Кернеса Терехова.

1 января стало известно, что секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов направил в Верховную Раду ходатайство о назначении внеочередных выборов мэра города.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Внеочередные выборы в Харькове могут быть назначены уже только на октябрь, - "слуга народа" Безгин