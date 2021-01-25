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Новости
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Мы научились противостоять внешним угрозам. Пора переходить к более амбициозным действиям, - Зеленский поздравил сотрудников Службы внешней разведки

Мы научились противостоять внешним угрозам. Пора переходить к более амбициозным действиям, - Зеленский поздравил сотрудников Службы внешней разведки

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с сотрудниками Службы внешней разведки и поздравил их с профессиональным праздником, который разведчики отмечали накануне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента. 

Владимир Зеленский напомнил, что 24 января 1919 года было создано первое подразделение внешней разведки Украинской Народной Республики. В контексте этого глава государства отметил, что сегодня, как и сто лет назад, работа внешней разведки является сверхважной для национальной безопасности государства, ее соборности и независимости.

"Сегодня мы не имеем права повторить ошибки столетней давности. А значит - должны работать сверх своих возможностей ", - сказал президент.

Также он отметил, что те процессы, которые в последнее время происходят в мире, свидетельствуют о начале коренной трансформации глобального сектора безопасности.

"Мы научились сдерживать и противодействовать внешним угрозам. Пора переходить к более амбициозным действиям и быть более проактивными, отстаивая национальные интересы нашего государства ", - подчеркнул Зеленский.

Мы научились противостоять внешним угрозам. Пора переходить к более амбициозным действиям, - Зеленский поздравил сотрудников Службы внешней разведки 01
Мы научились противостоять внешним угрозам. Пора переходить к более амбициозным действиям, - Зеленский поздравил сотрудников Службы внешней разведки 02
По его словам, одним из первых шагов на этом пути может стать формирование "альянса безопасности" среди стран-партнеров. "Вы имеете опыт и возможности, чтобы воплотить это в жизнь. Более того, "операции влияния" - это одна из ключевых форм работы разведывательных структур ", - отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что Служба внешней разведки должна ежедневно усиливать стратегическую и оперативную составляющие, аналитическую деятельность и качество информации, внедрять новые подходы и опыт ведущих спецслужб мира.

"Я высоко ценю вашу преданность своему долгу и преданность присяге. Настойчивость и патриотизм во время выполнения возложенных задач. И уверен, что вам под силу вывести нашу разведку на новый, высокий уровень", - отметил Зеленский.

Президент вручил сотрудникам Службы внешней разведки государственные награды и сертификаты на квартиры.

Автор: 

Зеленский Владимир (20271) разведка (4171) СБУ (19871) внешняя разведка (374)


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Топ комментарии
+13
А пам'ятаєте повал операції по вагнерівцям та обстріл автівки полковника розвідки ?
Оце так успіхи.
Але вони закономірні, бо през - зрадник.
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25.01.2021 12:47
+12
Мы научились противостоять внешним угрозам. Пора переходить к более амбициозным действиям, - Зеленский поздравил сотрудников Службы внешней разведки - Цензор.НЕТ 9137
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25.01.2021 12:45
+6
ЗЕ рассказал сотрудникам СВР, как он с Ермаком героически противостоял угрозам, сливая информацию по "вагнеровцам" ФСБ?
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25.01.2021 13:22
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Мы научились противостоять внешним угрозам. Пора переходить к более амбициозным действиям, - Зеленский поздравил сотрудников Службы внешней разведки - Цензор.НЕТ 9137
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25.01.2021 12:45 Ответить
неЛОХ еще за вагнеровцев не ответил
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25.01.2021 13:51 Ответить
вот это трудоголик - даже в ДР аки пчела)
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25.01.2021 12:45 Ответить
https://www.facebook.com/pumamgo?__cft__[0]=AZUWZrRk10P-smpWcZSApFMNB9EAnWqUchcVBQMNu8cFLQkoYeWtEUjkrUCZHYC_KF0PRzf3Z-yj5XagSh3D9jhMZM72o1f0KifPAyao2Way4f7sgNP4zFpWB3NCebVnCYA&__tn__=-UC%2CP-R Назар Приходько

https://www.facebook.com/pumamgo/posts/3839482762761768?__cft__[0]=AZUWZrRk10P-smpWcZSApFMNB9EAnWqUchcVBQMNu8cFLQkoYeWtEUjkrUCZHYC_KF0PRzf3Z-yj5XagSh3D9jhMZM72o1f0KifPAyao2Way4f7sgNP4zFpWB3NCebVnCYA&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·

Бл.дь...

У Києві, на проспекті Петра Григоренка стоїть автівка з емблемою спецпідрозділу ФСБ РФ « Вымпел»...

Що ти там, Ваня, гімно продовжуєш жувати? Ти ж розумієш, що ця автівка на Донецьких номерах не телепортувалася сюди, а доїхала, що вона їздила по Києву, що нею хтось кермує...

Але тобі важливіше забитися в якийсь бункер після того як СБУ зганьбилася на весь СВІТ в світлі скандалу із невдалим замовним убивством генерала СБУ Наумова полковниками СБУ Расюком та Нескоромним. Ганьбище очкате!

Підписуйтесь на https://www.facebook.com/pumamgo?__cft__[0]=AZUWZrRk10P-smpWcZSApFMNB9EAnWqUchcVBQMNu8cFLQkoYeWtEUjkrUCZHYC_KF0PRzf3Z-yj5XagSh3D9jhMZM72o1f0KifPAyao2Way4f7sgNP4zFpWB3NCebVnCYA&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/pumamgo?__cft__[0]=AZUWZrRk10P-smpWcZSApFMNB9EAnWqUchcVBQMNu8cFLQkoYeWtEUjkrUCZHYC_KF0PRzf3Z-yj5XagSh3D9jhMZM72o1f0KifPAyao2Way4f7sgNP4zFpWB3NCebVnCYA&__tn__=-]K-R Назар Приходько
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25.01.2021 15:37 Ответить
Ми навчилися протистояти зовнішнім загрозам. Час переходити до більш амбітних дій, - Зеленський привітав співробітників Служби зовнішньої розвідки - Цензор.НЕТ 9619
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25.01.2021 15:38 Ответить
Ми навчилися протистояти зовнішнім загрозам. Час переходити до більш амбітних дій, - Зеленський привітав співробітників Служби зовнішньої розвідки - Цензор.НЕТ 328
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25.01.2021 15:43 Ответить
Отметим, что у украинской "Альфы" - ЦСО "А" Службы безопасности Украины - другая эмблема.
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25.01.2021 15:54 Ответить
Ми навчилися протистояти зовнішнім загрозам. Час переходити до більш амбітних дій, - Зеленський привітав співробітників Служби зовнішньої розвідки - Цензор.НЕТ 8236
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25.01.2021 15:56 Ответить
Для придания хоть какой-нибудь видимости достоверности прикрепил бы фото с привязкой к местности и даты! А так - пук в лужу!
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25.01.2021 13:54 Ответить
Ми навчилися протистояти зовнішнім загрозам. Час переходити до більш амбітних дій, - Зеленський привітав співробітників Служби зовнішньої розвідки - Цензор.НЕТ 3318
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25.01.2021 14:40 Ответить
На, нюхай! https://gazeta.ua/ru/articles/kiev-life/_avto-obleplennoe-emblemami-fsb-rossii-zametili-v-kieve/1010401
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25.01.2021 14:42 Ответить
https://censor.net/ru/user/429909 Ну що, така видимість "достовєрності" тебе влаштовує? Я інформацію беру з відкритих для всіх джерел, а якщо ти маєш іншу - спростуй. І придай "достовєрності".
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25.01.2021 16:02 Ответить
А пам'ятаєте повал операції по вагнерівцям та обстріл автівки полковника розвідки ?
Оце так успіхи.
Але вони закономірні, бо през - зрадник.
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25.01.2021 12:47 Ответить
все вам зрада-зрада мариться, а він просто кловун
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25.01.2021 12:48 Ответить
Яка-яка операція?
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25.01.2021 12:50 Ответить
по удалению зебилам гланд с нетрадиционного направления
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25.01.2021 12:53 Ответить
Ну, і як пройшла операція?
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25.01.2021 12:59 Ответить
хрипотца осталась...да чо ты спрашиваешь-посмотри любой ролик с банковой
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25.01.2021 13:02 Ответить
Пора переходить к более амбициозным действиям/ По указаниям папы Карло Буратины. Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы(!) возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский/ Путин умный человек, можно договориться, - Шефир / Шефир: "Мы надеемся, что через два года ( в 2021 г.) русский рынок для нас откроется.
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25.01.2021 12:49 Ответить
это он про что?где он противостоял?
"мы пахали"- все таки гениальное произведение
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25.01.2021 12:52 Ответить
Нужно праздник ВРУ переносить на другую дату.
Ведь день рожденья вовы перенести уже не удастся.
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25.01.2021 12:52 Ответить
он че предлагает вносить в декларации зарплаты с лубянки
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25.01.2021 12:54 Ответить
...А значит - должны работать сверх своих возможностей ", - сказал президент ...и пошёл в тренажёрный зал
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25.01.2021 12:55 Ответить
Какие амбициозные лействия, ты сначала перестань крышевать воров из своего ближайшего окружерия, отдай правомудию татарова, шут гороховый.
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25.01.2021 13:00 Ответить
"правомудіє" - це ваш зебільний кагал?
Схоже...
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25.01.2021 13:18 Ответить
Пустомеля...
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25.01.2021 13:07 Ответить
Четырежды уклонист, трус и подонок учит жизни боевых офицеров, каждый из которых сделал для своей страны в тысячи раз больше, чем сраный писюнист. *****, когда этот трэш прекратится?! Господи! Зебилы, шо вы натворили???!!!
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25.01.2021 13:08 Ответить
ТСК по вагнерівцям - де?
Тому що пістьож "Мы научились противостоять внешним угрозам" вже набрид
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25.01.2021 13:15 Ответить
От кого исходят "внешние угрозы" и кто "страны-партнёры" не расшифровано. Наверняка в понимании зебилья первые- Запад, а вторые- параша и прочие недостраны.
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25.01.2021 13:16 Ответить
Идиот?😟
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25.01.2021 13:16 Ответить
"к болєє амбіциозним дєйствіям" по дурному янєлоху -ци стати на коліна.
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25.01.2021 13:17 Ответить
Это слить операцию по "вангееровцам". Очень было амбициозно.
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25.01.2021 13:22 Ответить
Чпс гнати внутрішніх ворогів "за парєбрік"
https://censor.net/ua/news/3243828/******************************************************************************************************
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25.01.2021 13:19 Ответить
К женскому 95 кварталу
Прибавилось подразделение СБУ!
Даешь 95 квартал во все сферы жизни!
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25.01.2021 13:21 Ответить
ЗЕ рассказал сотрудникам СВР, как он с Ермаком героически противостоял угрозам, сливая информацию по "вагнеровцам" ФСБ?
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25.01.2021 13:22 Ответить
долбаная жуть кожень дэнь..и квартиры чювакам
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25.01.2021 13:37 Ответить
вы лично, нихрена ничему не научились и разведка у вас ....овно если в ОП воры, аферисты и предатели.
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25.01.2021 13:57 Ответить
Ага, на коленях стоять напротив.
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25.01.2021 14:00 Ответить
Хоч тут на фото розвідка в масках.
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25.01.2021 14:13 Ответить
амбицил
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25.01.2021 14:19 Ответить
"Ми"!!!! Це кого він воно має на увазі!??
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25.01.2021 14:29 Ответить
Мы научились сдерживать и противодействовать внешним угрозам. Пора переходить к более амбициозным действиямИсточник: https://censor.net/ru/n324383
Кабзда марсианам!
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25.01.2021 15:29 Ответить
И никто ему в рожу не плюнул? Крепкие, видать, ребята в разведке, всяких мразей насмотрелись.
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25.01.2021 15:53 Ответить
Он уςςαλςя от страха после своей фразы. Теперь ждёт телефонного звонка от Кадырова.
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25.01.2021 20:44 Ответить
 
 