Мы научились противостоять внешним угрозам. Пора переходить к более амбициозным действиям, - Зеленский поздравил сотрудников Службы внешней разведки
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с сотрудниками Службы внешней разведки и поздравил их с профессиональным праздником, который разведчики отмечали накануне.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Владимир Зеленский напомнил, что 24 января 1919 года было создано первое подразделение внешней разведки Украинской Народной Республики. В контексте этого глава государства отметил, что сегодня, как и сто лет назад, работа внешней разведки является сверхважной для национальной безопасности государства, ее соборности и независимости.
"Сегодня мы не имеем права повторить ошибки столетней давности. А значит - должны работать сверх своих возможностей ", - сказал президент.
Также он отметил, что те процессы, которые в последнее время происходят в мире, свидетельствуют о начале коренной трансформации глобального сектора безопасности.
"Мы научились сдерживать и противодействовать внешним угрозам. Пора переходить к более амбициозным действиям и быть более проактивными, отстаивая национальные интересы нашего государства ", - подчеркнул Зеленский.
По его словам, одним из первых шагов на этом пути может стать формирование "альянса безопасности" среди стран-партнеров. "Вы имеете опыт и возможности, чтобы воплотить это в жизнь. Более того, "операции влияния" - это одна из ключевых форм работы разведывательных структур ", - отметил президент.
Глава государства подчеркнул, что Служба внешней разведки должна ежедневно усиливать стратегическую и оперативную составляющие, аналитическую деятельность и качество информации, внедрять новые подходы и опыт ведущих спецслужб мира.
"Я высоко ценю вашу преданность своему долгу и преданность присяге. Настойчивость и патриотизм во время выполнения возложенных задач. И уверен, что вам под силу вывести нашу разведку на новый, высокий уровень", - отметил Зеленский.
Президент вручил сотрудникам Службы внешней разведки государственные награды и сертификаты на квартиры.
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Бл.дь...
У Києві, на проспекті Петра Григоренка стоїть автівка з емблемою спецпідрозділу ФСБ РФ « Вымпел»...
Що ти там, Ваня, гімно продовжуєш жувати? Ти ж розумієш, що ця автівка на Донецьких номерах не телепортувалася сюди, а доїхала, що вона їздила по Києву, що нею хтось кермує...
Але тобі важливіше забитися в якийсь бункер після того як СБУ зганьбилася на весь СВІТ в світлі скандалу із невдалим замовним убивством генерала СБУ Наумова полковниками СБУ Расюком та Нескоромним. Ганьбище очкате!
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Оце так успіхи.
Але вони закономірні, бо през - зрадник.
"мы пахали"- все таки гениальное произведение
Ведь день рожденья вовы перенести уже не удастся.
Схоже...
Тому що пістьож "Мы научились противостоять внешним угрозам" вже набрид
https://censor.net/ua/news/3243828/******************************************************************************************************
Прибавилось подразделение СБУ!
Даешь 95 квартал во все сферы жизни!
вінвоно має на увазі!??
Кабзда марсианам!