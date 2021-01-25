Мы научились противостоять внешним угрозам. Пора переходить к более амбициозным действиям, - Зеленский поздравил сотрудников Службы внешней разведки

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с сотрудниками Службы внешней разведки и поздравил их с профессиональным праздником, который разведчики отмечали накануне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Владимир Зеленский напомнил, что 24 января 1919 года было создано первое подразделение внешней разведки Украинской Народной Республики. В контексте этого глава государства отметил, что сегодня, как и сто лет назад, работа внешней разведки является сверхважной для национальной безопасности государства, ее соборности и независимости.

"Сегодня мы не имеем права повторить ошибки столетней давности. А значит - должны работать сверх своих возможностей ", - сказал президент.

Также он отметил, что те процессы, которые в последнее время происходят в мире, свидетельствуют о начале коренной трансформации глобального сектора безопасности.

"Мы научились сдерживать и противодействовать внешним угрозам. Пора переходить к более амбициозным действиям и быть более проактивными, отстаивая национальные интересы нашего государства ", - подчеркнул Зеленский.





По его словам, одним из первых шагов на этом пути может стать формирование "альянса безопасности" среди стран-партнеров. "Вы имеете опыт и возможности, чтобы воплотить это в жизнь. Более того, "операции влияния" - это одна из ключевых форм работы разведывательных структур ", - отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что Служба внешней разведки должна ежедневно усиливать стратегическую и оперативную составляющие, аналитическую деятельность и качество информации, внедрять новые подходы и опыт ведущих спецслужб мира.

"Я высоко ценю вашу преданность своему долгу и преданность присяге. Настойчивость и патриотизм во время выполнения возложенных задач. И уверен, что вам под силу вывести нашу разведку на новый, высокий уровень", - отметил Зеленский.

Президент вручил сотрудникам Службы внешней разведки государственные награды и сертификаты на квартиры.