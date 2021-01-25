В 2020 году в Украине пытались отмыть 76 млрд грн, - Госфинмониторинг

Государственная служба финансового мониторинга направила в правоохранительные органы 1036 материалов по фактам обнаружения легализации (отмывания) доходов, полученных преступных путем на общую сумму 76,2 млрд грн в 2020 году.

Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга, передает Цензор.НЕТ.

Из поданных материалов, 204 касаются коррупционной деятельности на сумму 8,1 млрд грн.

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Госфинмониторинг обнаружил 75 операций, имеющих отношение к финансированию терроризма, в том числе 10 из них связанные с финансированием ИГИЛ, 27 – наемников РФ в ОРДЛО, 10 – террористических связей с Российской Федерацией.

По итогам 2019 года, Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 893 материала по отмыванию денег на общую сумму 92,2 млрд грн. В 2018 году, госслужба обнаружила сомнительных операций на 347 млрд грн.