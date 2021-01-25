В ВСУ зафиксирован 41-й летальный случай от COVID-19, всего болеют 758 человек, - Командование Медсил

По состоянию на 10:00 25 января в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеют 758 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Командования Медсил ВСУ в Facebook.

Сообщается, что всего за время пандемии выздоровели - 14452 человека.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находятся 134 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трое суток - 20 человек.

"К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зафиксирован 41 летальный случай, вызванный заболеванием острой респираторной болезни COVID-19.

Работник ВС Украины находился на стационарном лечении в Каховской центральной городской больнице. Положительный ПЦР-тест от 22.01.2021 г.. Несмотря на проводимую терапию состояние здоровья больного ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия желаемого эффекта не дали. Выражаем соболезнования близким и родным ...", - сказано в сообщении.

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За прошедшие сутки зарегистрировано 4 новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Из них один военнослужащий госпитализирован в Белоцерковский военный госпиталь. Состояние здоровья пациента удовлетворительное, он получает необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 3 человека. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.