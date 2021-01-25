РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9989 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
843 9

При внедрении карантина в следующий раз важно говорить не о локдауне, а о работе с группами риска, - Рубан

При внедрении карантина в следующий раз важно говорить не о локдауне, а о работе с группами риска, - Рубан

Начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан считает, что при внедрении карантина в следующий раз важно говорить не о локдауне, а о работе с группами риска.

Об этом он заявил в эфире "Громадського радио", передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня необходимо прежде всего говорить не про локдаун, а работу с группами риска и максимально быстрое обследование больных пациентов. С декабря месяца мы наблюдаем недоверие пациентов к первичному звену медицины. Сегодня очень стремительно снижается количество обращений за медицинской помощью, люди занимаются самолечением в домашних условиях, в результате мы наблюдаем большой процент тяжелых случаев. Поэтому советую при появлении каких-либо признаков заболевания сразу обращаться за медицинской помощью", - считает Рубан.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Степанов рассчитывает, что до апреля-мая удастся избежать нового ужесточения карантина

Автор: 

карантин (16729) Киев (25495) Рубан Олег (124) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) локдаун (294)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
https://twitter.com/DistMist Digital steadinger

Вітаю всіх із закінченням локдауну.
Всі, мабуть, побігли по труси і шкарпетки, а Буковель порожній
показать весь комментарий
25.01.2021 13:21 Ответить
показать весь комментарий
25.01.2021 13:22 Ответить
Яке там порожній, мої родичі тількі но звідти.
показать весь комментарий
25.01.2021 14:34 Ответить
Говнорящая гАлАва степашки сказала шо у нас не локдаун, а карантин, бляха-хуха був...
показать весь комментарий
25.01.2021 13:21 Ответить
Да ,с теми кто ездит в общественном транспорте ... когда эти чуваки открывают рот ,сразу хочется вызвать им санитаров ...
показать весь комментарий
25.01.2021 13:21 Ответить
статистика по заболеваемости резко пойдёт на убыль, если все тесты сделать платными и поднять на них цену )
показать весь комментарий
25.01.2021 13:27 Ответить
то есть, прошел всего год нихренанеделания и теперь начинаем думать как вести себя при следующем, чем? вспышкой, новой эпидемией? у вас ковид уже прошол или его совсем не было? может просто дали хорошо подняться супермаркетам, или пробили тему, чтоб построить свои? доход охренительный, если мелких совсем задушить
показать весь комментарий
25.01.2021 13:51 Ответить
То я не зрозумів. Що, кількість звернень істотно зменшилася і це виправдовують небажанням хворих страшною смертельною хворобою звертатися до лікарів? От же паразіти не бажають лягати під ІВЛ і покращувати статистику.
Чи може навчилися мити руки?
показать весь комментарий
25.01.2021 14:32 Ответить
 
 