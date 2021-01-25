При внедрении карантина в следующий раз важно говорить не о локдауне, а о работе с группами риска, - Рубан

Начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан считает, что при внедрении карантина в следующий раз важно говорить не о локдауне, а о работе с группами риска.

Об этом он заявил в эфире "Громадського радио", передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня необходимо прежде всего говорить не про локдаун, а работу с группами риска и максимально быстрое обследование больных пациентов. С декабря месяца мы наблюдаем недоверие пациентов к первичному звену медицины. Сегодня очень стремительно снижается количество обращений за медицинской помощью, люди занимаются самолечением в домашних условиях, в результате мы наблюдаем большой процент тяжелых случаев. Поэтому советую при появлении каких-либо признаков заболевания сразу обращаться за медицинской помощью", - считает Рубан.

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