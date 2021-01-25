Дети не играли ключевую роль в распространении коронавируса во время первой волны пандемии, - исследование

Дети вряд ли сыграли значительную роль в распространении коронавируса в течение первой волны пандемии в 2020 году.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на UAZMI, к таким выводам пришли немецкие исследователи из университетской детской больницы в Гейдельберге и Ульмского университетского исследовательского центра.

Дети меньше страдают от COVID-19 показывают данные различных стран относительно меньшей смертности среди детей, легкого течения симптомов и тяжести заболевания.

Точной причины этого пока исследователи назвать не могут.

Однако, идут споры, не являются ли при этом дети основными распространителями вируса, поэтому последнее немецкое исследование, недавно опубликованное JAMA Paediatrics, отрицает эту версию.

Немецкие исследователи обработали данные 4964 человек, половина из которых родители, а другая половина дети.

Работа над исследованием продолжалась с апреля по май 2020 года.

Средний возраст детей был 6 лет, но местами колебался до десяти лет, а средний возраст родителей 40 лет.

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Исследование показало, что дети гораздо реже заражаются, чем их опекуны, а также реже передают вирус кому-то.

Всем участникам сделали мазок, а также сделали анализы крови на предмет выявления каких-либо признаков антител.

Анализы крови обнаружили, что 1,8% взрослых имели антитела к вирусу SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19. Показатель среди детей составил всего 0,6%, что в три раза меньше.

Данные также показали, что было 56 случаев, когда по крайней мере у одного из членов семьи был вирус.

Случаев, когда ранее инфицированный взрослый плюс не инфицированный ребенок были в 4,3 раза чаще, чем случаев, когда ранее инфицированный ребенок плюс инфицирован отец или мать.

"В этом исследовании было доказано, что распространение инфекции SARS-CoV-2 в период локдауна на юго-западе Германии был особенно низким среди детей в возрасте от 1 до 10 лет.

Соответственно, маловероятно, что дети являются причиной осложнения пандемии", - говорится в выводах.

Однако исследование проводилось, когда школы были закрыты, поэтому дети меньше подвергались воздействию вируса, но ученые, которые не принимали участия в исследовании говорят, что это не означает, что выводы результатов исследования могли бы быть другими.

Исследование проводилось весной 2020 года, до появления новых штаммов вируса, в частности, британского, который по предварительным выводам ученых делает детей более уязвимыми к вирусу.

С 25 января 2020 г. в Украине учебные заведения возвращаются к обычному режиму работы после локдауна, который продолжался с 8 по 24 января.

Три последние недели была разрешена работа только детских садов.

По данным министра образования и науки Сергея Шкарлета, большинство заведений общего среднего образования уже начали образовательный процесс в очной форме или с частичным использованием смешанной и дистанционной форм.