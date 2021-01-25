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Разумков о кадровых перестановках в Кабмине: На сегодня такие предложения не поступали

Разумков о кадровых перестановках в Кабмине: На сегодня такие предложения не поступали

В Верховную Раду не поступало представлений от монобольшинства и Кабинета министров относительно рассмотрения кадровых вопросов.

Об этом сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков во время брифинга в понедельник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Относительно кадровых вопросов, по состоянию на сегодняшний день представлений от монобольшинства, от Кабинета министров Украины в Верховную Раду не поступало. Там есть процедура, она очень проста: фракция подает на премьер-министра, а премьер-министр после этого вносит кандидатуру того или иного министра в Верховную Раду. По состоянию на сегодняшний день таких инициатив не было, поэтому говорить о том, будут ли кадровые вопросы на этой неделе, достаточно сложно. Сегодня такого нет", - отметил Разумков.

Вместе с тем спикер уточнил, что вопрос относительно отставки министра экологии "сегодня не стоит в повестке дня", более того, Разумков не уверен, что "оно появится в ближайшее время".

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Автор: 

ВР (29234) Кабмин (14025) назначение (2170) Витренко Юрий (377) Разумков Дмитрий (1520)


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Баб Юля , за зря на лохдауні відтюнінгувалась? Що значить не потрібні кадрові перестановки? Разумков о кадровых перестановках в Кабмине: На сегодня такие предложения не поступали - Цензор.НЕТ 9140
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25.01.2021 13:38 Ответить
Есть ,есть предложения ! Идите вы ВСЕ веселые на путина !
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25.01.2021 13:40 Ответить
такие предложения не поступали/ Нужно огласить весь список не поступивших предложений.
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25.01.2021 13:42 Ответить
Разумков о кадровых перестановках в Кабмине: На сегодня такие предложения не поступали - Цензор.НЕТ 9559
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25.01.2021 13:42 Ответить
Коли пропозиції прийдуть, то буде дуже боляче, мабуть що й смертельно.
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25.01.2021 13:47 Ответить
ДА вас ПОД РУКИ БУДУТ ВОДИТЬ и ВЫ БУДЕТЕ ЗА ЭТУ ВЛАСТЬ ДЕРЖАТЬСЯ !!!
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25.01.2021 13:54 Ответить
 
 