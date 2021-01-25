Разумков о кадровых перестановках в Кабмине: На сегодня такие предложения не поступали

В Верховную Раду не поступало представлений от монобольшинства и Кабинета министров относительно рассмотрения кадровых вопросов.

Об этом сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков во время брифинга в понедельник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Относительно кадровых вопросов, по состоянию на сегодняшний день представлений от монобольшинства, от Кабинета министров Украины в Верховную Раду не поступало. Там есть процедура, она очень проста: фракция подает на премьер-министра, а премьер-министр после этого вносит кандидатуру того или иного министра в Верховную Раду. По состоянию на сегодняшний день таких инициатив не было, поэтому говорить о том, будут ли кадровые вопросы на этой неделе, достаточно сложно. Сегодня такого нет", - отметил Разумков.

Вместе с тем спикер уточнил, что вопрос относительно отставки министра экологии "сегодня не стоит в повестке дня", более того, Разумков не уверен, что "оно появится в ближайшее время".

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