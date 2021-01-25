За мошеннические схемы вокруг коронавируса должна быть предусмотрена уголовная ответственность, - Порошенко

Пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко на согласительном совете представил стратегический план борьбы с эпидемией коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Порошенко призвал депутатский корпус не ограничиваться краткосрочными задачами, а заниматься стратегическими вызовами, которые стоят перед страной, первый из которых - это пандемия COVID-19. Лидер "ЕС" убежден: за мошеннические схемы вокруг коронавируса должна быть предусмотрена уголовная ответственность.

"Мне бы очень хотелось, чтобы содержание выступлений у нас касалось не только этого текущей пленарной недели, но и стратегии действий Верховной Рады в условиях вызовов и кризисов, в которых оказалась Украина на весь 2021", - отметил пятый президент.

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"Я хотел бы напомнить, что ровно год назад предыдущее правительство Зеленского распродало за бесценок все средства защиты, оставив людей - учителей, врачей, людей пожилого возраста абсолютно без масок, без средств защиты, что повлекло очень серьезные последствия. Несколько позже мы имели ужасную ситуацию, когда мы согласились на то, чтобы сформировать антиковидный фонд, средства были собраны из местного самоуправления, из культуры, из наукы, лежали мертвым грузом без того, чтобы быть направленными на закупку тестов, вакцин, оборудования, кислорода и оборудования коек", - напомнил пятый Президент.

Порошенко отметил, что Украина заплатила жизнями людей за преступное бездействие власти.

Лидер "Европейской Солидарности" подчеркнул - стратегия преодоления пандемии является принципиально важной для страны.

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"Пункт первый - это тотальное тестирование. После этого - эффективный мониторинг тех, кто оказался заболевшими, бесплатные лекарства, бесплатные кровати, снабженные кислородом", - добавил Порошенко.

Лидер "Европейской Солидарности" заметил, что с учетом тех, кто уже переболел и имеет антитела, количество граждан, нуждающихся в первоочередной вакцинации, сократилось.

Порошенко отметил, что необходимо по примеру программы "Доступные лекарства" ограничить максимальную цену на тесты и на медикаменты.

Кроме того, "Европейская Солидарность" инициирует введение уголовной ответственности за мошенничество с вакцинированием от коронавируса.

"Я твердо убежден, что мы должны сохранить транспарентность и ввести уголовную ответственность за нарушение очередей - кто должен вакцинироваться, начиная исключительно из групп риска", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, ранее Порошенко представил антиковидную стратегию Украины.

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