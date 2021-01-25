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Новости Коронавирус и карантин
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За мошеннические схемы вокруг коронавируса должна быть предусмотрена уголовная ответственность, - Порошенко

За мошеннические схемы вокруг коронавируса должна быть предусмотрена уголовная ответственность, - Порошенко

Пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко на согласительном совете представил стратегический план борьбы с эпидемией коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Порошенко призвал депутатский корпус не ограничиваться краткосрочными задачами, а заниматься стратегическими вызовами, которые стоят перед страной, первый из которых - это пандемия COVID-19. Лидер "ЕС" убежден: за мошеннические схемы вокруг коронавируса должна быть предусмотрена уголовная ответственность.

"Мне бы очень хотелось, чтобы содержание выступлений у нас касалось не только этого текущей пленарной недели, но и стратегии действий Верховной Рады в условиях вызовов и кризисов, в которых оказалась Украина на весь 2021", - отметил пятый президент.

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"Я хотел бы напомнить, что ровно год назад предыдущее правительство Зеленского распродало за бесценок все средства защиты, оставив людей - учителей, врачей, людей пожилого возраста абсолютно без масок, без средств защиты, что повлекло очень серьезные последствия. Несколько позже мы имели ужасную ситуацию, когда мы согласились на то, чтобы сформировать антиковидный фонд, средства были собраны из местного самоуправления, из культуры, из наукы, лежали мертвым грузом без того, чтобы быть направленными на закупку тестов, вакцин, оборудования, кислорода и оборудования коек", - напомнил пятый Президент.

Порошенко отметил, что Украина заплатила жизнями людей за преступное бездействие власти.

Лидер "Европейской Солидарности" подчеркнул - стратегия преодоления пандемии является принципиально важной для страны.

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"Пункт первый - это тотальное тестирование. После этого - эффективный мониторинг тех, кто оказался заболевшими, бесплатные лекарства, бесплатные кровати, снабженные кислородом", - добавил Порошенко.

Лидер "Европейской Солидарности" заметил, что с учетом тех, кто уже переболел и имеет антитела, количество граждан, нуждающихся в первоочередной вакцинации, сократилось.

Порошенко отметил, что необходимо по примеру программы "Доступные лекарства" ограничить максимальную цену на тесты и на медикаменты.

Кроме того, "Европейская Солидарность" инициирует введение уголовной ответственности за мошенничество с вакцинированием от коронавируса.

"Я твердо убежден, что мы должны сохранить транспарентность и ввести уголовную ответственность за нарушение очередей - кто должен вакцинироваться, начиная исключительно из групп риска", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, ранее Порошенко представил антиковидную стратегию Украины.

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Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Порошенко Петр (19594) уголовная ответственность (440) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+21
как показательно истерика зебилов в этой новости)) они исчезли в ветке про портнова и деребан бюджета - а здесь, всей шоблой сбежались потявкать))
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25.01.2021 13:46
+14
Петро Олексійович Порошенко - справжній Гетьман України! Хто згоден зі мною - поставте лайк. Хто ні- мотивуйте коментарем.
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25.01.2021 13:53
+13
Прям таки Голобородько? Лохотрон продолжается???!!!
Ты, дядя, ротик-то поприкрой. Вы уже 58 уголовных дел на Пороха наоткрывали. Всех опросили/допросили. Почему преступник Порошенко не сидит в тюрьме? Или он не преступник? Если нет, почему не сидят в тюрьме те, кто возбуждал эти дела? Все "оки государевы" и "свои на 100%" генпрокуроры? А почему не сидит агент Козырь? А портнов почему на свободе? А Татаров? А Коломойский? А Степанов? А Герус?
Дядя, тебе, млять, сажать некого?! Только Порошенко тебе как геморрой в жопе? Все остальное у тебя ништяк ваще? Козлина зеленая, млять...
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25.01.2021 13:56
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Петре Олексійовичу, ну як же ВАЗеленський з узеленськими можуть самі проти себе вводити кримінальну відповідальність?
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25.01.2021 13:53 Ответить
правильно и еще на продажу вакцины нужно поставить каноненку, гнановского и свынярчуков
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25.01.2021 14:04 Ответить
Рівно півроку тому президент https://eurosolidarity.org/2021/01/25/sogodni-rivno-pivroku-yak-zelenskyj-vzyav-pid-kontrol-postachannya-vakczyny-vid-koronavirusu-gerasymov/ Зеленський публічно взяв під особистий контроль питання забезпечення українців вакциною від коронавірусу . Про це журналістам нагадав співголова фракції «Європейська Солідарність» Артур Герасимов.
«Я б хотів Зеленського поздоровити з однією визначальною подією. Сьогодні рівно півроку, як Зеленський особисто взяв під свій контроль постачання вакцин в нашу країну. Якщо не помиляюся, новина від 25 липня на сайті президента виглядає так: Зеленський особисто контролює, щоб Україна була серед перших країн, які отримають вакцину від COVID-19. На жаль, Україна зараз одна з небагатьох країн в Європі, в яких вакцинація ще не почалась», - констатує Герасимов.
«На жаль, знов ми бачимо непрофесійність і некомпетентність влади, бо замість прямих перемовин з виробниками найкращих вакцин Pfizer, Moderna, ми бачимо перемовини з виробниками китайської вакцини. Але навіть тут уряд Зеленського пропонує корупційні оборудки. Думаю, всі вже читали журналістські розслідування відносно того, що виявляється Україна має купувати ці вакцини не напряму, як роблять всі держави, а через якійсь корупційні прокладки», - зауважує Артур Герасимов.
«Ключове сьогодні - це конкретні кроки для вирішення питання захисту людей від підвищення тарифів і захисту людей від епідемії коронавірусу - зараз це питання вакцинації», - наголосив Артур Герасимов.
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25.01.2021 14:04 Ответить
Свиня а коли наступить твоя,падла,відповідальність за Ілловайськ,Дебальцеве!?!?
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25.01.2021 14:05 Ответить
Тоже Порох виноват?
Соотношение потерь в Дебальцево потрясающее. На одного погибшего украинца 14,5 свинособак. Так кто кому там звизды дал?! Еще и людей вовремя вывел, не позволил кадровым кацапским частям замкнуть в кольцо 5-6 тысяч наших. А ***** на переговорах так ждало этой новости! Но отсосало. По-твоему, надо было оставить все как было? Нехай кацапы творят, что хотят? Знаешь, дядя, а посади-ка ты Пороха за то, что он Славянск с Мариуполем освободил. Это же потеря для тебя, да? Кстати, шмаркля твоя что освободила?
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25.01.2021 14:29 Ответить
А що порсяпес, ***** ще мало???
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25.01.2021 14:46 Ответить
Цинічна бандери,чобіт українського окупанта,жму рку,абнімаю. Уті-путі,**** довбана
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25.01.2021 14:07 Ответить
Ні!!! Ну я в стопурі!!! Поясніть мені будьласка,якщо Порох БАРИГА,ВОРЮГА,ЗРАДНИК і ще хтозна-що,ТО ЧОМУ ВІН ДО ЦИХ ПІР НЕ В БУЦИГАРНІ,або хочаб одне діло 100%-ве!!!! " Два роки найбільшого бажання ПОСАДИТИ Пороха і все в НУЛЬ!!! Шановні НЕ ПАТРІОТИ УКРАЇНИ,ЗАПРОДАНЦІ І ЗРАДНИКИ,А ТАКОЖ кацапські ХОЛУЇ(Германи ,Бондаренки,Шарії і їм подібні) ви зовсім без мізків,чи прикидуєтесь? УКРАЇНЕЦЬ розуміє,що Порох--це не панацея для Держави,АЛЕ на сьогодні--це СПАСІННЯ ВІД ПОГЛИНАННЯ УКРАЇНИ--- рашистаном і це не розуміють(або добре розуміють) вище перераховані ГНИДИ УКРАЇНСЬКІ!!!!!
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25.01.2021 14:08 Ответить
За шахрайські схеми навколо коронавірусу має бути передбачена кримінальна відповідальність, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4206
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25.01.2021 14:21 Ответить
петька на выборах не оправдал, не сциться - сердиться
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25.01.2021 14:48 Ответить
А від дохлого π - ще і всереться !
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25.01.2021 17:23 Ответить
за роттердам, да, петюнь?? ой, то ж не мошенническая схема: зелёненькие всё позакрывали, так тебя преследуют
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25.01.2021 14:46 Ответить
Рука не устала? Онанизмом заниматься? =))))
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25.01.2021 15:03 Ответить
писюн устал....
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25.01.2021 15:08 Ответить
Копытjм расц...
Ладно лучше промолчу =))=
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25.01.2021 15:31 Ответить
абудервылуг.... правильно, можешь меня в спам, аа, ты уже, как обычно
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25.01.2021 15:50 Ответить
За любые схемы
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25.01.2021 15:25 Ответить
так... ротердам-схеми та іще свинота нам вигадала
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25.01.2021 17:26 Ответить
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