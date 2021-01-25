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Зеленский просил желающих поздравить его с днем рождения в качестве подарка перечислять средства на криворожскую больницу, - Разумков

Зеленский просил желающих поздравить его с днем рождения в качестве подарка перечислять средства на криворожскую больницу, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отмечает, что Президент Украины Владимир Зеленский попросил тех, кто намерен его поздравить с днем рождения, который он отмечает в понедельник, в качестве подарка перечислять средства на криворожскую больницу.

"Я не знаю, насколько это закрытая информация, но такая информация есть", - сказал Разумков на брифинге в понедельник в Киеве, отвечая на вопрос, правда ли что именинник попросил тех, кто хочет его поздравить перечислять деньги на криворожскую больницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Какой именно криворожской больнице перечислять деньги никто не уточнял.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Зеленский в день рождения похвастался хорошей формой: "43 по паспорту, 30 в душе". ФОТО

Как известно, Зеленский родился 25 января 1978 года.

Автор: 

больница (1438) день рождения (396) Зеленский Владимир (20271) Кривой Рог (1399) Разумков Дмитрий (1520)


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Топ комментарии
+37
А сколько он туда сам перечислил?...
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25.01.2021 13:42
+27
А сам он не хочет ничего перечислить?
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25.01.2021 13:43
+24
Ты что. Это же коррупция. ЗЕ нельзя ничего никуда перечислять. ЗЕ может только получать.

А, если туда Порох все необходимое привезет, то ЗЕ эту больницу закроет.
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25.01.2021 13:44
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А сколько он туда сам перечислил?...
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25.01.2021 13:42 Ответить
Ты что. Это же коррупция. ЗЕ нельзя ничего никуда перечислять. ЗЕ может только получать.

А, если туда Порох все необходимое привезет, то ЗЕ эту больницу закроет.
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25.01.2021 13:44 Ответить
Невтримавсь, щоб не висловити своє захоплення фразою: "...Порох всьо нєобходімоє прівєзьот...", - конгеніально!
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25.01.2021 14:12 Ответить
порошенко потім привезе в цю відбудовану лікарню два кисневих концентратора, куплений в складчину з волонтерами і пару противовірусних костюмів.
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25.01.2021 14:26 Ответить
-- Еще не время, Клотильда, еще не время! Счастье, слава и деньги ожидают нас в передней. Пусть подождут…
- Наутро Клотильда пришла, чтобы продолжить свое дело: вынуть потрясенного Васю из петли, сбросить перед ним свои одежды и сказать:

-- Лепи меня! Нет на свете тела, прекраснее моего! Она вошла и увидела. Вася в петле не висел.
-- Почему ты не повесился? Вася был нормальным, простым халтурщиком-середнячком. А Клотильда слишком много читала Шиллера.(с)
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25.01.2021 14:28 Ответить
Я взагалі дивуюсь, коли хтось досі вважає Пєцю і Зєлю суперниками. Вони так схожі, що часто їх плутаю. Може тільки фото різне. Зєля зручно всівсь в усі корупційні схеми Пєці і краде ще нахабніше і зухваліше, а Пєця тепер його критикує. До виборів було навпаки.
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25.01.2021 14:34 Ответить
https://twitter.com/Nataliy94087733

https://twitter.com/Nataliy94087733 Nataliya https://twitter.com/Nataliy94087733 @Nataliy94087733 https://twitter.com/Nataliy94087733/status/1353669656213651458 1 ч

От кого сьгодні точно треба привітати з днем народження, так це Народного Героя України - Довгань Ірину.

Зеленський просив охочих привітати його з днем народження як подарунок переказувати кошти на криворізьку лікарню, - Разумков - Цензор.НЕТ 9078
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25.01.2021 15:05 Ответить
https://twitter.com/ua_nna

https://twitter.com/ua_nna UA_nna https://twitter.com/ua_nna @ua_nna https://twitter.com/ua_nna/status/1353660746454999040 46 мин

Застряли на дорозі в Лубнах

Поліція каже, хвилин 30 точно чекати. Каже - не під'їжджайте близько до них - вони агресивні. Щойно за шкодою «шлунки» погналися - машина ледве змогла від них відчепитися.
З днем народження, зелене йбне чмо!!

Зеленский просил желающих поздравить его с днем рождения в качестве подарка перечислять средства на криворожскую больницу, - Разумков - Цензор.НЕТ 3116
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25.01.2021 13:54 Ответить
А чего сразу шлункы?.Газ на бирже стоит 96 долларов,а почём нам продают?.Вот за это народ и вышел и это его право!.
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25.01.2021 17:26 Ответить
при Порошенко такого не было !

Порошенко сам перечислял и перечисляет СВОИ деньги на ПВО, снайперские винтовки, кислородные концентраторы и пр. и пр, и пр. !!!!!!!!
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25.01.2021 14:26 Ответить
перед тем ка те деньги стали ЕГО, они были выведены из бюджета в ЕГО офшоры....и пр и пр!!!так что лучше не звизди.
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25.01.2021 14:29 Ответить
нарисуй схему вывода из бюджета денег в офшор пожалуйста
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25.01.2021 15:00 Ответить
-- Как я не люблю, -- заметил Остап, -- этих мещан, провинциальных простофиль! Куда вы полезли? Разве вы не видите, что это касса?(с)
-- Киса, вы пошляк. В каждом благоустроенном театре есть два окошечка. В окошечко кассы обращаются только влюбленные и богатые наследники. Остальные граждане (их, как можете заметить, подавляющее большинство) обращаются непосредственно в окошечко администратора.
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25.01.2021 14:32 Ответить
А ***** послать этого по пока?
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25.01.2021 22:06 Ответить
Блін!...А я вже в Феофанію перечислив!
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25.01.2021 13:43 Ответить
А я на "лікарню майбутнього"...
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25.01.2021 14:01 Ответить
А сам он не хочет ничего перечислить?
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25.01.2021 13:43 Ответить
Оно никому не должно....
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25.01.2021 13:56 Ответить
На катафалк тебе разве-что скинуться.
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25.01.2021 13:43 Ответить
Перечислять нельзя, отследят. Только наличкой. ☺️
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25.01.2021 13:44 Ответить
А остальные больницы ? Рылом не вышли?
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25.01.2021 14:22 Ответить
Вітаю Вована з днюхою!
Зеленский просил желающих поздравить его с днем рождения в качестве подарка перечислять средства на криворожскую больницу, - Разумков - Цензор.НЕТ 5816
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25.01.2021 13:45 Ответить
Як би хоча би мільйонна доля побажань на д.н. відобразилася на долі теперішнього гаранта,
думаю, що назавтра би грав по всіх репродукторах реквієм Скорика
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25.01.2021 14:23 Ответить
Пусть только комменты с "поздравлениями" в Твиттере не закрывает.
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25.01.2021 13:47 Ответить
обдільон виніманієм маленьке обрізане чмо
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25.01.2021 13:48 Ответить
Зеленский просил желающих поздравить его с днем рождения в качестве подарка перечислять средства на криворожскую больницу, - Разумков - Цензор.НЕТ 8242
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25.01.2021 13:48 Ответить
Зеленский просил желающих поздравить его с днем рождения в качестве подарка перечислять средства на криворожскую больницу, - Разумков - Цензор.НЕТ 5176
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25.01.2021 14:02 Ответить
а может на криворожскую тюрьму сразу?
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25.01.2021 13:48 Ответить
Ага, помнится уже была "больница будущего" от жены президента-пасечника. Короче, "старые песни о главном. часть вторая."
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25.01.2021 13:49 Ответить
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZXdUnQ4kc7X5ufxOIZTjvrMTzjHsGVtp1H6yruEmlAOAzvoNIplUB3UmBbvzzU6HLq9_A3GFnSmhwhKFux0BlpFouLOElelnUqX7lvQRja3_5DKpDlsX1KK0oZEQAMqjO8&__tn__=-UC%2CP-R Дмитрий Корнейчук

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/4864407296966643?__cft__[0]=AZXdUnQ4kc7X5ufxOIZTjvrMTzjHsGVtp1H6yruEmlAOAzvoNIplUB3UmBbvzzU6HLq9_A3GFnSmhwhKFux0BlpFouLOElelnUqX7lvQRja3_5DKpDlsX1KK0oZEQAMqjO8&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·

Вот это я понимаю подарок от Ахметова, Коломойского, Фирташа и Пинчука))))))
Зеленский просил желающих поздравить его с днем рождения в качестве подарка перечислять средства на криворожскую больницу, - Разумков - Цензор.НЕТ 5951
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25.01.2021 13:49 Ответить
Краще б йому подарували фабарже, хоча б якісь. А то невдобно перед світом.
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25.01.2021 14:41 Ответить
он бы с них дополнительные карманы сделал бы для денег
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25.01.2021 15:42 Ответить
Яке воно ПАДЛО!!!!
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25.01.2021 13:50 Ответить
Ого, який комплімент!
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25.01.2021 17:10 Ответить
СВОИ ДЕНЬГИ В ОФШОР , НАШИ В БОЛЬНИЦУ .
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25.01.2021 13:50 Ответить
просто зеля пока не знает в какой тюрьме он будет сидеть, иначе бы туда просил перечислить ..
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25.01.2021 14:02 Ответить
Якщо про таке просить волонтер, то можна ще зрозуміти. Але коли про таке просить мільйонер, посадовець найвищого рангу, який впливає на безпосереднє фінансування медицини не л ше в Кривому Розі, але й у цілій країні, то цей посадовець визнає, що за майже два роки його перебування на посаді медицина ходить з простягнутою рууо
. Докерувався. Але є тут і ще одне: Він справді вважає, що більшість людей у країні після оплати не помірних комунальних платежів можуть собі дозволити фінансувати меьиц ну замість держави. І на останок:він справді вважає, що ці "вітання" будуть вдячні? Там відсотків 70 буде прокльонів.
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25.01.2021 13:51 Ответить
Желаю тебе зеля регулярного и стабильного поноса!!
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25.01.2021 13:52 Ответить
я так понял, денег больница не получит
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25.01.2021 13:53 Ответить
Економіка "по Зеленському"
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25.01.2021 14:07 Ответить
Хтозна, можливо через неї "відмиють", ці коміки з "95-го" ще такі видумщики.
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25.01.2021 17:12 Ответить
Криворожская больница называется "Юзик-мед" - лечит от ожирения !
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25.01.2021 13:54 Ответить
Одні прокльони та матюки приходять в голову стосовно Зеленського.
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25.01.2021 13:57 Ответить
Оно того не стоит. Презрение, вот что убивает насмерть
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25.01.2021 14:01 Ответить
Та мене дуже роздратувало, що оце чмо дозволяє знущатись з ветеранів.
Наприклад, ота дівчина, доброволець АТО, продовжує сидіти в сізо за абсурдними обвинуваченнями.
Вже ж всі казали, що вона на донецькому параді не була. То взагалі інша особа, місцева шалава.
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25.01.2021 14:06 Ответить
Отже він дуже добре виконує свою роботу - відволікати увагу.
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25.01.2021 14:02 Ответить
Клоун нелох разодит лохов
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25.01.2021 13:57 Ответить
Если начнут перечислять то, что желают потерпевшему вiслюку, пипец той больничке...
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25.01.2021 13:57 Ответить
Зеленский просил желающих поздравить его с днем рождения в качестве подарка перечислять средства на криворожскую больницу, - Разумков - Цензор.НЕТ 9925
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25.01.2021 13:58 Ответить
Вже святкує...
Зеленський просив охочих привітати його з днем народження як подарунок переказувати кошти на криворізьку лікарню, - Разумков - Цензор.НЕТ 9431
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25.01.2021 15:33 Ответить
а чего не на знаменскую, сумскую, полтавскую? гнида зеленая...
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25.01.2021 13:59 Ответить
С днюхой,. ВА Зел-ин!
Зеленский просил желающих поздравить его с днем рождения в качестве подарка перечислять средства на криворожскую больницу, - Разумков - Цензор.НЕТ 5577
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25.01.2021 13:59 Ответить
ЗЛН - ПНХ
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25.01.2021 14:00 Ответить
і швидким кроком
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25.01.2021 14:04 Ответить
С праздником, зеленский. Прими мои поздравления и пожелания скорейшего сдохнуть. В тюрьме. Благо, заслужил.
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25.01.2021 14:02 Ответить
Ніяких тюрем. Фонарь.
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25.01.2021 14:03 Ответить
В тюрьмах тоже есть фонари
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25.01.2021 14:05 Ответить
Вице-президент Кривого Рога.
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25.01.2021 14:02 Ответить
Мені більше за все подобається, як доларовий мульті-мільонер і президент в одній особі, закликає громадян найбіднішої на континенті держави, яким часто не вистачає на їжу, зайнятись благодійністю. Зєля колись спусається на землю?
____________
Досить. Зєлю геть. Дострокові.
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25.01.2021 14:03 Ответить
А тим, хто критикує Зєлю криворізька лікарня буде висилати гроші?
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25.01.2021 14:08 Ответить
от интересно..а чего он подумал что кто-то решит его поздравлять деньгами???
от с хераси? с хераси преЗЕ поздравлять деньгами...на благотворительность... в больничку???
циничный идиёт...не понимает что поздравлять будут...как бы не розами-мимозами... (а **** чтоб не забанили..)
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25.01.2021 14:10 Ответить
ги...ги...а он типа подъедет оттуда и заберет....
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25.01.2021 14:21 Ответить
Зеленский - желаю что бы тебя повесили на майдане в ближайшее время всесте с олигархами и продажными чиновниками.
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25.01.2021 14:27 Ответить
пошел перчислять:

"на каталку для В.Зеленского !"
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25.01.2021 14:27 Ответить
Скільки ВоваЗе перерахував власних коштів? просто цікаво, треба ж орієнтир
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25.01.2021 14:36 Ответить
Только на криворожскую?Он больше населенных пунктов в Украине просто не знает? Или, чтобы в его родном городе комфортнее лечились дружбаны третьего порядка, которых пока не пристроил на госслужбу?
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25.01.2021 14:38 Ответить
вiслюку хiба що мотузку подарувати. нехай повiситься.


Зеленський просив охочих привітати його з днем народження як подарунок переказувати кошти на криворізьку лікарню, - Разумков - Цензор.НЕТ 2904
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25.01.2021 14:42 Ответить
щедрость зели не знает границ...
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25.01.2021 14:51 Ответить
Если для себя готовит, то тогда уточнить отделение.
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25.01.2021 15:22 Ответить
Цікаво, його у Кривому Розі поховають чи у Києві?
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25.01.2021 15:40 Ответить
Куди коричневеньке відіслати?!
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25.01.2021 15:47 Ответить
Куди коричневеньке відіслати?!
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25.01.2021 15:49 Ответить
Собранные средства на новом Прадо отвезёт лично Юзик.
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25.01.2021 16:13 Ответить
Собранные средства на новом Прадо отвезёт лично Юзик.
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25.01.2021 16:19 Ответить
Вова просит на больничку..
Пожелаем ему в днюху, чтобы в скором времени он просил себе на хлебушек.
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25.01.2021 16:43 Ответить
"Зеленский просил желающих поздравить его с днем рождения в качестве подарка перечислять средства на криворожскую больницу, - Разумков" - у Зеленского, что денег нет? -
https://www.obozrevatel.com/economics/iz-privatbanka-vyiveli-41-mln-v-dele-neozhidanno-vsplyil-zelenskij.htm На счета студии "Квартал 95" комика и кандидата в президенты Владимира Зеленского вывели 41 млн долларов перед национализацией ПриватБанка во времена олигарха Игоря Коломойского.

https://www.capital.ua/ru/news/126213-ukradennye-v-private-dengi-perechislyalis-na-ofshory-zelenskogo#_blank Украденные в Привате деньги перечислялись на офшоры Зеленского.
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25.01.2021 17:08 Ответить
Друг Вазелненіна ЯнукОвоч теж дуже тягнув мазу за свій рідний регіон. І де цей ригоанал тепер?
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25.01.2021 17:24 Ответить
Зеленський просив охочих привітати його з днем народження як подарунок переказувати кошти на криворізьку лікарню, - Разумков - Цензор.НЕТ 7465

і запам'ятай
Зеленський просив охочих привітати його з днем народження як подарунок переказувати кошти на криворізьку лікарню, - Разумков - Цензор.НЕТ 1862

щє це:
Зеленський просив охочих привітати його з днем народження як подарунок переказувати кошти на криворізьку лікарню, - Разумков - Цензор.НЕТ 3822
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25.01.2021 17:26 Ответить
Шоб ти посивів і обліз на параші!
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25.01.2021 17:54 Ответить
какая пидступная зрадуленция.
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26.01.2021 04:45 Ответить
 
 