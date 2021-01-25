Зеленский просил желающих поздравить его с днем рождения в качестве подарка перечислять средства на криворожскую больницу, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отмечает, что Президент Украины Владимир Зеленский попросил тех, кто намерен его поздравить с днем рождения, который он отмечает в понедельник, в качестве подарка перечислять средства на криворожскую больницу.

"Я не знаю, насколько это закрытая информация, но такая информация есть", - сказал Разумков на брифинге в понедельник в Киеве, отвечая на вопрос, правда ли что именинник попросил тех, кто хочет его поздравить перечислять деньги на криворожскую больницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Какой именно криворожской больнице перечислять деньги никто не уточнял.

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Как известно, Зеленский родился 25 января 1978 года.