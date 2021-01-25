Воин ВСУ ранен в результате обстрела около Золотого, состояние тяжелое, - украинская делегация в ТКГ

Сегодня, 25 января, около 12.00 в результате обстрела противником наших позиций в районе населенного пункта Золотое (Луганская область) получил ранение один военнослужащий Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе.

По данным украинской делегации, военнослужащему оказали медицинскую помощь.

"Состояние тяжелое", - уточняется в сообщении.

Украинская сторона СЦКК с использованием координационного механизма ввела "режим тишины" и направила соответствующую ноту в СММ ОБСЕ.

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