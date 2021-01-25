Воин ВСУ ранен в результате обстрела около Золотого, состояние тяжелое, - украинская делегация в ТКГ
Сегодня, 25 января, около 12.00 в результате обстрела противником наших позиций в районе населенного пункта Золотое (Луганская область) получил ранение один военнослужащий Вооруженных Сил Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе.
По данным украинской делегации, военнослужащему оказали медицинскую помощь.
"Состояние тяжелое", - уточняется в сообщении.
Украинская сторона СЦКК с использованием координационного механизма ввела "режим тишины" и направила соответствующую ноту в СММ ОБСЕ.
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«доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?».
Цитата з останньої Книги Біблії - Апокаліпсис 6-й розділ 10 текст, виданої з благословення горілчаного і тютюнового олігарха патріарха рпц мп Кирила Гундяєва.
Не залишь без покарання російських військових міністра нападу РФ Сергія Кунжутовіча Шойгу та «ЧВК» Вагнера і з членів їх родин за всю кров людську, пролиту ними в Чечні, в Молдові, в Грузії, в Криму, на Донбасі, в Ливії та в Сирії. Почуй нас, Боже, Спасителю наш і вислухай голос благання християн України. Амінь!
Прикро, що на його місці не 43 бовдур.
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Нет слов.........Выздоровления и сил раненному
Зеленский прокомментировал разведение войск у Золотого: "Прекрасно"
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ця недовлада і досі утримує в СІЗО, бо вона схожа на сепарку з донецького параду.
Допоки триватиме цей абсурд ???
Ще і зброю її матері намагались підкинути.
(Допомогай Боженька)
И наши немощи собираются что теперь делать? А, ну да, по видеосвязи чего-то там в контактной группе обсуждать. "Обеспокоенность выражать"...
Чтобы минимизировать потери ВСУ надо больше убивать русских оккупантов. За Украину необходимо не погибать, а убивать!
Убей русского-очисти Украину от русской погани!