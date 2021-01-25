Спасенным с затонувшего Arvin морякам окажем помощь в восстановлении документов и вопросе страховых выплат, - Морская администрация

Морская администрация приложит усилия, чтобы спасенные с затонувшего 17 января у берегов Турции судна Arvin моряки быстро получили новые документы и страховые выплаты.

Об этом заявил во время встречи со спасенными моряками руководитель Государственной службы морского и речного транспорта Украины Андрей Глазков, передает Цензор.НЕТ.

Он в частности заявил, что морякам будет оказана всесторонняя помощь в получении новых морских документов, которые были утрачены во время аварии, а также, что Морская администрация берет под контроль вопрос страховых выплат морякам и выполнения денежных обязательств со стороны работодателей.

Следует отметить, что морские документы - это личные, профессиональные документы члена морского экипажа. Никто не может выйти в море без документов, устанавливающих личность моряка, специальных сертификатов, которые подтверждают, что человек прошел специальную и полную подготовку для работы на судне. Поэтому для всех моряков этот вопрос сейчас является первоочередным.

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Напомним, 17 января возле берегов турецкой провинции Бартын затонул сухогруз Arvin, на борту которого находились десять украинцев и двое иностранцев. В ходе поисково-спасательных мероприятий 6 членов экипажа удалось спасти. Посольство Украины в Турции сообщило имена спасенных.