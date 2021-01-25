Спасенным с затонувшего Arvin морякам окажем помощь в восстановлении документов и вопросе страховых выплат, - Морская администрация
Морская администрация приложит усилия, чтобы спасенные с затонувшего 17 января у берегов Турции судна Arvin моряки быстро получили новые документы и страховые выплаты.
Об этом заявил во время встречи со спасенными моряками руководитель Государственной службы морского и речного транспорта Украины Андрей Глазков, передает Цензор.НЕТ.
Он в частности заявил, что морякам будет оказана всесторонняя помощь в получении новых морских документов, которые были утрачены во время аварии, а также, что Морская администрация берет под контроль вопрос страховых выплат морякам и выполнения денежных обязательств со стороны работодателей.
Следует отметить, что морские документы - это личные, профессиональные документы члена морского экипажа. Никто не может выйти в море без документов, устанавливающих личность моряка, специальных сертификатов, которые подтверждают, что человек прошел специальную и полную подготовку для работы на судне. Поэтому для всех моряков этот вопрос сейчас является первоочередным.
Напомним, 17 января возле берегов турецкой провинции Бартын затонул сухогруз Arvin, на борту которого находились десять украинцев и двое иностранцев. В ходе поисково-спасательных мероприятий 6 членов экипажа удалось спасти. Посольство Украины в Турции сообщило имена спасенных.
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