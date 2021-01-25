"Слуга народа" сегодня на фракции обсудит закон о вакцинации и назначение Витренко, - Корниенко

Фракция "Слуга народа" 25 января проведет заседание, на котором депутаты обсудят закон о вакцинации, ликвидацию налоговой милиции и назначение Юрия Витренко на должность министра энергетики.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сообщил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"У нас много вопросов, они связаны с законами, которые будут на этой неделе. Это по Бюро экономической безопасности, по СБУ, новый закон №4613 Радуцкого о вакцинации... И есть кадровый вопрос - господин Витренко", - отметил Корниенко.

Он также прокомментировал, будут ли голоса за назначение Витренко.

"Заслушаем, проведем голосование... У нас действует правило 70 на 30. Если будет 70% нардепов поддерживать (назначение - Ред.), тогда будем премьеру направлять (представление, - Ред.), и он будет вносить его. Сейчас наша задача послушать Юрия уже, учитывая тот месяц, который состоялся, задать ему вопрос... по тарифной истории... Будем определяться", - подчеркнул Корниенко.

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