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"Слуга народа" сегодня на фракции обсудит закон о вакцинации и назначение Витренко, - Корниенко

Фракция "Слуга народа" 25 января проведет заседание, на котором депутаты обсудят закон о вакцинации, ликвидацию налоговой милиции и назначение Юрия Витренко на должность министра энергетики.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сообщил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"У нас много вопросов, они связаны с законами, которые будут на этой неделе. Это по Бюро экономической безопасности, по СБУ, новый закон №4613 Радуцкого о вакцинации... И есть кадровый вопрос - господин Витренко", - отметил Корниенко.

Он также прокомментировал, будут ли голоса за назначение Витренко.

"Заслушаем, проведем голосование... У нас действует правило 70 на 30. Если будет 70% нардепов поддерживать (назначение - Ред.), тогда будем премьеру направлять (представление, - Ред.), и он будет вносить его. Сейчас наша задача послушать Юрия уже, учитывая тот месяц, который состоялся, задать ему вопрос... по тарифной истории... Будем определяться", - подчеркнул Корниенко.

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Автор: 

Витренко Юрий (377) Слуга народа (2629) Корниенко Александр (658)


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Правильно ,вакцины как вакцины ,будут-не будут ,когда будут никто не знает а вот закон это да ,это сила ...
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25.01.2021 13:59 Ответить
Особливо про податкову міліцію. Потоки (грошові) потрібно об'єднувати, а не роз' єднувати. Бо скоро ці всі силовики одне одного перестріляють. 😊
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25.01.2021 14:11 Ответить
Пахнет идиотизмом....
весь мир стремится вакцину закупить и население защитить а тут... обсуждают...
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25.01.2021 14:01 Ответить
По итогам заседания вакцинируют Ветренко и назначат полицию ликвидировать министра энергетики.
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25.01.2021 14:02 Ответить
Вся Европа уже вакцинируется. а эти все обсуждают . Все. Турборежим сдох
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25.01.2021 14:03 Ответить
Витренко и главный кадровик Украины./ Рашкован, Коболев, Абромавичус, Данилюк - ноль шансов, премьером может стать Гончарук или Витренко, - Коломойский. 28.08.19/ Быть мародёру министром а там и премьером.
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25.01.2021 14:04 Ответить
Ідіть нах зі своїми законами про вакцинацію. Це вільний вибір кожної людини
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25.01.2021 14:22 Ответить
Закон де вони Зебілам і своїм будуть колоти американську і європейську, а народу Китай і супутник
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25.01.2021 15:38 Ответить
 
 