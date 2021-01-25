Администрация Байдена ищет новую кандидатуру на должность посла США в Украине, - Кулеба

Вопрос назначения посла США в Украине поставлен на паузу, администрация президента Байдена будет искать новую кандидатуру.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Украина 24", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Был генерал Дейтон. Уже почти завершалась процедура, но пока мы исходим из того, что этот вопрос поставлен на паузу и администрация Байдена будет искать новую кандидатуру", - отметил глава МИД.

В то же время, кто бы мог стать послом США в Украине, Кулеба не может сказать.

"Сейчас много сплетен, слухов, все там что-то рассказывают. Не реальный выбор еще не сделан", - добавил министр.

Напомним, в сентябре 2020 Комитет Сената США поддержал кандидатуру генерала Дейтона на должность посла в Киеве.

Позже сообщалось, что нового посла США отправят в Украину до конца октября 2020.

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