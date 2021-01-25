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Администрация Байдена ищет новую кандидатуру на должность посла США в Украине, - Кулеба

Администрация Байдена ищет новую кандидатуру на должность посла США в Украине, - Кулеба

Вопрос назначения посла США в Украине поставлен на паузу, администрация президента Байдена будет искать новую кандидатуру.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Украина 24", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Был генерал Дейтон. Уже почти завершалась процедура, но пока мы исходим из того, что этот вопрос поставлен на паузу и администрация Байдена будет искать новую кандидатуру", - отметил глава МИД.

В то же время, кто бы мог стать послом США в Украине, Кулеба не может сказать.

"Сейчас много сплетен, слухов, все там что-то рассказывают. Не реальный выбор еще не сделан", - добавил министр.

Напомним, в сентябре 2020 Комитет Сената США поддержал кандидатуру генерала Дейтона на должность посла в Киеве.

Позже сообщалось, что нового посла США отправят в Украину до конца октября 2020.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Байден легко найдут общий язык, - Кулеба

Автор: 

посол (1797) США (26513) Кулеба Дмитрий (2880) Дейтон Кит (14)


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Топ комментарии
+9
супрун
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25.01.2021 14:22
+6
Для данного случая есть прекрасное украинское слово - "гидують".
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25.01.2021 14:19
+4
Объявили конкурс - кто вiслюка будет лучше пороть.
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25.01.2021 14:11
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Объявили конкурс - кто вiслюка будет лучше пороть.
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25.01.2021 14:11 Ответить
Прямо с языка снял. Ищут подходящего пастуха для наших имбицилов.
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25.01.2021 14:22 Ответить
Вислюком банально брезгуют.
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25.01.2021 14:16 Ответить
Для данного случая есть прекрасное украинское слово - "гидують".
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25.01.2021 14:19 Ответить
Очень точное слово, полностью соответствует сути момента.
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25.01.2021 14:23 Ответить
супрун
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25.01.2021 14:22 Ответить
Это будет шикарный троллинг!
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25.01.2021 14:24 Ответить
Волкер
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25.01.2021 19:37 Ответить
Есть прекрасная кандидатура - агент ФСБ кацапка Йованович.
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25.01.2021 14:30 Ответить
ищут давно, но не могут найти
парня иль девку лет семидесятипяти
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25.01.2021 14:36 Ответить
В країну 4-го світу як правило направляють геть кончених умовно дипломатів. То ж чекаємо...
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25.01.2021 14:42 Ответить
На ФБ пишуть, що наступним послом США в Україну буде Курт Волкер
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25.01.2021 14:47 Ответить
Та Курт Волкер буде!
Хіба що... Кулебі Єрмак накаже не погоджуватися...
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25.01.2021 14:50 Ответить
СУПРУН, І ТІЛЬКИ СУПРУН. ВОНА ЗЕЛЕНІ, ВОРОГАМ УКРАЇНИ СПУСКУ НЕ ДАСТЬ.
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25.01.2021 15:32 Ответить
Верните нам Волкера!!!
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25.01.2021 19:09 Ответить
А может заодно и нового президента Украины?
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25.01.2021 19:52 Ответить
 
 