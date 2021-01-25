"Вова, уже не смешно": в Полтаве, Житомире и Львове протестуют против повышения тарифов, демонстранты перекрывают трассы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Украине возобновились тарифные протесты. Как минимум в Харьковской, Полтавской, Житомирской и Херсонской областях граждане перекрывают дороги.

Как сообщает харьковского издания "Status Quo", в понедельник демонстранты перекрыли две государственные трассы в Харьковской области - трасса М-18 Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта в районе Краснограда и трасса М-03 Киев-Харьков-Довжанский в Песочине, передает Цензор.НЕТ.

Еще одну государственную трассу "Киев-Харьков" перекрыли протестующие в Полтаве. Они требуют отставки руководства области и "Нафтогаза". Периодически демонстранты пропускают отдельные автомобили, пишет РБК-Украина.

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Демонстранты собрались также возле городского совета Житомира, сообщает "Житомир.Инфо". Они перекрыли дорогу вокруг горсовета.







Как сообщает херсонское издание "Мост", несколько десятков человек с плакатами перекрыли трассу под Херсоном. Они выступают против тарифов на коммунальные услуги.







Во Львове местные жители вышли на протест против увеличения стоимости коммунальных услуг. Люди собрались под стенами областной государственной администрации, сообщает местное издание "Четвертая студия".

Как сообщается, на протесты вышли около 20-30 человек. Они требуют направлять газ украинской добычи исключительно на нужды украинских потребителей.





