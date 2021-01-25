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"Вова, уже не смешно": в Полтаве, Житомире и Львове протестуют против повышения тарифов, демонстранты перекрывают трассы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Украине возобновились тарифные протесты. Как минимум в Харьковской, Полтавской, Житомирской и Херсонской областях граждане перекрывают дороги.

Как сообщает харьковского издания "Status Quo", в понедельник демонстранты перекрыли две государственные трассы в Харьковской области - трасса М-18 Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта в районе Краснограда и трасса М-03 Киев-Харьков-Довжанский в Песочине, передает Цензор.НЕТ.

Вова, уже не смешно: в Полтаве, Житомире и Львове протестуют против повышения тарифов, демонстранты перекрывают трассы 01

Еще одну государственную трассу "Киев-Харьков" перекрыли протестующие в Полтаве. Они требуют отставки руководства области и "Нафтогаза". Периодически демонстранты пропускают отдельные автомобили, пишет РБК-Украина.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин подготовил 8 шагов для уменьшения тарифов, - Шмыгаль

Демонстранты собрались также возле городского совета Житомира, сообщает "Житомир.Инфо". Они перекрыли дорогу вокруг горсовета.

Вова, уже не смешно: в Полтаве, Житомире и Львове протестуют против повышения тарифов, демонстранты перекрывают трассы 02
Вова, уже не смешно: в Полтаве, Житомире и Львове протестуют против повышения тарифов, демонстранты перекрывают трассы 03
Вова, уже не смешно: в Полтаве, Житомире и Львове протестуют против повышения тарифов, демонстранты перекрывают трассы 04

Как сообщает херсонское издание "Мост", несколько десятков человек с плакатами перекрыли трассу под Херсоном. Они выступают против тарифов на коммунальные услуги.

Вова, уже не смешно: в Полтаве, Житомире и Львове протестуют против повышения тарифов, демонстранты перекрывают трассы 05
Вова, уже не смешно: в Полтаве, Житомире и Львове протестуют против повышения тарифов, демонстранты перекрывают трассы 06
Вова, уже не смешно: в Полтаве, Житомире и Львове протестуют против повышения тарифов, демонстранты перекрывают трассы 07

Во Львове местные жители вышли на протест против увеличения стоимости коммунальных услуг. Люди собрались под стенами областной государственной администрации, сообщает местное издание "Четвертая студия".

Как сообщается, на протесты вышли около 20-30 человек. Они требуют направлять газ украинской добычи исключительно на нужды украинских потребителей.

Вова, уже не смешно: в Полтаве, Житомире и Львове протестуют против повышения тарифов, демонстранты перекрывают трассы 08
Вова, уже не смешно: в Полтаве, Житомире и Львове протестуют против повышения тарифов, демонстранты перекрывают трассы 09
Вова, уже не смешно: в Полтаве, Житомире и Львове протестуют против повышения тарифов, демонстранты перекрывают трассы 10

Автор: 

Житомир (681) Львов (4582) Тахтаулове (763) протест (5857) тарифы (1874) Харьковщина (5577) Херсонская область (4736)


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Топ комментарии
+32
как уже не смешно? может просто нужно начать громче смеяться !
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25.01.2021 14:11
+27


"Вова, уже не смешно": в Полтаве, Житомире и Львове протестуют против повышения тарифов, демонстранты перекрывают трассы - Цензор.НЕТ 6670
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25.01.2021 14:12
+20
Не пойму одного,почему за их собственную тупость должны страдать совершенно посторонние люди.Пусть едут в Киев,к любимому и его вумной компании и портят им жизнь,тем более сегодня великий праздник - день клоуна.
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25.01.2021 14:15
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І я платив за газ - попіісят , хоча знав що він вже коштував гривнюпіісят ( образно ) . .
І долар коштував 8 ,, але то були не ринкові ціни . Реальна ціна газу і долара на той час була набагато вищою .

Тупе керування економікою країни в ручному режимі , рано чи пізно , боляче " аукнулося " б , не нам так нашим дітям . Довго таке не могло б продовжуватись ,, закони економіки не обдуриш ..
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25.01.2021 15:05 Ответить
те тарифы на коммуналку включают 15 000 сегодняшних убитых украинцев + оккупацию территорий, уничтожение инфраструктуры, кражу ресурсов и т.п. если так прикинуть - в общем будет дороговато.
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25.01.2021 15:19 Ответить
Не маскуйся, все одно смердить кацапом. От тобі ще правда: щорічно низький тариф на газ для населення компенсувався з бюджету України 2-5 млрд. дол. А якби ми платили повну ціну із своєї кишені за кацапський газ в 2010- 2012 році він би коштував 12-15 тис. грн
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25.01.2021 15:01 Ответить
Зебіли ,їдьте в Київ , перекривайте Банкову . !! Перекривання траси в Полтаві , нічого не дасть . .
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25.01.2021 14:51 Ответить
нет денег у людей ехать в Киев, не соображаешь?
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25.01.2021 15:01 Ответить
Якщо перекривати дороги за 350 км від Києва ,то їх і не буде . Тоді - Бог в поміч . .
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25.01.2021 15:10 Ответить
под офисом сейчас тоже бастуют... надо по всей стране...правильно делают.... и все не вместятся на Банковой.
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25.01.2021 15:22 Ответить
А голосовал за кого? За зедебила,вот ему и перекрывай.
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25.01.2021 18:07 Ответить
Так вони його жаліють, кажуть хлопчик дурненький, але гарненький.
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26.01.2021 00:40 Ответить
А що тоді тобі, розумнику, заважає перекрити Банкову??
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25.01.2021 16:49 Ответить
Нічого не заважає , але , є троє - але . Перше , це те що я вже перекривав Банкову , але це виявилось нікому не потрібно . Двічі вже , такі як я скидали прокацапську владу , саджали на Банкову владу українську , а наступні ж за цим вибори , все повертали назад . Тобто складається враження що - українська патріотична влада українцям не потрібна .

Друге - в мене таке переконання що - хто нагадив , той нехай за собою і прибирає .. Ваше лайно зебіли , то - будь-те ласкаві візьміть віничок , згребіть його у совочок і викиньте на смітник . Все самі ,, своїми руцями .

Ну а по третє , я в принципі -людина забезпечена , маємо з дружиною невеличкий бізнес ( в основному вона ним керує ) ,, на прожитя вистачає , компослуги є чим оплачувати . То мені , можна сказати- не пече .
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25.01.2021 19:11 Ответить
Большая Паприкола таки прибыла по заявкам пользователей.
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25.01.2021 14:51 Ответить
Чесно кажучи ці протестувальки, невтомні борці за халяву, дістали не менше ніж Зелена влада. Особливо, коли бачиш, що ці протести підтримує ОПЗЖ. Замість того , щоб перекривати дороги, ідіть оформіть субсидію, забувайте про халяву для всіх і у всьому.
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25.01.2021 14:55 Ответить
Чого ви причепилися до нормального Вови? Він вас примушував за себе голосувати? Ні, навіть не погрожував. Це ваш вибір. Як голосували вчора, так живете сьогодні. Я думаю, що ви свою дитину не поведете замість школи в якийсь притон? То ж своє? А тут, думали пропетляєте? Аби не Порошенко? Ну і не він, чого бунтувати? Беріть ліпату, як казав Кіля Бімба, і кіпайте.
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25.01.2021 14:58 Ответить
Це скоріше схоже на візги свинюки, яку тягнуть шмалити і на розділку. Тобто це ковбасний протест. А протести мають бути ПОЛІТИЧНІ!. "Зєлю геть і дострокові", - ось, під якими гаслами мають бути протести.
Вісім кроків по зменьшенню тарифів:
1. Відставка Зеленського.
2. Дострокові президентські
3. Роспуск Ради
4. Дострокові парламентські
5. Створення більшості і висунення Юлі в прем'єри
6. Націоналізація монополій олігархів і повернення грошей з офшорів
7. Ліквідація корупційної прокладки Нафтогаз і притягнення до відповідальності офігєвших чиновників з конфіскацією.
8. В країні відразу з'являються гроші і люди починають жити разів в 100 заможніше, питання тарифів відпадає само по собі.
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25.01.2021 15:03 Ответить
хто такий "Юль"?
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25.01.2021 15:48 Ответить
Єдиний українськи політик з яйцями
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25.01.2021 16:04 Ответить
її давненько не чути
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25.01.2021 16:21 Ответить
https://www.facebook.com/watch/live/?v=2786746554921292&ref=notif&notif_id=1611568260632814&notif_t=live_video_explicit Сьогодні на погоджувальній раді Юля розповідає про тарифи
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25.01.2021 16:36 Ответить
Неисправимый. Все надеешся на ,,доброгоцаря,,который решит все твои проблемы??? По старой кацапской традиции... Когда же ты перестанешь ждать халявы и начнешь думать?
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25.01.2021 16:41 Ответить
Зауваж, я безкоштовно це роблю, свідомо. Як і всі, хто за Юлю. А ви - за бабло мародерське за Мародера гімнами тут розкидаєтесь. Не нудить?
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25.01.2021 17:28 Ответить
Ванютко,всем понятно,что нанимать такого как ты -это деньги на ветер. Не,не тошнит от таких как ты. Я понимаю,что физиологические особенности не позволяют вам вообще анализировать хоть какую то полезную и нужную информацию. Поэтому то у жульки и все поклонники способны только заучить ее агитки.
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25.01.2021 18:52 Ответить
Ну чортів завжди нудить від правди, вірю. Тільки агітки(соріше не агітки, а розвенчення митів про Юлю) ми кожен сам складаємо. Один у одного крадем. У Юлі крадем...
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25.01.2021 19:44 Ответить
От какой,,правды,, ваня? Когда она,,правда,, от тебя то была? Когда за сегодняшнего именинника топил? Или когда грозился его ,,смести,, если что то пойдет ,,не так,,? Когда меня,отговаривающего от этого шага вредного для Украины ,на три буквы посылал? Коода платным троллем называешь? Или когда свою старую завравшуюся калошу,на которой клейма ставить негде кононизируешь в святые? Или когда по твоему хотению она должна стать во премьером? Не правда это ваня. Это хотелки слабоумного.
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25.01.2021 19:52 Ответить
Ванютка,там ,,тупой собачий рот,, КАЛОмойши твой выбор поздравил-послал туда,куда и тебе идти уже давно пора
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25.01.2021 22:24 Ответить
Ваньок забувчивий? Там і твої, Ваня, відсотки приходу клоунів до влади. А кого ти пропонуєш, то Вона з тієї ж обойми, від дяді Ігоря і він їй сказав, щоб почекала, як тільки Шмигаля шмигануть, то зразу поставлять її. У зеленої влади всі керують потрішки, як в дитячому садочку, кожному дадуть поприматися за кермо. А потім будуть чекати дядю, щоб відагнав машину, бо тільки що і вміють потриматися за кермо.
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26.01.2021 07:40 Ответить
то в неї нече пластика ?
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25.01.2021 19:53 Ответить
і з клімаксом, як фізичним так і політичним.
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25.01.2021 16:22 Ответить
Ты же сам сулейман баран за него голосовал .Сначала за юльку бенину подстилку, потом за клоуна ,то же подстилку бенину. Так бери свой брют и вперед!
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25.01.2021 18:09 Ответить
Ще один тороль мародерський... І тобі дати недоїдків? Вибач, залишилось тільки перемішане і брудне. Не годує вас Мародер, не годує...
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25.01.2021 19:47 Ответить
Можешь называть меня как хочешь.Но именно ты и тебе подобные тупые дебилы привели к власти этих зедебилов.
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25.01.2021 20:09 Ответить
Самое плохое,что оно не кается. Все на других кивает. Все мудаки-оно дартаньян. Прям как его осточертевшая бабуля. Может потому и рейтинг у нее такой-сама врет не краснеет и ее поклоннички иуда же.
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25.01.2021 22:18 Ответить
Прям по Фрейду описка
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25.01.2021 22:20 Ответить
Демократія - чудова річ, залишилося тільки навчитися нею користуватися. Тобто, включати мізки, а ось з цим поки що проблеми. Потрібно щоб населення стало, нарешті, громадянами країни і перестало голосувати «серцем» і не велося на дешевий популізм. Ми повинні, нарешті, усвідомити, що справа зовсім не в Зеленському. Колись англійський письменник і філософ Олдос Хакслі сказав: «В країні дурнів, розумний королем не стане». Дуже прикро це усвідомлювати, але це точно про нас. 73% тих, хто проголосував за героя серіалу Голобородько (не плутати із Зеленським) - це яскраве підтвердження здорової думки філософа. Ми, вперто не хочемо зрозуміти, що в нашій ситуації швидких і простих рішень не існує апріорі. Можна зі мною не погоджуватися, але поки ми це не зрозуміємо, «танці з бубнами і граблями» триватимуть і далі.
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25.01.2021 15:04 Ответить
А Порошенко-відмінник, по вашому - не розумний? Та й Зеленський не дурний, раз зумів організувати і "квартал" і зйому фільмів, ще й заробити на цьому мільйони гривень. Але, що Зеленський, що Порошенко - це вибір від олігархів.
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25.01.2021 16:50 Ответить
https://censor.net/ru/user/384457 За Зезеленського голосував саме "мудрий нарід", не якість там олігарки. А за Порошенка мови і не було.
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25.01.2021 21:05 Ответить
https://censor.net/ua/user/384457, що рве вату і чортів тільки від слова Порошенко? Інших призвіщ не знаєте? Так газ барижнічають Фірташі, Льовочкіни, Бойки, Медведчуки і російські мародери, які себе називають бізесменами, а Ви за них і не пишите і знову у Вас Порошенко, як більмо на оці. На мій поглояд, тільки він і та команда, яка була з ним, можуть щось зробити. Але тупому наріду всовують у їх великі вуха, що олігархи нічого зробити не можуть, тільки кухарки і конюхи. Попробували вже конюха із стайні 95 квартала? А то, що Зе зумів організувати "квартал", так таки да. Але чому все в овшорах і всі його компанії збиткові? Чому на Ваше утримання і таких як Ви давав налогів фігу без маку? Подумали?
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26.01.2021 07:52 Ответить
Когда в публичный дом перестают ходить клиенты , то не кровати меняют , а проституток .
Когда в ресторане вместо борща помои готовят , то не кастрюли меняют , а поваров .
И вот когда до дебилов дойдет , что если не хрен чем платить за газ , бо в кармане пусто , то не цену на газ надо опускать , а гнать на хрен воров и коррупционеров которых они привели к власти. Бо весна придет , газ не нужен будет , а если дебилы и дальше будут руками водить , то в кармане больше денег не станет ,а на оборот мало того , что нет не хрена , так еще и долгов на них повесят.
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25.01.2021 15:10 Ответить
1000% ,конфіскація,нари і тільки так. Невдовзі тариф на світло на підході.
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25.01.2021 16:35 Ответить
Слуги народу , чим ви не довольні, самі хотіли.
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25.01.2021 15:14 Ответить
Тільки таким способом можна достукатися до влади.
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25.01.2021 15:15 Ответить
Коняка старая,ты же тут больше всех за клоуна и зедебила ,тянул.Теперь становись молодым жеребцом,зарабатывай себе на свет и отопление ,иначе настанет у тебя эпоха нищеты.
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25.01.2021 18:13 Ответить
Ах, как житомиряне топили....
И спустя несколько месяцев:
- Порошенко все равно надо было менять.
Почему если:"надо менять", то на гавно?)))
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25.01.2021 15:22 Ответить
? А почему бы если- говно, то не поменять?
И- к сути вопроса: существует такой принцип прикладной логики: ЕСЛИ имеются 2 варианта действий А) заведомо проигрышный, и Б) с неизвестным исходом, ТО выбирать следует второй вариант. Так что, сколько бы тут не хрюкали заднего ума "эксперты", правдой есть то, что во 2м туре 2019 избиратели проявили способность выбирать правильно.
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25.01.2021 16:22 Ответить
То есть шмарклявый электорат считает что выбрал вариант:"с неизвестным исходом"?!))))
Выбирая заведомо проросийские тело?
Идиоты не в состоянии оценить, что кроме "заведомо проигрышных" есть ещё "полно проигрышный" вариант?!
Радует только то, что часть быдла осознает...
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25.01.2021 17:23 Ответить
так соевий чорт був в 2014 таким самим "говном" і проросійським організмом.
І викинути його можна було з чистим серцем уже через місяць, в 2014 ж, доки гривню не встиг обвалити.
Те саме і з цим лайном.Викидати.
Але в 2019 якщо не знайшли кращої альтернативи, то довелося міняти на те, що було.

Якщо влізли в одне болото, перепливли, а там- ще одне... треба перепливати, а не вертатися назад, бо там 5 років сиділи- ротердам висиджували
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25.01.2021 17:44 Ответить
Новая разновидность вас:"свидомий зебил".
Отличается от остальных зебилов чёткой позицией:
- Назло врагам корову продам,
Чтоб дети молока не ели!
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25.01.2021 23:01 Ответить
яке псам блохастим діло до моєї корови?
чи ти хочеш, щоб я тебе всиновлював, кац??
І доречі, я ні за зе, ні за пе , так що покури бамбука, мурзило ))
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25.01.2021 23:30 Ответить
Ну да, чисто зебильный вариант. Как пел Высоцкий:"...и надо выбирать и выбор труден..."
Зебил,мне на твою корову так же как и на Роскосмос твой. По усыновлению - я вообще идиотов и зебилов избегаю.
А ты классный, типа а
"ПацанЧег" и тебе типа все пох, но вы, быдло, чуть влияние на курс страны. В сторону раши. Вам видимо на запчастях маржа заходит.
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26.01.2021 02:14 Ответить
класно,

напиши іще шось
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26.01.2021 10:23 Ответить
Не порте день рождения Вовке,не до вас ему,сейчас мама торт подавать будет
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25.01.2021 15:26 Ответить
...Петя і Вітя "шатають".))
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25.01.2021 15:33 Ответить
Ну що, зебобіки, ось і наступили вам на саме болюче місце - на ваш гаманець! Чому не смієтесь, чому не весело? Гірше ж не буде! Насміялись вже?
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25.01.2021 15:48 Ответить
Зебилы негодуют? Что, "Сваты" на хлеб не намажешь?
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25.01.2021 16:17 Ответить
всегда удивлялся людям с анально- оральным мышлением, которые пытаются намазывать на хлеб что попало))
вы в детстве голодали?
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25.01.2021 16:27 Ответить
Так это же ваш, зебильный мэм от Г+Г. Ты не в Украине живешь, лапоть?
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25.01.2021 18:58 Ответить
почему кацап ничего не может кроме оскорблений?
вьі на помойке голодали ?
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25.01.2021 19:44 Ответить
Жирный зебильный тролль, ты слышал мем о "мову на хлеб не намажешь"? Это же ваши слуги хозяева придумали. Так что все твои вопросики к твоим баринам.
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25.01.2021 19:50 Ответить
Тепер ти вже мову зжерти хочеш ??
ну, тупе... скажи своєму свинопасу, шоб тебе нагодував, бо здохнеш голодним
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25.01.2021 20:51 Ответить
це тільки початок,на підході тариф на світло і почнеться Жесть!!!!
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25.01.2021 16:34 Ответить
да да да, нужно выключить все атомные электростанции Украины, покупать зеленую электроэнергию у Ахметова, а кому её не хватит, тому устроить веерные отключения, обосновав ими необходимость повышения цены электроэнергии в 10 раз. ну типа спрос рождает предложение.
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25.01.2021 23:53 Ответить
"Вово, вже не смішно": у Полтаві, Житомирі та Львові протестують проти підвищення тарифів, демонстранти перекривають траси - Цензор.НЕТ 867
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25.01.2021 23:55 Ответить
Вважаю недоцільним перекриття трас, На владу це не впливає , а страждають ті,кому конче потрібно їхати. Така форма протесту недопустима,необхідно змінити форму протесту.
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25.01.2021 16:38 Ответить
Танцуйте зедебилы.Берите пример у бульбометов,покупайте цветы и конфеты и несите в опг клоуну.
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25.01.2021 18:15 Ответить
от этих точечных протестов толку не будет.. вон уже митингуют сколько ФОПы, отдельно теперь и моряки, люди по всей Украине с тарифами.. но все отдельно..
а всем надо ехать на майдан и объеденяться как это было при януковиче, только все вместе сила и будет толк
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25.01.2021 19:11 Ответить
ДУРНІ ПРИДУРКІВ ОБРАЛИ, А ТЕПЕР КРУГАМИ ХОДЯТЬ!
Це ознака того, що ніхто не знає як працюють державні інституції і хто відповідальний.
А треба не дороги перекривати, а вилавлювати депутатів ВР і "питати"! Адже! В Україні президет і преЗедент не несуть відповідальності за виконавчу гілку влади! Вищім органом виконавчої влади є кабмін, який і відповідальний за все!
Кабмін в свою чергу виконує все що "наворотили " у ВР!

ВР є не тільки законодавчим органом, а й контрльним!

Депутатів стільки не для тог щоб кнопки тисли, а приймали запити від виборців, піднімали питання у ВР і та в свою чергу затверджувала що робити КМУ.

ОСЬ ТУТ І ВС СІЛЬ!!!
Якщо замість того щоб ходити кругами почали вилавлювати своїх депутатів ті б задумались яку кнопку тиснути!
Адже преЗе може тільки внести подання на розгляяд у ВР!! І все!!! А ВР (ДЕПУТАТИ) приймають рішення! Поки ніхто не "питає" депутатів вся ця х-ня і буде! А през буде казати - я вам нічєго нєдолжєн! І буде правий!! Бо гарант Конституції це ненагляд за всім як у московії, а лише підпис під Законом, що той відпвідає конституційним нормам! ВСЕ!! ВР може втілювати в життя закони і постанови без підпису гідранта!!! БО в Україні вищій орган ВЕРХОВНА РАДА (депутати) а не сцарь гідрант!!

Оце треба повісити біля ВР і підписати "Здирання шкіри з продажного депутата" для початку!

"Вово, вже не смішно": у Полтаві, Житомирі та Львові протестують проти підвищення тарифів, демонстранти перекривають траси - Цензор.НЕТ 4547
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25.01.2021 20:05 Ответить
Зеленотарифы накрыли Украину
Олигархи с Вовой Украину поделили
Народ холопы пусть гнут спину...
Продолжение тут...
https://youtu.be/s-9ZIWVavzM
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26.01.2021 14:20 Ответить
Я вот только одно не понимаю - связь между президентом и ценой на газ. Газом и прочими хоз делами в стране занимается премьер и правительство под руководством ВР.

Теперь о ценах из уст политиков. Самой ГРАМОТНОЙ в этом вопросе считаю Тимошенко Ю. В. и всегда запоминаю что она говорит. Так вот от неё я услышал что цена газа при эксплуатации скважин составляет 240 гривен за 1000куб. Потом была названа другая цифра 2400 гривен - это цена газа для потребителей с учётом разведки бурения и роздачи газа. И пока она и сейчас утверждает приблизительно тоже. А то что творят фирташи и прочие кабелёвы -так на них и суда нет. Потому как в ВР все куплены и проданы.
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26.01.2021 16:36 Ответить
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