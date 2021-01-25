"Вова, уже не смешно": в Полтаве, Житомире и Львове протестуют против повышения тарифов, демонстранты перекрывают трассы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Украине возобновились тарифные протесты. Как минимум в Харьковской, Полтавской, Житомирской и Херсонской областях граждане перекрывают дороги.
Как сообщает харьковского издания "Status Quo", в понедельник демонстранты перекрыли две государственные трассы в Харьковской области - трасса М-18 Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта в районе Краснограда и трасса М-03 Киев-Харьков-Довжанский в Песочине, передает Цензор.НЕТ.
Еще одну государственную трассу "Киев-Харьков" перекрыли протестующие в Полтаве. Они требуют отставки руководства области и "Нафтогаза". Периодически демонстранты пропускают отдельные автомобили, пишет РБК-Украина.
Демонстранты собрались также возле городского совета Житомира, сообщает "Житомир.Инфо". Они перекрыли дорогу вокруг горсовета.
Как сообщает херсонское издание "Мост", несколько десятков человек с плакатами перекрыли трассу под Херсоном. Они выступают против тарифов на коммунальные услуги.
Во Львове местные жители вышли на протест против увеличения стоимости коммунальных услуг. Люди собрались под стенами областной государственной администрации, сообщает местное издание "Четвертая студия".
Как сообщается, на протесты вышли около 20-30 человек. Они требуют направлять газ украинской добычи исключительно на нужды украинских потребителей.
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І долар коштував 8 ,, але то були не ринкові ціни . Реальна ціна газу і долара на той час була набагато вищою .
Тупе керування економікою країни в ручному режимі , рано чи пізно , боляче " аукнулося " б , не нам так нашим дітям . Довго таке не могло б продовжуватись ,, закони економіки не обдуриш ..
Друге - в мене таке переконання що - хто нагадив , той нехай за собою і прибирає .. Ваше лайно зебіли , то - будь-те ласкаві візьміть віничок , згребіть його у совочок і викиньте на смітник . Все самі ,, своїми руцями .
Ну а по третє , я в принципі -людина забезпечена , маємо з дружиною невеличкий бізнес ( в основному вона ним керує ) ,, на прожитя вистачає , компослуги є чим оплачувати . То мені , можна сказати- не пече .
Вісім кроків по зменьшенню тарифів:
1. Відставка Зеленського.
2. Дострокові президентські
3. Роспуск Ради
4. Дострокові парламентські
5. Створення більшості і висунення Юлі в прем'єри
6. Націоналізація монополій олігархів і повернення грошей з офшорів
7. Ліквідація корупційної прокладки Нафтогаз і притягнення до відповідальності офігєвших чиновників з конфіскацією.
8. В країні відразу з'являються гроші і люди починають жити разів в 100 заможніше, питання тарифів відпадає само по собі.
Когда в ресторане вместо борща помои готовят , то не кастрюли меняют , а поваров .
И вот когда до дебилов дойдет , что если не хрен чем платить за газ , бо в кармане пусто , то не цену на газ надо опускать , а гнать на хрен воров и коррупционеров которых они привели к власти. Бо весна придет , газ не нужен будет , а если дебилы и дальше будут руками водить , то в кармане больше денег не станет ,а на оборот мало того , что нет не хрена , так еще и долгов на них повесят.
И спустя несколько месяцев:
- Порошенко все равно надо было менять.
Почему если:"надо менять", то на гавно?)))
И- к сути вопроса: существует такой принцип прикладной логики: ЕСЛИ имеются 2 варианта действий А) заведомо проигрышный, и Б) с неизвестным исходом, ТО выбирать следует второй вариант. Так что, сколько бы тут не хрюкали заднего ума "эксперты", правдой есть то, что во 2м туре 2019 избиратели проявили способность выбирать правильно.
Выбирая заведомо проросийские тело?
Идиоты не в состоянии оценить, что кроме "заведомо проигрышных" есть ещё "полно проигрышный" вариант?!
Радует только то, что часть быдла осознает...
І викинути його можна було з чистим серцем уже через місяць, в 2014 ж, доки гривню не встиг обвалити.
Те саме і з цим лайном.Викидати.
Але в 2019 якщо не знайшли кращої альтернативи, то довелося міняти на те, що було.
Якщо влізли в одне болото, перепливли, а там- ще одне... треба перепливати, а не вертатися назад, бо там 5 років сиділи- ротердам висиджували
Отличается от остальных зебилов чёткой позицией:
- Назло врагам корову продам,
Чтоб дети молока не ели!
чи ти хочеш, щоб я тебе всиновлював, кац??
І доречі, я ні за зе, ні за пе , так що покури бамбука, мурзило ))
Зебил,мне на твою корову так же как и на Роскосмос твой. По усыновлению - я вообще идиотов и зебилов избегаю.
А ты классный, типа а
"ПацанЧег" и тебе типа все пох, но вы, быдло, чуть влияние на курс страны. В сторону раши. Вам видимо на запчастях маржа заходит.
напиши іще шось
вы в детстве голодали?
вьі на помойке голодали ?
слугихозяева придумали. Так что все твои вопросики к твоим баринам.
ну, тупе... скажи своєму свинопасу, шоб тебе нагодував, бо здохнеш голодним
а всем надо ехать на майдан и объеденяться как это было при януковиче, только все вместе сила и будет толк
Це ознака того, що ніхто не знає як працюють державні інституції і хто відповідальний.
А треба не дороги перекривати, а вилавлювати депутатів ВР і "питати"! Адже! В Україні президет і преЗедент не несуть відповідальності за виконавчу гілку влади! Вищім органом виконавчої влади є кабмін, який і відповідальний за все!
Кабмін в свою чергу виконує все що "наворотили " у ВР!
ВР є не тільки законодавчим органом, а й контрльним!
Депутатів стільки не для тог щоб кнопки тисли, а приймали запити від виборців, піднімали питання у ВР і та в свою чергу затверджувала що робити КМУ.
ОСЬ ТУТ І ВС СІЛЬ!!!
Якщо замість того щоб ходити кругами почали вилавлювати своїх депутатів ті б задумались яку кнопку тиснути!
Адже преЗе може тільки внести подання на розгляяд у ВР!! І все!!! А ВР (ДЕПУТАТИ) приймають рішення! Поки ніхто не "питає" депутатів вся ця х-ня і буде! А през буде казати - я вам нічєго нєдолжєн! І буде правий!! Бо гарант Конституції це ненагляд за всім як у московії, а лише підпис під Законом, що той відпвідає конституційним нормам! ВСЕ!! ВР може втілювати в життя закони і постанови без підпису гідранта!!! БО в Україні вищій орган ВЕРХОВНА РАДА (депутати) а не сцарь гідрант!!
Оце треба повісити біля ВР і підписати "Здирання шкіри з продажного депутата" для початку!
Олигархи с Вовой Украину поделили
Народ холопы пусть гнут спину...
Продолжение тут...
https://youtu.be/s-9ZIWVavzM
Теперь о ценах из уст политиков. Самой ГРАМОТНОЙ в этом вопросе считаю Тимошенко Ю. В. и всегда запоминаю что она говорит. Так вот от неё я услышал что цена газа при эксплуатации скважин составляет 240 гривен за 1000куб. Потом была названа другая цифра 2400 гривен - это цена газа для потребителей с учётом разведки бурения и роздачи газа. И пока она и сейчас утверждает приблизительно тоже. А то что творят фирташи и прочие кабелёвы -так на них и суда нет. Потому как в ВР все куплены и проданы.