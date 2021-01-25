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Водолазы подняли на поверхность тела двоих мужчин и ребенка, провалившихся под лед во время рыбалки на Черкасщине, - ГСЧС

Водолазы подняли на поверхность тела двоих мужчин и ребенка, провалившихся под лед во время рыбалки на Черкасщине, - ГСЧС

В Черкасской области спасатели нашли и подняли на поверхность тела троих человек, провалившихся под лед во время рыбалки накануне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"24 января в 16:38 в Службу спасения поступило сообщение о том, что в с. Бучак Каневского района, в акватории реки Днепр (примерно 250 метров от берега) провалились под лед трое людей: двое взрослых мужчин и ребенок 2010 рождения. После сообщения о происшествии спасатели обследовали более километра береговой линии. С началом рассвета 25 января к поискам были привлечены отделения поисковых водолазно-спасательных работ и отделения беспилотных летательных аппаратов", - сказано в сообщении ГСЧС.

По состоянию на 13:40 водолазы подняли на поверхность тела всех троих погибших, уточнили в ведомстве.

Читайте также: Три человека, в том числе ребенок, провалились под лед во время рыбалки на Черкасщине, их судьба неизвестна, - ГСЧС

Автор: 

рыбаки (176) ГСЧС (4958) Черниговская область (1125)


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Топ комментарии
+12
при плюсовых переться на лед, да еще и с ребенком...
не понимаю я этих "рыбаков"...
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25.01.2021 14:32
+11
В АТБ акция "Тушки молочного Хек" 80 гр за кг!!! Уже и почищена и помыта!!!!
Детей пожалейте херои!!!!
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25.01.2021 14:37
+9
Очень жаль ребёнка.Надеюсь,для многих это послухит уроком.
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25.01.2021 14:34
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при плюсовых переться на лед, да еще и с ребенком...
не понимаю я этих "рыбаков"...
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25.01.2021 14:32 Ответить
отбор по Дарвину..
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25.01.2021 14:37 Ответить
рыбаки идут на рыбалку, чтобы бухать. что тут непонятного?
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25.01.2021 23:10 Ответить
так нехай бы бухали на берегу...нахрена дите потащили?
(я понимаю что Вы чисто гипотетически так сказали... и это тоже причина...но...тут слов нет)
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25.01.2021 23:12 Ответить
Очень жаль ребёнка.Надеюсь,для многих это послухит уроком.
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25.01.2021 14:34 Ответить
Кому? Жінці, котра поховала в один день і чоловіка і сина?
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25.01.2021 14:51 Ответить
Нє, нєпослужіт. Давно живу. Як пірнали під лід так і пірнають... Це природній відбір...
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25.01.2021 14:53 Ответить
Дива не сталося. Все тривіально.
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25.01.2021 14:35 Ответить
В АТБ акция "Тушки молочного Хек" 80 гр за кг!!! Уже и почищена и помыта!!!!
Детей пожалейте херои!!!!
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25.01.2021 14:37 Ответить
премию дарвина у нас же зимы -40 как в рашке и льды..какие идиоты
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25.01.2021 14:42 Ответить
Ну у самих мозгов нет переться на лёд при плюсовых температурах. Ребёнка за собой зачем тащите? Того, кто не может оценить опасность в силу своего малолетства? Нет слов.....
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25.01.2021 14:45 Ответить
Риболовля це наркотик.
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25.01.2021 14:49 Ответить
Не розумію зимову рибалку. Весна-літо-осінь рання ще куди не йшло. З бережка, вудочка, тіньок, ранній ранок, димка над річкою чи озером, птички співають, сонечко встає... Красота... А поплавок кив-кив, кив-кив... і серце тьох-тьох... Оце рибалка. А сидіти на морозі або ходити по льодові який це наркотик? Наркотик те шо я написав, оце наркотик...
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25.01.2021 14:57 Ответить
Мой родственник был страшным фанатом зимней рыбалки до тех пор, пока однажды на рыбалке в Любече не увидел проплывающего прямо под ним мужика в кожухе и унтах,- после этого как отшептали: только летом и осенью и никакой "зимней".
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25.01.2021 15:02 Ответить
наши действия доказивают что мы действительно тупой безмозглый народишка. да, согласен что не все такие, но все же.......
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25.01.2021 14:59 Ответить
Днепр на Днепре...голодает народец... (фото за вчера)
Водолази підняли на поверхню тіла двох чоловіків і дитини, які провалилися під лід під час риболовлі на Черкащині, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1440

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Водолази підняли на поверхню тіла двох чоловіків і дитини, які провалилися під лід під час риболовлі на Черкащині, - ДСНС - Цензор.НЕТ 8209

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Водолази підняли на поверхню тіла двох чоловіків і дитини, які провалилися під лід під час риболовлі на Черкащині, - ДСНС - Цензор.НЕТ 293

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Водолази підняли на поверхню тіла двох чоловіків і дитини, які провалилися під лід під час риболовлі на Черкащині, - ДСНС - Цензор.НЕТ 9943

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25.01.2021 16:03 Ответить
Вот такая "свадьба",как на верхнем фото,нырнула всей компанией,пару десятилетий назад у нас.
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25.01.2021 16:39 Ответить
Как сезон твердой воды? Я раз выбрался, окунь неплохой но мало!
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25.01.2021 18:11 Ответить
Уже 2 месяца сижу дома.Не вижу смысла ловить окуньков "спортивного размера".когда пол морозильника забит судаковым филе. Тем более с моим весом под центнер,на нашем слабом льду,-это опасно.Ну и меняю предпочтения,-купил сварочный инвертор,металл и сделаю супруге теплицу,потому что в прошлом году у нас те кто на имели укрытых площадей остались без овощей.
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25.01.2021 20:27 Ответить
 
 