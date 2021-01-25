Водолазы подняли на поверхность тела двоих мужчин и ребенка, провалившихся под лед во время рыбалки на Черкасщине, - ГСЧС
В Черкасской области спасатели нашли и подняли на поверхность тела троих человек, провалившихся под лед во время рыбалки накануне.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
"24 января в 16:38 в Службу спасения поступило сообщение о том, что в с. Бучак Каневского района, в акватории реки Днепр (примерно 250 метров от берега) провалились под лед трое людей: двое взрослых мужчин и ребенок 2010 рождения. После сообщения о происшествии спасатели обследовали более километра береговой линии. С началом рассвета 25 января к поискам были привлечены отделения поисковых водолазно-спасательных работ и отделения беспилотных летательных аппаратов", - сказано в сообщении ГСЧС.
По состоянию на 13:40 водолазы подняли на поверхность тела всех троих погибших, уточнили в ведомстве.
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не понимаю я этих "рыбаков"...
(я понимаю что Вы чисто гипотетически так сказали... и это тоже причина...но...тут слов нет)
Детей пожалейте херои!!!!
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