"Кінець епохи бідності - початок епохи злиднів": митингующие протестуют под ОП против повышения тарифов, планируют отвести Зеленскому платежки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сегодня, 25 января, в день рождения президента Украины Владимира Зеленского, в Киеве под зданием Офиса Президента проходит акция протеста против повышения тарифов "Поздравь президента платежкой!".
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
Митингующие собрались возле ограждения под зданием ОП. Во двор их не пропускают правоохранители. Протестующие держат плакаты со своими требованиями, а также озвучивают свои требования. После этого протестующие намерены поехать к госдаче, на которой проживает президент Зеленский, и попробуют передать ему свои платежки за коммунальные услуги.
Наши требования остаются неизменными: 1. Президент Зеленский, премьер-министр Шмыгаль, НАК "Нафтогаз", НКРЭКУ должны инициировать реальное уменьшение тарифов на газ и его распределения; 2. Кабинет Министров должен отменить свое постановление № 1325 от 28.12.2020, которое повышает стоимость электроэнергии для населения; 3. Возвращение в собственность местных громад газотранспортных и газораспределительных сетей на их территории, которые сейчас находятся в пользовании частных акционерных компаний. 4. Отозвать законопроект №3613, который легализовывает арест имущества, жилья и другие грабительские санкции за долги по коммуналке", - заявили организаторы акции.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Заробітна плата наприклад секретаря Кабінету Міністрів Олександра Яреми за грудень 2020 року склала 202,5 тис. гривень. Про це йдеться у відповіді секретаріату Кабінету Міністрів на запит Українських Новин. Сума коштів, нарахована Яремі в грудні, склала 202 534 гривні, з них посадовий оклад - 34 324 гривень, надбавка за ранг - 726 гривень, надбавка за вислугу років - 11 326 гривень, надбавка за виконання особливо важливої роботи - 36 775 гривень, премія за результатами щорічного оцінювання - 18 900 гривень, перерахунок за березень - листопад 2020 року - 4 698 гривень, відпускні - 4 032 гривні, грошова допомога до відпустки - 91 750 гривень.
Published by N. Sönnichsen
<https://www.statista.com/aboutus/our-research-commitment>, Dec 10, 2020
Residential end-user natural gas prices in selected European cities
as of November 2020 (in euro cents per kilowatt hour)
Price in euro cents per kilowatt hour
Stockholm, Sweden 22.82
Bern, Switzerland 11.21
Amsterdam, Netherlands 10.21
Copenhagen, Denmark 9.33
Rome, Italy 7.91
Lisbon, Portugal 7.43
Vienna, Austria 7.21
Madrid, Spain 6.93
Paris, France 6.54
Dublin, Ireland 6.36
Ljubljana, Slovenia 6.15
Berlin, Germany 5.98
Tallinn, Estonia 5.77
Prague, Czechia 5.43
Sofia, Bulgaria 5.39
Vilnius, Lithuania 5.33
Bratislava, Slovakia 4.75
Brussels,Belgium 4.54
Athens, Greece 4.42
Luxembourg City, Luxembourg 4.39
Zagreb, Croatia 4.33
London, United Kingdom 4.31
Warsaw, Poland 3.93
Belgrade, Serbia 3.26
Riga, Latvia 3.09
Bucharest, Romania 3.05
Budapest, Hungary 2.87
Kyiv, Ukraine = 1.93 eurocents/kw*h=21.5 eurocents/м3 = 6.88 грн/м3
© Statista 2021//
<https://www.statista.com/statistics/report-content/statistic/252617>
<https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.statista.com/statistics/252617/residential-end-user-gas-prices-in-european-countries/>
Олигархи с Вовой Украину поделили
Народ холопы пусть гнут спину...
Продолжение тут...
https://youtu.be/s-9ZIWVavzM
Не тот который Русь крестил
А тот что до княжества скоморохом был
И внсь чесной народ смешил
Продолжение тут...
https://youtu.be/k5WdT6oC4aM