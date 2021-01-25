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Новости Тарифы ЖКХ
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"Кінець епохи бідності - початок епохи злиднів": митингующие протестуют под ОП против повышения тарифов, планируют отвести Зеленскому платежки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 25 января, в день рождения президента Украины Владимира Зеленского, в Киеве под зданием Офиса Президента проходит акция протеста против повышения тарифов "Поздравь президента платежкой!".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Митингующие собрались возле ограждения под зданием ОП. Во двор их не пропускают правоохранители. Протестующие держат плакаты со своими требованиями, а также озвучивают свои требования. После этого протестующие намерены поехать к госдаче, на которой проживает президент Зеленский, и попробуют передать ему свои платежки за коммунальные услуги.

Наши требования остаются неизменными: 1. Президент Зеленский, премьер-министр Шмыгаль, НАК "Нафтогаз", НКРЭКУ должны инициировать реальное уменьшение тарифов на газ и его распределения; 2. Кабинет Министров должен отменить свое постановление № 1325 от 28.12.2020, которое повышает стоимость электроэнергии для населения; 3. Возвращение в собственность местных громад газотранспортных и газораспределительных сетей на их территории, которые сейчас находятся в пользовании частных акционерных компаний. 4. Отозвать законопроект №3613, который легализовывает арест имущества, жилья и другие грабительские санкции за долги по коммуналке", - заявили организаторы акции.

Кінець епохи бідності - початок епохи злиднів: митингующие протестуют под ОП против повышения тарифов, планируют отвести Зеленскому платежки 01
Кінець епохи бідності - початок епохи злиднів: митингующие протестуют под ОП против повышения тарифов, планируют отвести Зеленскому платежки 02
Кінець епохи бідності - початок епохи злиднів: митингующие протестуют под ОП против повышения тарифов, планируют отвести Зеленскому платежки 03
Кінець епохи бідності - початок епохи злиднів: митингующие протестуют под ОП против повышения тарифов, планируют отвести Зеленскому платежки 04
Кінець епохи бідності - початок епохи злиднів: митингующие протестуют под ОП против повышения тарифов, планируют отвести Зеленскому платежки 05
Кінець епохи бідності - початок епохи злиднів: митингующие протестуют под ОП против повышения тарифов, планируют отвести Зеленскому платежки 06
Кінець епохи бідності - початок епохи злиднів: митингующие протестуют под ОП против повышения тарифов, планируют отвести Зеленскому платежки 07
Кінець епохи бідності - початок епохи злиднів: митингующие протестуют под ОП против повышения тарифов, планируют отвести Зеленскому платежки 08
Кінець епохи бідності - початок епохи злиднів: митингующие протестуют под ОП против повышения тарифов, планируют отвести Зеленскому платежки 09
Кінець епохи бідності - початок епохи злиднів: митингующие протестуют под ОП против повышения тарифов, планируют отвести Зеленскому платежки 10
Кінець епохи бідності - початок епохи злиднів: митингующие протестуют под ОП против повышения тарифов, планируют отвести Зеленскому платежки 11
Кінець епохи бідності - початок епохи злиднів: митингующие протестуют под ОП против повышения тарифов, планируют отвести Зеленскому платежки 12
Кінець епохи бідності - початок епохи злиднів: митингующие протестуют под ОП против повышения тарифов, планируют отвести Зеленскому платежки 13
Кінець епохи бідності - початок епохи злиднів: митингующие протестуют под ОП против повышения тарифов, планируют отвести Зеленскому платежки 14
Кінець епохи бідності - початок епохи злиднів: митингующие протестуют под ОП против повышения тарифов, планируют отвести Зеленскому платежки 15
Кінець епохи бідності - початок епохи злиднів: митингующие протестуют под ОП против повышения тарифов, планируют отвести Зеленскому платежки 16
Кінець епохи бідності - початок епохи злиднів: митингующие протестуют под ОП против повышения тарифов, планируют отвести Зеленскому платежки 17
Кінець епохи бідності - початок епохи злиднів: митингующие протестуют под ОП против повышения тарифов, планируют отвести Зеленскому платежки 18
Кінець епохи бідності - початок епохи злиднів: митингующие протестуют под ОП против повышения тарифов, планируют отвести Зеленскому платежки 19

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Автор: 

Зеленский Владимир (20271) протест (5857) тарифы (1874) Офис Президента (1796)


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Топ комментарии
+43
Т.е. зебилов только тарифы не устраивают. В остальном все в поряде.

Коррупция в ОП, государственная измена ЗЕ и Ермака, уничтожение экономики и промпроизвоздства зеьилов не волнуют.

Хай все будет, как есть, только тарифы надо снизить.

Ну давайте тогда ходите дальше, идиоты.
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25.01.2021 14:41
+26
пока шины не начнут жечь - все бестолку..
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25.01.2021 14:38
+25
Лубны, по-моему в 2019 дали Зельцу 82%. ЖриТЕ, не обляпайтесь!
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25.01.2021 14:40
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Страница 3 из 3
С мафией надо кончать, иначе этому беспределу конца никогда не будет. Страной у нас правят, по большому счету, ахметовоколомойскофирташеобразные приматы перед которыми вся наша власть вертится как вошь на гребешке.
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25.01.2021 17:27 Ответить
Но 73% это полностью устраивало когда на выборы ходили.
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25.01.2021 18:39 Ответить
"Кінець епохи бідності - початок епохи злиднів": мітингувальники протестують під ОП проти підвищення тарифів, планують відвезти Зеленському платіжки - Цензор.НЕТ 9209
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25.01.2021 17:31 Ответить
Зачем схемам пропадать, если всё работает, ручейки стекаются. Букетно-конфетно-велосипедный перод давно закончился, сидите тараканы и не ...здите.
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25.01.2021 18:26 Ответить
Земразота повинна страждати! Мітингуйте дбли, а вони х. на вас клали.
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25.01.2021 18:41 Ответить
Молодцы! Поздравляют! ))
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25.01.2021 19:06 Ответить
Сколько нужно Украине чтобы достичь уровня жизни Германии?
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25.01.2021 19:13 Ответить
А ось урядовці нормально живуть та отримують всі надбавки які тільки існують!
Заробітна плата наприклад секретаря Кабінету Міністрів Олександра Яреми за грудень 2020 року склала 202,5 ​​тис. гривень. Про це йдеться у відповіді секретаріату Кабінету Міністрів на запит Українських Новин. Сума коштів, нарахована Яремі в грудні, склала 202 534 гривні, з них посадовий оклад - 34 324 гривень, надбавка за ранг - 726 гривень, надбавка за вислугу років - 11 326 гривень, надбавка за виконання особливо важливої ​​роботи - 36 775 гривень, премія за результатами щорічного оцінювання - 18 900 гривень, перерахунок за березень - листопад 2020 року - 4 698 гривень, відпускні - 4 032 гривні, грошова допомога до відпустки - 91 750 гривень.
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25.01.2021 19:21 Ответить
сказать что зажрались это ничего не сказать
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25.01.2021 22:33 Ответить
Household end-user gas prices in select cities in Europe 2020
Published by N. Sönnichsen
<https://www.statista.com/aboutus/our-research-commitment>, Dec 10, 2020
Residential end-user natural gas prices in selected European cities
as of November 2020 (in euro cents per kilowatt hour)
Price in euro cents per kilowatt hour
Stockholm, Sweden 22.82
Bern, Switzerland 11.21
Amsterdam, Netherlands 10.21
Copenhagen, Denmark 9.33
Rome, Italy 7.91
Lisbon, Portugal 7.43
Vienna, Austria 7.21
Madrid, Spain 6.93
Paris, France 6.54
Dublin, Ireland 6.36
Ljubljana, Slovenia 6.15
Berlin, Germany 5.98
Tallinn, Estonia 5.77
Prague, Czechia 5.43
Sofia, Bulgaria 5.39
Vilnius, Lithuania 5.33
Bratislava, Slovakia 4.75
Brussels,Belgium 4.54
Athens, Greece 4.42
Luxembourg City, Luxembourg 4.39
Zagreb, Croatia 4.33
London, United Kingdom 4.31
Warsaw, Poland 3.93
Belgrade, Serbia 3.26
Riga, Latvia 3.09
Bucharest, Romania 3.05
Budapest, Hungary 2.87
Kyiv, Ukraine = 1.93 eurocents/kw*h=21.5 eurocents/м3 = 6.88 грн/м3

© Statista 2021//
<https://www.statista.com/statistics/report-content/statistic/252617>

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25.01.2021 19:33 Ответить
так, Україна - найбідніша країна Європи
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25.01.2021 20:33 Ответить
да стала такой после приватизации надо отменять все это нахрен
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25.01.2021 22:32 Ответить
в Китаї приватна власність працює, в США - працює, в Європі - працює. Тільки Україна якась не така????
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26.01.2021 00:09 Ответить
надо народу вертать всвою власть и право и вводить тарифы на тарифы
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25.01.2021 22:31 Ответить
в соседней ветке кредитов набрали в валюте под дурные проценты
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25.01.2021 22:32 Ответить
зеля поц, а митингуют те, кто на следующих выборах будет голосовать за жопоблок. Мы все представляем патриотическую оппозицию - против жопоблока, против гундосика - Європейська солідарність Порошенка
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25.01.2021 22:39 Ответить
Отнести проотвечавшемуся ЗЕлёносопельному БлаЗЕню платёжки? ЗЕ-падлюка про себя посмеётся, публично станет сочувственно кривляться, в чём он преуспел в "Квартале" и "Слуге народа". Чтобы ЗЕ-мразь почувствовал серьёзность ситуации, ему надо нести отрубленные головы его детей, благоверной и родителей. И с самому ЗЕ-ублюдку не лишнее было бы вырвать брехливый язык и живьём содрать с него шкуру.
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25.01.2021 23:52 Ответить
Стенаниями и рыданиями избирателей Зе удовлетворена. Продолжайте. Может к следующим выборам поумнеете.
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26.01.2021 06:03 Ответить
Зелохи начали что-то подозревать.
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26.01.2021 07:30 Ответить
Походу зебилу писта, беня с ахметом новую куклу ищут.
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26.01.2021 07:57 Ответить
Зеленотарифы накрыли Украину
Олигархи с Вовой Украину поделили
Народ холопы пусть гнут спину...
Продолжение тут...
https://youtu.be/s-9ZIWVavzM
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26.01.2021 14:17 Ответить
Сказ о князе Владимире
Не тот который Русь крестил
А тот что до княжества скоморохом был
И внсь чесной народ смешил
Продолжение тут...
https://youtu.be/k5WdT6oC4aM
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26.01.2021 14:48 Ответить
Бастуйте. Зе допоможе. Якщо не репне.

"Кінець епохи бідності - початок епохи злиднів": мітингувальники протестують під ОП проти підвищення тарифів, планують відвезти Зеленському платіжки - Цензор.НЕТ 8692
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27.01.2021 20:21 Ответить
Шо, "найвеличніший" не вийшов? Він просто зайнятий - слідкує за вами на моніторах в ОПі:

"Кінець епохи бідності - початок епохи злиднів": мітингувальники протестують під ОП проти підвищення тарифів, планують відвезти Зеленському платіжки - Цензор.НЕТ 7756
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27.01.2021 20:27 Ответить
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