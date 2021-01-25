"Кінець епохи бідності - початок епохи злиднів": митингующие протестуют под ОП против повышения тарифов, планируют отвести Зеленскому платежки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 25 января, в день рождения президента Украины Владимира Зеленского, в Киеве под зданием Офиса Президента проходит акция протеста против повышения тарифов "Поздравь президента платежкой!".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Митингующие собрались возле ограждения под зданием ОП. Во двор их не пропускают правоохранители. Протестующие держат плакаты со своими требованиями, а также озвучивают свои требования. После этого протестующие намерены поехать к госдаче, на которой проживает президент Зеленский, и попробуют передать ему свои платежки за коммунальные услуги.

Наши требования остаются неизменными: 1. Президент Зеленский, премьер-министр Шмыгаль, НАК "Нафтогаз", НКРЭКУ должны инициировать реальное уменьшение тарифов на газ и его распределения; 2. Кабинет Министров должен отменить свое постановление № 1325 от 28.12.2020, которое повышает стоимость электроэнергии для населения; 3. Возвращение в собственность местных громад газотранспортных и газораспределительных сетей на их территории, которые сейчас находятся в пользовании частных акционерных компаний. 4. Отозвать законопроект №3613, который легализовывает арест имущества, жилья и другие грабительские санкции за долги по коммуналке", - заявили организаторы акции.







































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.