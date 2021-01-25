Экологи требуют от Абрамовского организовать публичные обсуждения рекомендаций по составлению отчета об оценке воздействия на окружающую среду

Профессиональная ассоциация экологов Украины (ПАЭУ) обратилась к главе Министерства защиты окружающей среды Роману Абрамовскому с требованием организовать публичные обсуждения рекомендаций по составлению отчета по оценке воздействия на окружающую среду и не допустить его принятия без оценки общественности.

Об этом говорится в открытом письме ПАЭУ Абрамовскому.



"Поскольку ПАЕУ представляет большинство субъективного хозяйствования и разработчиков отчетов ОВД, а опубликован 10 декабря 2020 проект" Общих методических рекомендаций по содержанию и порядку составления отчета по оценке воздействия на окружающую среду "непосредственно влияет на их деятельность, просим прислать ПАЕУ финальную версию Методических рекомендаций и организовать их публичное обсуждение ", - отмечается в письме.