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Экологи требуют от Абрамовского организовать публичные обсуждения рекомендаций по составлению отчета об оценке воздействия на окружающую среду

Профессиональная ассоциация экологов Украины (ПАЭУ) обратилась к главе Министерства защиты окружающей среды Роману Абрамовскому с требованием организовать публичные обсуждения рекомендаций по составлению отчета по оценке воздействия на окружающую среду и не допустить его принятия без оценки общественности.

 Об этом говорится в открытом письме  ПАЭУ Абрамовскому.

Экологи требуют от Абрамовского организовать публичные обсуждения рекомендаций по составлению отчета об оценке воздействия на окружающую среду 01


"Поскольку ПАЕУ представляет большинство субъективного хозяйствования и разработчиков отчетов ОВД, а опубликован 10 декабря 2020 проект" Общих методических рекомендаций по содержанию и порядку составления отчета по оценке воздействия на окружающую среду "непосредственно влияет на их деятельность, просим прислать ПАЕУ финальную версию Методических рекомендаций и организовать их публичное обсуждение ", - отмечается в письме.

Автор: 

экология (1608) Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов (75)


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это тот самый Роман Абрамович с чукотки...или какой то другой??
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25.01.2021 14:39 Ответить
раз экологи - профессионалы, значит и брать умеют профессионально
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25.01.2021 14:43 Ответить
 
 